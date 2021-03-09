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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2777) الثلاثاء 9/3/2021

09 آذار / مارس 2021 10:15

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2777)  الثلاثاء 9/3/2021

أخبار فلسطينية

·         الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته

·         700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي

·         بحرية الاحتلال الإسرائيلي تصيب صيادين بالرصاص قبالة شاطئ قطاع غزة

·         الصحة :الوضع الوبائي خطير ونسبة الأشغال تصل ما بين 95% إلى 100%

·         الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من "فتح"

·         الجهاد الاسلامي عن الانتخابات المرتقبة: لا نرى فيها المدخل الصحيح للخروج من الأزمة.. ولكن!

·          مركزية فتح": سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحّدة تحظى بالدعم والتأييد

أخبار إسرائيلية  

·         دبلوماسي إسرائيلي سابق: ردّ فعل تل أبيب على محكمة الجنايات الدولية «فارغ وغبي»

·         الصحة الإسرائيلية: نحو 1% ممن تلقوا الجرعة الثانية أصيبوا بكورونا

 
اخبار دولية

·         بايدن يلغي قرار ترمب بإعفاء رجل أعمال (إسرائيلي) من العقوبات

اخبار عربية

·         السعودية «تُقتّر» على الجامعة العربية

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         دبلوماسي إسرائيلي سابق: ردّ فعل تل أبيب على محكمة الجنايات الدولية «فارغ وغبي»

·         الاحتلال يعتقل صبية ونساء ويداهم مؤسسة طبية ويهدم منزلا ويشرع في توسعة «القطار…

·         إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

·         حماس تنهي قريبا الانتخابات الداخلية في غزة وسط منافسة على المناصب القيادية

·         المرأة الفلسطينية تحيي الثامن من آذار بذكريات أليمة فرضها الاحتلال وعشرات الأسيرات يتجرعن…

·         حركة “فتح” تتواصل مع ناصر القدوة لإعادته للقائمة الموحدة في الانتخابات

·         مسؤول في حماس ينتقد انتخابات الحركة الداخلية وغياب مبدأ المساواة

·         إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في فعالية مناهضة للاستيطان بالضفة

·          الشرق الأوسط

·         بدء تطعيم العمال الفلسطينيين من حملة التصاريح

·         «فتح» تركز على «توحيد الصفوف» قبل الانتخابات التشريعية

·         تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل

الشروق المصرية

·         فتح ترحب بتوجيه مصر دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية

 الأخبار اللبنانية

·         السعودية «تُقتّر» على الجامعة العربية

·         نفتالي بينت: «صانع ملوك» إسرائيل الجديد

·         سيناريو فوز «حماس» يستنفر الاحتلال: حملة تضييق واسعة في الضفة

 الغد الأردنية

·         حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون “الأقصى

·          فلسطين: تفاؤل بقرار “الجنائية” محفوف بمخاوف تجميده

الشرق القطرية

·         الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومته

·         بحرية الاحتلال الإسرائيلي تصيب صيادين بالرصاص قبالة شاطئ قطاع غزة

·         قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين بالخليل والقدس

·         فلسطينية تجوب العالم وإسرائيل تحرمها من وطنها

·         خطابات الكراهية

·         إسرائيل في أخطر مأزق دولي.. بقلم د. أحمد القديدي

·         700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون الإهمال الطبي

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         "عباس" يمهل "القدوة" 48 ساعة للانصياع أو العقوبة التنظيمية

·         طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم

·         بايدن يلغي قرار ترمب بإعفاء رجل أعمال (إسرائيلي) من العقوبات

·         إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة جنوب بيت لحم

·         بيان صحفي لـ"حماس" في مناسبة يوم المرأة العالمي.. ماذا قالت؟

·         "الطويل": الأسرى يدعون لإكمال مسار الوحدة وإنجاز الانتخابات

·         كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

القدس

·         مصرع إسرائيلي إثر حريق بالقدس

·         ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

·         أسبوعان على انطلاق الانتخابات الإسرائيلية

·         إسرائيل تجدد مبادرتها لتزويد 20 دولة بلقاحات كورونا

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         الصحة: الوضع الوبائي خطير ونواجه نقصًا في الأكسجين وأعداد أسرّة العناية

صحيفة الأيام

·         أرقام "كورونا" ترتفع: 22 وفاة و2003 إصابات.. إغلاق قلقيلية وتمديد إغلاق بيت...

·         »مسؤول في حماس ينتقد انتخاباتها الداخلية: تفتقد التكافؤ والنزاهة والشفافية

·         »إصابة ستة شبان بالرصاص خلال مواجهات هدم بيت وتجريف أرض لتوسيع مستوطنة

·         »"أوتشا": دفعة من اللقاحات تصل الشهر الجاري إلى فلسطين

·         »"مركزية فتح": سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحّدة تحظى بالدعم والتأييد

·         »وفاة أربعة مواطنين بينهم طفل جراء حوادث منفصلة في الضفة

·         »»حول سؤال الترجمة إلى العبرية وشبهة التطبيع

 صحيفة الحياة الجديدة

·         تمديد إغلاق محافظة بيت لحم.. ومبادرات أهلية لرفد القطاع الصحي

·         المرأة الفلسطينية تؤكد مشاركتها الفاعلة في الانتخابات

·         مواطنات يخضن مغامرات إنزال من منحدرات صخرية خطرة بالضفة

·         منطقة بيت لحم الحضرية على موعد مع "خطة تنمية السياحة المستدامة واقتصاد الزائر"

وكالة الرأي

·         تقرير الصحة بغزة.. إنجازاتٌ تتحدث عن نفسها رغم عقبات الحصار

·         الصحة في رام الله :الوضع الوبائي شديد الخطورة

·         محدث اعتقال تسعة مواطنين في الضفة

·         شركة الكهرباء تعلن فصل بعض الخطوط بسبب أعمال صيانة

·         الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

·         نزار عياش لـ"الرأي": قرار بعودة الصيادين للعمل في بحر غزة

·         الأوقاف في غزة تعلن عن مسابقة لحفظ سورة الإسراء

·         تقرير نساء غزة.. معركة يومية من أجل البقاء



وكالة صفا

·         الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس

·         الأطر الصحفية تطالب بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات النقابيّة

·         اعتقال مواطنين بمداهمات جنوبي جنين

·         ارتفاع جديد بأسعار أصناف من الدواء بمصر بنسب تصل إلى 60%

·         تطوير النسخ الاحتياطية المشفرة في واتساب بكلمة مرور

  • وكالة سما

·         ألا يتذكر القدامى أول صدام بين عباس ودحلان؟

·         قيادي بفتح يكشف خبايا اجتماع المركزية ...اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات

·         وفد من اللجنة المركزية يصل قطاع غزة اليوم وتفريغات 2005 أبرز الملفات

·         الصحة :الوضع الوبائي خطير ونسبة الأشغال تصل ما بين 95% إلى 100%

·         الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من "فتح"

·         الجهاد الاسلامي عن الانتخابات المرتقبة: لا نرى فيها المدخل الصحيح للخروج من الأزمة.. ولكن!

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

·         الموجة الحالية "شديدة"..مسؤول بوزارة الصحة: نعاني نقصاً في الأكسجين وإشغال الأسرة وصل لـ100%

·         سيدات من غزة يتحدينّ الواقع الصعب بالعمل في تجميد الذهب الأحمر

·         قيادي فتحاوي يوضح بالتفاصيل

·         خبايا اجتماع المركزية: اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات

·         البطش: نحن في مرحلة تحرر وطني والأولوية لخيار المقاومة

·          

عرب  48

 

·         فرض الإغلاق جرّاء كورونا على قلقيلية وتمديده في بيت لحم

·         النقب: مصرع شاب من الضفة الغربيّة وإصابة آخرين بحادث طرق

·         إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة جنوب بيت لحم

·         توصية بتأخير منح الشارة الخضراء لمتلقي اللقاح

·         حافلة اقتراع متنقلة لمشاركة المحجورين في الانتخابات

·         الصحة الإسرائيلية: نحو 1% ممن تلقوا الجرعة الثانية أصيبوا بكورونا

·         سلطات الاحتلال تبدأ تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني

·         الصحة الإسرائيلية: 38 وفاة و2231 إصابة بكورونا الأحد

·          

 

وكالة وفا

·          

·         الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

·         الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الأخير من 2020

·         "كورونا" عالميا: اكثر من مليونين و612 ألف وفاة و117 مليونا و ...

حدث في مثل هذا اليوم

9 آذار (مارس)

·         2004م وفاة أبو العباس أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية في المعتقل الأمريكي بالعراق كما أفاد مسئول بالسلطة الفلسطينية وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على أبو العباس الذي يعيش في العراق منذ سنوات في نيسان 2003م أثناء محاولته الفرار من البلاد وكان اسمه مدرجا في الماضي على قائمة أخطر المطلوبين في العالم.

·         2003م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات يعيّن محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، استجابة للمطالب الأمريكيّة والأوروبيّة باستحداث هذا المنصب.

·         2002م استشهاد فلسطينيين هاجما بالأسلحة الرشاشة المارة أمام أحد الفنادق في منطقة مزدحمة في "نتانيا" شمال تل أبيب مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 50 آخرين. وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشهيدين سعيد البطا وشادي النجمة هما اللذان نفذا العملية.

·         2002م عملية استشهادية في مقهى مومنيت في حي رحافيا بمدينة القدس الغربية حيث قام الاستشهادي فؤاد إسماعيل الحوراني بتفجير نفسه في المقهى مما أدى إلى مقتل 14 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب عز الدين القسام العملية.

·         2001م وزير حرب الكيان الصهيونيّ، بنيامين بن أليعازر، ورئيس أركانه، موفاز، يتعرّضان لمحاولة اغتيالٍ حين استهدفهما قنّاصٌ فلسطينيّ، وهما يقومان بجولةٍ تفقّدية في مستوطنة "نفيه ديكاليم" بقطاع غزة.

·         1959م أوصى مجلس الجامعة العربية بالدعوة إلى اجتماعٍ على مستوى عالٍ لدراسة موضوع إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحّداً.

·         1959م مجلس جامعة الدول العربية يرسم سياسة موحدة لاسترجاع فلسطين بعد احتلالها عام 1948 بحيث تلتزم بتنفيذها الدول العربية كافة.

·         1957م الكونغرس الأمريكي يصادق على مشروع أيزنهاور، وهو مشروع أمريكي يهدف إلى ملء الفراغ الذي تركه الغرب في الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.

·         1949م إسرائيل تحتل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر وتطلق عليه اسم ميناء إيلات. تعهد الإنكليز للعرب بمنع عملية الاحتلال ثم قدموا لها التسهيلات غير المباشرة.

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