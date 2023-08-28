النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2606) الاثنين28/8/2023

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·مباحثات فلسطينية سعودية تتناول التعاون بين البلدين-

·البردويل": المقاومة تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال

الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة

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·"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

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·تقاوم الاحتلال حتى اليوم..بالصور جلجولية.. مهبط القادة والفاتحين بشهادة خانها ومقاميها

فلسطين اليوم

·أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم الأثنين 28/8/2023 ، إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" قرب حاجز دوتان بجنين .

سما نيوز

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عرب ٤٨

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

28 آب (أغسطس)

·1995 م وفاة المعتقل الفلسطيني توفيق سواركه في سجن غزة نتيجة التعذيب على يد أفراد جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

·1953 م في مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس سنة 1953 اجتازت قوة إسرائيلية خط الهدنة في قاع غزة منطقة وادي غزة متجهة صوب معسكر البريج للاجئين بقيادة الإرهابي هار مائير صهيون احد ابرز تلاميذ أريل شارون وعند مدخل مخيم البريج انقسمت القوة إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم أربعة إرهابيين وقد دخلوا المخيم من الشمال والجنوب وانطلقوا داخل المخيم يلقون القنابل على الأطفال والنساء والشيوخ وهم نائمون واستمر القتل والذبح ثلاث ساعات انسحبت بعدها القوة المعتدية ونتيجة لهذا الاعتداء سقط خمسة وخمسين شهيداً ما بين طفل وامرأة وشيخ كبير وعشرات الجرحى.

·1919 م لجنة كينغ- كراين تضع تقريرها حول سورية وفلسطين بناء على اقتراح الدكتور ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس على إرسال لجنة ثلاثية لزيارة سورية وفلسطين والاطلاع على وجهات نظر السكان تمهيدا لتقرير مصير المنطقة، لكن بريطانيا وفرنسا انسحبتا من اللجنة خوفا من تسلل الولايات المتحدة إلى المنطقة واقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين (هنري سي كنيج وتشارلز كرين) يصاحبهما المستشارون (الدكتور ليبايرو والمستر سونت كوموري والكابتن وليم بيل) بالإضافة إلى السكرتير بروري ومدير أعمال اللجنة المستر مور.

·1898م المؤتمر الصهيوني الثاني في بال والذي عقد في الفترة من (28-31/1898) بحضور 349 مندوب يمثلون 913 مجموعة صهيونية.

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