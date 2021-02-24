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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769) الأربعاء24/2/2021

24 شباط / فبراير 2021 09:42

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769)   الأربعاء24/2/2021

 

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للمرة الثانية خلال يومين...واشنطن تؤكد دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

 

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 24 شباط (فبراير)
  • 2003م استشهاد شيخ المقاومة في بلدة بيت حانون، وهو أحد قادة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس الشورى للحركة في غزة المجاهد عبد ا لله السبع بعد اشتباك دام أكثر من 18 ساعة مع قوات الاحتلال.
  • 1992م قيام المجاهد عبد الرحمن الحاج من حركة الجهاد الإسلامي من سكان قلقيلية بقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين في مدينة كفار سابا في محطة الحافلات المركزية وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعشرين عاماً.
  • 1985م الطيران الإسرائيلي يغير على مناطق مدنية لبنانية وفلسطينية في جنوب لبنان ويقتل عشرة مدنيين ويدمر عشرات المنازل الريفية.
  • 1984م غيرشون سلمون رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة، يقتحم ساحة المسجد الأقصى ويقول: "على أرض الأقصى سيقوم الهيكل الثالث، لأن هذه الأرض هي أرض شلومو والهيكل بناه الملك اليهودي هورودس قبل ألفي عام".
  • 1949م مصر وإسرائيل توقعان في "رودس" على اتفاقية الهدنة.
  • 1939م وزير المستعمرات البريطاني يقدم مقترحات تتلخص بأن إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين سيتم في الوقت المناسب لتحل محله دولة فلسطينية مرتبطة ببريطانيا.
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