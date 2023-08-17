النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023
أخبار فلسطينية
- الإعلام الحكومي يعلن عن مسابقة جائزة الصحافة الفلسطينية للعام 2023
- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا
- الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف “الجنون الإسرائيلي الساعي لتدمير كل شيء”
- مخيم بلاطة: إصابة العشرات في مواجهات عنيفة ليلا.. والاحتلال يدعي تفجير مخزنيين للعبوات الناسفة
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- لجنة الانتخابات تتابع تطورات إجراء الانتخابات المحلية في غزة.. و”أمان” تطالب الحكومة بإصدار قرار لعقدها
- حماس تندد بقرار باراغواي نقل سفارتها للقدس.. وفتح تطلع الحزب الجمهوري الأمريكي على آخر التطورات
- وزارة الأسرى: وحدات قمع تعتدي على أسرى قسم 3 بسجن "النقب"
اخبار إسرائيلية
- قادة الجيش الإسرائيلي يحذرون من تضرر كفاءة الجيش
- تل أبيب ورام الله تصعّدان هجومهما: المقاومة تبدأ «معركة البقاء»
- اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تصمت عن "الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين لتحقيق أطماعها
- كوهين: أوروغواي تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية في القدس
- المداولات السرية حول كفاءة الجيش الإسرائيلي: "تراجعت، تتراجع وستتراجع"
- المصادقة على بناء 3300 وحدة سكنية للحريديين في نوف هجليل
- بعد مماطلة إسرائيلية: الاجتماع الثلاثي ينعقد في الناقورة برعاية قائد اليونيفيل
يطالبون بفدية: هاكرز يهددون بنشر معلومات وتقارير طبية تشمل نتنياهو
اخبار دولية
- اتحاد إذاعات دول التعاون الإسلامي يدين استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي
- العفو الدولية تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وليد دقة فورا
- مصادقة أميركية على بيع إسرائيل منظومة "حيتس 3" لألمانيا
اخبار عربية
- شؤون الكنائس" تطالب العالم بمواجهة تهديد الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين- (فيديوهات)
- العفو الدولية” تطالب إسرائيل بالإفراج عن أسير فلسطيني مريض
- من “سبت سارة” إلى “يوم فرنسا بالخليل”.. تهويد المدينة بذريعة الأعياد اليهودية
- الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف “الجنون الإسرائيلي الساعي لتدمير كل شيء”
- مخيم بلاطة: إصابة العشرات في مواجهات عنيفة ليلا.. والاحتلال يدعي تفجير مخزنيين للعبوات الناسفة
- لجنة الانتخابات تتابع تطورات إجراء الانتخابات المحلية في غزة.. و”أمان” تطالب الحكومة بإصدار قرار لعقدها
- حماس تندد بقرار باراغواي نقل سفارتها للقدس.. وفتح تطلع الحزب الجمهوري الأمريكي على آخر التطورات
- الأسرى الإداريون يواصلون فعاليات “العصيان والتمرد”
- البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين قبالة سواحل غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع
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الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
- إصابة واعتقال العشرات وتفجير مبان باقتحام الاحتلال نابلس ومناطق بالضفة
- "شؤون الكنائس" تطالب العالم بمواجهة تهديد الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين
- قادة الجيش الإسرائيلي يحذرون من تضرر كفاءة الجيش
- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
- عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس
- إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال
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الاخبار اللبنانية
- تل أبيب ورام الله تصعّدان هجومهما: المقاومة تبدأ «معركة البقاء»
- الاحتلال يفجّر مقرّ «فتح» وشقّة سكنية في «بلاطة»: عشرات الإصابات وتضرّر 20 منزلاً
الشرق القطرية
- مسؤولة أمريكية تعتذر عن زيارتها السرية لإسرائيل
- قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس والضفة الغربية المحتلتين
الشروق المصرية
- شهيد فلسطيني وإصابة بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين
- تل أبيب: واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا
- اتحاد إذاعات دول التعاون الإسلامي يدين استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي
- العفو الدولية تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وليد دقة فورا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين وإصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة
- قاسم: جنين ستبقى عاصمة المقاومة وقلعة المجاهدين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- خاص رئيس "حشد" يدعو حكومة اشتية للتجاوب مع دعوة إجراء الانتخابات المحلية بغزة
- وزارة الأسرى: وحدات قمع تعتدي على أسرى قسم 3 بسجن "النقب"
- محامون من أجل العدالة: الاعتقالات السياسية في الضفة تشهد تطورًا خطيرًا
- ثلاث إصابات في 22 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة
صحيفة القدس
- إصابة جندي.. شهيد وإصابتان برصاص قوات الاحتلال في جنين
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
- قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "النقب"
- الاحتلال يهدم مدرسة ويستولي على مسكن برام الله والأغوار
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صحيفة الأيام
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- »الأسرى يمتنعون عن الخروج للفحص الأمني
» الحياة الجديدة
- شهيد في جنين
- سلطة النقد وشبكة الصحفيين الاقتصاديين تختتمان دورة تدريبية في الخليل
- الاحتلال يهدم مدرسة "رأس التين" شرق رام الله
- في عناق الصعاب.. نابلس تتجدد مع موسم العودة إلى المدارس
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: الاحتلال يغلق أقسامًا للأسرى بسجون عدة
- إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في جنين
- الأسرى يغلقون كافة الأقسام ردًا على التنكيل بأسرى "النقب"
- محدث شهيد وإصابة برصاص الاحتلال في جنين
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- الإعلام الحكومي يعلن عن مسابقة جائزة الصحافة الفلسطينية للعام 2023
- وزارة الأسرى: وحدات قمع تعتدي على أسرى قسم 3 بسجن "النقب"
- المـرور: 4 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
وكالة صفا
- والا: من غير الواضح مدى الضرر بسقوط طائرة الشاباك في غزة
الاحتلال يهدم مدرسة تجمع عين سامية شرق رام الله
- جيش الاحتلال: إصابة جندي خلال اشتباك في جنين
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- إصابة جندي إسرائيلي..وسط اشتباكات مسلحة.. استشهاد مقاوم باقتحام الاحتلال جنين
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فلسطين اليوم
- إصابة جنود الاحتلال-صورة ارشيفية
- بعد الاشتباكات مع كتيبة جنين ..الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده في جنين
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- القبض على شبكة تروّج عملة مزيّفة من فئة الدولار في أريحا وتوزّعها في الضفة
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- مصادقة أميركية على بيع إسرائيل منظومة "حيتس 3" لألمانيا
- كوهين: أوروغواي تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية في القدس
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- المصادقة على بناء 3300 وحدة سكنية للحريديين في نوف هجليل
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- 17 آب (أغسطس)
- 2006م تظاهرة في حيفا ترفع الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان
- 2006م استشهاد مجاهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون بقطاع غزة.
- 2005م المقاومة تدمر سيارتين للوحدات الصهيونية الخاصة خلال اشتباك في قباطية
- 2005م أطلق المستوطن الصهيوني "آشر فيسجان" النار باتجاه الفلسطينيين من العمال والمارة بالقرب من مستوطنة (شيلو) القريبة من مدينة رام الله، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة أربعة آخرين حالة بعضهم حرجة.
- 2003م استشهد الصحفي الفلسطيني مازن دعنا في العراق المحتلة ليكون ثاني صحفي فلسطيني يسقط في العراق بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني طارق أيوب، ويضاف إلى تسعة صحافيين سقطوا في فلسطين المحتلة ليؤكدوا أن الجرح واحد وان العطاء واحد والرصاص الأمريكي المنطلق في العراق لا يختلف كثيرا عن الرصاص الأمريكي المنطلق في فلسطين بأيد صهيونية ، فالقاتل واحد.
- 2002م إعلان مصرع أبو نضال "صبري البنا" زعيم حركة فتح المجلس الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.
- 1994 م استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة برصاص الجيش الاسرائيلي.