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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2790) الاثنين 29/3/2021

29 آذار / مارس 2021 08:50

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2790)  الاثنين 29/3/2021

 

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29 آذار (مارس)

  • 2002م إسرائيل تبدأ باجتياح الضفة الغربية بالكامل تنفيذاً لخطة السور الواقي.
  • 2002م محاصرة مقر الرئيس ياسر عرفات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • 2002م سرايا القدس تنفذ عملية في مستوطنة نتساريم بغزة أدت إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الذي هاجمهم بالسكاكين وهو أحمد نايف خزيق من غزة الصبرة.
  • 2002م عملية استشهادية في محل تجاري في القدس الغربية، قامت بها الاستشهادية آيات الأخرس من كتائب شهداء الأقصى، أدت إلى مقتل 4 من الإسرائيليين وجرح أكثر من 25 آخرين، حيث فجرت نفسها في قوات العدو الصهيوني والشهيدة من قرية جوسان قضاء بيت لحم.
  • 1993م مقتل مستوطن طعناً بالسكين في مستوطنة كفار يام قرب خانيونس وتمكن المهاجم من الفرار.
  • 1987م إعادة انتخاب إسحاق شامير (ولد عام 1915) زعيماً لحزب حيروت (الحرية) اليميني المتشدد في إسرائيل.
  • 1954م وقوع مذبحة نحالين، وهي قرية فلسطينية وادعة تقع على مسافة 20 كم من مدينة بيت لحم و40 كم من مدينة الخليل، وتربطها بهما طريق جبلية وعره، وفي منتصف ليلة 28-29/03/1954 اجتازت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 300 جندي خط الهدنة، وتوغلت في أراضي الضفة مسافة 3.5 كم، حتى وصلت مشارف القرية.
  • 1949م تركيا تعترف بإسرائيل بعد أقل من عام من إنشائها على نحو 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية، وتعتبر أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان اليهودي، وتربط بين البلدين علاقات أمنية وعسكرية وسياسية خاصة تشكل تحالفاً استراتيجياً يستهدف تطويق الدول العربية شرق البحر الأبيض المتوسط، وتقام بينهما مناورات دورية.
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