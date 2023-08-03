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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587) الخميس3/8/2023

03 آب / أغسطس 2023 10:56

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587) الخميس3/8/2023
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587) الخميس3/8/2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587)  الخميس3/8/2023

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3 آب (أغسطس)

  • 2004م استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة عشر آخرين بينهم أطفال في العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
  • 1989م تبني استراتيجية لحل الدبلوماسية عندما اعتمدت حركة فتح وهي إحدى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، استراتيجية المفاوضات والحل السلمي والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988م.
  • 1963م تأسس الاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963في القاهرة ، ويتمثل الاتحاد العام بالأمانة العامة والكائنة ومدينة رام الله.
  • 1958م إسرائيل تكمل مد خط أنبوب النفط بين حيفا وإيلات في فلسطين المحتلة.
  • 1937م المؤتمر الصهيوني العشرون في بازل الذي عقد في الفترة من (3-16/8/1937م)، وناقش تقرير اللجنة الملكية عن فلسطين (لجنة بيل ) التي تشكلت على إثر الثورة الكبرى 1936.
  • 1931م انعقاد مؤتمر نابلس للرد على القرار البريطاني اليهود
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