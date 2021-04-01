النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2792) الخميس 1/4/2021
أخبار فلسطينية
· فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟
· فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بأعضاء مركزية ومحافظين
· اقتحامات إسرائيلية واعتقالات في الضفة.. واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في غزة
- وفا": شهيد و92 مصابا و298 معتقلا خلال آذار الماضي
· اشتية يطالب بضغط دولي لعقد الانتخابات في القدس
· كورونا: وفاتان و61 إصابة في القدس وبدء تطعيم أهالي الأسرى
أخبار إسرائيلية
- ريفلين يتسلّم نتائج انتخابات الكنيست الـ 24
- فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟
· نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب خسروا 200 ألف ومنحوا نتنياهو 21 ألفاً
· غانتس: توجهت للمستشار القضائي لفحص أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة
اخبار دولية
· أمريكا تواصل انسحابها من الشرق الأوسط وأوساط مؤيدة للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي تزداد…
اخبار عربية
· المغرب: تضييق على وقفة داعمة للقضية الفلسطينية
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الصحف العربية
القدس العربي
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عباس “يوبخ” رئيس “الشاباك” لطلبه عدم مشاركة “حماس” بالانتخابات
· أمريكا تواصل انسحابها من الشرق الأوسط وأوساط مؤيدة للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي تزداد…
· انخفاض طفيف في أعداد الوفيات بكورونا ونسبة إشغال المشافي… والإصابات في غزة تقفز…
· لمالكي يعلن الاستعداد لدعم ليبيا ويؤكد على أهمية العلاقة مع البرازيل رغم مواقفها…
· مروان البرغوثي وناصر القدوة يشكلان قائمة منفردة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية
· الأسرى الفلسطينيون يواجهون أوضاعا صحية صعبة والبطران يواصل معركة الإضراب
· فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بأعضاء مركزية ومحافظين
· اقتحامات إسرائيلية واعتقالات في الضفة.. واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في غزة
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الشرق الأوسط
· نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب خسروا 200 ألف ومنحوا نتنياهو 21 ألفاً
· الإعلان عن قائمة البرغوثي ـ القدوة في مواجهة «فتح»
الأخبار اللبنانية
· «فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟
· ريفلين يتسلّم نتائج انتخابات الكنيست الـ 24
· مروان البرغوثي ينافس محمود عباس
· عودة الإسرائيليين عبر «طابا»..إدارة بايدن في «مزاد» حقوق الإنسان: إسرائيل الثابت الوحيد
· المغرب: تضييق على وقفة داعمة للقضية الفلسطينية
الشروق المصرية
· فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي
· حزب الليكود ينتقد الرئيس الإسرائيلي لتدخله في الانتخابات
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الغد الأردنية
· مروان البرغوثي يقلب الانتخابات الفلسطينية بطرح قائمة منافسة لفتح
الشرق القطرية
· في ذكرى يوم الأرض..شاهد على النكبة يروي لـ الشرق: عصابات الاحتلال ذبحت طفلة أمام عيني
· الهلال الأحمر القطري يدعم قدرات نظيره الفلسطيني في الاستجابة لجائحة كوفيد-19
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· غزة: 7 وفيات و1081 إصابة جديدة بـ "كورونا"
· خاص حلوم: تفرُّد عباس وضَعَ التنظيم في حالة غضب ستُنهي استبداده
· تقرير قياديتان تؤكدان أهميةَ الدور النسائي في الانتخابات المقبلة
· تحليل تشكيل الحكومة الإسرائيلية "مُعقَّد" والانتخابات كرَّست الجمود السياسي
· الفرح يدقُّ منزل الأسير المُحرَّر مجد بربر مرتَيْن
· تقرير الانشقاقات داخل فتح.. صراع يتحول من الأقطاب إلى القواعد
· تقرير امتناع إدارة بايدن عن وصف الضفة بـ"الأراضي المحتلة".. امتداد لسابقاتها
القدس
· يزبك: التوصية بـ لابيد تعني تزكية بينيت
· كوسوفو: لا يمكن إلغاء قرار فتح سفارتنا بالقدس
· وفد صحفي مغربي يصل إسرائيل قريبًا
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صحيفة الأيام
· "فتح" تسجل قائمتها قبيل انتهاء المهلة المحددة.. قائمة للبرغوثي والقدوة...
· »مراقبون: تعدد القوائم يعرقل قدرة فصيل بمفرده على تشكيل الحكومة الجديدة
· »تقرير إسرائيلي: الرئيس عباس يوبّخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء الانتخابات
· »مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى ومواطنون ينظّمون وقفة احتجاجية...
· »"كورونا": 13 حالة وفاة و2288 إصابة منها 1061 تم تسجيلها في قطاع غزة
· »الأمور تسير بسلاسة ويسر في مراكز التطعيم
· »إسرائيل تسجل رقماً قياسياً في تراجع نسبة الإصابات بـ"كورونا"
· »"تفصيل ثانوي" لعدنية شبلي: فلسطين في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية
صحيفة الحياة الجديدة
· 309 مستوطنين يقتحمون الأقصى
· بعد 24 ساعة من الإفراج عنه الاحتلال يعيد اعتقال المحرر بربر
· الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام
· بعد أن أمضى 20 عاماً في الأسر.. المقدسي مجد بربر يعانق الحرية
وكالة صفا
· خلال الـ24 ساعة الماضية..7 وفيات و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
· إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بغزة ستتُخذ اليوم
· لجنة الانتخابات تغلق باب الترشح بتسجيل 36 قائمة
· وفق بروتوكول صحي ..أكثر من 47 ألف متقدم يتوجهون اليوم لامتحان الوظائف التعليمية بغزة
وكالة الرأي
· 7 وفيات و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
· 47 ألف يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية في غزة اليوم
· الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في طوباس
· إغلاق باب الترشح لانتخابات التشريعي بتسجيل 36 قائمة
· قذائف هاون موجهة ستدخل الخدمة في جيش الاحتلال
· صور "الشباب والثقافة" تكرم عددا من الفنانين الراحلين بغزة
· الداخلية تدرس مقترحات لمواجهة ارتفاع عدد إصابات كورونا
· التعليم تنشر إعلانًا هامًا للمتقدمين لاختبار التوظيف غدًا
· الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح"
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وكالة سما
· الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
· مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية : الوضع الوبائي في غزة وصل لمرحلة أخطر مما كنا نتخيل
· في ليلة واحدة..مرشح ثاني من حركة فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة
· اجتماع للمركزية لدراسة حالة التشظي... شخصيات كبيرة في الحركة ترشحت على قائمة جديدة
· إغلاق باب الترشّح: تقديم قائمتَي "حركة فتح" والحرية" للتشريعيّ
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وكالة فلسطين اليوم
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· 7حالات وفاة و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة
· لم يتم رفض أي قائمة حتى الآن
· 36 قائمة تم قبول 13منها.. تفاصيل القوائم الانتخابية والمرحلة المقبلة بعد الترشح
· القدوة والبرغوثي يسجلان قائمتهما المشتركة رسميا لدى لجنة الانتخابات
· أبو وردة: الوضع الصحي في القطاع خطير جداً وعائلات بأكملها تصل المستشفيات
· السيد نصرالله: الاحتلال الاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها بسبب قدرات المقاومة
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عرب 48
· عبّاس يحيل الرجوب للتقاعد ليترشّح للتشريعي
· كورونا: وفاتان و61 إصابة في القدس وبدء تطعيم أهالي الأسرى
· اشتية يطالب بضغط دولي لعقد الانتخابات في القدس
· "محمود عباس يوبّخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء الانتخابات"
· مقابل التوصية: نتنياهو يعرض على بينيت الاندماج في الليكود
· غانتس: توجهت للمستشار القضائي لفحص أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة
· بعد إعلان "فايزر": هل تطلق الصحة الإسرائيلية حملة لتطعيم الفتية؟
· تقديرات: نتنياهو سيطلب إعفاءه من حضور جلسة محاكمته الإثنين
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وكالة وفا