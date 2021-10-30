النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2102) السبت 30/10/2021
أخبار فلسطينية
الصحة: 4 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
هنية: هزيمة "إسرائيل" ممكنة وقابلة للتحقق
شركات الحج والعمرة بغزة تُشيد بقرار إعفائها من الضرائب ل3 سنوات
عباس يجدد حالة الطوارئ 30 يوما تحت مبرر جائحة كورونا
30 عامًا على مؤتمر مدريد.. يوم أعلن عباس حماسه الشديد للمفاوضات
تقدير إستراتيجي يعرض المسارات المحتملة للوضع الفلسطيني ويرجح استمرار الانقسام على المدى القريب
مسؤول بمنظمة التحرير: إسرائيل دمرت 90 معلما أثريا داخل أراضي 48 وتسرق التراث…
جبارين: سنكثف الحراك الدبلوماسي والقانوني لإسقاط قرار الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية
ترقيات "عظام الرقبة" تتجاوز القانون وتفضح فساد السلطة
فلسطين تشارك بعدة فعاليات ثقافية ورياضية في العراق
الرئيس يصدر توجيهاته بأهمية ضبط اسعار المواد الغذائية التموينية
أخبار إسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي يعتذر لأهل كفر قاسم عن المذبحة
غانتس عاد من سنغافورة بعد {زيارة أمنية سرية}
بنيت يحذّر وزراءه ونوابه في الائتلاف من الصراعات الشخصية و{الأنباء المزيفة}
وزير إسرائيلي: الحكومة الحالية لن تبدأ إقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد
اتصالات بين الأحزاب الحريدية ووزير الدفاع الإسرائيلي لتشكيل حكومة جديدة
ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة عقبة أمام تحقيق حل الدولتين
الجارديان: «إسرائيل تدخل حقبة جديدة من الإفلات من العقاب»
الاتحاد الأوروبي: سنطلب من إسرائيل توضيحات حول تصنيف منظمات فلسطينية على أنها «إرهابية»
مراقبون : حجب المساعدات الخارجية يفاقم أزمة السلطة الفلسطينية المالية
جنوب افريقيا تستنكر القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"
أخبار عربية
نصر الله: قرارات حاسمة ستخرج عن مؤتمر “فتح” العام الثامن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اشتية يعرب عن ارتياحه لنتائج جولته الأوروبية: تصعيد ضد الاستيطان ودعم بـ 600 مليون دولار
الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج: إن متنا فلا تنسوا أن تقصيركم كان…هاجر حرب
288 منظمة أمريكية تطالب إدارة بايدن بإدانة قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات فلسطينية…هاجر حرب
الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلا في الضفة الغربية
إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
الشرق الأوسط
إسرائيل تعتقل رئيس منظمة حقوقية فلسطينية مصنفة {إرهابية}
عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات سلمية في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
مواجهات محتدمة بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي عند المقبرة اليوسفية
الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يحيون ذكرى مجزرة "كفر قاسم"
الشروق المصرية
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي لقوات لاحتلال في نابلس
الغد الأردنية
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة
بالذكرى الـ65.. الاحتلال يصر على التنكر لشهداء مجزرة كفر قاسم
الشرق القطرية
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال غرب بيت لحم
الولايات المتحدة تجدد موقفها الرافض لتوسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عائلة بنات: "السلطة تواصل ضغوطاتها لدفن قضية اغتيال "نزار"
سلطات الاحتلال تخطر بتجريف طريق زراعي جنوب غرب بيت لحم
القدس المحتلة.. إصابات واعتقالات في اعتداء الاحتلال على المدافعين عن المقبرة اليوسفية
مطالبات بتدويل قضية الأسرى وتعريف العالم بجرائم الاحتلال ضدهم
أيامٌ ثقيلة على "جوان" و "هادي" و "محمد" !
القدس المحلية
الشرطة تداهم أوكارا لمتعاطي المخدرات ومروجيها في ضواحي القدس
مصرع طفلة بحادث سير ذاتي برام الله
288 منظمة أميركية تطالب إدارة بايدن بإدانة الحملة الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية
ضبط سلاح ناري وماكنة للتنقيب عن الاثار في رام الله
الحياة الجديدة
الرئيس يصدر توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأهمية ضبطها
أسمهان عواودة.. ساهمت في وضع قريتها الكوم على خريطة الاهتمام
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واعتداءات ومصادقة على مد خط مياه استيطاني
جريدة الأيام
السلام الآن": 7 خطوات استيطانية كبرى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية
بلدية الاحتلال تعلن إقرار 3 خطط أسرلة في الطور ووادي الجوز وأم طوبا
»288 منظمة تطالب إدارة بايدن بإدانة الحملة الإسرائيلية على منظمات المجتمع...
القدس: إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال مواطنين بالمقبرة اليوسفية
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات ومواجهات والمستوطنون يواصلون...
إحياء الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم بمسيرة حاشدة
وكالة صفا
إصابة جندي ومستوطنين بـ54 نقطة مواجهة بالضفة في أسبوع
اعتقال 3 مقدسيين والإفراج عن آخر بشرط الابعاد عن الشيخ جراح 15 يوما
تقرير: الاحتلال يواصل تهيئة البنية التحتية للتوسع الاستيطاني بالضفة
قوات الاحتلال تعتقل فتى جنوب بيت لحم
الأسير المضرب علاء الأعرج: نحن الآن بين الحياة والموت
مسيرة حاشدة لحماس في الخليل تضامنًا مع الأسرى المضربين
"بيرزيت" تدين وسم الاحتلال مؤسسات فلسطينية بالإرهاب
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: 4 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة جداً
السنوار " يؤكد دعمه لديوان المظالم في استعادة الحقوق
بلدية غزة تصدر تنوية للمواطنين بخصوص استقبال الشكاوي
الاحتلال: حماس توسّع خياراتها العسكرية ليوم الحرب
الاحتلال يقرّ بالفشل الاستخباري والعملياتي في "سيف القدس"
فلسطين اليوم
مراسلنا: وفد "الجهاد" يلتقي اليوم وزير المخابرات المصرية "عباس كامل
"الجهاد": رصاص الجهاد وسيف المقاومة لن يُغمد والمساس بالمقدسات سيقابل بالرد
صحيفة: تهديدات المقاومة بغزة أثمرت بدفع الوسطاء للتحرك لتخفيف الحصار
وفاة مواطن بطلق ناري في النصيرات
هل مواد الربع الأول ستدخل في امتحانات نهاية الفصل الأول؟
الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد
الشيخ حبيب: المقاومة تواصل الاعداد والتجهيز للرد على جرائم العدو
مرور غزة: وفاتان و32 إصابة في 49 حادث سير الأسبوع الماضي
سما نيوز
الاتحاد الأوروبي: مساهمتنا لدعم السلطة الفلسطينية ستكون قبل نهاية العام
صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة
قراصنة "بلاك شادو" يخترقون شركة سايبر إسرائيلية
تخوف إسرائيلي من تبعات الكشف عن شبكة الموساد في تركيا
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية
احصائية: إصابة جندي ومستوطنين بـ54 نقطة مواجهة بالضفة في أسبوع
عرب 48
قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين
عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة
صحيفة: توافق شبه نهائي على آلية جديدة للمنحة القطرية لغزة
وكالة وفا
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مصرع طفلة جراء حادث سير ذاتي في رام الله
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م استشهاد الشاب عمار نصيف غوادرة 25 عاماً من نشطاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
- 2002م قوات الاحتلال في اشتباكٍ مسلّح تغتال قائد كتائب القسّام الميدانيّ في طوباس عاصم صدقي محمد سعيد صوافطة (19 عاماً)
- 1993م حماس تعلن مسئوليتها عن خطف وقتل المستوطن من بيت إيل قرب رام الله.
- 1991م بدء أعمال مؤتمر مدريد للسلام بعد ثلاثة وأربعين عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي يجلس العرب والفلسطينيون والإسرائيليون وجها لوجه من أجل حوار للسلام، مؤتمر مدريد الذي سمي رسمياً بـ "مؤتمر السلام في الشرق الأوسط" والذي استغرق ثلاثة أيام بحضور كامل الأعضاء، ويومين على شكل لجان من أجل مفاوضات ثنائية (إسرائيلية- فلسطينية- إسرائيلية- أردنية- إسرائيلية- سورية- إسرائيلية- لبنانية) سجل دون أدنى شك منعطفاً تاريخياً في الشرق الأوسط والعالم.
- 1991م افتتاح مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط برعاية أمريكية وسوفياتية. يُعد البداية الفعلية لعملية التسوية السياسية في المنطقة العربية، وحضرته إسرائيل ووفد أردني فلسطيني مشترك، إلى جانب وفود عربية ودولية.
- 1956م بعد المقاومة الشديدة البطولية التي أبداها أهل مدينة خان يونس ضد القوات الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي على مصر قام اليهود بارتكاب مجزرة خانيونس، والتي ذهب ضحيتها 275 شخصاً من المدنيين.
- 1956 م الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ضد المدنيين في مدينة خان يونس في قطاع غزة فيقتل 275 شخصا بينهم أطفال ونساء.
- 1948 م العصابات اليهودية المسلحة تجمع سكان قرية عيلبون الفلسطينية في ميدانها وترتكب مجزرة بشعة بإمطارهم بالرصاص من الجهات الأربع.
- 1948 م احتلال القوات الإسرائيلية قرية عيلبون العربية, وبعد احتلالها قامت العصابات الصهيونية بإطلاق نار عشوائي على سكان القرية مما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً معظمهم من الشباب وإصابة العشرات وهدم عشرات المنازل لإجبار السكان على الرحيل.