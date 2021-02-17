النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2764) الأربعاء17/2/2021
أخبار فلسطينية
- مخطط احتلالي لفصل أحياء مقدسية و140 ألف فلسطيني مهددون بالترحيل
- «حماس» و«الجهاد» تلوّحان بالتصعيد {إذا لم يصل اللقاح}
- حماس: إسرائيل تستهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية
- أسرى فلسطينيون يقررون الاستمرار في الاحتجاج ضد السجان الإسرائيلي بعد فشل الحوار
- 92% نسبة المسجلين للانتخابات الفلسطينية في آخر أيام التسجيل
- الخارجية الفلسطينية تندد بزيارة المتطرف بينت لجبل عيبال
- استشهاد مواطنة بسكتة قلبية خلال اقتحام الاحتلال منزل نجلها ببيت لحم
- الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية
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أخبار إسرائيلية
- تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقات شراء طائرات وأسلحة أميركية
اخبار دولية
- مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس
- إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في
- لاهاي» ترد على إسرائيل: قرارنا ليس سياسياً ولا يخصّ طرفاً بعينه
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- تجديد العمل بإجراءات الوقاية المشددة في الضفة مع تصاعد مؤشر كورونا
- الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال قياديين من حماس ويهدم مباني سكنية ويطلق العنان…
- السير والمذكرات واليوميات: دراسة فلسطين من أطرافها
- رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة: إعادة النظر في منع سفر النساء دون…
- حماس: إسرائيل تستهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية
- أسرى فلسطينيون يقررون الاستمرار في الاحتجاج ضد السجان الإسرائيلي بعد فشل الحوار
- 92% نسبة المسجلين للانتخابات الفلسطينية في آخر أيام التسجيل
- الخارجية الفلسطينية تندد بزيارة المتطرف بينت لجبل عيبال
-
الشرق الأوسط
- إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل
- «حماس» و«الجهاد» تلوّحان بالتصعيد {إذا لم يصل اللقاح}
- لبنان: تراجع الإصابات اليومية ورهان على اللقاح
- «لاهاي» ترد على إسرائيل: قرارنا ليس سياسياً ولا يخصّ طرفاً بعينه
- مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس
- إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في
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الشروق المصرية
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- مخطط احتلالي لفصل أحياء مقدسية و140 ألف فلسطيني مهددون بالترحيل
- الاحتلال يجبر عائلات مقدسية على هدم منازلها بأنفسها
- تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج
- سورية تعلن التصدي لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس
- عائلة مسالمة تخشى فقدان نجلها "حسين" الأسير المصاب بالسرطان
- الاحتلال يعتقل مقدسياً من بلدة الطور على حاجز حزما العسكري
- الاحتلال يتسبب باستشهاد مسنة في بيت لحم
- الإعلام الحكومي بغزة يُصدر بيانًا حول "اللغط" بتعميم "القضاءالشرعي"
- حماس: استهداف كوادر الحركة محاولات لتعطيل المسار الانتخابي
القدس
- لجنة الانتخابات: نسبة التسجيل بلغت 93.3%
- محافظات: إصابة مواطن وأضرار جراء المخفض
- اعتقالات.. استشهاد مسنة في بيت لحم
- إصابة الأسير وفا شلبي بفيروس كورونا
- ملحم: نسبة التسجيل للانتخابات غير مسبوقة بالعالم
الحياة الجديدة
- المقدسيون يواجهون المنخفض بالتكاتف وسط إهمال متعمد من الاحتلال
- القدس: الاحتلال يعتقل مواطنين من صور باهر والطور
- (محدث) الاحتلال يهدم مسكنا ومنشآت في القدس ويشرد أصحابها
- 127 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
صحيفة الأيام
- الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت بالقدس والمستوطنون يعتدون على مركبات في...
- »ردود مستنكرة: منع الاحتلال إدخال لقاح "كورونا" إلى غزة جريمة حرب
- »بعد 73 عاماً على التهجير.. مسن من معلولة يتمكن من زيارة قبر أخيه
- »الحكومة تقرر استئناف التعليم الجامعي وجاهياً وتمديد ساعات فتح المتاجر...
- »"كورونا": 6 وفيات و1043 إصابة جديدة منها 139 بالطفرة البريطانية و30 بالبرازيلية
- »مشاورات بين قوى يسارية ومستقلين سعياً لخوض الانتخابات بقائمة موحدة
- » المنخفض القطبي يتواصل تأثيره ويشتد مساء اليوم ويستمر غداً
- »"الجنائية الدولية" تفنّد مزاعم نتنياهو: نحن مؤسسة قضائية مستقلة وقرارنا...
وكالة الرأي
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- معبر رفح مفتوح بكلا الاتجاهين ومغادرة 408 مواطنين أمس
- وفاة مسنة خلال اقتحام الاحتلال منزل في بيت لحم
- إصابة الأسير وفا شلبي بفيروس "كورونا"
- الإعلام الحكومي يعقب على قرار القضاء الشرعي بشأن السفر
- 366 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- التنمية الاجتماعية تغلق مقرها في خانيونس جراء "كورونا"
- 6 وفيات و1043 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
- المقاومة: سيكون لمنع لقاحات "كورونا" تبعات على الاحتلال
- الاقتصاد بغزة تنظم 177 جولة تفتيشية لمنشآت تجارية وأسواق
وكالة صفا
استشهاد مواطنة بسكتة قلبية خلال اقتحام الاحتلال منزل نجلها ببيت لحم
- توغل إسرائيلي محدود شرقي خان يونس
- انتهاء مرحلة التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021
- راف تضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس ولا ردود"
- العالول: هناك تباين داخل فتح حول الرؤى بالانتخابات
وكالة سما
- صور: اصابة خطيرة و أضرار مادية بالممتلكات جراء المنخفض الجوي في غزة
- لجنة الانتخابات: نسبة التسجيل بلغت 93.3% .. ملحم: نسبة غير مسبوقة بالعالم
- إدارة بايدن تنظر بفتور للانتخابات الفلسطينية .. ماذا عن مشاركة البرغوثي وحماس ؟
- استشهاد حاجة فلسطينية في مخيم الدهيشة
- الشيخ يعقب على النسب الممتازة لمرحلة تحديث السجل الانتخابي
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وكالة فلسطين اليوم
- الكوادر الطبية في انتظار..توزيع لقاحات كورونا تثير ضجة في الضفة..وزير وعائلته يتلقون اللقاح وتحويل 200 جرعة للأردن سراً
- بالصور إصابة خطيرة في انهيار معرش أمام عدة محلات في دير البلح
- قوات الاحتلال تداهم بلدات غرب بيت لحم وتعتقل شاباً خلال مداهمة قلنديا
- تفاصيل صفقة تبادل الاسرى بين "اسرائيل" و سوريا وتأثيرها على الملف الفلسطيني
عرب 48
- كورونا في القدس: وفاتان و392 إصابة خلال يومين
- الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في ينابيع المياه جنوبي بيت لحم
- الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقات شراء طائرات وأسلحة أميركية
- وزير البترول المصري يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
- مباحثات سرية للحكومة الإسرائيلية حول قضية متعلقة بسورية
- الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة بكورونا 2,966 إصابة جديدة
- سلاح الجو الإسرائيلي ينهي تدريبا يحاكي حربا مع "حزب الله"
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وكالة وفا
- كورونا عالميا: نحو مليونين و430 ألف وفاة والاصابات تتخطى عتب ...
- لجنة الانتخابات تنهي مرحلة التسجيل: عدد المسجلين 2.622 مليون ...
- وفاة مسنة بسكتة قلبية خلال اقتحام الاحتلال لمنزل شقيقها في ب ...
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حدث في مثل هذا اليوم
17 شباط (فبراير)
- 2002م محاولة لتنفيذ عملية استشهادية قرب مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر وإصابة 5 إسرائيليين بجروح، وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيد "محمد حموضة" من نابلس، والشهيد "عبد الجابر" من بلدة جيوس قضاء طولكرم.
- 2002م مجموعة الشهيدة وفاء إدريس التابعة لكتائب شهداء الأقصى تطلق النار على ناقلة جند على طريق القدس أريحا مما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.
- 1974م خلال مظاهرات في إسرائيل المطالبة باستقالة الجنرال موشيه دايان متهمة إياه بالمسئولية عن عدم الاستعداد لحرب أكتوبر عام 1973م.
- 1957م إعادة فتح قناة السويس بعد العدوان الثلاثي عام 1956، والذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956)، بعيد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر (26 تموز/ يوليو 1956) تأميم شركة قناة السويس.
- 1949م انتخاب حاييم وايزمان (1874 - 1952) أول رئيس لدولة إسرائيل بعد إعلانها.
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