وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2612) الاثنين4/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات لتجزئة الاشتراكات العائلية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بفضل هالاند وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد بين أسرى "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال ينتصر على مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة مثيرة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح ذهبية للحفاظ على سرعات الـ WiFi وتجنب التقطيع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح العام التدريبي المهني الجديد 2023/2024 وكالة الرأي الفلسطينية طريقة تحويل موبايلك الآيفون لشاشة ذكية؟.. اعرف الخطوات
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2612) الاثنين4/9/2023

04 أيلول / سبتمبر 2023 10:46

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2612)  الاثنين4/9/2023

أخبار فلسطينية

 اخبار إسرائيلية

اخبار دولية

  • تركيا وإسرائيل تبحثان صادرات الغاز الطبيعي مع التركيز على أوروبا

اخبار عربية

  • لبنان.. نصر الله يبحث مع حماس والجهاد الأوضاع في الضفة

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

 

الشرق الأوسط

  •  

الغد الأردنية

 

الاخبار اللبنانية

  •  

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي


 

وكالة صفا ط قيود

فلسطين اليوم

سما نيوز 

عرب ٤٨

 

وكالة وفا

·مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
·للمرة الثانية: الاحتلال يستولي على كتب مدرسية من المنهاج الف ...

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

4 أيلول (سبتمبر)

  • 2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.
  • 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب  بجراح مختلفة.
  • 1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.
  • 1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.
  • 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.
  • 1981م إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجا على الحفريات تحت المسجد الأقصى.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟