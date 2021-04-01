النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2792) الخميس 1/4/2021

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· فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟

وفا": شهيد و92 مصابا و298 معتقلا خلال آذار الماضي

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ريفلين يتسلّم نتائج انتخابات الكنيست الـ 24

فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟

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· عودة الإسرائيليين عبر «طابا » ..إدارة بايدن في «مزاد» حقوق الإنسان: إسرائيل الثابت الوحيد

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· وفد صحفي مغربي يصل إسرائيل قريبًا

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· حدث في مثل هذا اليوم

· 1 نيسان (أبريل)

· 2004م القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة بدعوى رشق الحجارة على حائط البراق وقد أصيب نحو 65 مواطنا بإصابات مختلفة.

· 2004م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال الشهيد القائد إياد الحردان قائد سرايا القدس في جنين والتي كانت تعتبره المطلوب رقم (1) في الضفة الغربية وذلك بتفجير الهاتف العمومي داخل المقاطعة في جنين حيث كان محتجزاً هناك.

· 2002م الجيش الإسرائيلي يقوم باجتياح مدينتي نابلس وبيت لحم ويفرض حصارا محكماً على كنيسة المهد التي تحصن فيها بعض الأهالي المدنيين وبعض المقاتلين.

· 2002م عملية استشهادية نفذها الشهيد رامي محمد الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة حيث فجر نفسه في مجموعة من الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

· 1998م آلاف المشيعين يخرجون في جنازة القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محيي الدين الشريف بعد استشهاده على يد العدو الإسرائيلي.

· 1989م المجلس المركزي الفلسطيني ينتخب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية في الدورة التاسعة عشر – دورة الانتفاضة - للمؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ /11/1988.

· 1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (265) الذي يدين الهجوم الإسرائيلي المعتمد على مدينة السلط الأردنية.

· 1952م البرلمان الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الإسرائيلية الذي يمنح لكل مهاجر يهودي يستقر في (إسرائيل) بموجب قانون العودة وذلك منذ يوم وصوله إلى البلاد.

· 1951م إسرائيل تعلن عن تأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" بقرار من رئيس الوزراء دافيد بن غوريون (أول مدير للجهاز هو روبين شيلوح من مواليد عام 1905).