النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2606) الاثنين28/8/2023
أخبار فلسطينية
·11أسيرا يواصلون معركة الإضراب.. والاحتلال يواصل احتجاز نحو 400 فلسطيني في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام
·مباحثات فلسطينية سعودية تتناول التعاون بين البلدين-
·البردويل": المقاومة تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال
·الاحتلال يحتجز جثامين 398 شهيدا بينهم 14 طفلا فلسطينيا
·حماس تهاجم عقد اجتماع إسرائيلي ليبي وتؤكد أنه مرفوض ومستنكر
·الجهاد تُدين لقاءً تطبيعياً بين "إسرائيل" وليبيا: ارتداد خطير عن ثوابت الأمة
·قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"
الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة
اخبار إسرائيلية
·نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم
·تحريض إسرائيلي على اغتيال نائب رئيس حماس.. والحركة تتوعد بالرد
·نائب عربي إسرائيلي يدعو لعصيان مدني احتجاجاً على استفحال الجريمة
·إسرائيل تكشف عن اجتماع وزير خارجيتها مع نظيرته الليبية في إيطاليا
·متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وبدء الحشد للأعياد اليهودية
الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة
اخبار دولية
·بابوا غينيا الجديدة تفتح سفارة بالقدس الأسبوع المقبل
·لقاء ليبي ــ إسرائيلي في روما بوساطة إيطالية
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اخبار عربية
·"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة
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الصحف العربية
القدس العربي
·في مطار اللد.. يميزون بين سائقي التاكسي اليهود والعرب
·مباحثات فلسطينية سعودية تتناول التعاون بين البلدين- (تغريدة)
·فلسطين تطالب بتدخل دولي لتفكيك قواعد الإرهاب الإسرائيلية ووقف الاستيطان
·11 أسيرا يواصلون معركة الإضراب.. والاحتلال يواصل احتجاز نحو 400 فلسطيني في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام
·تحريض إسرائيلي على اغتيال نائب رئيس حماس.. والحركة تتوعد بالرد
·حركة “فتح”: الإدارة الأمريكية تراجعت عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية
·“القسام” تتبنى عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان قبل أيام- (صورة)
·الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة
·استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على جنين
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الشرق الأوسط
·لقاء ليبي ــ إسرائيلي في روما بوساطة إيطالية
·حكومية والأمن الداخلي ينفي تسهيل عبورها
·نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم
·حميدتي يطرح رؤيته لحل أزمة السودان
·تكتم ليبي على لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا
·اجتماع «تاريخي» بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا في إيطاليا
·نائب عربي إسرائيلي يدعو لعصيان مدني احتجاجاً على استفحال الجريمة
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الغد الأردنية
·الاحتلال يحتجز جثامين 398 شهيدا بينهم 14 طفلا فلسطينيا
·مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
·إجراءات عنصرية إسرائيلية بحق "الأقصى".. وسياسة "الإبعاد" والاعتقالات مصير المصلين
الاخبار اللبنانية
·العاروري يَظهر بالزيّ العسكري متحدّياً: المقاومة تتحضّر لردّ موسّع على أيّ اغتيال
·جثامين الشهداء المحتجَزة: توابيت فارغة وعزاء مفتوح إلى الأبد
·الثقافة الفلسطينية محطمة القيود
·فلسطينيّو الداخل المحتلّ ومسألة الوعي الطبقيّ
·أصوات ثقافية فلسطينية من سوريا
الشرق القطرية
·فلسطينيون لـ الشرق: يهدمون بيتاً.. نبني دولة
الشروق المصرية
·محاولة تهريب عبوات ناسفة إيرانية غير عادية من الأردن إلى إسرائيل
·حماس تهاجم عقد اجتماع إسرائيلي ليبي وتؤكد أنه مرفوض ومستنكر
·إسرائيل تكشف عن اجتماع وزير خارجيتها مع نظيرته الليبية في إيطاليا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
·بعد لقائها "كوهين".. إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق
·بالفيديو مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية
·عدوان إسرائيلي على مطار حلب يخرجه من الخدمة
·وسط اشتباكات مسلحة.. حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة
·"البردويل": المقاومة تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال
·بالبزة العسكرية.. صور جديدة لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري
·13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة بينها 4 عمليات إطلاق نار
صحيفة القدس
·"إسرائيل" تزعم: اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية كان منسق له مع كبار المسؤولين في طرابلس
·معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعًا حياتية قاسية
مستوطنون يمدون شبكة كهرباء لصالح بؤرة استيطانية جنوب نابلس
غزة: اعتقال 6 مواطنين وتوغل إسرائيلي محدود
تحذيرات أمنية إسرائيلية من المواجهة مع الدروز
صحيفة الأيام
·خمس إصابات خلال اقتحام مخيم طولكرم اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في تقوع
·»نتنياهو يهدّد باغتيال صالح العاروري
·»لجنة تحقيق بوفاة مواطنة في مستشفى خاص برام الله
·»كوهين التقى وزيرة الخارجية الليبية بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي
·»انطلاق فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في نابلس
·»والدة الشهيد العموري المحتجز جثمانه.. أمنيات بنظرة وداع أخيرة لابنها...
·»تقرير يوصي بمزيد من الشفافية بشأن المشاريع الممولة من صندوق الأقصى
·»سلطة الطاقة تبدأ خطة تدريبية للعاملين المحتملين في قطاع الغاز
» الحياة الجديدة
·عندما تصبح الثلاجة كابوسا يلاحق الأمهات..!
·إصابة 4 شبان بالرصاص أحدهم بجروح خطيرة في يعبد
·إلى أي حد تستطيع السلطة الوطنية دفع راتب كامل هذا الشهر؟
·برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل
وكالة الرأي
·4 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين
·مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
·صور وزارة العمل تطلق المشروع النرويجي للدورات المهنية القصيرة
·الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
·"شؤون المرأة": الأسيرة "أبو عجمية" تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال
·قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
·إحصائية حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
·إصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال بنابلس
·الاحتلال يستولي على جرافة في عزون شرق قلقيلية
وكالة صفا
·تقاوم الاحتلال حتى اليوم..بالصور جلجولية.. مهبط القادة والفاتحين بشهادة خانها ومقاميها
·عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
·قصف إسرائيلي يُخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
·تخللها اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
·توقيف وزيرة خارجية ليبيا عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي
·الاحتلال يكشف إحباطه تهريب عبوات إيرانية للضفة
فلسطين اليوم
·4 إصابات بينها خطيرة خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين قرب حاجز "دوتان" بجنين
·أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم الأثنين 28/8/2023 ، إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" قرب حاجز دوتان بجنين .
·بعد احتجاجات واسعة... الحكومة الليبية توقف "المنقوش" بعد لقائها وزير الخارجية "الإسرائيلي"
·الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة ويحاصر منزلاً في بيت ريما
·متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وبدء الحشد للأعياد اليهودية
·الجهاد تُدين لقاءً تطبيعياً بين "إسرائيل" وليبيا: ارتداد خطير عن ثوابت الأمة
سما نيوز
·لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس
·الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..
·قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"
·الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة
·أول تعليق فلسطيني على اللقاء الإسرائيلي -الليبي في روما
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عرب ٤٨
·بابوا غينيا الجديدة تفتح سفارة بالقدس الأسبوع المقبل
·إضراب عام في سخنين احتجاجا على الجريمة والشرطة
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- وكالة وفا
·الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم 3 مصابين
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