النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2788) الخميس 25/3/2021
أخبار فلسطينية
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- تكرار حالة التعادل المأزومة بين الأحزاب المختلفة وانهيار «القائمة المشتركة» ونجاح «الموحدة»
- فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارين لصالحها
- بعد ساعات من اعتقالهما والتحقيق معهما.. إسرائيل تفرج عن اثنين من قادة حماس…
- مؤسسات حقوقية عربية تسلط الضوء على محاسبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
- الخطر يهدد الضفة وغزة جراء تفاقم تفشي كورونا وإشغال أسرة المشافي 100٪ وعينات…
- حماس» تقول إن الاعتقالات لن تثنيها عن الانتخابات
- شهاب: نحتاج إلى لقاءات جديدة لبحث ملف انتخابات المجلس الوطني
أخبار إسرائيلية
- بعد فرز 97% من الأصوات: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5
- فرض الإغلاق على محافظة جنين إثر زيادة تفشّي كورونا
- الليكود يصطدم برفض ساعر ويتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو
- كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟
- بعد فرز 97% من الأصوات: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5
- سيناريو الانتخابات الخامسة للكنيست ليس مستبعدا
- قناة: مخاوف خليجية من مشاركة "اليمين المتطرف" بالحكومة الإسرائيلية
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي سيشدد عملية تصدير اللقاحات إلى الاحتلال
- واشنطن: من المهم الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب
اخبار عربية
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الصحف العربية
· القدس العربي
- فلسطين.. نقابتا “المحامين” و”الأطباء” تصعدان احتجاجاتهما
- الخطر يهدد الضفة وغزة جراء تفاقم تفشي كورونا وإشغال أسرة المشافي 100٪ وعينات…
- إصابة فلسطيني برصاص “مستعربين” شمال غرب القدس
- تكرار حالة التعادل المأزومة بين الأحزاب المختلفة وانهيار «القائمة المشتركة» ونجاح «الموحدة»
- فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارين لصالحها
- بعد ساعات من اعتقالهما والتحقيق معهما.. إسرائيل تفرج عن اثنين من قادة حماس…
- مؤسسات حقوقية عربية تسلط الضوء على محاسبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
- قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية طالت قيادييْن في حماس
- فلسطين.. نقابتا “المحامين” و”الأطباء” تصعدان احتجاجاتهما
- الخطر يهدد الضفة وغزة جراء تفاقم تفشي كورونا وإشغال أسرة المشافي 100٪ وعينات…
- إصابة فلسطيني برصاص “مستعربين” شمال غرب القدس
- فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارين لصالحها
- بعد ساعات من اعتقالهما والتحقيق معهما.. إسرائيل تفرج عن اثنين من قادة حماس…
- مؤسسات حقوقية عربية تسلط الضوء على محاسبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين سليمان حاج إبراهيم
- قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية طالت قيادييْن في حماس
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الشرق الأوسط
- الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو لم يتحدث عن انتصار... «والإسلامية» بيضة القبان
- «الرباعية» تدعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
- «حماس» تقول إن الاعتقالات لن تثنيها عن الانتخابات
الأخبار اللبنانية
- ستُّ سنوات من العمى: السعودية تُكرّر الخطأ الإسرائيلي
- لا سيناريوات جيّدة لإسرائيل: استمرار الحرب أهون «الشرور»
- تحقيقات عليا في جنوح سفينة حاويات في «السويس»
- لا منافسين جدّيين لنتنياهو: اليمين الإسرائيلي يُكرّس هيمنته
الشروق المصرية
- إسرائيل تعرض مساعدة لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا
- إسرائيل تفرج عن اثنين من قادة حماس بعد القبض عليهما بالضفة الغربية
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- فلسطين: نقابتا “المحامين” و”الأطباء” تصعدان احتجاجاتهما
- لا حظوظ بتشكيله الحكومة.. نتنياهو وتحالفه يفشلون مجددا بالظفر بالأكثرية
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الشرق القطرية
- الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا لدعم فلسطين
- عُشاق الأرض يتجولون في ربوع فلسطين دفاعا عن الوطن
- بالفيديو .. نتنياهو يهرب من صاروخ أطلق من غزة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير مراقبون: قوائم "فتح" الانتخابية ستُشتِّت أصوات قاعدتها الجماهيرية
- غزة: وفاتان و554 إصابة جديد بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
- تقرير امتلاء أسرَّة العناية المكثفة وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية
- بعد فرز 92% من الأصوات: معسكر (نتنياهو) يحصد 59 مقعداً
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا حول العالم
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القدس
- خلافات تؤخر تقديم لائحة اتهام ضد قاتل الشهيد الحلاق
- غزة: حالتا وفاة و554 إصابة جديدة بكورونا
- سموتريتش: لن تكون هناك حكومة يمينية بدعم منصور عباس
- عضو في قائمة منصور عباس يرفض وصف حماس بـ "الإرهابية"
- عصابة "تدفيع الثمن" تعطب إطارات مركبات وتخط شعارات عنصرية في كفر قاسم
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صحيفة الأيام
- "كورونا": 23 وفاة و2032 إصابة جديدة.. وتحذير من مخاطر وضع كارثي في القطاع
- »لا نتائج حاسمة في انتخابات الكنيست ومصير نتنياهو قد يكون بيد القائمة...
- »واشنطن: من المهم الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب
- »غزة: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة بعد قذيفة بئر السبع
- »إصابة شابيْن برصاص الاحتلال في بيرنبالا وهدم ثلاثة منازل ومخزن في القدس...
- »نقابة الأطباء تستأنف فعالياتها الاحتجاجية "لعدم تنفيذ الحكومة بنود الاتفاق...
- »نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم
- »درجات الحرارة تواصل انخفاضها حتى يوم السبت مع أمطار متفرقة
صحيفة الحياة الجديدة
وكالة الرأي
- وفاتان و554 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
- جرافات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 185
- أكثر من 130 إصابة جديدة بكورونا في القدس
- مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم
- محدث الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا من الضفة
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- خريشة: الاحتلال لن يمل من محاولات تخريب الانتخابات
- الاتحاد الأوروبي سيشدد عملية تصدير اللقاحات إلى الاحتلال
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وكالة صفا
- قناة 12: إصابة "مطلوب" واعتقاله قرب رام الله
- وفاتان و544 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
- الرقابة تمنع نشر تفاصيل إضافية..تقرير رغم إخفاقاتها.. شخصيات تحاول العودة إلى "الحلبة السياسية"
- القيادي الطويل لصفا: استهداف الاحتلال حماس محاولة لتشكيل انتخابات على مقاس
وكالة فلسطين اليوم
تعرف على عدد لقاحات كورونا بغزة..وفاتان و554 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- توزيع حلوى في غزة فرحة بمشهد هروب نتنياهو الجديد
- شهاب: نحتاج إلى لقاءات جديدة لبحث ملف انتخابات المجلس الوطني
- الاحتلال يتهم "الجهاد الإسلامي" وراء اطلاق صاروخ بئر السبع
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عرب 48
- تسجيل 131 إصابة بفيروس كورونا في القدس
- إصابة شابين برصاص الاحتلال الحيّ في بيرنبالا
- فرض الإغلاق على محافظة جنين إثر زيادة تفشّي كورونا
- الليكود يصطدم برفض ساعر ويتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو
- كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟
- بعد فرز 97% من الأصوات: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5
- سيناريو الانتخابات الخامسة للكنيست ليس مستبعدا
- منصور عباس ونتنياهو: تكرار لسيناريو المشتركة وغانتس؟
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وكالة وفا
- الاحتلال يطلق النار على صيادين ويغرق أحد مراكبهم قبالة بحر د ...
- الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات الميا ...
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل
- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و757 ألف وفاة والإصابات تتخطى ع ...
حدث في مثل هذا اليوم
25 آذار (مارس)
- 1968م أول عملية تبادل لأسرى تمت بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكومة إسرائيل حيث م بموجبها الإفراج عن 14 فدائياً فلسطينياً مقابل الإفراج عن مجموعة من الإسرائيليين كانوا على متن طائرة ا لعال التي خطفتها الجبهة الشعبية إلى الجزائر.
- 1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يدعو إلى هدنة فورية بين العرب واليهود ويقول: "أن الولايات المتحدة سوف تشارك في المسؤولية عن الوصاية المؤقتة على فلسطين".
- 1919م قرر مؤتمر الصلح الأعلى المؤلف من الدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وبناء على اقتراح الرئيس الأمريكي ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ومن بينها مبدأ حق تقرير المصير لكل الشعوب، وبسبب احتدام النقاش داخل المؤتمر حول مصير سوريا الطبيعية، إيفاد لجنة تحقيق دولية للتأكد من مطامح ورغبات الشعب. ولكن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لم ترسل مندوبين عنها.