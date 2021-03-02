النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2773) الثلاثاء2/3/2021

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نتنياهو يتهم إيران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية وطهران تنفي

متزمتون يهود يعتدون مجدداً على دير الكنيسة الرومانية في القدس

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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم السماح للكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب

مجزرة الحرم الإبراهيمي جرح فلسطيني لا يندمل.. شاهد على المجزرة يروي لـ الشرق كيف فقد أصحابه وأحبته

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس

"دعم الصحفيين": 43 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الشهر المنصرم

الشعبية تدعو لتوسيع الحراك الشعبي بالداخل المحتل

صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة

حماس ترحب بالرسالة الأوروبية ضد السياسات الإسرائيلية

حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية

إصابة 5 جنود إسرائيليين بالعيسوية

الحياة الجديدة

· الاحتلال يمدد اعتقال سائق الحافلة المصاب ابراهيم حامد ويفرج عن آخرين

· مستعربون يختطفون 3 شبان من بلدة أبو ديس

· الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منشأتهم شمال القدس المحتلة

صحيفة الأيام

· »الاحتلال يهدم منزلاً ومنشأة تجارية في القدس واعتداءات جديدة للمستوطنين...

· »إبراهيم حامد .. ضحية إرهاب المتطرفين والشرطة الإسرائيلية

· »متزمتون يهود يعتدون مجدداً على دير الكنيسة الرومانية في القدس

· »"كورنا": 16 وفاة و1724 إصابة جديدة وعدم استبعاد خيار الإغلاق الشامل

· »السفير الإماراتي يصل إلى إسرائيل: فخور بشدة وأتشرف أنني أول سفير

· »ممثلو مؤسسات أهلية يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق في آلية توزيع لقاح "كورونا"

· »"حماس": حوار القاهرة سيعقد في موعده

· »لجنة الانتخابات تطلق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي

وكالة الرأي

· تقرير نجاح زراعة القوقعة السمعية بغزة.. تفتح أبواب الأمل للصم

· أكثر من 2 مليون و550 ألف وفاة بـ"كورونا" حول العالم

· الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل

· تقرير علاج الجلطات الدماغية بغزة.. إنجازٌ بأيدي فلسطينية

· محدث الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة

· تقرير "وحدة الكسور المعقدة" بغزة.. إنجازات تتجاوز حصار 15 عام

· صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة

· إدارة بايدن ترفض الاستطيان وتقرر عودة الدعم المالي للأونروا



وكالة صفا

· الاحتلال يهدم 4 منازل جنوبي الخليل

· الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله بسلوان

· وفاة و439 إصابة جديدة بكورونا في القدس

· إصابات كورونا تقترب من 115 مليونًا في العالم

· الاحتلال يعتقل 6 أسرى محررين من نابلس وجنين



وكالة سما

· البرغوثي يتحدث عن الانتخابات وحوار القاهرة المقبل

· "فوبيا دحلان" ودعمه للبرغوثي سيناريو مرعب.."لوموند": في مخيم بلاطة.. يجري الاستعداد لمعركة الخلافة في حركة فتح

· الشعبية: اجتماع القاهرة لا يزال في موعده المحدد

· هل كانت “حادثة السفينة” ضمن سياسة “الرسائل الصامتة” بين إيران وإسرائيل؟

· طالع: مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتبار يومي الاثنين المقبل والخميس 11/3 عطلة رسمية

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وكالة فلسطين اليوم

· إصابة 5 جنود "إسرائيليين" في العيسوية

· بالصور شابٌ غزّي يصنع سيارة كهربائية لذوي الإعاقة تضاهي جودة المستوردة

· مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس تطال أسرى محررين

· طعم الله: لقاء بين حنا ناصر والفصائل في الضفة غدا لبحث الترشح

· محافظ سلفيت يقرر إغلاق بلدتي ديراستيا وفرخة بسبب كورونا

عرب 48

· حوار | كيف أثرت جائحة كورونا على صحة ونفسية الأولاد؟

· الصحّة العالميّة": العالم لن يتغلّب على كورونا قبل نهاية العام

· دراسة: "فايزر" و"أسترازينيكا" أظهرا " فعالية عالية" لدى كبار السن

· تراجع وفيات كورونا بشباط: 2393 حالة وفاة منذ بداية العام

· محطات فحوص وتطعيم ضد كورونا الثلاثاء

· 79إصابة جديدة بكورونا في أم الفحم

· المشتركة ترفض الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة

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وكالة وفا

· الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة

· (محدث) الاحتلال يهدم ثلاثة منازل وغرفة سكنية في مسافر يطا جن ...

· "كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و550 ألف وفاة و114 مليون و9 ...

حدث في مثل هذا اليوم

2 آذار (مارس)

· 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

· 2005م قوات الاحتلال تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً.

· 2004م بدء إقامة جدار الفصل العنصري في بيت لحم لعزل المدينة والمحافظة عن مدينة القدس المحتلة.

· 2003م جرت مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.

· 2003م قوات الاحتلال تعتقل إبراهيم أبو حجلة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الوطني الفلسطينيّ.

· 2002م عملية استشهادية في حي "بيت إسرائيل" مدينة القدس الغربية أسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبننتها كتائب شهداء الأقصى وذكرت أن منفذها الشهيد "محمد الشوعاتي" من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

· 1994م الأردن يشكل لجنة وطنية برئاسة قاضي القضاة لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي قتل فيها السفاح اليهودي باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً وجرح مائة وخمسين في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 1994.

· 1993م فدائي فلسطيني من قطاع غزة يقتل إسرائيليين ويجرح سبعة آخرين في هجوم بالسلاح الأبيض وسط تل أبيب، رداً على قتل مدنيين فلسطينيين.

· 1991م قامت مجموعة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن في الضفة الغربية يسمى (مردخاي رشيمان).

· 1986م اغتيال رئيس بلدية نابلس ظافر المصري.

· 1943م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة وتقتل 11مشخصاً وتجرح 20 من المدنيين الفلسطينيين.

· 1915م الزعيم الصهيوني زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) يشكل مجموعة "الألوية اليهودية" بالتعاون مع الناشط الصهيوني يوسف ترومبلدور، وقد شاركت تلك المجموعة مع الإنكليز في احتلال فلسطين.

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