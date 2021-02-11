النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2760) االخميس11/2/2021
أخبار فلسطينية
- لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تطلق عملية تسجيل الناخبين ميدانيا
- فلسطين تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي “غير كافٍ” وتطالب بخطوات توقف “جرائم” الاحتلال
- استشهاد مواطن بعد دهسه من مستوطن غرب سلفيت
- اجتماع الفصائل الفلسطينية”: الاتفاق على مناقشة ملفات “المنظمة” و”الوطني”
- الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- »خطة لإقامة 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
- الفصائل الوطنية تعلن ختام حوار القاهرة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات
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أخبار إسرائيلية
- الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبا يحاكي مواجهة مع "حزب الله
- استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والإسلامية الجنوبية لا تعبر نسبة الحسم
- غانتس: شن هجوم ضد إيران يجب أن يكون مطروحا
- سفير إسرائيلي لبايدن: ألم يحن الوقت للاتصال بنتنياهو؟
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اخبار دولية
- بايدن غير متعجّل للتقرب من نتانياهو أو الخوض في الملف…
- كورونا".. أكثر من 107 ملايين و856 ألف إصابة عالمياً
اخبار عربية
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- مباحثات أردنية فلسطينية لمتابعة مخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
- القاهرة شريكاً لا وسيطاً: نحو انتخابات من دون «الجهاد»
- السيسي يوجه باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي غزة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مسيرته من المسيرة الفلسطينية: صبري جريس: لا إسرائيل دولتي ولا فلسطين… بل هي في رأسي
- تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نصر الله يستعد للثأر من إسرائيل
- رئيس مستوطنة يدعو لتصفية رئيس بلدية الخليل
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- فلسطين تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي “غير كافٍ” وتطالب بخطوات توقف “جرائم” الاحتلال
- لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تطلق عملية تسجيل الناخبين ميدانيا
- هنية يؤكد لعباس الاستمرار بالحوار لإنجاح إجراء الانتخابات.. والجهاد تقرر المقاطعة
- الرجوب: “إزالة ترسبات الانقسام” من مهام الحكومة المقبلة
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الشرق الأوسط
- «الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط
- انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين
- إسرائيل للجم تحديث «القائمة السوداء» لشركات المستوطنات
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- بايدن غير متعجّل للتقرب من نتانياهو أو الخوض في الملف…
- “اجتماع الفصائل الفلسطينية”: الاتفاق على مناقشة ملفات “المنظمة” و”الوطني”
- فلسطين: 12 وفاة و761 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- قائد فريق الأبطال.. فلسطيني يتحدى الألم بأطراف صناعية وإرادة حديدية
- هنية يشكر دعم قطر للرياضة والشباب الفلسطيني
- مباحثات أردنية فلسطينية لمتابعة مخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "كورونا".. أكثر من 107 ملايين و856 ألف إصابة عالمياً
- الاحتلال يفجر منزل الأسير "كبها" في قرية طورة جنوب غرب جنين
- حوار العاروري يكشف عن مخرجات حوار القاهرة بين الفصائل
- استشهاد مواطن بعد دهسه من مستوطن غرب سلفيت
- هنية يهنئ خامنئي في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
- كشف أسماء المسافرين غدًا الخميس عبر معبر رفح البري
- توغل للاحتلال شمال القطاع واستهداف رعاة الأغنام جنوبه
القدس
- لصوص استخدموا حوامة لسرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية
- مسؤول إسرائيلي يثير السخرية من خلال تغريدة على تويتر
- قرار "الجنائية الدولية" يمنح الأمل لضحايا الحروب بمحاسبة قادة الاحتلال
- استئناف العملية الدراسية في إسرائيل
- استمرار فتحه.. 1200 مسافر تنقلوا عبر معبر رفح
الحياة الجديدة
- "فتح" تطلق حملة لزيادة نسبة التسجيل للانتخابات في العاصمة
- شرطة الاحتلال تفرض حبسا منزليا على شابين وتستدعي مسنة مقدسية
- 39 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
- الفصائل الوطنية تعلن ختام حوار القاهرة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات
صحيفة الأيام
- »استشهاد شاب دهسه مستوطن قرب سلفيت والاحتلال يفجّر منزل الأسير قبها في...
- »مركزية "فتح" تجتمع السبت لمناقشة تطورات الحوار الوطني
- »العاروري: الخيار المفضل لنا هو المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة
- »خطة لإقامة 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
- »جنين: إصابة شاب حاول إحراق نفسه و3 من منقذيه
- »"كورونا" في فلسطين: الحصيلة الأعلى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثالث
- »رئيس مستوطنة "كريات أربع" يدعو لقتل رئيس بلدية الخليل
- »تويتر": لن نسمح لترامب باستخدام المنصة مجدداً
وكالة الرأي
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- محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من مدن الضفة
- مغادرة 392 مسافراً ووصول 299 عائداً عبر معبر رفح أمس
- قرار بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة
- الاحتلال يفجّر منزل الأسير محمد كبها في جنين
- العاروري: حوار القاهرة من أنجح محطات الحوار الفلسطيني
- استشهاد شاب دهسه مستوطن قرب سلفيت المحتلة
- الاحتلال قلق من إدانة أممية بشأن توفير اللقاح للفلسطينيين
- إعلام الأسرى: تمديد اعتقال عدد من الأسرى
وكالة صفا
بالفيديو والصورالاحتلال يفجر منزل الأسير قبها
- العاروري: مقاربة جديدة تنهي الانقسام وما لا يحل نتركه لهيئات ينتخبها شعبنا
- استشهاد عامل دهسا بسيارة مستوطن قرب سلفيت
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وكالة سما
- بمتابعة شخصية من السيسي.. القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»
- تفاصيل جديدة : الموساد اغتال محسن فخري زاده بسلاح يزن طنا وبمشاركة أكثر من 20 عميلا
- الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- غانتس يلوّح بإمكانية شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية.. وريفلين: على الجيش الاستعداد!
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
عرب 48
- الاحتلال يفجر منزل الأسير محمد كبها
- استشهاد شاب دهسا من قبل مستوطن قرب سلفيت
- مناقشة قضايا الأسرى في ظل كورونا
- الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبا يحاكي مواجهة مع "حزب الله
- استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والإسلامية الجنوبية لا تعبر نسبة الحسم
- غانتس: شن هجوم ضد إيران يجب أن يكون مطروحا
- الأسابيع المقبلة ستشهد ارتفاعا حادا في معدلات الإصابة بكورونا"
- سفير إسرائيلي لبايدن: ألم يحن الوقت للاتصال بنتنياهو؟
-
وكالة وفا
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- انتهاكات متواصلة: شهيد وتفجير منزل أسير وهدم وإصابات واعتقال ...
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويعتدي بالضرب على آخرين في الخليل
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و365 ألف وفاة و107 ملايين و856 أل ...
حدث في مثل هذا اليوم
11شباط (فبراير)
- 2004م عملية اجتياح جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة حيث قامت باقتحام حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقد أدى الاجتياح إلى استشهاد 12مفلسطينياً وإصابة العشرات كما استشهد 3 في مدينة رفح الباسلة.
- 2002م مقتل مجندتين إسرائيليتين وجرح 14 في هجوم مسلح على مركز قيادة المنطقة الجنوبية للاحتلال في بئر السبع وكتائب القسام تتبنى العملية وتعلن أن منفذيها الشهيدان "خالد الطل ومحمد البطاط" من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.
- 2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.
- 1991م العراق يطلق صاروخين من طراز "سكود" على إسرائيل تلحق أضراراً مادية خلال حرب الخليج الثانية.
- 1985 م بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلوب ومعارك جرش عام 1970 و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية – الأردنية بالتوتر والحذر.
- 1985م توقيع اتفاق أردني فلسطيني يشمل الدعوة لإقامة كونفدرالية، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
- 1973 م الطيران الحربي الإسرائيلي يسقط طائرة بوينج مدنية ليبية، فوق شبه جزيرة سيناء المحتلة، مما أدى إلى مقتل 105 أشخاص مدنين بينهم السيد صالح بويصير وزير خارجية ليبيا وصاحب كتاب جهاد شعب فلسطين، وسلوى حجازي مذيعة التليفزيون المصرية.
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