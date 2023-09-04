النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2612) الاثنين4/9/2023
أخبار فلسطينية
- 3 شهداء و132 معتقلاً و13 عملية هدم الشهر الماضي بالقدس
- خبير أمني يُحذر المواطنين: أسلوب جديد لمخابرات الاحتلال في غزة
- أسرى "عوفر" يشرعون بخطوات احتجاجية ويلوحون بحل التمثيل التنظيمي
- المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر
- "مقاومة الجدار": 851 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة
- جدل فصائلي حول استئناف «مسيرات العودة»
- مقاومة الجدار": 851 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي
- الأسرى الفلسطينيون يقررون الشروع في إضراب عن الطعام اعتبارا من الخميس
- "عير عميم": المنهاج الفلسطيني بالقدس يتعرض لهجوم متزايد من قبل الحكومة الإسرائيلية
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اخبار إسرائيلية
- نتنياهو: سنبني جدارا على الحدود مع الأردن لمنع تسلل طالبي اللجوء
- نتنياهو للصحافيين: "ستسمعون قريبا عن لقاء مع بايدن"
- مدراء المستشفيات الحكومية يحذرون نتنياهو من أزمة في ميزانيتها
- المستشارة القضائية للمحكمة العليا: يجب شطب قانون إلغاء المعقولية
- مدراء المستشفيات الحكومية يحذرون نتنياهو من أزمة في ميزانيتها
- رسمياً.. "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن
- الاحتلال يحذر من أن المركبات المدرعة غير مجهزة لمواجهة عبوات المقاومة الفلسطينية الناسفة
- هآرتس: العاروري شخص خطير ويهدد وجود "إسرائيل"
اخبار دولية
اخبار عربية
- لبنان.. نصر الله يبحث مع حماس والجهاد الأوضاع في الضفة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- شرطة الاحتلال تستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في القدس
- الحكومة الفلسطينية تعلن استقالة وزير التربية والتعليم
- الاحتلال يحذر من أن المركبات المدرعة غير مجهزة لمواجهة عبوات المقاومة الفلسطينية الناسفة
- الأسرى الفلسطينيون يقررون الإضراب عن الطعام لوقف إجراءات التضييق عليهم
- جرائم القتل تتفاقم لدى فلسطينيي الداخل.. وإسماعيل هنية يوجّه رسالة لقياداتهم- (فيديو)
- إصابة 8 فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين
- إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة قرب السياج الفاصل بغزة
- ملتقى اقتصادي فلسطيني أوروبي في الضفة الغربية لأول مرة الشهر المقبل
- لبنان.. نصر الله يبحث مع حماس والجهاد الأوضاع في الضفة
الشرق الأوسط
- نتنياهو يبحث في قبرص الخلاف حول حقل «أفروديت»
- الإرهاب والتهديد السيبراني
- إسرائيل تعتزم ترحيل 1000 إريتري تورطوا في أعمال عنف
الغد الأردنية
- "مقاومة الجدار": 851 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي
- رسمياً.. "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن
- الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام منتصف أيلول
- مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
- غليان وحظر تجول في كركوك... وبارزاني يحذّر من "فتنة"
- عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي
الاخبار اللبنانية
- جدل فصائلي حول استئناف «مسيرات العودة»
- «الحركة الأسيرة» تبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام الخميس المقبل
الشروق المصرية
- ماذا يحمل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى البحرين؟
- إسرائيل تعتزم بناء سياج جديد بطول حدودها مع الأردن لوقف تهريب أسلحة إيرانية
- تركيا وإسرائيل تبحثان صادرات الغاز الطبيعي مع التركيز على أوروبا
الشرق القطرية
- الأسرى الفلسطينيون يقررون الشروع في إضراب عن الطعام اعتبارا من الخميس
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة
- المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر
- بالفيديو قرب "الأقصى".. الاحتلال يفتش حقائب الطلبة المقدسيين ويصادر كتب المنهاج الفلسطيني
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة
- أسرى "عوفر" يقررون التصعيد ردا على إجراءات الاحتلال
- "جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية
- تقرير "عبد الرحيم غنام".. رفض اقتحام الاحتلال لطوباس فارتقى شهيدًا
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صحيفة القدس
- 2322 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري
- الاحتلال يستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني بالقدس
- توتر شديد بين أسرى "الجهاد" وإدارة سجن "ريمون"
- تراجع كبير على صحة الأسير المضرب عن الطعام الفسفوس
- المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية
- بينهم مواطنة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- الأسير محمد صبحي تحدى المؤبد بحصاده 3 شهادات جامعية
- الخارجية: قضايا الأسرى ضمن أولويات جميع مجالات الحراك
- "بيت مال القدس" ينظم إقامة تدريبية في المغرب حول تقنيات ترميم وصيانة المباني الأثرية
- أسرى سجن "عوفر" يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية
- "فتح": إجراءات الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا
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صحيفة الأيام
- إسرائيل تطلب من واشنطن "شراء" 25 مقاتلة "إف-35"
- الأسرى يعلنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من 14 الجاري ضد إجراءات الاحتلال
- الرئيس يوجّه بإنجاز عملية إعادة إعمار مخيم جنين في أسرع وقت
- الاحتلال يمارس قمعاً في مسافر يطا والمستوطنون يقتحمون الأقصى مجدّداً
- نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدودنا مع الأردن
- "المتابعة": إضراب عام غداً في الداخل احتجاجاً على تفشي العنف والجريمة
- "عير عميم": المنهاج الفلسطيني بالقدس يتعرض لهجوم متزايد من قبل الحكومة الإسرائيلية
- إسرائيل تقرّر ترحيل ألف إريتري شاركوا بأعمال عنف في تل أبيب
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» الحياة الجديدة
- مهرجان نابلس إكسبو 2023.. صرخة الإصرار في وجه الحصار
- وزير التعليم العالي يتسلم تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم
- "فتح" تقيم حفل تأبين في ذكرى 40 يوما على رحيل القائد الوطني قدري أبو بكر
- الاحتلال يعتدي على وفد من "فتح" وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا
وكالة الرأي
- محدث الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة بينهم سيدة
- المقاومة في غزة تطلق صواريخ تجريبية
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- 3 شهداء و132 معتقلاً و13 عملية هدم الشهر الماضي بالقدس
- لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي: التحقيقات جارية لمعرفة أسباب حريق مكب النفايات
- مؤتمر أمراض الباطنة يُوصي بالارتقاء بالواقع الصحي في غزة
- فيديو تواصل عمليات إطفاء الحريق المندلع في مكب النفايات شرق غزة
- "الدعليس" يؤكد على دعم النيابة العامة لتحقيق العدالة للمواطن
- الاحتلال يعتقل شاباً من باب حطة بالقدس
وكالة صفا ط قيود
- دعوات للحشد والرباط الدائم
- عشرات المستوطنين يقحمون المسجد الأقصى
- المقاومة تجري تجربة صاروخية في غزة
- مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب طوباس
- كشف عن "خلافات عميقة"..تسريب سبب استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني
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فلسطين اليوم
- وصولاً للإضراب: الأسرى يدقون جدران السجون بخطوات تصعيدية تبدأ اليوم
- اقتحامات واعتقالات واشتباكات مُسلحة في مدن الضفة المحتلة
- أربعة اسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام ..والاسير الأخرس يدخل يومه الـ13
- اشتباكات مُسلحة على حاجز حوارة بنابلس وإصابة مستوطن بقلقيلية
- خبير أمني يُحذر المواطنين: أسلوب جديد لمخابرات الاحتلال في غزة
سما نيوز
- المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية
- جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون..
- هآرتس: العاروري شخص خطير ويهدد وجود "إسرائيل"
- صورة: "خلافات عميقة" مع اشتية سبب استقالة عورتاني
- كوهين يصل البحرين..
عرب ٤٨
- مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب طوباس
- دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي حسن أبو شما، واعتقلت نجله رضا، بعد أن عاثت بالمنزل خرابا.
- تنديدا بالجريمة: الآلاف يغلقون شارع 65 بعد تشييع إمام مسجد قباء بكفر قرع
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للحشد والرباط
- الائتلاف يسعى لسن قانون يسلب رئيس المحكمة العليا من أبرز صلاحياته
- هيئة الأسرى: تراجع كبير على الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للحشد والرباط
- أسرى "عوفر" يشرعون بخطوات احتجاجية ويلوحون بحل التمثيل التنظيمي
- الاحتلال ينسب للأسير يوسف أبو الرب تنفيذ عملية إطلاق نار في "ميراف
- بدءا من 14 أيلول: الحركة الأسيرة تعلن الإضراب عن الطعام
- في إطار العدوان على الأسرى: عزل جماعي لقادة الحركة الأسيرة
- عودة الإرباك الليلي في بيتا: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
- لحكومة تطالب بتأجيل مداولات العليا بإلغاء حجة المعقولية
- نتنياهو: سنبني جدارا على الحدود مع الأردن لمنع تسلل طالبي اللجوء
- نتنياهو للصحافيين: "ستسمعون قريبا عن لقاء مع بايدن"
- المستشارة القضائية للمحكمة العليا: يجب شطب قانون إلغاء المعقولية
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·للمرة الثانية: الاحتلال يستولي على كتب مدرسية من المنهاج الف ...
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4 أيلول (سبتمبر)
- 2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب بجراح مختلفة.
- 1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.
- 1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.
- 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.
- 1981م إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجا على الحفريات تحت المسجد الأقصى.