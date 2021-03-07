النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776) الاحد 7/3/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته
- 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي
- حماس: إسرائيل تحرص على عدم فوزنا في الانتخابات
أخبار إسرائيلية
· مخاوف أمنية إسرائيلية متواصلة من نتائج الانتخابات الفلسطينية
اخبار دولية
- واشنطن للعودة إلى حل الدولتين و«تجديد» علاقتها مع الفلسطينيين
- تنسيق أميركي إسرائيلي لإحباط هجوم بمسيرات من اليمن
- تحقيق الجنائية الدولية: إسرائيل أمام معضلة قانونية
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة الغربية
· إغلاق 3 محافظات فلسطينية للتصدي لفيروس كورونا
· “الجهاد”: استكمال الحوار الفلسطيني بالقاهرة منتصف مارس
· الرجوب: ناصر القدوة أخطأ بسعيه لخوض الانتخابات منفصلا
· حماس: إسرائيل تحرص على عدم فوزنا في الانتخابات
· مواجهات في مواقع التماس رفضا للاستيطان تسفر عن إصابات … والاحتلال يهاجم صيادي…
· سلطات السجون الإسرائيلية تواصل الانتهاكات الطبية ضد المعتقلين وترفض تلبية احتياجاتهم الأساسية
· فلسطينيو الداخل للحكومة الإسرائيلية: أوقفوا التواطؤ مع الجريمة والمجرمين- (صور)
الشرق الأوسط
- {حماس} تعتبر الانتخابات بوابة لترتيب البيت الفلسطيني
- «فتح» تحذّر القدوة: ستصبح خارج الحركة
- إسرائيل تلجأ للدول الأوروبية في مواجهة تحقيق {لاهاي}
- واشنطن للعودة إلى حل الدولتين و«تجديد» علاقتها مع الفلسطينيين
- الاحتجاجات على الأزمة المعيشية تقطّع أوصال لبنان
الشروق المصرية
- إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي
- سلام فياض يعلن لأول مرة عزمه خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
- أمّ الفحم تُسقط علم الاحتلال
- ما بعد قرار «الجنائية الدولية»: مخاوف من «مساومات» السلطة
- الاحتلال يُكمل بناء الجدار الأرضي حول غزة
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
- الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته
- بحرية الاحتلال الإسرائيلي تصيب صيادين بالرصاص قبالة شاطئ قطاع غزة
- قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين بالخليل والقدس
- فلسطينية تجوب العالم وإسرائيل تحرمها من وطنها
- إسرائيل في أخطر مأزق دولي.. بقلم د. أحمد القديدي
- 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· فقد والدَيْه بغارة في سِنِّ الـ4 أشهر.. "قصي" وعائلته يتطلعان لملاحقة قادة الاحتلال
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لجنة الانتخابات ترد اليوم على أصحاب الاعتراضات المقدمة بعد نشر السجل
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هذا الصباح .. قراصنة يخترقون أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم
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سلام فياض يكشف مستقبله في الانتخابات القادمة
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الكشف عن سبب تأخير إعادة إعمار "البرج الإيطالي" بغزة
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بالصور نجل يحيى عياش يتحدث عن ذكرياته مع "المثقف المشتبك"
القدس
· استطلاع يظهر قدرة نتنياهو تشكيل حكومة
· الغول لـ"القدس": نسعى لتشكيل قطب يساري ديمقراطي وسنحول الانتخابات إلى فرصة للتغيير
· اعتقالات ومداهمات فجر الأحد
· زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة
· الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية في تقوع
صحيفة الأيام
· »"كورونا": وفاة 19 مواطناً ورصد 2011 إصابة جديدة
· »تفاصيل إغلاق محافظة رام الله والبيرة
· »محافظة القدس تعلن فرض إغلاق مدة أسبوع بدءاً من اليوم
· »إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة
· »"النقد": المصارف تمتنع عن استقبال الجمهور في المحافظات المغلقة
· »فياض: أعمل على تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية
· »مستوطنون يهاجمون عائلة في بروقين.. إغلاق مداخل حزما واقتحام بلدة سلوان
· »واشنطن تتجنب ربط مساعداتها وعلاقاتها مع الفلسطينيين بقرار "الجنائية.
وكالة الرأي
· البدء بصرف المنحة القطرية اليوم عبر مكاتب البريد
· مدير صحة رام الله: نسبة الإشغال في المشافي 100%
· الاحتلال يستهدف الصيادين ورعاة الأغنام في خانيونس وغزة
· اقتحامات في الضفة واعتقال شاب على حاجز في نابلس
· الداخلية تعلن عن كشف التنسيقات للسفر يوم الإثنين
· الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس "كورونا"
· قوة خاصة "إسرائيلية" تعتقل شابا من غرب جنين المحتلة
· "إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية
وكالة صفا
· الوضع كارثي والحالات الجديدة "صعبة جدا"الصحة: نسبة إشغال المشافي برام الله بلغت 100% جراء كورونا
· بالقدس.. تغول استيطاني إسرائيلي وحرب على السيادة والوجود
· الحكومة: الإغلاق برام الله ونابلس شامل والعقوبات مغلظة للمخالفين
· بالصور "مطرقة وقدوم".. ترويان حكاية "شهوان" مع النجارة العربية
· غنام: إغلاق محافظة رام الله والبيرة لمدة أسبوع
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وكالة سما
· مدير صحة رام الله والبيرة : الوضع كارثي والحالات المصابة وضعها صعب جداً
· مصادر : فشل اجتماع فصائل اليسار وخيار القائمة الموحدة يتلاشى
· مخاوف أمنية إسرائيلية متواصلة من نتائج الانتخابات الفلسطينية
· صحيفة إسبانية: سياسة بايدن لا تحمل "خيرا" للفلسطينيين
· رسميا.. د.سلام فياض يعلن نيته الترشح وتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية
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وكالة فلسطين اليوم