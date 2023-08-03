النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587) الخميس3/8/2023
أخبار فلسطينية
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله ونابلس وجنين وطوباس
- عباس: حكومة إسرائيل تدمر ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار
- مركز حقوقي يحذر من خطط استيطانية لتغيير جغرافيا الأرض وتطبيق الضم.. وحماس تدعو للنفير العام لحماية الأقصى
- سلطات الاحتلال تدرس زيادة تصاريح عمال غزة للمحافظة على الهدوء.. ونقابة العمال: الحصار أدى إلى انعدام الأمن الغذائي
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي
- هنية يجري سلسلة اتصالات بشأن الأوضاع في مخيم عين الحلوة
- هنيّة يوجّه رسالة لحسن نصر الله حول الأوضاع في عين الحلوة
- دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار إسرائيلي
- المركزي الإسرائيلي» يرفع مستوى الخطر على الاستقرار بسبب التعديلات القضائية
- »"العليا" الإسرائيلية ترفض إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية
- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل وتحذيرات من "أزمة خطيرة"
- العليا الإسرائيلية ترد التماسا يطالب بإزالة بؤرة "حوميش" الاستيطانية
- بن غفير يهاجم "ماحاش" والمحتجون يردون: يريد دما في الشوارع
- متطوعون يجمدون خدمتهم في الشرطة الإسرائيلية احتجاجا على إضعاف القضاء
- نتنياهو يجتمع برئيس زامبيا: "إسرائيل تعود إلى أفريقيا
- هليفي يجري جولة على طول الحدود اللبنانية
- وزراء إسرائيليون يطالبون بضم الضفة ومشاريع قوانين مطروحة في الكنيست
اخبار دولية
- الطرح الأميركي يسترضي السعودية «لفظياً» | الرياض – تل أبيب: عقبات على طريق التطبيع
- نائب الكونغرس رشيدة طليب تشارك في معرض لدعم فلسطين
اخبار عربية
- الأردن يعتقل إسرائيلياً حاول التسلّل إلى أراضيه
- المرصد الأورومتوسطي يسلط الضوء على اشتباكات عين الحلوة وينقل إفادات لاجئين نجوا بأعجوبة من الموت
- لبنان: هدوء في مخيم عين الحلوة للاجئين بعد ليلة من الاشتباكات
- تضرر أكثر من 700 منزل ومحال تجاري بـ"عين الحلوة" جرّاء الاشتباكات
-
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله ونابلس وجنين وطوباس
- عباس: حكومة إسرائيل تدمر ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار
- أسير إداري يسجل انتصارا على السجان.. وسلطات السجون تنقل نائل البرغوثي إلى سجن “الجلمة” بشكل مفاجئ
- إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار في الأغوار- (صور)
- مركز حقوقي يحذر من خطط استيطانية لتغيير جغرافيا الأرض وتطبيق الضم.. وحماس تدعو للنفير العام لحماية الأقصى
- سلطات الاحتلال تدرس زيادة تصاريح عمال غزة للمحافظة على الهدوء.. ونقابة العمال: الحصار أدى إلى انعدام الأمن الغذائي
- المرصد الأورومتوسطي يسلط الضوء على اشتباكات عين الحلوة وينقل إفادات لاجئين نجوا بأعجوبة من الموت
- مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس
- الاحتلال يجرف مناطق زراعية في الخليل ومستوطنون يسيطرون على أراض في الأغوار الشمالية
الشرق الأوسط
- لبنان: هدوء في مخيم عين الحلوة للاجئين بعد ليلة من الاشتباكات
- وزارة التعليم الإسرائيلية تمنع التلاميذ من لقاء أنصار السلام من العائلات الثكلى
- إسرائيل: إطلاق نار في غور الأردن بالضفة الغربية
- تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة
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الغد الأردنية
- وسط استنفار أمني.. الاحتلال بحالة ارتباك وتخبط عقب عمليتي الأغوار والقدس
- بعد اشتباكات دامية.. وقف القتال في "عين الحلوة" تحت الاختبار
- عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله
- من ينقذ الشباب الغزّي من وحل الانتحار؟ المحامي يوسف النوري آخر الضحايا
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الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في «رام الله» ويصيب طفلًا وشابًا فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق
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الاخبار اللبنانية
- السلطة «تُطنّش» إطلاق المُعتقَلين: «بروفة» اقتتال داخلي في جنين
- الطرح الأميركي يسترضي السعودية «لفظياً» | الرياض – تل أبيب: عقبات على طريق التطبيع
- «المركزي الإسرائيلي» يرفع مستوى الخطر على الاستقرار بسبب التعديلات القضائية
- إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار في الأغوار
- الأردن يعتقل إسرائيلياً حاول التسلّل إلى أراضيه
الشرق القطرية
- لقاءات المصالحة الفلسطينية.. إدارة الانقسام أم إنهاؤه؟
- نائب الكونغرس رشيدة طليب تشارك في معرض لدعم فلسطين
- الأردن يعلن القبض على إسرائيلي حاول "التسلل" إلى البلاد
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الشروق المصرية
- وزير الاقتصاد الفلسطيني: مشروع تخزين الحبوب يؤمن 6 أشهر من احتياطي القمح
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي
- لبنان: هدوء في مخيم عين الحلوة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ليلًا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير نشطاء يتفاعلون: كيف ابتلعت الأرض "جولدن" في رفح؟!
- تضرر أكثر من 700 منزل ومحال تجاري بـ"عين الحلوة" جرّاء الاشتباكات
- مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة
- تقرير الأسير الصوالحي.. حبيس "الإهمال الطبي" و "الشوق لوالديْه"
- تخللتها مواجهات واشتباكات.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- هنية يوجه رسالة إلى نصر الله حول الأحداث في "عين الحلوة"
- محدث قتيل وعدد من الإصابات جراء الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة"
صحيفة القدس
- الكشف عن شراء باكستان معدات وأدوات إسرائيلية للتجسس
- هدوء حذر في "عين الحلوة" بعد ليلة عنيفة من الاشتباكات
- إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة سواحل قطاع غزة
- إصابة 5 جنود إسرائيليين إثر انقلاب مركبة عسكرية
صحيفة الأيام
- اشتباكات خلال اقتحام نابلس وعقبة جبر والمستوطنون يواصلون حملة الاعتداءات
- »الرئيس يستقبل رئيس قبرص: إسرائيل تدمّر ما تبقى من آمال لتحقيق السلام
- »إصابة مستوطِنة خلال إطلاق نار على مركبة وتمشيط في الأغوار
- »قتيل و4 إصابات في تجدّد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
- »"العليا" الإسرائيلية ترفض إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية
- »الكشف عن مخطط احتلالي لإقامة شبكة طرق استيطانية في الضفة
- »تحقيق حول مسؤولية شركة فرنسية في قصف على غزة العام 2014
» الحياة الجديدة
- بشارة: أبو مازن رئيس العقلاء كان الأكثر تقدما في فهم ما يجب أن يتخذه الفلسطينيون من مواقف
- الحكومة توقع عقد إنشاء صوامع القمح
- مستوطن يحرق 20 خلية نحل لمواطن في خربة زنوتا جنوب الخليل
- إصابة فتى بكسر بعد ملاحقة الاحتلال لشبان في وادي الفارعة جنوب طوباس
وكالة الرأي
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا
- "الأوقاف": 259 طالبًا وطالبة يسردون القرآن على جلسة واحدة
- إصابة صياد برصاص الاحتلال شمال غزة
- معلمتان من غزة وآخر من الضفة يفوزون بجائزة "المعلم المتميز"
- الاحتلال يصادق على عدم اخلاء مستوطنة "حومش" في جنين
- المجلس الأعلى للرياضة ينظم قرعة قروض الزواج للرياضيين
- هنيّة يوجّه رسالة لحسن نصر الله حول الأوضاع في عين الحلوة
- المـرور: 3 إصابات في 9 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- محدث الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بالضفة غالبيتهم من الخليل
وكالة صفا ط قيود
- دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- عائلات جنين تحمل المحافظ والأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث الأخيرة
- قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا بمداهمات في الضفة
- هاتف بريّ ووجه رسالة لـ"نصر الله"
- هنية يجري سلسلة اتصالات بشأن الأوضاع في مخيم عين الحلوة
فلسطين اليوم
- بالفيديو بينهم قيادي في "الجهاد"… الاحتلال يعتقل 3 مواطنين في جنين
- "تجمع عائلات جنين" يدعو إلى وقف فوري لحملة الاعتقالات السياسية
- محكمة الاحتلال تُصادق على عدم إخلاء مستوطنة "حومش" جنوب جنين
- بالصور لجان الصيادين لـ "فلسطين اليوم": إصابة صياد وإعطاب قاربين قبالة ساحل شمال غزة
- بالصور لجان الصيادين لـ "فلسطين اليوم": إصابة صياد وإعطاب قاربين قبالة ساحل شمال غزة
- كهرباء غزة توضح مستجدات المساهمة بـ 50 شيكلاً لمستفيدي الشؤون الاجتماعية
- الاحتلال يعتقل القياديين في الجهاد الإسلامي خلوف من جنين
سما نيوز
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- عائلات جنين تحمل المحافظ والأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث الأخيرة
- قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا بمداهمات في الضفة
- هاتف بريّ ووجه رسالة لـ"نصر الله"
- هنية يجري سلسلة اتصالات بشأن الأوضاع في مخيم عين الحلوة
عرب ٤٨
- دعوات لإحياء الفجر العظيم: مستوطنون يقتحمون الأقصى
- 16 أسيرا يشرعون بخطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات
عرب ٤٨
- دعوات لإحياء الفجر العظيم: مستوطنون يقتحمون الأقصى
- 16 أسيرا يشرعون بخطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات
- تقرير: الشرطة الباكستانية تستخدم برمجيات تجسس إسرائيلية
- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل وتحذيرات من "أزمة خطيرة"
- العليا الإسرائيلية ترد التماسا يطالب بإزالة بؤرة "حوميش" الاستيطانية
- بن غفير يهاجم "ماحاش" والمحتجون يردون: يريد دما في الشوارع
- متطوعون يجمدون خدمتهم في الشرطة الإسرائيلية احتجاجا على إضعاف القضاء
- نتنياهو يجتمع برئيس زامبيا: "إسرائيل تعود إلى أفريقيا
- هليفي يجري جولة على طول الحدود اللبنانية
- وزراء إسرائيليون يطالبون بضم الضفة ومشاريع قوانين مطروحة في الكنيست
-
وكالة وفا
- مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
- الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة غالبيتهم من الخليل
- الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع عشرات أشتال الزيتون غرب بيت لحم
- الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسط ...
حدث في مثل هذا اليوم
3 آب (أغسطس)
- 2004م استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة عشر آخرين بينهم أطفال في العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
- 1989م تبني استراتيجية لحل الدبلوماسية عندما اعتمدت حركة فتح وهي إحدى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، استراتيجية المفاوضات والحل السلمي والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988م.
- 1963م تأسس الاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963في القاهرة ، ويتمثل الاتحاد العام بالأمانة العامة والكائنة ومدينة رام الله.
- 1958م إسرائيل تكمل مد خط أنبوب النفط بين حيفا وإيلات في فلسطين المحتلة.
- 1937م المؤتمر الصهيوني العشرون في بازل الذي عقد في الفترة من (3-16/8/1937م)، وناقش تقرير اللجنة الملكية عن فلسطين (لجنة بيل ) التي تشكلت على إثر الثورة الكبرى 1936.
- 1931م انعقاد مؤتمر نابلس للرد على القرار البريطاني اليهود
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