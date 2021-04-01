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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2792) الخميس 1/4/2021

01 نيسان / أبريل 2021 11:17

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2792) الخميس 1/4/2021

 

أخبار فلسطينية

·         فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟

·         فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بأعضاء مركزية ومحافظين

·         اقتحامات إسرائيلية واعتقالات في الضفة.. واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في غزة

  •  وفا": شهيد و92 مصابا و298 معتقلا خلال آذار الماضي

·         اشتية يطالب بضغط دولي لعقد الانتخابات في القدس

  • "محمود عباس يوبّخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء الانتخابات"

·         كورونا: وفاتان و61 إصابة في القدس وبدء تطعيم أهالي الأسرى

أخبار إسرائيلية  

·         نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب خسروا 200 ألف ومنحوا نتنياهو 21 ألفاً

·         غانتس: توجهت للمستشار القضائي لفحص أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة

اخبار دولية

·         أمريكا تواصل انسحابها من الشرق الأوسط وأوساط مؤيدة للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي تزداد…

 

اخبار عربية

·         المغرب: تضييق على وقفة داعمة للقضية الفلسطينية

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

·        
عباس “يوبخ” رئيس “الشاباك” لطلبه عدم مشاركة “حماس” بالانتخابات

·         أمريكا تواصل انسحابها من الشرق الأوسط وأوساط مؤيدة للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي تزداد…

·         انخفاض طفيف في أعداد الوفيات بكورونا ونسبة إشغال المشافي… والإصابات في غزة تقفز…

·         لمالكي يعلن الاستعداد لدعم ليبيا ويؤكد على أهمية العلاقة مع البرازيل رغم مواقفها…

·         مروان البرغوثي وناصر القدوة يشكلان قائمة منفردة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية

·         الأسرى الفلسطينيون يواجهون أوضاعا صحية صعبة والبطران يواصل معركة الإضراب

·         فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بأعضاء مركزية ومحافظين

·         اقتحامات إسرائيلية واعتقالات في الضفة.. واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في غزة

·         

 الشرق الأوسط

·         نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب خسروا 200 ألف ومنحوا نتنياهو 21 ألفاً

·         الإعلان عن قائمة البرغوثي ـ القدوة في مواجهة «فتح»

 الأخبار اللبنانية

·         «فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟

·         ريفلين يتسلّم نتائج انتخابات الكنيست الـ 24

·         مروان البرغوثي ينافس محمود عباس

·         عودة الإسرائيليين عبر «طابا»..إدارة بايدن في «مزاد» حقوق الإنسان: إسرائيل الثابت الوحيد

·         المغرب: تضييق على وقفة داعمة للقضية الفلسطينية

 الشروق المصرية

·        فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

·         حزب الليكود ينتقد الرئيس الإسرائيلي لتدخله في الانتخابات

·       

 الغد الأردنية

·         مروان البرغوثي يقلب الانتخابات الفلسطينية بطرح قائمة منافسة لفتح

 

الشرق القطرية

·         في ذكرى يوم الأرض..شاهد على النكبة يروي لـ الشرق: عصابات الاحتلال ذبحت طفلة أمام عيني

·         الهلال الأحمر القطري يدعم قدرات نظيره الفلسطيني في الاستجابة لجائحة كوفيد-19

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         غزة: 7 وفيات و1081 إصابة جديدة بـ "كورونا"

·         خاص حلوم: تفرُّد عباس وضَعَ التنظيم في حالة غضب ستُنهي استبداده

·         تقرير قياديتان تؤكدان أهميةَ الدور النسائي في الانتخابات المقبلة

·         تحليل تشكيل الحكومة الإسرائيلية "مُعقَّد" والانتخابات كرَّست الجمود السياسي

·         الفرح يدقُّ منزل الأسير المُحرَّر مجد بربر مرتَيْن

·         تقرير الانشقاقات داخل فتح.. صراع يتحول من الأقطاب إلى القواعد

·         تقرير امتناع إدارة بايدن عن وصف الضفة بـ"الأراضي المحتلة".. امتداد لسابقاتها

 

القدس

·         يزبك: التوصية بـ لابيد تعني تزكية بينيت

·         كوسوفو: لا يمكن إلغاء قرار فتح سفارتنا بالقدس

·         وفد صحفي مغربي يصل إسرائيل قريبًا

·          

صحيفة الأيام

·          "فتح" تسجل قائمتها قبيل انتهاء المهلة المحددة.. قائمة للبرغوثي والقدوة...

·         »مراقبون: تعدد القوائم يعرقل قدرة فصيل بمفرده على تشكيل الحكومة الجديدة

·         »تقرير إسرائيلي: الرئيس عباس يوبّخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء الانتخابات

·         »مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى ومواطنون ينظّمون وقفة احتجاجية...

·         »"كورونا": 13 حالة وفاة و2288 إصابة منها 1061 تم تسجيلها في قطاع غزة

·         »الأمور تسير بسلاسة ويسر في مراكز التطعيم

·         »إسرائيل تسجل رقماً قياسياً في تراجع نسبة الإصابات بـ"كورونا"

·         »"تفصيل ثانوي" لعدنية شبلي: فلسطين في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية

 

 صحيفة الحياة الجديدة

·         309 مستوطنين يقتحمون الأقصى

·         بعد 24 ساعة من الإفراج عنه الاحتلال يعيد اعتقال المحرر بربر

·         الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام

·         بعد أن أمضى 20 عاماً في الأسر.. المقدسي مجد بربر يعانق الحرية

 

وكالة صفا

·         خلال الـ24 ساعة الماضية..7 وفيات و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

·         إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بغزة ستتُخذ اليوم

·         لجنة الانتخابات تغلق باب الترشح بتسجيل 36 قائمة

·         وفق بروتوكول صحي ..أكثر من 47 ألف متقدم يتوجهون اليوم لامتحان الوظائف التعليمية بغزة 

 

وكالة الرأي

·         7 وفيات و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

·         47 ألف يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية في غزة اليوم

·         الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في طوباس

·         إغلاق باب الترشح لانتخابات التشريعي بتسجيل 36 قائمة

·         قذائف هاون موجهة ستدخل الخدمة في جيش الاحتلال

·         صور "الشباب والثقافة" تكرم عددا من الفنانين الراحلين بغزة

·         الداخلية تدرس مقترحات لمواجهة ارتفاع عدد إصابات كورونا

·         التعليم تنشر إعلانًا هامًا للمتقدمين لاختبار التوظيف غدًا

·         الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح"

·          

وكالة سما

·         الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

·         مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية : الوضع الوبائي في غزة وصل لمرحلة أخطر مما كنا نتخيل

·         في ليلة واحدة..مرشح ثاني من حركة فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

·         اجتماع للمركزية لدراسة حالة التشظي... شخصيات كبيرة في الحركة ترشحت على قائمة جديدة

·         إغلاق باب الترشّح: تقديم قائمتَي "حركة فتح" والحرية" للتشريعيّ

·          

وكالة فلسطين اليوم

·          

·         7حالات وفاة و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة

·         لم يتم رفض أي قائمة حتى الآن

·         36 قائمة تم قبول 13منها.. تفاصيل القوائم الانتخابية والمرحلة المقبلة بعد الترشح

·         القدوة والبرغوثي يسجلان قائمتهما المشتركة رسميا لدى لجنة الانتخابات

·         أبو وردة: الوضع الصحي في القطاع خطير جداً وعائلات بأكملها تصل المستشفيات

·         السيد نصرالله: الاحتلال الاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها بسبب قدرات المقاومة

·        

عرب  48

·         عبّاس يحيل الرجوب للتقاعد ليترشّح للتشريعي

·         كورونا: وفاتان و61 إصابة في القدس وبدء تطعيم أهالي الأسرى

·         اشتية يطالب بضغط دولي لعقد الانتخابات في القدس

·         "محمود عباس يوبّخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء الانتخابات"

·         مقابل التوصية: نتنياهو يعرض على بينيت الاندماج في الليكود

·         غانتس: توجهت للمستشار القضائي لفحص أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة

·         بعد إعلان "فايزر": هل تطلق الصحة الإسرائيلية حملة لتطعيم الفتية؟

·         تقديرات: نتنياهو سيطلب إعفاءه من حضور جلسة محاكمته الإثنين

·          

وكالة وفا

·         "كورونا" عالميا: نحو مليونين و829 ألف وفاة والإصابات تتخطى ع ...

·        الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر في طوباس

·         الإحصاء: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة "كورونا" بنسبة 23%

·         "وفا": شهيد و92 مصابا و298 معتقلا خلال آذار الماضي

·        

·         حدث في مثل هذا اليوم

·         1 نيسان (أبريل)

·         2004م القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة بدعوى رشق الحجارة على حائط البراق وقد أصيب نحو 65 مواطنا بإصابات مختلفة.

·         2004م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال الشهيد القائد إياد الحردان قائد سرايا القدس في جنين والتي كانت تعتبره المطلوب رقم (1) في الضفة الغربية وذلك بتفجير الهاتف العمومي داخل المقاطعة في جنين حيث كان محتجزاً هناك.

·         2002م الجيش الإسرائيلي يقوم باجتياح مدينتي نابلس وبيت لحم ويفرض حصارا محكماً على كنيسة المهد التي تحصن فيها بعض الأهالي المدنيين وبعض المقاتلين.

·         2002م عملية استشهادية نفذها الشهيد رامي محمد الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة حيث فجر نفسه في مجموعة من الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

·         1998م آلاف المشيعين يخرجون في جنازة القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محيي الدين الشريف بعد استشهاده على يد العدو الإسرائيلي.

·         1989م المجلس المركزي الفلسطيني ينتخب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية في الدورة التاسعة عشر – دورة الانتفاضة - للمؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ /11/1988.

·         1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (265) الذي يدين الهجوم الإسرائيلي المعتمد على مدينة السلط الأردنية.

·         1952م البرلمان الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الإسرائيلية الذي يمنح لكل مهاجر يهودي يستقر في (إسرائيل) بموجب قانون العودة وذلك منذ يوم وصوله إلى البلاد.

·         1951م إسرائيل تعلن عن تأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" بقرار من رئيس الوزراء دافيد بن غوريون (أول مدير للجهاز هو روبين شيلوح من مواليد عام 1905).

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الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

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