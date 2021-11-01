النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات لبينيت يرفض فيها إقامة دولة فلسطينية
- {الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع
- السلطة الفلسطينية تنهي الخلاف مع الاتحاد الأوروبي حول ملفي الانتخابات وحقوق الإنسان
- ارتفاع احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين.. وحماس تهدد بالتصعيد
- الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا
أخبار إسرائيلية
- غانتس يقدم اقتراحا لتشكل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات
- بينيت: الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب
- إسرائيل: قراصنة إيرانيون يهاجمون موقع مواعدة لمجتمع «الميم»
- يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان
- "العليا" الإسرائيلية تصادق على إخلاء مواطنين لقطعة أرض بالشيخ جرّاح
اخبار دولية
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الصحف العربية
القدس العربي
- غانتس لن يلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود فقط
- أريحا: من أخفض بقعة إلى أكبر مساحة فسيفساء مغطاة في العالم
- فلسطين: “جرائم” إسرائيل بـ”اليوسفية” أبشع أشكال معاداة السامية
- اقتحامات في الضفة وفعاليات مطالبة باسترداد جثامين الشهداء وهيئة فلسطينية تطالب بمحاسبة إسرائيل…
- الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات لبينيت يرفض فيها إقامة دولة فلسطينية
- السلطة الفلسطينية تنهي الخلاف مع الاتحاد الأوروبي حول ملفي الانتخابات وحقوق الإنسان
- ارتفاع احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين.. وحماس تهدد بالتصعيد
-
الشرق الأوسط
- {الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع
- غانتس يمنح السلطة سلسلة تسهيلات قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن
- الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تطالب الرباعية الدولية بإنقاذ حل الدولتين
- اتفاقية بين الهلال الأحمر القطري ونظيره الكويتي لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة
- الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا
الشروق المصرية
- 7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال
- رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين يؤكد أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى
- إسرائيل: قراصنة إيرانيون يهاجمون موقع مواعدة لمجتمع «الميم»
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- عائلة بنات: ماضون في محاكمة قتلة "نزار" ولن نرضخ لضغوط السلطة
- تقرير جولات عباس الخارجية.. فشل متراكم و"نتائج صفرية" لدعم القضية الفلسطينية
- تقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية أشد وطأة اليوم
- تقرير "وعد بلفور".. 104 سنوات والشعب الفلسطيني يكتوي بنار التهجير والجرائم
- بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" صباح اليوم
- وقفات احتجاجية أمام السفارات البريطانية في عشر دول أوروبية الثلاثاء
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية
جريدة القدس
- فلسطين تشهد موجة غلاء بالأسعار.. ما الأسباب؟ وما مصير ارتفاع السلع؟
- دعم الصحفيين”: الاحتلال اعتقل 9 صحفيين وأصاب 15 آخرين الشهر الماضي
- نبيل عمرو والحلقة التاسعة من كتاب “أطول أيام الزعيم”
- تحدث عن الاستيطان.. بارليف يأمل أن لا تتكرر أحداث “هبة الكرامة”
- إذاعة عبرية: بينيت منع مناقشة مشروع قانون لمنع إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس
- إلكين: البناء الاستيطاني جزء من الحياة الطبيعية للإسرائيليين!
- لمنع الاحتكاك مع السلطة.. هآرتس: غانتس يلغي مبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة
صحيفة الأيام
- "العليا" الإسرائيلية تصادق على إخلاء مواطنين لقطعة أرض بالشيخ جرّاح
- »تسهيلات مصرية وشيكة للمسافرين على معبر رفح وفي سيناء
- »أبو زهرة: الاحتلال استولى بالكامل على مقبرة صرح الشهداء في "اليوسفية"
- »"المالية" تثبّت أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني دون تغيير
- »مشروع حماية لسجن جلبوع بـ 8 ملايين شيكل لمنع الفرار منه
- »السودان: متظاهرون يغلقون شوارع في الخرطوم
- »"الغريب" يفتتح "أيام فلسطين السينمائية" الأربعاء المقبل
- »بطولة اسبانيا: سوسييداد ينفرد بالصدارة وأتلتيكو يعرقل انطلاقة بيتيس
الحياة الجديدة
- بتكلفة تزيد عن 2 مليون دولار.. الاحتلال يشرع بعمليات تحصين لسجن "جلبوع"
- اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الأسكتلندية وأعضاء في البرلمان
- اللواء فرج يلتقي عائلات الأسرى المضربين ونادي الأسير
وكالة الراي
- "الإعلام": 62 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال أكتوبر الماضي
- 7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد
- غزة: 4 وفيات و112 إصابة بـ 224 حادث سير خلال أكتوبر
- أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر
- قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً خلال مداهمات في الضفة
- محكمة الاحتلال تصادر 4700 دونم بالشيخ جراح
- أسعار الخضروات والدجاج في غزة لهذا اليوم
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- توغل لآليات الاحتلال شرق خان يونس
وكالة صفا
- الذكرى الـ 26 لاغتيال الحاخام "عوزي بنو"...الأول من نوفمبر تاريخ حافل بالبطولة والتضحية
- اللجنة الشعبية لـ"صفا": مخيم الأمعري يحتاج لتأهيل سريع وحجم المشاريع لا يلبي الحد الأدنى
- بالصور "مجيدو".. مخطط جديد للانقضاض على الاحتياط المتبقي لتوسيع أم الفحم وعارة
- جيش الاحتلال يبدأ بمناورة عسكرية في الشمال
- إآليات إسرائيلية تتوغل لمسافة محدودة شرق خان يونس
فلسطين اليوم
- سبعة أسرى يواصلون معركتهم..أسيران يتخطيان الـ100 يوم وتحذيرات من استشهادهم في أي لحظة
- صحفيون وحقوقيون يطالبون بملاحقة الاحتلال عشية اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب
- حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
- توغل محدود شرقي بلدة الفخاري شرقي خانيونس
- القيادي شهاب: اللقاءات مع المسؤولين المصريين واضحة وصريحة
سما نيوز
- تحقيق مسرب يكشف.. تفوق المقاومة بغزة وفضائح استخبارية لجيش الاحتلال تنشر لأول مرة
- حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها
- قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة
- استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
- يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان
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عرب 48
- جرائم الاحتلال في المقبرة اليوسفية.. "أبشع أشكال معاداة السامية"
- الصحة الفلسطينية: 5 حالات وفاة و235 إصابة جديدة بكورونا
- بلاك شادو" تطالب بفدية بمليون دولار بعد اختراق مواقع إسرائيلية
- استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو و"يمينا" دون نسبة الحسم
- الصحة الإسرائيلية تفرض حراسة شخصية على مسؤولة بعد تهديدها بالقتل
- غانتس يقدم اقتراحا لتشكل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات
- بينيت: الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب
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وكالة وفا
- رام الله: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويشن حملة ترهيب في بلدة ن ...
- "وفا": 17 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال تشرين الأول ال ...
- 104 أعوام على "اعلان بلفور" المشؤوم
- لليوم الثامن: الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بـالمقبرة اليو ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2005م اغتيال القائد القسامي فوزي أبو القرع والقائد حسن المدهون من كتائب الأقصى قرب مخيم جباليا شمال غزة، بقصف جوي أصاب سيارتهما.
- 2004 م عملية استشهادية في سوق الكرمل في وسط مدينة تل أبيب تودي بحياة 5 من ا لصهاينة وتجرح 34 إصابة 8 منهم في حالة الخطر الشديد، ومنفذ العملية من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية والمنفذ هو عامر عبد الرحيم عبد الله الفار 16 عاماً من مخيم عسكر القديم.
- 2004م اغتيال 3 من كتائب شهداء الأقصى في البلدة القديمة بمدينة نابلس حيث اغتالتهم وحدة إسرائيلية خاصة والشهداء هم: جهاد عمر أبو صالحة 25 عاماً، وفادي سامر الصراونة 20 عاماً، ومجدي عامر 25 عاماً.
- 2001م طائرات الأباتشي الصهيونية تغتال مجاهدين من كتائب القسّام في طولكرم ، و هما : ياسر عصيدة (25 عاماً) من بلدة تل ، و فهمي أبو عيشة
- 1981م بدء تطبيق نظام الإدارة المدنية في الضفة الغربية و رئيسها الصهيوني مناحيم ميلسون
- 1928 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة القدس يدعو بحضور 700 شخصية من العالم العربي والإسلامي إلى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة من خطر التهويد في ظل الانتداب البريطاني.
- 1928م المؤتمر الإسلامي الكبير (القدس) الذي عقد في مدينة القدس في 1-11-1928، ودعا إليه وترأسه الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، انعقد هذا المؤتمر للدفاع عن حائط البراق الذي ألح اليهود في المطالبة به مدعين أنه "حائط المبكى" وآخر ما تبقى من هيكل النبي سليمان، بعد أن هدمه الرومان.
- 1908 م صدور العدد الأول من مجلة "النفائس" الأدبية الفكاهية في حيفا لصاحبها ومحررها خليل بيدس بشكل أسبوعي، وتحولت إلى شهرية باسم "النفائس العصرية" مع مطلع عام 1909.
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