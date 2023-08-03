النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2587) الخميس3/8/2023

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الطرح الأميركي يسترضي السعودية «لفظياً» | الرياض – تل أبيب: عقبات على طريق التطبيع

نائب الكونغرس رشيدة طليب تشارك في معرض لدعم فلسطين

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