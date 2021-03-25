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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2788) الخميس 25/3/2021

25 آذار / مارس 2021 11:25

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2788)  الخميس 25/3/2021

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25 آذار (مارس)

  • 1968م أول عملية تبادل لأسرى تمت بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكومة إسرائيل حيث م بموجبها الإفراج عن 14 فدائياً فلسطينياً مقابل الإفراج عن مجموعة من الإسرائيليين كانوا على متن طائرة ا لعال التي خطفتها الجبهة الشعبية إلى الجزائر.
  • 1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يدعو إلى هدنة فورية بين العرب واليهود ويقول: "أن الولايات المتحدة سوف تشارك في المسؤولية عن الوصاية المؤقتة على فلسطين".
  • 1919م قرر مؤتمر الصلح الأعلى المؤلف من الدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وبناء على اقتراح الرئيس الأمريكي ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ومن بينها مبدأ حق تقرير المصير لكل الشعوب، وبسبب احتدام النقاش داخل المؤتمر حول مصير سوريا الطبيعية، إيفاد لجنة تحقيق دولية للتأكد من مطامح ورغبات الشعب. ولكن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لم ترسل مندوبين عنها.
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عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

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