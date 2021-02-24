النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769) الأربعاء24/2/2021
أخبار فلسطينية
- «حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام
- تحركات فلسطينية وعربية أممياً لعقد اجتماع «الرباعية»
- السلطة الفلسطينية تجري سلسلة لقاءات مع أحزاب اليمين الصهيوني لحضّهم على تبني مواقف…
- مصادر لـ”القدس العربي”: تحركات لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس حول ملف “الاعتقال السياسي”
- تقرير دولي: جيش الاحتلال هدم 89 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين
- أبو مرزوق: يجب كشف تفاصيل اتفاقية حقل غاز غزة
أخبار إسرائيلية
- الاتفاق النووي: نتنياهو يتعزز بـ"متشددين" والتعويل على "تعنت" إيراني
- نتنياهو وغانتس يهددان إيران وحزب الله ومواطني لبنان
- إسرائيل تنقل "كمية لقاحات رمزية" لهندوراس مقابل دعم سياسي
- الأطباء يحذرون: الكنيست تدفع تشريعا لنقل معطيات كورونا للسلطات المحلية
اخبار دولية
للمرة الثانية خلال يومين...واشنطن تؤكد دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة وزير الاقتصاد الفلسطيني والناطق باسم الحكومة بكورونا
- مسؤول فلسطيني ينفي اتصالات مزعومة بين “الليكود” ورام الله
- حماس تنهي أولى مراحل الانتخابات الداخلية وتستعد لاختيار مجلس الشورى وأعضاء المكتب السياسي
- السلطة الفلسطينية تجري سلسلة لقاءات مع أحزاب اليمين الصهيوني لحضّهم على تبني مواقف…
- الاحتلال يبقي على وتيرة الاعتقالات ويلاحق قادة حماس… ويصعّد من اعتداءاته ومصادرة الأراضي…
- مسؤول في حماس يؤكد انفتاح الحركة على خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع…
- مصادر لـ”القدس العربي”: تحركات لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس حول ملف “الاعتقال السياسي”
- تقرير دولي: جيش الاحتلال هدم 89 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين
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الشرق الأوسط
- «حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام
- تحركات فلسطينية وعربية أممياً لعقد اجتماع «الرباعية»
- محاكمة نتنياهو تبدأ بعد الانتخابات
- محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تسرب النفط لـ7 أيام
- إسرائيل تعوّض عائلات «أطفال اليمن» الذين فقدوا في الخمسينات
الشروق المصرية
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني
- حماس: الحركة منفتحة على خوض الانتخابات الفلسطينية
الأهرام المصرية
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الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- أسيرة فلسطينية في العزل الانفرادي لليوم 105
- حبهما أقوى من الزنازين.. الشرق تروي حكاية مقدسيان عجِزت سجون الاحتلال عن تفريقهما
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يعتدي على المزارعين جنوب في قطاع غزة
- الاحتلال يهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- الداخلية: نعطي أولوية للانتخابات ولا وجود معتقلين سياسيين في غزة
- مطالبة بالتحقيق في اتصالات بين "الليكود" والسلطة في رام الله
- "نزال": ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات
- الإعلام الحكومي: حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر
القدس
- الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
- الكاظمي يؤكد أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات
- آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بعطلة وطنية في نهاية الإغلاق
- الأمم المتحدة: الأزمة السورية تتفاقم مع زيادة أعداد من يحتاجون للمساعدات
- اتفاق بين ايران وكوريا الجنوبية بشأن مليارات الدولارات المجمّدة
- اجتماع حكومي إسرائيلي - مغربي لتوطيد العلاقات
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الحياة الجديدة
- أوقاف وشؤون القدس تبحث الاستعدادات الخاصة لاستقبال رمضان في الأقصى
- القدس: الاحتلال يعتقل المصور الصحفي أحمد جلاجل
- مستوطنون يقتحمون الأقصى
- ضواحي القدس: الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة بتهمة تجارة المخدرات
- الاحتلال يهاجم الصيادين والمزارعين في غزة
- إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بسبب اكتشاف إصابات بالكورونا
- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الفرعية لاتحاد الكرة
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صحيفة الأيام
- أرقام "الوباء" تسجل مجدداً ارتفاعات صادمة: وفاة 10 مواطنين و1996 إصابة جديدة
- »"الداخلية": لا طرح للإغلاق الشامل ولا يوجد توجه لزيادة قيمة المخالفات
- »الرئيس يستقبل رجل الأعمال صبيح المصري
- »"لجنة المانحين": ترحيب بالانتخابات ودعوة لتجنب كل الإجراءات أحادية الجانب...
- »تجريف أراضٍ في أبو ديس لتنفيذ مخطط استيطاني
- »"الأوقاف": ستفتح أبواب الأقصى أمام جميع المصلين في رمضان
- »"حماس": منفتحون لفكرة قائمة انتخابية مشتركة مع الفصائل
- »الخليل: الاحتلال يحذر قيادات حمساوية من الترشح للانتخابات!
وكالة الرأي
- الداخلية: نعطي أولوية للانتخابات ولا معتقلين سياسيين لدينا
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة
- إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بقاعدة عسكرية
- الاحتلال يعتقل 10 شبّان من الضفة
- "معروف": حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر
- الصحة بغزة تعلن تسجيل 84 إصابة بـ"كورونا" اليوم
- الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر ليوم الخميس
- الاحتلال يجرف أراضٍ في أبو ديس لصالح مستوطنة "كيدار"
- أبو مرزوق: يجب كشف تفاصيل اتفاقية حقل غاز غزة
وكالة صفا
- على خلفية أزمة حقل "غاز غزة"..حماس تأسف لـ"بيع السلطة الوهم بأنها تدير دولة"
- انكماش اقتصادي لدى السلطة الفلسطينية الأكبر منذ 27 سنة
- نزال: ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات
- بالصور لأول مرة.. حماس تنشر صورًا لانتخاباتها الداخلية
- الاحتلال يحذر قيادات حماس في الخليل من الترشح للانتخابات
وكالة سما
- الطفرة البرازيلية أكثر فتكا بالشباب..الصحة: فلسطين دخلت الموجة الثالثة و عدد الإصابات في مؤشر تصاعدي حاد
- حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة
- للمرة الثانية خلال يومين...واشنطن تؤكد دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- قدمنا لحماس أسماء المعتقلين السياسيين بغزة.. صيدم: يكشف ما سيناقشه اجتماع "مركزية فتح"
- فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل
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وكالة فلسطين اليوم
- الكسواني: فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في شهر رمضان
- رفع الصوت عالياً .. هل يعيد الحقوق لأصحابها قبل الانتخابات ؟
- إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة داخل قاعدة عسكرية في غور الأردن
- الاحتلال يستهدف اراضي المواطنين شرق خانيونس والصيادين ببحر غزة
- اصابة عدد من وزراء حكومة اشتية بفيروس كورونا
عرب 48
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- عزام الأحمد: اتصالات بينها دولية لتأمين مشاركة القدس في الانتخابات
- الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و1996 إصابة كورونا جديدة
- اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يلاحق قيادات من حماس
- استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والموحدة دون نسبة الحسم
- الاتفاق النووي: نتنياهو يتعزز بـ"متشددين" والتعويل على "تعنت" إيراني
- نتنياهو وغانتس يهددان إيران وحزب الله ومواطني لبنان
- إسرائيل تنقل "كمية لقاحات رمزية" لهندوراس مقابل دعم سياسي
- الأطباء يحذرون: الكنيست تدفع تشريعا لنقل معطيات كورونا للسلطات المحلية
وكالة وفا
- الكيلة: نسبة إشغال أجهزة التنفس بلغت 48% وهي الأعلى منذ الجا ...
- اعتقال 5 أسرى محررين من طولكرم
- الاحتلال يهاجم الصيادين والمزارعين في غزة
- كورونا عالميا: نحو مليونين و497 ألف وفاة و112 مليونا و654 أل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 شباط (فبراير)
- 2003م استشهاد شيخ المقاومة في بلدة بيت حانون، وهو أحد قادة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس الشورى للحركة في غزة المجاهد عبد ا لله السبع بعد اشتباك دام أكثر من 18 ساعة مع قوات الاحتلال.
- 1992م قيام المجاهد عبد الرحمن الحاج من حركة الجهاد الإسلامي من سكان قلقيلية بقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين في مدينة كفار سابا في محطة الحافلات المركزية وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعشرين عاماً.
- 1985م الطيران الإسرائيلي يغير على مناطق مدنية لبنانية وفلسطينية في جنوب لبنان ويقتل عشرة مدنيين ويدمر عشرات المنازل الريفية.
- 1984م غيرشون سلمون رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة، يقتحم ساحة المسجد الأقصى ويقول: "على أرض الأقصى سيقوم الهيكل الثالث، لأن هذه الأرض هي أرض شلومو والهيكل بناه الملك اليهودي هورودس قبل ألفي عام".
- 1949م مصر وإسرائيل توقعان في "رودس" على اتفاقية الهدنة.
- 1939م وزير المستعمرات البريطاني يقدم مقترحات تتلخص بأن إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين سيتم في الوقت المناسب لتحل محله دولة فلسطينية مرتبطة ببريطانيا.
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