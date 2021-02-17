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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2764) الأربعاء17/2/2021

17 شباط / فبراير 2021 10:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2764)  الأربعاء17/2/2021

 

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حدث في مثل هذا اليوم

17 شباط (فبراير)

  • 2002م محاولة لتنفيذ عملية استشهادية قرب مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر وإصابة 5 إسرائيليين بجروح، وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيد "محمد حموضة" من نابلس، والشهيد "عبد الجابر" من بلدة جيوس قضاء طولكرم.
  • 2002م مجموعة الشهيدة وفاء إدريس التابعة لكتائب شهداء الأقصى تطلق النار على ناقلة جند على طريق القدس أريحا مما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.
  • 1974م خلال مظاهرات في إسرائيل المطالبة باستقالة الجنرال موشيه دايان متهمة إياه بالمسئولية عن عدم الاستعداد لحرب أكتوبر عام 1973م.
  • 1957م إعادة فتح قناة السويس بعد العدوان الثلاثي عام 1956، والذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956)، بعيد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر (26 تموز/ يوليو 1956) تأميم شركة قناة السويس.
  • 1949م انتخاب حاييم وايزمان (1874 - 1952) أول رئيس لدولة إسرائيل بعد إعلانها.
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