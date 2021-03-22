النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2785) الاثنين 22/3/2021
أخبار فلسطينية
- فتح وحماس ترجئان تقديم القوائم الانتخابية وتهامس بين المفصولين دحلان والقدوة حول قائمة…
- السلطة الفلسطينية: نتنياهو يحاول إحياء «الضم»
- عوة البالونات الحارقة..صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني
- حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة
- كورونا": 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بينها 493 في الخليل و402 في نابلس
أخبار إسرائيلية
- تل أبيب تسحب بطاقة «في آي بي» من وزير الخارجية الفلسطيني
- غرامات كورونا: 430 ألف مخالفة بمبلغ 250 مليون شيكل
- نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا
- انتخابات إسرائيل الرابعة: نتنياهو زعيماً أوّل لليمين
- إسرائيل تقدم اقتراحًا لسكان الخان الأحمر
- الشاباك يسحب بطاقة VIP من المالكي بعد أيام من زيارة رئيسه لعباس
اخبار دولية
- بسبب “الجنائية الدولية”.. إسرائيل تسحب “بطاقة المرور VIP” من وزير الخارجية الفلسطيني
- مؤتمر دولي حول التحقيقات بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين
اخبار عربية
حج 2021.. اشتراطات جديدة لحجاج الداخل والخارج والعاملين.. تعرف عليها
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الصحف العربية
· القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية بالتزامن مع الانتخابات
- “أبو يائير” ومحاولة الحصول على أصوات فلسطينيي الداخل
- عادل الجبير: السعودية كانت عنصرا حيويا في إلغاء «اللاءات» الثلاث… والتطبيع بعد «السلام…
- قوات الاحتلال و«المستعربون» ينفذون حملات اعتقال وإجبار مقدسي على هدم منزله
- فيوليت خوري: قصة أول صيدلانية مثال لنضال وعطاء الأم الفلسطينية
- انطلاق مرحلة «التطعيم المجتمعي» ضد كورونا في الضفة والحكومة تشرع في تطبيق 20…
- بسبب “الجنائية الدولية”.. إسرائيل تسحب “بطاقة المرور VIP” من وزير الخارجية الفلسطيني
- فتح وحماس ترجئان تقديم القوائم الانتخابية وتهامس بين المفصولين دحلان والقدوة حول قائمة…
-
الشرق الأوسط
- بدء التطعيم في الأراضي الفلسطينية
- السلطة الفلسطينية: نتنياهو يحاول إحياء «الضم»
- بدء التطعيم في الأراضي الفلسطينية
- تل أبيب تسحب بطاقة «في آي بي» من وزير الخارجية الفلسطيني
- عشية الانتخابات الإسرائيلية... الغالبية تريد تغيير نتنياهو
-
الشروق المصرية
الأخبار اللبنانية
- «حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
- انتخابات إسرائيل الرابعة: نتنياهو زعيماً أوّل لليمين
- الأحزاب الإسرائيليّة [4]: «كاحول لافان»... حزب الجنرالات
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الاهرام المصرية
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- الرئيس الفلسطيني يثمن التعاون الثنائي مع الأردن في كافة المجالات
- الاحتلال الإسرائيلي يسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني
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الغد الأردنية
الشرق القطرية
- هل ينجح الفلسطينيون في تجاوز تحديات الانتخابات؟
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" عالمياً
- بالصور كتائب القسام تتحدث عن تطورها العسكري.. ما التفاصيل؟
- بالفيديو مشاهد نادرة.. رئيس حماس يتحدث عن أحمد ياسين قبل 22 عاماً
- بالصور أطفال وزوجات شهداء 2014 يرتدون الأكفان للمطالبة بحقوقهم
- "الصحة" تدق ناقوس الخطر.. غزة دخلت موجة ثانية من كورونا وقد نلجأ للإغلاق
- صحيفة عبرية: اتفاق إسرائيلي مع السلطة لشراء "حصمة" الضفة
القدس
غزة: 6 حالات وفاة و358 إصابة بكورونا
- حملة اعتقالات بالقدس والضفة
- 17 عامًا على استشهاد الشيخ ياسين وحماس تتمسك بمواقفه
- إسرائيل تقدم اقتراحًا لسكان الخان الأحمر
- الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة
صحيفة الأيام
- "كورونا": 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بينها 493 في الخليل و402 في نابلس
- »الحكومة تطلق حملة التطعيم ضد الفيروس
- »إجراء احتلالي ضد المالكي بسبب دوره في تحقيق "الجنائية"
- »وفد مركزية حركة فتح يصل غزة لمتابعة الاستعداد للانتخابات
- »الاحتلال يعتقل شابين شرق محافظة خان يونس
- »انتهاكات الاحتلال تتواصل ومستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً شرق بيت لحم
- »موقع عبري: تجدّد الاتصالات لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
- »الصفدي يؤكد توقيع الأردن اتفاقية دفاع مع واشنطن لمحاربة الإرهاب
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من القدس
- الاحتلال يجبر 3 عائلات على هدم منازل ومنشآت لها في أحياء متفرقة من القدس
- مقدسي يهدم منزله ذاتيا بضغط من الاحتلال
- الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط القدس
- وفاة مسن وإصابة 6 آخرين بحادث سير بنابلس
- الرئيس يستقبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية
- الخارجية: إلغاء السفر ترانزيت من الجسر إلى المطار الخميس من كل أسبوع
وكالة الرأي
- غزة: 6 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة لعدة أيام
- 17 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين
- محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
- مناورة عسكرية لجيش الاحتلال اليوم
- مؤتمر دولي حول التحقيقات بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين
- "الانتخابات المركزية" تعلن موعد نشر القوائم الأولية للمرشحين
- إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ
وكالة صفا
- 17 عاما على اغتيال الشيخ أحمد ياسين
- بالصور "أماني".. أمٌّ تكافح بين النباتات العطرية لكسب لقمة العيش
- الشاباك يسحب بطاقة VIP من المالكي بعد أيام من زيارة رئيسه لعباس
- بالفيديو والصورأصغر "أم" فلسطينية ترعى أشقاءها للعام السادس تواليًا
- الصحة بغزة: دخلنا موجة ثانية من كورونا وقد نوصي بتشديد الإجراءات
وكالة سما
- الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 156 حالة
- نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا
- عوة البالونات الحارقة..صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني
- حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة
- ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس
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وكالة فلسطين اليوم
- د.النجار يوضح ما جرى في أحد مشافى بيت لحم ويحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي
- في يوم الأم.. الاحتلال يُنغص على الطفلة "أميرة" فرحتها بعد سجن والدتها لسنوات
- حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس تطال 15 مواطناً
- الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر قطاع غزة
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
عرب 48
- الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية
- نابلس: مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير
- الرجوب: فتح ستخوض الانتخابات منفردة
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص تسللوا من لبنان
- منسّق كورونا يقلّل من احتمال موجة انتشار أخرى للفيروس
- الإثنين: صناديق اقتراع بمطار اللد للعائدين إلى البلاد
- بلا تطعيم أو فحص لكورونا: المحكمة تمنع معلمة من دخول المدرسة
- غرامات كورونا: 430 ألف مخالفة بمبلغ 250 مليون شيكل
-
وكالة وفا
- بحجة الانتخابات.. سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ...
- "كورونا" عالميا: نحو 2 مليون و728 ألف وفاة و123 مليون و869 أ ...
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من القدس
- محافظ بيت لحم: الوضع في المركز الوطني للتأهيل تحت السيطرة وج ...
حدث في مثل هذا اليوم
22 آذار (مارس)
- 2004 م استشهد الصحفي محمد أبو حليمة مراسل إذاعة صوت النجاح – نابلس أثناء تغطيته لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.
- 2004م اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، حيث قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاه المقعد وهو في طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه.
- 2003م الشهيد عنان رشيد شقيرات من مخيم عين بيت الماء من كتائب الأقصى، كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية في أم الفحم، ولكن جنوداً إسرائيليين أوقفوه على حاجز عسكري بالقرب من جنين لذا اضطر إلى تفجير نفسه، وقد أسفر الانفجار عن إصابة جنديين إسرائيليين.
- 2002م قام الشهيد محمود سليمان أبو حسنين من سرايا القدس من سكان مخيم البريج باقتحام مغتصبة كيسوفيم في هجوم ليلي على قافلة للمستوطنين، واعترف العدو بوقوع عدة إصابات.
- 1979م البرلمان الإسرائيلي يقر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر بأغلبية 59 صوتا.
- 1948م رجال العصابات الصهيونية يتخفون في ملابس عسكرية بريطانية ويفجرون سيارة مفخخة في شارع العراق في مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة 33 من المدنيين الفلسطينيين.
- 1945م توقيع ميثاق جامعة الدول العربية، والجامعة هي منظمة إقليمية، تهدف إلى توثيق الصلات والروابط بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها من أجل المحافظة على السلام والأمن العربي، وصيانة استقلال الدول الأعضاء.
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