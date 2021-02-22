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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2767) الاثنين22/2/2021

22 شباط / فبراير 2021 10:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2767)  الاثنين22/2/2021

 

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22 شباط (فبراير)

  • 2004م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة إسرائيلية يوجد فيها مستوطنون متطرفون وقد اعترف العدو بمقتل 9 وإصابة 50 منهم 10 في حالة خطيرة جدا، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية ومنفذها يدعى "محمد خليل الزعول".
  • 1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.
  • 1973م مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة مدنية ليبية وتقتل 108 أشخاص كانوا على متنها.
  • 1969م تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة (ولد عام 1935). تعتبر الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
  • 1958م إعلان الوحدة بين مصر وسورية وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
  • 1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود
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خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

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