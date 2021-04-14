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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2803)الأربعاء 14/4/2021

14 نيسان / أبريل 2021 10:40

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2803)الأربعاء 14/4/2021

 

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14 نيسان (أبريل)

  • 2002م استشهاد القائد من كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) بعد نفاد ذخيرته في معركة الدفاع عن مخيم جنين.
  • 1987م وقف إضراب السجون بعد أن أنهى السجناء الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم عن الطعام الذي استمر 70 يوماً والذي شارك فيه 3000 سجين فلسطيني من مجموع 4100 سجين أمني.
  • 1984م مقتل خمسة عشر جنديا في هجوم بسيارة ملغومة على مقر عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
  • 1948م الجماعات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "ناصر الدين" غرب طبرية في فلسطين قتل فيها نحو 100 من المواطنين العرب، وقد تخفى المعتدون بزي المقاومين العرب ثم أطلقوا النار على السكان المدنيين.
  • 1934م جيش الاحتلال البريطاني يأسر أحد قادة المقاومة المسلحة في فلسطين محمد محمود أبو جلدة (أعدمه الاحتلال البريطاني في القدس).

 

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