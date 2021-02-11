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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2760) االخميس11/2/2021

11 شباط / فبراير 2021 09:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2760) االخميس11/2/2021

 

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  • لصوص استخدموا حوامة لسرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية
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11شباط (فبراير)

  • 2004م عملية اجتياح جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة حيث قامت باقتحام حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقد أدى الاجتياح إلى استشهاد 12مفلسطينياً وإصابة العشرات كما استشهد 3 في مدينة رفح الباسلة.
  • 2002م مقتل مجندتين إسرائيليتين وجرح 14 في هجوم مسلح على مركز قيادة المنطقة الجنوبية للاحتلال في بئر السبع وكتائب القسام تتبنى العملية وتعلن أن منفذيها الشهيدان "خالد الطل ومحمد البطاط" من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.
  • 2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.
  • 1991م العراق يطلق صاروخين من طراز "سكود" على إسرائيل تلحق أضراراً مادية خلال حرب الخليج الثانية.
  • 1985 م بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلوب ومعارك جرش عام 1970 و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية – الأردنية بالتوتر والحذر.
  • 1985م توقيع اتفاق أردني فلسطيني يشمل الدعوة لإقامة كونفدرالية، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
  • 1973 م الطيران الحربي الإسرائيلي يسقط طائرة بوينج مدنية ليبية، فوق شبه جزيرة سيناء المحتلة، مما أدى إلى مقتل 105 أشخاص مدنين بينهم السيد صالح بويصير وزير خارجية ليبيا وصاحب كتاب جهاد شعب فلسطين، وسلوى حجازي مذيعة التليفزيون المصرية.
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