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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 1 تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2005م اغتيال القائد القسامي فوزي أبو القرع والقائد حسن المدهون من كتائب الأقصى قرب مخيم جباليا شمال غزة، بقصف جوي أصاب سيارتهما.
  • 2004 م عملية استشهادية في سوق الكرمل في وسط مدينة تل أبيب تودي بحياة 5 من ا لصهاينة وتجرح 34 إصابة 8 منهم في حالة الخطر الشديد، ومنفذ العملية من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية والمنفذ هو عامر عبد الرحيم عبد الله الفار 16 عاماً من مخيم عسكر القديم.
  • 2004م اغتيال 3 من كتائب شهداء الأقصى في البلدة القديمة بمدينة نابلس حيث اغتالتهم وحدة إسرائيلية خاصة والشهداء هم: جهاد عمر أبو صالحة 25 عاماً، وفادي سامر الصراونة 20 عاماً، ومجدي عامر 25 عاماً.
  • 2001م طائرات الأباتشي الصهيونية تغتال مجاهدين من كتائب القسّام في طولكرم ، و هما : ياسر عصيدة (25 عاماً) من بلدة تل ، و فهمي أبو عيشة  
  • 1981م بدء تطبيق نظام الإدارة المدنية في الضفة الغربية و رئيسها الصهيوني مناحيم ميلسون
  • 1928 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة القدس يدعو بحضور 700 شخصية من العالم العربي والإسلامي إلى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة من خطر التهويد في ظل الانتداب البريطاني.
  • 1928م المؤتمر الإسلامي الكبير (القدس) الذي عقد في مدينة القدس في 1-11-1928، ودعا إليه وترأسه الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، انعقد هذا المؤتمر للدفاع عن حائط البراق الذي ألح اليهود في المطالبة به مدعين أنه "حائط المبكى" وآخر ما تبقى من هيكل النبي سليمان، بعد أن هدمه الرومان.
  • 1908 م صدور العدد الأول من مجلة "النفائس" الأدبية الفكاهية في حيفا لصاحبها ومحررها خليل بيدس بشكل أسبوعي، وتحولت إلى شهرية باسم "النفائس العصرية" مع مطلع عام 1909.
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