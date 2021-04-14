النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2803)الأربعاء 14/4/2021
أخبار فلسطينية
- في أول أيام شهر رمضان.. إسرائيل تعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى لإحياء ذكرى «قتلى معاركها»
- فصائل المنظمة: لا انتخابات دون القدس… وحماس تشتكي عدم دعوتها للاجتماع
- الحية: حماس تريد إعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة موحدة
- ناصر القدوة يصل الى غزة اليوم
- مخطط احتلالي جديد لإقامة 4 أنفاق لربط شبكة الطرق السريعة بالأغوار
- الرئاسة تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى
أخبار إسرائيلية
- أولمرت: نتنياهو متغطرس ومصاب بجنون العظمة ومستعد لبيع أمن إسرائيل مقابل أمنه الشخصي
- نتنياهو يرضخ للضغوط الأميركية ويضخ المياه للأردن
- إسرائيل تقرر استئناف استقبال سائحين في أيار المقبل
- تقرير: اعتراضات إسرائيلية لاتفاق نووي سيضعف تأثيرها عليه
اخبار دولية
- إيران تستهدف سفينة إسرائيلية
- اجتماع أميركي- إسرائيلي استراتيجي بشأن إيران
- نيويورك تايمز": إسرائيل لا تنوي الرد على استهداف السفينة "للحد من التوتر"
- واشنطن بوست: التخريب الإسرائيلي لن يوقف طموحات إيران.. الاتفاق النووي فقط يمكنه ذلك
- كورونا عالمياً: مليونان و973 ألف وفاة و138 مليوناً و44 ألف إصابة
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اخبار عربية
- تململ شعبي خافت من التطبيع: الإمارات صِنوٌ لـ«إسرائيل الخليج»
- رويترز: السودان سترسل وفدا لإسرائيل لتعزيز التطبيع
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- أولمرت: نتنياهو متغطرس ومصاب بجنون العظمة ومستعد لبيع أمن إسرائيل مقابل أمنه الشخصي
- ثلاثة أسرى يخوضون معارك جديدة بـ «الأمعاء الخاوية» طلبا للحرية ورفضا للاعتقال الإداري
- غزة تشدد إجراءات مواجهة كورونا في رمضان… ووزارة الصحة تسجل 18 وفاة و1911…
- الجاسوس بولارد يشارك في هجوم استيطاني … وإسرائيل تواصل استهداف مرشحي حماس
- فصائل المنظمة: لا انتخابات دون القدس… وحماس تشتكي عدم دعوتها للاجتماع
- الحية: حماس تريد إعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة موحدة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مرشحاً لـ”حماس” في رام الله- (فيديو)
- حملة اعتقالات تطال 10 من عائلة واحدة وقادة من حماس… والمستوطنون يحاولون قتل…
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يرضخ للضغوط الأميركية ويضخ المياه للأردن
- جندي إسرائيلي «معوق» يشعل النار في جسده
- سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم قبالة الإمارات
الأخبار اللبنانية
- مصر تطالب بنحو مليار دولار كتعويض عن إغلاق قناة السويس
- إيران تستهدف سفينة إسرائيلية
- اجتماع أميركي- إسرائيلي استراتيجي بشأن إيران
- تململ شعبي خافت من التطبيع: الإمارات صِنوٌ لـ«إسرائيل الخليج»
- التصويت في القدس: مماطلة الاحتلال تنذر بتفجير الانتخابات
الشروق المصرية
- في أول أيام شهر رمضان.. إسرائيل تعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى لإحياء ذكرى «قتلى معاركها»
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين بالقدس والمسجد الأقصى
- «فتح»: فلسطين مستمرة بحشد الضغوط الدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات بكافة أراضيها
- فلسطين: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الأقصى ستقود إلى حرب دينية
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من تحويل إسرائيل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة
- الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى المبارك
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات
- القدس تتزيّن لاستقبال المصلين في رمضان
- غزة: بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- مصر: مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم
- الصحة بغزة تُعلن حصيلة إصابات الدورة الثانية بـ"كورونا"
- بالفيديو الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط
- قتل 6 إسرائيليين.. من هو عمار عمارنة؟
- رسالة مهمة من الأب مانويل مسلم لحركة حماس
- "حرب أرصدة".. تحذير إسرائيلي جديد لـ"نتنياهو"
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القدس
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- أصاب العمى إحدى عينيه.. والدة الأسير جواد اشتية: ليتني بريق عينيك "يمّـا"
- الرئاسة تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى
- السنوار: ملتزمون بتحرير الأسرى
- صحيفة: محاولات لإقناع سموتريتش لتشكيل حكومة بدعم منصور عباس
- القدوة يصل غزة اليوم
- الأسير محمد محمود على موعد مع الحرية اليوم
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صحيفة الأيام
- الاحتلال يقطع أسلاك مكبرات الصوت في الأقصى والرئاسة تدعو المجتمع الدولي...
- »اجتماع قريب للجنة التنفيذية لبحث الوضع السياسي والانتخابات
- »إسرائيل: نتنياهو يصعّد ضد إيران واليمين يطالبه بالتنحي
- »"كورونا": 18 وفاة و1911 إصابة.. وعدد المطعمين يرتفع إلى 151 ألف مواطن
- »إصابات خلال التصدي لاقتحام مستوطنين يقودهم الجاسوس بولارد لمقام يوسف...
- »مخطط احتلالي جديد لإقامة 4 أنفاق لربط شبكة الطرق السريعة بالأغوار
صحيفة الحياة الجديدة
- الرئاسة تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى
- الحياة تعود تدريجيا لأسواق القدس
- 228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى
- مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه
وكالة صفا
· كورونا عالمياً: مليونان و973 ألف وفاة و138 مليوناً و44 ألف إصابة
· 4 أنفاق تهويدية جديدة تخترق أحياء بالقدس وتبتلع أراضيها
وكالة الرأي
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· الاحتلال يعتقل مواطنًا شرق الخليل
· حماس: إجراءات الاحتلال بالأقصى استهتار بمشاعر المسلمين
· كورونا عالميًا: مليونان و973 ألف وفاة و138 مليونًا و44 ألف إصابة
· الأوقاف في غزة تدعو لصلاة التراويح جماعة في المنازل
· الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس
· الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة "كورونا" والوضع مُسيطر عليه
· دعوة لتظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح بالقدس ضد الاحتلال
· الاحتلال يقرر إغلاق "كرم أبو سالم" الأربعاء والخميس
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وكالة سما
- واشنطن بوست: التخريب الإسرائيلي لن يوقف طموحات إيران.. الاتفاق النووي فقط يمكنه ذلك
- ناصر القدوة يصل الى غزة اليوم
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- قيادي فلسطيني يكشف: اتصالات مع الادارة الامريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بأسرع وقت
- "نبض الشعب" ترجح تأجيل الانتخابات التشريعية بنسبة 51%.. "كيف سنفرض إجراؤها في القدس"
وكالة فلسطين اليوم
- يرفع عدد الإصابات لـ(1425) : تسجيل 333 إصابة جديدة في الدورة الثانية بغزة
- شرطة الاحتلال تقطع أسلاك مكبرات الصوت في باحات المسجد الأقصى
- لجنة الانتخابات :مرحلة تقديم الطعون تنتهي اليوم والاحتلال لم يرد بشأن انتخابات القدس بعد
عرب 48
- الاحتلال يعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى
- القدس "ذريعة" لإلغاء الانتخابات؟ "لا تلاعب في الالتزامات الوطنية"
- رمضان في الضفة والقدس... في ظلّ الجائحة والتّهويد
- نيويورك تايمز": إسرائيل لا تنوي الرد على استهداف السفينة "للحد من التوتر"
- عدم تعيين وزير للقضاء يمنع دعوة الكابينيت للانعقاد"
- رويترز: السودان سترسل وفدا لإسرائيل لتعزيز التطبيع
- إسرائيل تقرر استئناف استقبال سائحين في أيار المقبل
- تقرير: اعتراضات إسرائيلية لاتفاق نووي سيضعف تأثيرها عليه
-
وكالة وفا
- كورونا عالميا: نحو مليونين و973 ألف وفاة و138 مليوناً و44 أل ...
- الاحتلال يعتدي على المصلين في باب العامود بالقدس ويستولي على ...
- الرئاسة تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأق ...
حدث في مثل هذا اليوم
14 نيسان (أبريل)
- 2002م استشهاد القائد من كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) بعد نفاد ذخيرته في معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 1987م وقف إضراب السجون بعد أن أنهى السجناء الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم عن الطعام الذي استمر 70 يوماً والذي شارك فيه 3000 سجين فلسطيني من مجموع 4100 سجين أمني.
- 1984م مقتل خمسة عشر جنديا في هجوم بسيارة ملغومة على مقر عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
- 1948م الجماعات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "ناصر الدين" غرب طبرية في فلسطين قتل فيها نحو 100 من المواطنين العرب، وقد تخفى المعتدون بزي المقاومين العرب ثم أطلقوا النار على السكان المدنيين.
- 1934م جيش الاحتلال البريطاني يأسر أحد قادة المقاومة المسلحة في فلسطين محمد محمود أبو جلدة (أعدمه الاحتلال البريطاني في القدس).