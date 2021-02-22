النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2767) الاثنين22/2/2021
أخبار فلسطينية
- مرسوم رئاسي فلسطيني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة فرص متساوية…
- حماس تطالب بتطبيق مرسوم عباس حول تعزيز الحريات على أرض الواقع بالضفة
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بشأن تعزيز “الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة
- توقيع مذكرة تعاون فلسطينية - مصرية لتطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني...
- كورونا" في فلسطين: 8 وفيات و1564 إصابة جديدة
أخبار إسرائيلية
· الأمن الإسرائيلي: عابرة الحدود "لم تتواصل مع ‘جهات معادية‘ في سورية"
· خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر
· 16 سلطة محلية تسمح بعودة طلاب الإعداديات لمقاعد الدراسة
· مُنسق كورونا: الجائحة ليست من ورائنا... نتعامل مع أربع طفرات
اخبار دولية
· البنك الدولي: خطة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا تواجه نقصا تمويليا…
· الاتحاد الأوروبي والشيخ يكذبان رواية إسرائيلية حول تهديد أوروبي بوقف المساعدات عن السلطة
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- غزة تدخل تخفيفات إضافية على قرارات الوقاية من كورونا والضفة تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات
- قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم واعتقال في الضفة وتكبد مزارعي غزة خسائر بقيمة…
- سلطات السجون تحتجز جثامين سبعة أسرى فارقت أرواحهم الزنازين وتمعن في تعذيب المرضى
- “الأونروا” تمس قوت لاجئي غزة وتلغي “الكوبونة الصفراء”.. واللاجئون يبدأون بفعاليات غاضبة
- فلسطين: مراسيم رئاسية جديدة لتسهيل عقد الانتخابات وفق المواعيد المحددة
- الدبلوماسي الفلسطيني عفيف صافية: على الإدارة الأمريكية اتباع سياسية عدم الانحياز في المنطقة..…
- حماس تطالب بتطبيق مرسوم عباس حول تعزيز الحريات على أرض الواقع بالضفة
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بشأن تعزيز “الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة
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الشرق الأوسط
- السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67
- «حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى
- مسؤول إسرائيلي: محمد السادس لا يقل شجاعة وتسامحاً عن جده ووالده
- لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
- فلسطين: رفض الاحتلال إدخال لقاحات كورونا للضفة أو نقلها لغزة برهان آخر على سياساته العنصرية
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الأخبار اللبنانية
- عباس يستكمل إجراءات الانتخابات: رسالة «طمأنة» من رام الله إلى واشنطن
- تقديرات استخبارية إسرائيلية: انتخابات «أبو مازن» عرض مسرحي!
- مصر تُوسّع اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
- ما بعد صفقة التبادل: أيُ موقف لموسكو من اعتداءات تل أبيب؟
- ترتيبات ما قبل الانتخابات: «حماس» تُنظّم صفوفها
- إتمام تبادل الأسرى بين سوريا والعدوّ
الغد الأردنية
- البنك الدولي: خطة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا تواجه نقصا تمويليا…
- مرسوم رئاسي فلسطيني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة فرص متساوية…
- محكمة فلسطينية تقضي “ببطلان” وعد بلفور
- فلسطين: هل يهيئ مرسوم تعزيز الحريات لانتخابات حرة ونزيهة؟
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير أبو ظريفة: إلغاء عقوبات غزة يوفر الأجواء الإيجابية للانتخابات
- الأسير عبيد.. ضحية جديدة للإهمال الطبي في سجون الاحتلال
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- الاحتلال يغرِق العائلات المقدسية بالديون والضرائب والمياه
- حماس تكشف عن آخر مستجدات "القائمة المشتركة" للانتخابات
- "زراعة غزة:" تطمينات بتعويض المزارعين عن خسائر المنخفض الأخير
- "الشعبية" تقرر رسميًا خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة
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القدس
- مريض يناشد وزيرة الصحة استكمال علاجه
- البنك الدولي يدعو للتنسيق لمكافحة كورونا ويرفع تقديراته لانكماش الاقتصاد الفلسطيني إلى 11.5%
- جنين: إنقاذ طفلة من منزل محترق
- القدس: الاحتلال يشرع بهدم 4 شقق سكنية في العيسوية
- قطاع غزة بين ندرة اللقاحات وضعف الامكانيات
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الحياة الجديدة
- القدس: الاحتلال يشرع بهدم 4 شقق سكنية في العيسوية
- مخابرات الاحتلال تستدعي أكاديميا وباحثا من حي الثوري بالقدس
- القدس: الاحتلال يعتقل سيدة من الطور عند باب الأسباط
- الاحتلال يخطر بهدم 4 شقق سكنية في العيسوية يوم غد
صحيفة الأيام
- توقيع مذكرة تعاون فلسطينية - مصرية لتطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني...
- »مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في الولجة
- »الاتحاد الأوروبي لـ"الأيام": لم يكن هناك أي بيان أو تصريح عن تهديد بتقليص...
- »الجبهة الشعبية تقرر خوض الانتخابات التشريعية المقبلة
- »حركة حماس تستعد لإجراء انتخاباتها الداخلية في الضفة والخارج خلال أيام
- »"كورونا" في فلسطين: 8 وفيات و1564 إصابة جديدة
- »البنك الدولي: تسجيل انكماش قياسي بنسبة 5 ـ11% للاقتصاد الفلسطيني العام...
- »قرار محكمة بداية نابلس: وعد بلفور باطل وبريطانيا تتحمّل المسؤولية القانونية...
وكالة الرأي
- الداخلية: مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" لقوى الأمن
- أبو ظريفة: إلغاء عقوبات غزة يوفر الأجواء الإيجابية للانتخابات
- جرافات الاحتلال تهدم منزل "عليان" في القدس المحتلة
- اعتقال 8 شبان وفتى من بيت لحم وجنين
- غزة تتسلم 20 ألف جرعة لقاح ضد "كورونا" من الإمارات
- الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر ليوم الثلاثاء
- تحذيرات من تصعيد الاحتلال للإهمال الطبي بحق الأسرى
- الجبهة الشعبية تقرر المشاركة في الانتخابات المرتقبة
- بنطفةِ مهربة .."مجاهد" يبصر النور من عتمة الزنازين
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وكالة صفا
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة بينهم قياديان بحماس
- فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة
- كواليس لقاء عباس- القدوة.. وتهديد ماجد فرج
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وكالة سما
- يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..
- مصادر :الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة
- الاتحاد الأوروبي والشيخ يكذبان رواية إسرائيلية حول تهديد أوروبي بوقف المساعدات عن السلطة
- بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟
- قناة اسرائيلية تزعم: الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف المساعدات في هذه الحالة
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وكالة فلسطين اليوم
- د.النجار: بدأنا في الموجة الثالثة لفيروس كورونا لإنتشار المتحورة وغرف العناية ممتلئة بالشباب
- السلطة ستطلب مشاركة الأسرى رسمياً في الانتخابات ..فهل الاقتراع "بالوكالة" يجوز قانونياً؟
- استنكرت اختزال الحق الفلسطيني بحدود ٦٧
- الجهاد: لم نخوّل أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية
- اللواء فرج يهدد القدوة بالتزامه بتنفيذ تعليمات الرئيس مهما كلف الامر
عرب 48
- اعتقالات بالضفة والقدس طالت قيادات من حماس وأسرى محررين
- الاحتلال يهدم 4 شقق سكنية ويشرد 17 نفرا بالعيسوية
- توافد للأقصى بالذكرى الثانية لفتح مصلى باب الرحمة
- الأمن الإسرائيلي: عابرة الحدود "لم تتواصل مع ‘جهات معادية‘ في سورية"
- خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر
- 16 سلطة محلية تسمح بعودة طلاب الإعداديات لمقاعد الدراسة
- مُنسق كورونا: الجائحة ليست من ورائنا... نتعامل مع أربع طفرات
- مطالبة الجمهور بعدم الوصول للشواطئ بسبب تلوثها بالقطران
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وكالة وفا
- الاحتلال يداهم خربة حمصة ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة
- القدس: الاحتلال يشرع بهدم 4 شقق سكنية في العيسوية
- كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و478 ألف وفاة و111 مليونا و96 ...
- بيت لحم: الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتى من مخيم الدهيشة والد ...
حدث في مثل هذا اليوم
22 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة إسرائيلية يوجد فيها مستوطنون متطرفون وقد اعترف العدو بمقتل 9 وإصابة 50 منهم 10 في حالة خطيرة جدا، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية ومنفذها يدعى "محمد خليل الزعول".
- 1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.
- 1973م مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة مدنية ليبية وتقتل 108 أشخاص كانوا على متنها.
- 1969م تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة (ولد عام 1935). تعتبر الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- 1958م إعلان الوحدة بين مصر وسورية وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
- 1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود