النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2760) االخميس11/2/2021

07:59الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من مدن الضفة

09:24النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2760) االخميس11/2/2021

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