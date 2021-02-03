النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2754) الأربعاء 3/2/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة بغزة الخميس المقبل
- 90 ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين
- الفصائل الفلسطينية تسمي أعضاء وفودها لحوارات القاهرة وقيادات من غزة تستعد للمشاركة
- حماس توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الفلسطينية... "نقف على مفترق طرق"
- الفصائل ترفض استبعادها من المشاركة بحوارات القاهرة
- (محدث): الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا في حملة مداهمات بالضفة
أخبار إسرائيلية
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- نتنياهو: نستعد للخروج التدريجي من الإغلاق خلال الأسبوع المقبل
- نتنياهو إلى الإمارات الأسبوع المقبل واتفاق إسرائيلي - بحريني على التعاون الأمني
- منع المتاجر الحيوية من بيع المنتجات غير الأساسية
- »"بتسيلم": إسرائيل تواصل سياسة النقل القسري للسكان الفلسطينيين
- »لجنة إسرائيلية تناقش مشروع "إي واحد" الاستيطاني يوم 14 الجاري
- إدانة حاخام إسرائيلي بالتحريض على العنف
اخبار دولية
- الولايات المتحدة تتجه لاستئناف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
- الخارجية الأمريكية تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
- الاتحاد الأوروبي يحذر "كوسوفو" من نقل سفارتها للقدس
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اخبار عربية
- سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لوزير الخارجية الجزائري لحضور الاجتماع العربي الاستثنائي حول القضية الفلسطينية
- "العمادي" يلتقي مديريّ "أونروا" و"أوتشا" بمكتبه في غزة
- لبنان تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادتها
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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- ملتقى فلسطين يدين سياسات التهديد والتسلط تحضيراً للانتخابات الفلسطينية القادمةعبد الحميد صيام
- الرجوب: الانتخابات ستجري في القدس العربية رغما عن كيان الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات والمقاومة في غزة تستولي على ثاني طائرة استطلاع إسرائيلية…
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- تصاعد المظاهرات والمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مناطق 48 احتجاجا على التواطؤ مع…
- توالي تسجيل الإصابات بفيروس “كورونا” بين الأسرى الفلسطينيين
- اللجنة القطرية تستعد لتوزيع مساعدات مالية على 100 ألف أسرة في قطاع غزة
- 90 ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين
- الفصائل الفلسطينية تسمي أعضاء وفودها لحوارات القاهرة وقيادات من غزة تستعد للمشاركة
-
الشرق الأوسط
الشروق المصرية
- لبنان تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادتها
- سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا سوريا أثناء رعيه للأغنام
الأهرام المصرية
- الولايات المتحدة تتجه لاستئناف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
- سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لوزير الخارجية الجزائري لحضور الاجتماع العربي الاستثنائي حول القضية الفلسطينية
- فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
-
الغد الأردنية
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
- مباحثات فلسطينية أميركية حول سبل إعادة العلاقات
- إصابات كورونا العالمية تخطت 103.19 مليون حالة
- “حماس” تحمل في جعبتها ملفات شائكة لحوار القاهرة منتصف الأسبوع…
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة بغزة الخميس المقبل
- "أونروا" تتهم جهات معادية بمحاولة انهاء عملها
- ترحيب فلسطيني شعبي بالمنحة القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة
- بالصور إغلاق شوارع بالداخل المحتل احتجاجا على الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال
- بالصور الصحة برام الله تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا
- الفصائل ترفض استبعادها من المشاركة بحوارات القاهرة
- هذا ما بحثه وفد الجهاد الاسلامي في روسيا!
- الاتحاد الأوروبي يحذر كوسوفو من فتح سفارة بالقدس لهذا السبب!
- أول محادثة دافئة بين وزيري خارجية المغرب والاحتلال
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القدس
الاحتلال يعتقل شابًا على حدود غزة
- الحكومة الإسرائيلية تدرس اليوم تمديد الإغلاق
- اعتقال 3 شبان خلال تظاهرات لفلسطينيي 48
- بدء تقديم قوائم انتخابات الكنيست الإسرائيلي
- إدانة حاخام إسرائيلي بالتحريض على العنف
- (محدث): الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا في حملة مداهمات بالضفة
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل شابا من القدس
- الاحتلال يقتحم ناديًا رياضيًا ومدرسة للأيتام في القدس المحتلة
- للجمعة السادسة على التوالي.. الاحتلال يشدد إجراءاته ويمنع المصلين الوصول
صحيفة الأيام
- انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا ابتداء بالطواقم الصحية
- »جيش الاحتلال يدهم ويقتحم ويهدم ويعتقل وقوع مواجهات عنيفة في محيط مخيم...
- »مجدداً.. سقوط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة
- »انفجارات وحركة نشطة لآليات الاحتلال شرق خان يونس
- »خبراء مستقلون: اللقاح الروسي فعّال ضد "كورونا" بنسبة تزيد على 91%
- »الخارجية الأميركية: نعمل على إعادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني...
- »"بتسيلم": إسرائيل تواصل سياسة النقل القسري للسكان الفلسطينيين
- »لجنة إسرائيلية تناقش مشروع "إي واحد" الاستيطاني يوم 14 الجاري
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين شرق بيت لحم
- "العمادي" يلتقي مديريّ "أونروا" و"أوتشا" بمكتبه في غزة
- الاتحاد الأوروبي يحذر "كوسوفو" من نقل سفارتها للقدس
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- إضافة 90 ألف ناخب جديد إلى السجل الفلسطيني للانتخابات
- أسير يدخل الإنعاش بعد إصابته بـ"كورونا" في سجون الاحتلال
- الاحتلال يُزيل 40 "بسطة" قرب حاجز الجلمة شمال جنين
- آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء
- 9 وفيات و513 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
- التعليم: مجمع اللغة العربية يفتتح مؤتمره السنوي السابع
وكالة صفا
- نقل جزء من اللقاحات لغزة غدا..بالصور الكيلة تتلقى اللقاح.. الصحة تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
- تقرير عبد الستار قاسم.. مسيرة رجل أرهقته كلمة "لا"
- بالفيديو النشار لصفا: توقيع عقد بناء مستشفى رفح الإثنين المقبل
- بالصور فنية طاقة.. تخصص جديد تقتحمه الشابات في غزة
وكالة سما
- الانتخابات ستتم في القدس "غصبًا عن نتنياهو"
- فيديو.. الرجوب: من يتحدث عن قائمة مشتركة مع حماس "مش داري وين الله حاطه"
- الخارجية الأمريكية تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
- حماس توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الفلسطينية... "نقف على مفترق طرق"
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع بوغدانوف في موسكو
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
الصحة بغزة: 178 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
- مسؤول اسرائيلي: لن يتم تحويل أي لقاح ضد فيروس كورونا إلى قطاع غزة
- ما الملفات التي بحثها وفد الجهاد الاسلامي في روسيا ؟
- وزيرة الصحة و الطواقم الصحية الفلسطينية تبدأ بتلقي لقاحات كورونا
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عرب 48
- بدء حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية المحتلة
- بعد فتح معبر رفح: أكثر من ألف مسافر غادروا غزة
- اعتقال 21 فلسطينيا بالضفة واشتباكات بمخيم جنين
- خلاف حول آلية الخروج وبحث توسيع حملة التطعيم لتشمل الجميع
- استطلاع: تصاعد قوة العمل برئاسة ميخائيلي
- نتنياهو: نستعد للخروج التدريجي من الإغلاق خلال الأسبوع المقبل
- نتنياهو إلى الإمارات الأسبوع المقبل واتفاق إسرائيلي - بحريني على التعاون الأمني
- منع المتاجر الحيوية من بيع المنتجات غير الأساسية
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وكالة وفا
- كورونا" عالميا: نحو مليونين و263 ألف وفاة و104 ملايين و401 ...
- الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في ...
- السعودية تشدد على مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية: في ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 شباط (فبراير)
- 2004م قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم عايدة في بيت لحم، وتشتبك مع المطارد القسّاميّ محمد أبو عودة، وقد أدّى الاشتباك إلى استشهاد أبو عودة وإصابة 4 جنودٍ صهاينة بجراحٍ اثنان منهم بحالة خطرة .
- 2003م سقوط مكّوك الفضاء الأمريكيّ "كولومبيا" أثناء محاولة إقلاعه إلى الفضاء، وتحطّم في منطقة "فلسطين" في الأراضي الأمريكيّة، ولقي سبعة روّادٍ مصرعهم بينهم طيّارٌ إسرائيلي شارك في حروب الكيان الإسرائيلي ضد العرب.
- 2003م جرت مصادمات واشتباكات عنيفة بين الأسرى الفلسطينيين وبين سجّاني الاحتلال في سجن النقب، وأدّت المواجهات إلى إصابة 150 أسيراً بإصاباتٍ مختلفة واحتراق العديد من الخيام، كما أُصيب 7 من الجنود الإسرائيليين.
- 2002م رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يحذّر المقاومة الفلسطينيّة من استخدام صواريخ "قسّام 2" التي طوّرتها كتائب القسّام الجناح العسكريّ لحركة حماس.
- 2002م جولة من المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يرفضون الخريطة التي تقدم بها الوفد الإسرائيلي وتضمن هذه الخريطة الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة "الإسرائيلية".
- 1994م وحدة إسرائيلية خاصة تغتال زعيم مجموعة "صقور فتح" في غزة سليم موافي.
- 1988م سلطات الاحتلال تُغلِق جميع المدارس والجامعات الفلسطينية إثر تعاظم الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى.
- 1955م استقال وزير الخارجية الإسرائيلي "بنحاس لافون" عقب اكتشاف عملية "سوزانا" في مصر والتي عُرِفت باسم "فضيحة لافون".
- 1919م قامت الثورة الفلسطينية الأولى في مدينة يافا.
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