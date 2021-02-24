النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769)   الأربعاء24/2/2021

09:34الصحة برام الله: دخلنا في موجة ثالثة من تفشي كورونا

09:42النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769) الأربعاء24/2/2021

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟