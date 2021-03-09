النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2777) الثلاثاء 9/3/2021
أخبار فلسطينية
· الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته
· 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي
· بحرية الاحتلال الإسرائيلي تصيب صيادين بالرصاص قبالة شاطئ قطاع غزة
· الصحة :الوضع الوبائي خطير ونسبة الأشغال تصل ما بين 95% إلى 100%
· الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من "فتح"
· الجهاد الاسلامي عن الانتخابات المرتقبة: لا نرى فيها المدخل الصحيح للخروج من الأزمة.. ولكن!
· مركزية فتح": سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحّدة تحظى بالدعم والتأييد
أخبار إسرائيلية
· دبلوماسي إسرائيلي سابق: ردّ فعل تل أبيب على محكمة الجنايات الدولية «فارغ وغبي»
· الصحة الإسرائيلية: نحو 1% ممن تلقوا الجرعة الثانية أصيبوا بكورونا
اخبار دولية
· بايدن يلغي قرار ترمب بإعفاء رجل أعمال (إسرائيلي) من العقوبات
اخبار عربية
· السعودية «تُقتّر» على الجامعة العربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· دبلوماسي إسرائيلي سابق: ردّ فعل تل أبيب على محكمة الجنايات الدولية «فارغ وغبي»
· الاحتلال يعتقل صبية ونساء ويداهم مؤسسة طبية ويهدم منزلا ويشرع في توسعة «القطار…
· إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
· حماس تنهي قريبا الانتخابات الداخلية في غزة وسط منافسة على المناصب القيادية
· المرأة الفلسطينية تحيي الثامن من آذار بذكريات أليمة فرضها الاحتلال وعشرات الأسيرات يتجرعن…
· حركة “فتح” تتواصل مع ناصر القدوة لإعادته للقائمة الموحدة في الانتخابات
· مسؤول في حماس ينتقد انتخابات الحركة الداخلية وغياب مبدأ المساواة
· إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في فعالية مناهضة للاستيطان بالضفة
· الشرق الأوسط
· بدء تطعيم العمال الفلسطينيين من حملة التصاريح
· «فتح» تركز على «توحيد الصفوف» قبل الانتخابات التشريعية
· تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل
الشروق المصرية
· فتح ترحب بتوجيه مصر دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية
الأخبار اللبنانية
· السعودية «تُقتّر» على الجامعة العربية
· نفتالي بينت: «صانع ملوك» إسرائيل الجديد
· سيناريو فوز «حماس» يستنفر الاحتلال: حملة تضييق واسعة في الضفة
الغد الأردنية
· حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون “الأقصى”
· فلسطين: تفاؤل بقرار “الجنائية” محفوف بمخاوف تجميده
الشرق القطرية
· الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته
· بحرية الاحتلال الإسرائيلي تصيب صيادين بالرصاص قبالة شاطئ قطاع غزة
· قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين بالخليل والقدس
· فلسطينية تجوب العالم وإسرائيل تحرمها من وطنها
· خطابات الكراهية
· إسرائيل في أخطر مأزق دولي.. بقلم د. أحمد القديدي
· 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "عباس" يمهل "القدوة" 48 ساعة للانصياع أو العقوبة التنظيمية
· طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
· بايدن يلغي قرار ترمب بإعفاء رجل أعمال (إسرائيلي) من العقوبات
· إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة جنوب بيت لحم
· بيان صحفي لـ"حماس" في مناسبة يوم المرأة العالمي.. ماذا قالت؟
· "الطويل": الأسرى يدعون لإكمال مسار الوحدة وإنجاز الانتخابات
· كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين
القدس
· مصرع إسرائيلي إثر حريق بالقدس
· ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين
· أسبوعان على انطلاق الانتخابات الإسرائيلية
· إسرائيل تجدد مبادرتها لتزويد 20 دولة بلقاحات كورونا
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· الصحة: الوضع الوبائي خطير ونواجه نقصًا في الأكسجين وأعداد أسرّة العناية
صحيفة الأيام
· أرقام "كورونا" ترتفع: 22 وفاة و2003 إصابات.. إغلاق قلقيلية وتمديد إغلاق بيت...
· »مسؤول في حماس ينتقد انتخاباتها الداخلية: تفتقد التكافؤ والنزاهة والشفافية
· »إصابة ستة شبان بالرصاص خلال مواجهات هدم بيت وتجريف أرض لتوسيع مستوطنة
· »"أوتشا": دفعة من اللقاحات تصل الشهر الجاري إلى فلسطين
· »"مركزية فتح": سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحّدة تحظى بالدعم والتأييد
· »وفاة أربعة مواطنين بينهم طفل جراء حوادث منفصلة في الضفة
· »»حول سؤال الترجمة إلى العبرية وشبهة التطبيع
صحيفة الحياة الجديدة
· تمديد إغلاق محافظة بيت لحم.. ومبادرات أهلية لرفد القطاع الصحي
· المرأة الفلسطينية تؤكد مشاركتها الفاعلة في الانتخابات
· مواطنات يخضن مغامرات إنزال من منحدرات صخرية خطرة بالضفة
· منطقة بيت لحم الحضرية على موعد مع "خطة تنمية السياحة المستدامة واقتصاد الزائر"
وكالة الرأي
· تقرير الصحة بغزة.. إنجازاتٌ تتحدث عن نفسها رغم عقبات الحصار
· الصحة في رام الله :الوضع الوبائي شديد الخطورة
· محدث اعتقال تسعة مواطنين في الضفة
· شركة الكهرباء تعلن فصل بعض الخطوط بسبب أعمال صيانة
· الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
· نزار عياش لـ"الرأي": قرار بعودة الصيادين للعمل في بحر غزة
· الأوقاف في غزة تعلن عن مسابقة لحفظ سورة الإسراء
· تقرير نساء غزة.. معركة يومية من أجل البقاء
وكالة صفا
· الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس
· الأطر الصحفية تطالب بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات النقابيّة
· اعتقال مواطنين بمداهمات جنوبي جنين
· ارتفاع جديد بأسعار أصناف من الدواء بمصر بنسب تصل إلى 60%
· تطوير النسخ الاحتياطية المشفرة في واتساب بكلمة مرور
- وكالة سما
· ألا يتذكر القدامى أول صدام بين عباس ودحلان؟
· قيادي بفتح يكشف خبايا اجتماع المركزية ...اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات
· وفد من اللجنة المركزية يصل قطاع غزة اليوم وتفريغات 2005 أبرز الملفات
· الصحة :الوضع الوبائي خطير ونسبة الأشغال تصل ما بين 95% إلى 100%
· الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من "فتح"
· الجهاد الاسلامي عن الانتخابات المرتقبة: لا نرى فيها المدخل الصحيح للخروج من الأزمة.. ولكن!
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وكالة فلسطين اليوم