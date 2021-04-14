النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2803)الأربعاء 14/4/2021

11:23العمل التعاوني يشرف على القرعة العلنية للشقق السكنية في شمال القطاع

10:1510 وفيات و1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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