النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2600) السبت 19/8/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالكف عن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن انتهاكاتها والبدء بمحاسبتها
العالول يحذر إسرائيل من “المساس” بالأسرى الفلسطينيين
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى المبارك
نحو ألف فلسطيني في سجون إسرائيل يضربون عن الطعام
جبارين: زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد
"أبو كويك": وحدة الأسرى أفشلت مخططات "بن غفير" وإدارة السّجون ضدهم
رسائل لمسؤولين أمميين حول تصاعد عنف الاحتلال بحق شعبنا
"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقال السلطة الناشط الشحروري
انطلاق العام الدراسي الجديد في عدة محافظات في الضفة
أخبار إسرائيلية
نائب رئيس الكنيست يطالب بشنق باراك
نتنياهو عن موافقة واشنطن على بيع نظام «آرو3» لألمانيا: يوم تاريخي
الإعلام العبري: "حزب الله" ينشر "قوة الرضوان" على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة
إعلام إسرائيلي: تجميد تعيين الضباط امتد من سلاح البحر إلى سلاح الجو
الحكومة الإسرائيلية تطلب تأجيل نظر المحكمة العُليا بالتماس ذريعة المعقولية
اخبار دولية
تركيا ستفرج عن سجين إسرائيلي كبادرة حسن نية
"العفو" الدولية تدعو سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
بينها دول عربية.. تقرير دولي: شح المياه يهدد 25 دولة
أخبار عربية
أونروا” تعلق خدماتها بعين الحلوة رفضا لتواجد مسلحين بمنشآتها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
القدس.. إصابة “خطيرة” لفلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الأسرى الفلسطينيون يعلقون خطوات احتجاجية في سجون الاحتلال الإسرائيلي
خطيب الأقصى يؤكد بحضور 40 ألف مصل حرمة تدريس المناهج الإسرائيلية والمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال
معاناة الأسرى تتفاقم بسبب الهجوم الإسرائيلي على “سجن النقب”.. الإضراب التحذيري يتواصل والفصائل تتوعد
سلاح المستوطنين الناري والدعم المالي الحكومي.. المخطط الجديد لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال بعد اقتحام جنين
الشرق الأوسط
المستوطنون عدوا الانتقادات الأميركية شكلية ويخططون للتوسع
الفلسطينيون يحذرون إسرائيل: التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى انفجار شامل
إسرائيل تطالب بتوسيع صلاحيات القوات الدولية في جنوب لبنان
الاهرام المصرية
وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في جرائمه ضد الطواقم الطبية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المُحتلة
الخارجية الفلسطينية: ضم الاحتلال للضفة الغربية متواصل في ظل ازدواجية المعايير الدولية
وزير خارجية فلسطين يطلع نظيرته الفنلندية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المُحتلة
الشروق المصرية
في غزة.. أول مقهى للقطط يرسم البسمة وسط مرارة الحصار
إصابة فلسطينيين خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة
فتح: مساس إسرائيل بالأسرى الفلسطينيين سيكون له تبعات خطيرة
استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين
الغد الأردنية
قتلوا صديقه أمام عينيه ونكلوا به
إصابة العشرات بمواجهات بالضفة.. و40 ألفا يصلون "بالأقصى" رغم عراقيل الاحتلال
الاحتلال يبرم أضخم صفقة سلاح عسكرية في تاريخه
منع عودة 100 ألف مقدسي لمدينتهم
"العفو" الدولية تدعو سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
الشرق القطرية
" فلسطين.. هل يعجّل القلق الأمريكي بكسر الجمود السياسي؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة طفل برصاص الاحتلال في رأسه واعتقاله في سلوان
"حماس" تشيد بإنجاز الأسرى في هزيمة الاحتلال وتحقيق الانتصارات ضد السجان
بالفيديو قوات الاحتلال تصيب وتعتقل فتى ببلدة سلوان
"كتيبة جنين": لن نسمح لأحد بانتزاع سلاح المقاومة أو تغيير وجهته
القدس المحلية
قتيل جديد يرفع ضحايا الجرائم بالداخل إلى 150
مصرع طفل بحادث دعس في الخليل
إصابة شاب برصاص الاحتلال شرقي القدس
الحركة الأسيرة تعلق خطواتها بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال
مصطفى الكستوني.. قصة بطل بدأت عند طفولته ولم تنتهي باستشهاده
حزن يخيم على نجل الأسير منتصر ملحم مع حلول العام الدراسي
بوليفارد نابلس".. مشروع حضري استراتيجي لحفظ الترابث
الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى
الاحتلال هدم 3 مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة
الحياة الجديدة
الحركة الأسيرة تعلق خطواتها بعد حراك خاضته أفضى لنتائج مرضية
الشرطة والأجهزة الأمنية ينهون العملية في الفارعة
إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال في قلقيلية
الاحتلال يستولي على جرافة شرق يطا
الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن الأسبوعية
حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت
مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السجون
جريدة الأيام
إصابات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاعتداءات مستوطنين
الأسرى يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تحقيقهم نتائج مرضية
ارتفاع في فرض المنهاج الإسرائيلي بالقدس الشرقية
السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تموّل الضم بأكثر من 700 مليون شيكل
واشنطن: نأخذ التوسع الاستيطاني على محمل الجد
خطيب الأقصى: لا يجوز شرعاً المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال
حكومة نتنياهو تطلب تأجيل نظر المحكمة العليا بالتماس ذريعة المعقولية
مياو".. مقهى للقطط في مدينة غزة "كي تضحك وتنسى ضغوط الحياة"
وكالة صفا
غضب وتوتر في طوباس احتجاجًا على ملاحقة السلطة للمقاومين
كتيبة جنين: لن نسمح لأحد بانتزاع سلاح المقاومة
مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية جنوبي الخليل
حماس تشيد بانتصار الأسرى على السجان
إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة
بالصور حماس تنظم وقفات في قطاع غزة نصرة للأسرى
بالصور حماس تنظم وقفات في قطاع غزة نصرة للأسرى
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد
مستوطنون يهاجمون عائلة " البدن" في بلدة تقوع شرق بيت لحم
إصابة طفل برصاص الاحتلال في سلوان واعتقاله
جبارين يُبارك للحركة الأسيرة انتصارها
حماس تشيد بإنجاز الأسرى في تحقيق الانتصارات ضد السجان
المدهون: الأسرى قادرون على حفظ منجزاتهم رغم معاناتهم
الأسرى يُعلقون إضرابهم الجماعي بعد التوصل لنتائج مرضية
بلديةغزة : تأخر صيانة خط مياه " مكروت " تسبب بأزمة في بعض المناطق
وزارة المرأة" و"هيئة العمل" تجريان جولة مشتركة على التعاونيات النسائية
فلسطين اليوم
آلاف الطلبة يتوجهون اليوم لمقاعدهم الدراسية في الضفة والمعلمون يُعلنون عن إضراب جزئي
خطة بملايين الشواكل لتعزيز الاستيطان في الضفة بمشاركة كبار "الحاخامات"
الجهاد الاسلامي تنظم مهرجان تأبين لشهداء معركة بأس جنين
أسيران من جنين يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
سما نيوز
صحيفة إسرائيلية: تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله
قيادي بحماس: "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد"
صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟
سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع
عرب 48
الحركة الفلسطينيّة الأسيرة تُعلن تعليق الإضراب الجماعيّ عن الطعام بعد انتزاع حقوق من الاحتلال
إصابات خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات في الضفة
الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين بينهم صحافيّ عن المسجد الأقصى
الاحتلال يقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة فجر الجمعة
وكالة وفا
الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في قرى وبلدات م ...
انتهاكات الاحتلال: شهيد وإصابات واعتقالات واع ...
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- 19 آب (أغسطس)
- 2003 م استشهد الصحفي مازن دعنا من مدينة الخليل في بغداد برصاص جنود الاحتلال الأميركي.
- 2003م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية تسفر عن مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة 139 منهم 28 في حالة الخطر الشديد ومنفذ هذه العملية رائد مسك هو من كتائب القسام.
- 1982م الجمعية العامة تصدر قرار في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال
- 1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 7/6 الذي يدعو إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال: إن الجمعية العامة تكرر تأكيدها الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة تدعو إلى أن تمارس بحرية في فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال الوطني.
1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (56) بشأن الهدنة: إن مجلس الأمن آخذا بعين الاعتبار المراسلات من الوسيط بشأن الوضع في فلسطين: يلفت أنظار الحكومات والسلطات المعنية إلى قراره رقم 54 (1948). يقرر أتباعاً لقراره (54/15/7/1948)، ويبلغ الحكومات والسلطات المعنية