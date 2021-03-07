النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776)  الاحد 7/3/2021

10:52داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معامـلة خلال فبراير

10:56شرطة رفح تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال فبراير

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