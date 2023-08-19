النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2600)  السبت 19/8/2023

1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 7/6 الذي يدعو إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال: إن الجمعية العامة تكرر تأكيدها الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة تدعو إلى أن تمارس بحرية في فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال الوطني.