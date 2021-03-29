النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2790) الاثنين 29/3/2021
أخبار فلسطينية
- الأوقاف الفلسطينية: 66 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
- «فتح» و«حماس» تتنافسان بقوائم منفردة... واليسار يفشل في التوحد
- جماعات “الهيكل” المزعوم تشرع بحملات اقتحام كبيرة للأقصى وتحاول إدخال “القرابين” إحياء لـ”الفصح…
- اتفاق داخل مركزية “فتح” على دراسة خيارات الانتخابات “الرئاسية” بعد انتهاء “التشريعية”
- معروف لـصفا: إجراءات مواجهة الجائحة تسير نحو التشديد أكثر
- الكيلة": مستويات سياسية تُسيطر على قرار توزيع لقاحات "كورونا"
أخبار إسرائيلية
- عدد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة
- الصحة الإسرائيلية: تراجع الإصابات بكورونا والمرضى بحالة خطيرة
- ضابط إسرائيلي كبير يستبعد حربا في غزة العام الحالي
- لبيد بحث مع عباس إمكانية تشكيل حكومة جديدة
- إسرائيل حسمت بشأن التدخل في الحرب السورية وإسقاط الأسد
اخبار دولية
- الأورومتوسطي: 5 آلاف فلسطيني بغزة محرومون من الهوية الشخصية
- أوروبا تسرّع إنتاج لقاحات "كورونا": "ضوء في نهاية النفق"
اخبار عربية
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الصحف العربية
· القدس العربي
- الوضع الصحي في الضفة يزداد خطورة مع إضراب الأطباء… وغزة تتجه لإعادة التشديد وتلمح لوصول السلالة الجديدة من كورونا
- الأسير الفلسطيني عماد البطران يواصل إضرابه المفتوح منذ 38 يوماً في وضع صحي…
- مجلس الإفتاء يحذر من هدم حي البستان في القدس وخطر الحفريات أسفل الأقصى
- فلسطين.. “المبادرة الوطنية” تسجل قائمتها الانتخابية
- تسارع المفاوضات لتشكيل حكومة في إسرائيل واستقالة أمين عام التجمع الوطني بعد هزيمة…
- جماعات “الهيكل” المزعوم تشرع بحملات اقتحام كبيرة للأقصى وتحاول إدخال “القرابين” إحياء لـ”الفصح…
- اتفاق داخل مركزية “فتح” على دراسة خيارات الانتخابات “الرئاسية” بعد انتهاء “التشريعية”
- تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية…
الشرق الأوسط
- عدد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة
- «فتح» و«حماس» تتنافسان بقوائم منفردة... واليسار يفشل في التوحد
- تجميد «القومية» شرط لدخول «الإسلامية» حكومة إسرائيلية
- «الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس
الأخبار اللبنانية
- فلسطين | أيّام على إغلاق باب الترشُّح: لا قوائم للفصائل الكبرى بَعد
- انطلاق سباق التكليف: نتنياهو يتحضّر لمعركة شرسة
- بوادر أزمة مياه في الأردن: إسرائيل تدير الأذن الطرشاء
الشروق المصرية
- أنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة
- الأوقاف الفلسطينية: 66 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير: مستعربون تسللوا إلى وزارة للسلطة وسرقوا وثائق من داخلها
- "هنية" ينعى القيادي "فرحات": فلسطين تودع علمًا من الأعلام
- "الكيلة": مستويات سياسية تُسيطر على قرار توزيع لقاحات "كورونا"
- "القدوة" يُصرح حول ترشح "البرغوثي" لرئاسة السلطة.. ماذا قال؟
- "القسام": أجهزة أمن غزة شكلت نموذجًا رائدًا في التلاحم مع المقاومة
- لجنة الانتخابات: تلقينا خمسة طلبات ترشح حتى تاريخه
- أكثر من 5 آلاف مواطن بغزة لا يمتلكون هوية شخصية
القدس
- قناة: توسيع الاعتقالات بالضفة هدفه منع التصعيد خلال شهر رمضان
- غزة: زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين
- الطيبي: لن نوصي بنتنياهو أو بينيت
- خيارات المعسكرات ضعيفة.. انطلاق ماراثون حشد الأصوات لتشكيل حكومة إسرائيلية
صحيفة الأيام
- »"كورونا": 24 وفاة و1714 إصابة جديدة ومؤشرات القطاع بلغت مستويات خطيرة للغاية
- »كحيل: الدعاية الانتخابية قبل الفترة القانونية تعد مخالفة
- »الاحتلال يزعم العثور على عبوات ناسفة عند حدود غزة
- »اعتقال مواطن بدعوى محاولة دهس جنود ومستوطنون ينصبون خياماً شرق بيت لحم
- »عشرات المستوطنين يجدّدون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
- »أوروبا تسرّع إنتاج لقاحات "كورونا": "ضوء في نهاية النفق"
- »إسرائيل تواصل البحث عن حكومة جديدة وليبرمان ينوي التوصية بتكليف لبيد...
- »السعودية: تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
صحيفة الحياة الجديدة
- المالكي يشيد بالمبادرة الصينية للسلام
- مسيرة واحتفالات بأحد الشعانين في القدس
- الاحتلال يعتقل سيدة وشابا ويقمع فعالية لمناسبة يوم الأم في القدس
- 66 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
وكالة الرأي
- زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين ببحر غزة
- اتحاد بلديات غزة يحذر من تداعيات كبيرة لقرار المُقاولين
- الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
- قوات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" للمرة الـ 185
- إجراء استيطاني جديد للاحتلال ببلدة سبسطية شمال نابلس
- آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين
- "الانتخابات المركزية" توضح حالات رفض طلب ترشح القوائم
- قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بدعوى تنفيذ عملية شرق القدس
وكالة سما
- أيّام على إغلاق باب الترشُّح: لا قوائم للفصائل الكبرى بَعد ودحلان سينافس بهذه القائمة ..
- وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)
- الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..
وكالة صفابالصور وقفة شموع بغزة تدعو السعودية للإفراج عن الخضري
- قائد فرقة غزة يتحدث عن معالم أي حرب قادمة مع القطاع
- "المبادرة الوطنية" تسجل قائمتها الانتخابية
- لقناة وصفته بـ"الأرشيف النووي الفلسطيني"
- مستعربون يحصلون على خطط السلطة للتمدد في مناطق "C"
- الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس شرق القدس
- "طالب بعدم انتظار اليوم الأخير"..بالفيديو الخالدي لـ"صفا": تسلمنا 5 طلبات ترشح لانتخابات التشريعي
- الأورومتوسطي: 5 آلاف فلسطيني بغزة محرومون من الهوية الشخصية
- معروف لـصفا: إجراءات مواجهة الجائحة تسير نحو التشديد أكثر
- حالة خطيرة..وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
وكالة فلسطين اليوم
- فتح وحماس تُقدمان قائمتيهما الانتخابية اليوم أو غداً.. والمشهراوي يترأس قائمة دحلان
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بمنطقة السودانية شمال القطاع
- 815 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- اتهامات متبادلة بعد فشل القوى الديمقراطية لتشكيل قائمة مشتركة
- القدرة: الايام القادمة ستشهد إجراءات مشددة منها العودة للإغلاق
عرب 48
- أكثر من خمسة آلاف غزّي دون بطاقة هويّة
- الاحتلال يعتقل فلسطينيا بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس
- التحقيق في ملابسات وفاة مواطن بسلفيت
- اجتماعات مكثّفة في المعسكر المناوئ لنتنياهو
- الصحة الإسرائيلية: تراجع الإصابات بكورونا والمرضى بحالة خطيرة
- ضابط إسرائيلي كبير يستبعد حربا في غزة العام الحالي
- لبيد بحث مع عباس إمكانية تشكيل حكومة جديدة
- إسرائيل حسمت بشأن التدخل في الحرب السورية وإسقاط الأسد
-
وكالة وفا
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: اعتقالات وإصابات ومستوطنون يقتحمون ...
- إصابة شاب وتحطيم مركبة وتخريب غرفة زراعية في اعتداء للمستوطن ...
- السفير قواه وي: مبادرة الصين تشكل خطة متكاملة وواقعية لتحقيق ...
حدث في مثل هذا اليوم
29 آذار (مارس)
- 2002م إسرائيل تبدأ باجتياح الضفة الغربية بالكامل تنفيذاً لخطة السور الواقي.
- 2002م محاصرة مقر الرئيس ياسر عرفات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- 2002م سرايا القدس تنفذ عملية في مستوطنة نتساريم بغزة أدت إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الذي هاجمهم بالسكاكين وهو أحمد نايف خزيق من غزة الصبرة.
- 2002م عملية استشهادية في محل تجاري في القدس الغربية، قامت بها الاستشهادية آيات الأخرس من كتائب شهداء الأقصى، أدت إلى مقتل 4 من الإسرائيليين وجرح أكثر من 25 آخرين، حيث فجرت نفسها في قوات العدو الصهيوني والشهيدة من قرية جوسان قضاء بيت لحم.
- 1993م مقتل مستوطن طعناً بالسكين في مستوطنة كفار يام قرب خانيونس وتمكن المهاجم من الفرار.
- 1987م إعادة انتخاب إسحاق شامير (ولد عام 1915) زعيماً لحزب حيروت (الحرية) اليميني المتشدد في إسرائيل.
- 1954م وقوع مذبحة نحالين، وهي قرية فلسطينية وادعة تقع على مسافة 20 كم من مدينة بيت لحم و40 كم من مدينة الخليل، وتربطها بهما طريق جبلية وعره، وفي منتصف ليلة 28-29/03/1954 اجتازت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 300 جندي خط الهدنة، وتوغلت في أراضي الضفة مسافة 3.5 كم، حتى وصلت مشارف القرية.
- 1949م تركيا تعترف بإسرائيل بعد أقل من عام من إنشائها على نحو 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية، وتعتبر أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان اليهودي، وتربط بين البلدين علاقات أمنية وعسكرية وسياسية خاصة تشكل تحالفاً استراتيجياً يستهدف تطويق الدول العربية شرق البحر الأبيض المتوسط، وتقام بينهما مناورات دورية.
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