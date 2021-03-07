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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776) الاحد 7/3/2021

07 آذار / مارس 2021 10:10

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776)  الاحد 7/3/2021

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·         مخاوف أمنية إسرائيلية متواصلة من نتائج الانتخابات الفلسطينية

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القدس العربي  

·         مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة الغربية

·         إغلاق 3 محافظات فلسطينية للتصدي لفيروس كورونا

·         “الجهاد”: استكمال الحوار الفلسطيني بالقاهرة منتصف مارس

·         الرجوب: ناصر القدوة أخطأ بسعيه لخوض الانتخابات منفصلا

·         حماس: إسرائيل تحرص على عدم فوزنا في الانتخابات

·         مواجهات في مواقع التماس رفضا للاستيطان تسفر عن إصابات … والاحتلال يهاجم صيادي…

·         سلطات السجون الإسرائيلية تواصل الانتهاكات الطبية ضد المعتقلين وترفض تلبية احتياجاتهم الأساسية

·         فلسطينيو الداخل للحكومة الإسرائيلية: أوقفوا التواطؤ مع الجريمة والمجرمين- (صور)

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جريدة  فلسطين

·         فقد والدَيْه بغارة في سِنِّ الـ4 أشهر.. "قصي" وعائلته يتطلعان لملاحقة قادة الاحتلال

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لجنة الانتخابات ترد اليوم على أصحاب الاعتراضات المقدمة بعد نشر السجل

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هذا الصباح .. قراصنة يخترقون أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

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سلام فياض يكشف مستقبله في الانتخابات القادمة

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الكشف عن سبب تأخير إعادة إعمار "البرج الإيطالي" بغزة

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بالصور نجل يحيى عياش يتحدث عن ذكرياته مع "المثقف المشتبك"

القدس

·         استطلاع يظهر قدرة نتنياهو تشكيل حكومة

·         الغول لـ"القدس": نسعى لتشكيل قطب يساري ديمقراطي وسنحول الانتخابات إلى فرصة للتغيير

·         اعتقالات ومداهمات فجر الأحد

·         زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة

·         الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية في تقوع

صحيفة الأيام

·         »"كورونا": وفاة 19 مواطناً ورصد 2011 إصابة جديدة

·         »تفاصيل إغلاق محافظة رام الله والبيرة

·         »محافظة القدس تعلن فرض إغلاق مدة أسبوع بدءاً من اليوم

·         »إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة

·         »"النقد": المصارف تمتنع عن استقبال الجمهور في المحافظات المغلقة

·         »فياض: أعمل على تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

·         »مستوطنون يهاجمون عائلة في بروقين.. إغلاق مداخل حزما واقتحام بلدة سلوان

·         »واشنطن تتجنب ربط مساعداتها وعلاقاتها مع الفلسطينيين بقرار "الجنائية.

وكالة الرأي

·         البدء بصرف المنحة القطرية اليوم عبر مكاتب البريد

·         مدير صحة رام الله: نسبة الإشغال في المشافي 100%

·         الاحتلال يستهدف الصيادين ورعاة الأغنام في خانيونس وغزة

·         اقتحامات في الضفة واعتقال شاب على حاجز في نابلس

·         الداخلية تعلن عن كشف التنسيقات للسفر يوم الإثنين

·         الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس "كورونا"

·         قوة خاصة "إسرائيلية" تعتقل شابا من غرب جنين المحتلة

·         "إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية


  • وكالة صفا

·         الوضع كارثي والحالات الجديدة "صعبة جدا"الصحة: نسبة إشغال المشافي برام الله بلغت 100% جراء كورونا

·         بالقدس.. تغول استيطاني إسرائيلي وحرب على السيادة والوجود

·         الحكومة: الإغلاق برام الله ونابلس شامل والعقوبات مغلظة للمخالفين

·         بالصور "مطرقة وقدوم".. ترويان حكاية "شهوان" مع النجارة العربية

·         غنام: إغلاق محافظة رام الله والبيرة لمدة أسبوع

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  • وكالة سما

·         مدير صحة رام الله والبيرة : الوضع كارثي والحالات المصابة وضعها صعب جداً

·         مصادر : فشل اجتماع فصائل اليسار وخيار القائمة الموحدة يتلاشى

·         مخاوف أمنية إسرائيلية متواصلة من نتائج الانتخابات الفلسطينية

·         صحيفة إسبانية: سياسة بايدن لا تحمل "خيرا" للفلسطينيين

·         رسميا.. د.سلام فياض يعلن نيته الترشح وتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

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وكالة فلسطين اليوم

·         الاحتلال يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين ببحر غزة

·         خاص اعادة تدوير نفايات الحديد توفر فرص عمل لـ آلاف العمال في قطاع غزة

·         مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

·         قرار بإغلاق القدس مدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا

·         هل بدأ الفحص الخاص بالسلالة الجديدة لـ"كورونا" المتحورة في قطاع غزة!

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عرب  48

·         محافظتا القدس وبيت لحم: إغلاق شبه تام بسبب تفشي فيروس كورونا

·         إغلاق رام الله والبيرة لمدة أسبوع

·         مرام العماوي: طفلة من غزة تخفي حروقها خلف قناع ثلاثي الأبعاد

·         الصحة الإسرائيلية: 3,716 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة

·         بدءًا من الأحد: تسهيلات جديدة منها عودة قاعات الأعراس

·         تحقيق الجنائية الدولية: إسرائيل أمام معضلة قانونية

·         تنسيق أميركي إسرائيلي لإحباط هجوم بمسيرات من اليمن

·         الاحتلال يرجئ تطعيم العمال الفلسطينيين إلى موعد غير محدّد

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وكالة وفا

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·         "كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و600 ألف وفاة والإصابات تتخ ...

·         الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في غزة

·         الاحتلال يواصل انتهاكاته: استيلاء على أراضي المواطنين وتقطيع ...

حدث في مثل هذا اليوم

·         7 آذار (مارس)

·         2004م مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي البريج والنصيرات أسفرت عن استشهاد 14 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 80 آخرين.

·         2003م مجموعة مسلحة من حركة الجهاد الإسلامي مكونة من: الشهيد عماد فنونة، والشهيد يوسف منصور، والشهيد علام كرم، تشن هجوماً استشهادياً على قافلة صهيونية على طريق كارني نتسارم أدى إلى استشهاد المجاهدين وقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال حسب بيان سرايا القدس.

·         2002م مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلح نفذه الفتى الاستشهادي "محمد فرحات" من غزة في مستوطنة عتصمونا جنوب قطاع غزة وكتائب القسام تتبنى العملية.

·         2002م عملية استشهادية في أحد الحوانيت في مستوطنة أرئيل تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بجراح وقد تبنت العملية كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية والاستشهادي هو شادي نصار من مدينة نابلس.

·         1992م مقتل ضابط أمن إسرائيلي في انفجار سيارة ملغومة بأنقرة، ويدعى إيهود سادان بعد تفجير سيارته من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

·         1991م الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن "حان الوقت لوضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس القرارين 242مو338 ومبدأ الأرض مقابل السلام".

·         1975م استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.

·         1971م مصر ترفض تجديد وقف إطلاق النار في منطقة السويس مع الدولة العبرية.

·         1920م المرتمر السوري العام الثاني يرفض مشروع اتفاقية فيصل- كليمنصو، ويدر بياناً يعلن فيه اعتبار سورية الكبرى دولة عربية مستقلة.

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