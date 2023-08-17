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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023

17 آب / أغسطس 2023 10:52

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599)  الخميس17/8/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 17 آب (أغسطس)
  • 2006م تظاهرة في حيفا ترفع الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان
  • 2006م استشهاد مجاهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون بقطاع غزة.
  • 2005م المقاومة تدمر سيارتين للوحدات الصهيونية الخاصة خلال اشتباك في قباطية
  • 2005م أطلق المستوطن الصهيوني "آشر فيسجان" النار باتجاه الفلسطينيين من العمال والمارة بالقرب من مستوطنة (شيلو) القريبة من مدينة رام الله، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة أربعة آخرين حالة بعضهم حرجة.
  • 2003م استشهد الصحفي الفلسطيني مازن دعنا في العراق المحتلة ليكون ثاني صحفي فلسطيني يسقط في العراق بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني طارق أيوب، ويضاف إلى تسعة صحافيين سقطوا في فلسطين المحتلة ليؤكدوا أن الجرح واحد وان العطاء واحد والرصاص الأمريكي المنطلق في العراق لا يختلف كثيرا عن الرصاص الأمريكي المنطلق في فلسطين بأيد صهيونية ، فالقاتل واحد.
  • 2002م  إعلان مصرع أبو نضال "صبري البنا" زعيم حركة فتح المجلس الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.
  • 1994 م استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة برصاص الجيش الاسرائيلي.

 

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