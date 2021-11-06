النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2109)  السبت 6/11/2021

1936 م اللجنة العربية العليا تعلن مقاطعة لجنة (بيل) الملكية أعلن المستر توماس، وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني، من أجل تهدئة العرب أثناء الإضراب الشامل في فلسطين عام 1936. أن الحكومة قررت إرسال لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل إلى فلسطين لتحقق في أسباب الاضطراب في البلاد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قرار الحكومة بأن الهجرة اليهودية لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية في فلسطين، فكان لهذا الإعلان وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1936 بياناً تستنكر ما أعلنه وزير المستعمرات، وتطالب بمقاطعة اللجنة وعدم التعامل معها.