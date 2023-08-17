النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023

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يطالبون بفدية: هاكرز يهددون بنشر معلومات وتقارير طبية تشمل نتنياهو

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شؤون الكنائس" تطالب العالم بمواجهة تهديد الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين

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