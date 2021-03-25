النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2788)  الخميس 25/3/2021

12:03الزراعة تنظم جولات إرشادية على مربي الحمام في القطاع

12:14النائب العام يؤكد على حسن المعاملة وتعزيز السلوك مع الجمهور

12:16الزراعة تشارك في فعاليات معرض" شمس رفح لا تغيب"

12:25الزراعة تجري جولات تفقدية و إرشادية على مربي الأرانب

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟