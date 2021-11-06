النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2109) السبت 6/11/2021
أخبار فلسطينية
حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"
فلسطين تسجل 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخارجية الفلسطينية تدين حملات «التحريض» لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى
خطيب “الأقصى” يحذر من خطورة الأوضاع بالقدس ويدعو لحماية الأرض والمقدسات
50 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
منصور يبعث رسائل لمسؤولين أممين حول الاستيطان
حماس: كتائب القسام ستبقى على عهدها للأسرى
الجهاد الإسلامي تدعو الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى
الخارجية تدين تصاعد حملات التحريض لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى
أخبار إسرائيلية
الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة عام 2022 بعد جلسة ماراثونية
ليبرمان: أعضاء في "الليكود" يندمون على انجرارهم وراء "نتنياهو"
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال صحة أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام
إجماع في الأمم المتحدة على قرار حق تقرير المصير لشعبنا
افتتاح معرض “رسامين من أجل فلسطين” في الأرجنتين
خبراء أمميون: المستوطنات الإسرائيلية "جرائم حرب"
نيويورك تايمز: "إسرائيل" تسعى لإسكات منظمات حقوقية للتغطية على انتهاكاتها
"أسيوشيتد برس" تكشف عن تقرير سري إسرائيلي: "قليل من الأدلة لم تقنع الغرب"
أخبار عربية
أبو الغيط يحذر من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الجامعة العربية تحذر من خطورة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الكويت تصدر قرارا بشأن كبار السن الفلسطينيين المقيمين لديها
صحيفة مغربية: شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
دعوات لمعاقبة الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية بعد جريمة قتل طفل فلسطيني في…هاجر حرب
اختفاء حملات تخفيض الأسعار من الأسواق الفلسطينية ولهيب الارتفاع يخيف المواطنين مع اقترابه…
الاحتلال يخلي بناية في «الطور» في القدس يسكنها 70 مواطنا تمهيدا لهدمهاسعيد أبو معلا
البنوك العاملة في غزة تغلق حسابات لمؤسسات مجتمع مدني… وسلطة النقد توضح الأسباب
إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال في بيتا واعتقال متضامنين أجانب واستمرار اعتداءات…
مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون ويهاجمون مزارعين- (صور وفيديو)
استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس- (صور وفيديو)
الشرق الأوسط
جنود الاحتلال يقتلون طفلا فلسطينيا في الثالثة عشرة
القدس 24» إذاعة فلسطينية تخاطب العالم بالإنجليزية والعبرية
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البيرة ويصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحي
مستوطنون إسرائيليون يقطعون 45 شجرة زيتون بنابلس وآخرون يهاجمون منازل بالخليل
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي يثير غضبًا شديدًا
الشروق المصرية
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
الخارجية الفلسطينية تدين حملات «التحريض» لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى
الغد الأردنية
الفلسطينيون والبيئة ضحايا الاحتلال
خطيب “الأقصى” يحذر من خطورة الأوضاع بالقدس ويدعو لحماية الأرض والمقدسات
الأونروا: أصبحنا على وشك الانهيار
الشرق القطرية
فلسطين تدين الحملات التحريضية لهدم الأقصى
اختراق لـ "الجزيرة".. "ما خفي أعظم" يكشف عن خطف ضابطين إسرائيليين ويوثق شهادات من السجون
مضى عليها قرن.. عائلة فلسطينية تعيد أمانة تركها ضابط عثماني إلى تركيا (صور)
المرأة الفلسطينية.. نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار
أسير مبعد يروي لـ الشرق حكاية حنينه للقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
المقبرة اليوسفية الإسلامية بالقدس في دائرة الاستهداف والتهويد
إطلاق نار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب رام الله
مقتل فلسطيني بإطلاق نار في الداخل المحتل
"حماس": قتل الاحتلال للطفل دعدس في نابلس "جريمة حرب مكتملة الأركان"
"حشد" تطالب بسرعة التدخل الدولي لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين
انفجار خط صرف صحي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة
إصابات واعتقال متضامنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا
القدس المحلية
محافظة القدس: ما نشره حاخام يهودي عن هدم “الصخرة” دليل على اجرام الاحتلال ومستوطنيه
تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس الشهر الماضي
تعرض موقع عسكري اسرائيلي قرب رام الله لاطلاق نار
مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة
مقتل مواطنة جراء اصابتها بعيار ناري
عميلان لـ”الشاباك” والشرطة دربا شبان حركة “كاخ” على قتل عرب
يوم السبت غُرّة شهر ربيع الآخر
الحياة الجديدة
الاحتلال يعدم الطفولة الفلسطينية.. محمد دعدس شهيدا
لجنة الانتخابات: غدا نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية
94 قتيلا بينهم 13 امرأة منذ مطلع العام: مقتل شاب بإطلاق نار في نهاريا
اشتية يدين جريمة إعدام الطفل دعدس: إرهاب دولة منظم
جريدة الأيام
استشهاد طفل في دير الحطب، ومواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة الشعبية
حماس": الاحتلال لم يقدّم أي صيغة تصلح للنقاش بشأن صفقة تبادل الأسرى
»50 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الكنيست يقرّ موازنة إسرائيل 2022 وتوقع فقدان نتنياهو سيطرته على "الليكود"
مفوض "الأونروا": وكالة الغوث تمرّ بأزمة وجودية وأصبحت على وشك الانهيار
عميلان لـ"الشاباك" والشرطة درّبا شبان حركة "كاخ" على قتل عرب
فايزر" تعلن نتائج أولية إيجابية لحبوب مخصصة لمعالجة مرضى "كورونا"
القدس 24"... إذاعة فلسطينية تخاطب العالم بالإنكليزية والعبرية
وكالة صفا
دعوى قضائية في تكساس لإلغاء قانون معاقبة مقاطعي "إسرائيل"
جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا
مسلحون يطلقون النار على مقر المقاطعة بجنين
الجهاد: اعتقال الأجهزة الأمنية بنابلس لكوادرنا يخدم الاحتلال
أهالي قرية كفر قدوم يتصدون لهجوم للمستوطنين ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون
مواجهات عنيفة بعد قمع مسيرات رافضة للاستيطان بنابلس
مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون في بورين
مواطنون يؤدون "الجمعة" بخيمة التضامن بمسافر يطا
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في صوريف
وكالة الرأي الفلسطينية
مصرع 4 مواطنين بحادث سير جنوب نابلس
"ما خفي أعظم" يوثق مشاهد لانتهاكات بحق الأسرى وينشر تسجيلات لاختطاف إسرائيليين
كنيست الاحتلال يعتمد موازنة حكومة "بينيت"
ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
الجهاد: اعتقال محرري نابلس يخدم الاحتلال ويجب وقفه
المرور: 3 إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة
وزارة شؤون المرأة تواصل الورشة التدريبية "المرأة والقانون"
ابو معلا "تؤكد على الدور الاعلامي في مناقشة قضايا المرأة
طبيل " يتفقد تدريب مهني رفح ومديرتي عمل رفح وخانيونس
فلسطين اليوم
بالصور القيادي أبو شريف: ندعو إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال..ونحن على موعد مع النصر
تحقيق للجزيرة يكشف عن "اختطاف" إسرائيليين خارج فلسطين
فصائل المقاومة: لن نسمح بالتنكيل بالأسرى ولو قاد ذلك لمواجهة مفتوحة
المرور بغزة توضح حالة الطرق لليوم السبت
فيديو: غرق 20 شخصًا بينهم فلسطينيين من غزة في بحر ايجا
"حماية الصحفيين" تطالب السلطة للإفراج الفوري عن الصحفي "نسيم معلا"
سما نيوز
لجنة الانتخابات: نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية غداً
صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
صحيفة: زيارة دحلان لموسكو أثارت حفيظة أطراف «فتحاوية» مقرّبة من الرئيس عبّاس
محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)
تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين
رسالة من فلسطينيين لجونسون تطالبه بالاعتذار عن "وعد بلفور"
إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
محافظة القدس: ما نشره حاخام يهودي عن هدم "الصخرة" دليل دامغ على اجرام الاحتلال ومستوطنيه
عرب 48
مصرع 5 أشخاص في حادث جنوب نابلس
كامل سيعرض على بينيت تصورا نهائيّا لتبادل الأسرى"
الاحتلال يفعّل الاعتقال الإداري ضد القواسمة ويعيده للسجن
العليا ترفض طلبا لوقف بناء الاحتلال في الحرم الإبراهيمي
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م أربعة شهداء برصاص الاحتلال في غزة، وشهيدان في انفجار عبوة ناسفة في سيارتهما في مدينة قلقيلية.
- 2002م المجاهد القسّاميّ إسماعيل عاشور بريص (25 عاماً) ، يقتحم مستوطنة "رفيح يام" غرب رفح ، و يطلق النار على المستوطنين فيقتل اثنين و يصيب اثنين آخرين قبل أن يسقط شهيداً .
- 1998 م استشهد يوسف محمد الزغير من مخيم شعفاط في عملية استشهادية في سوق محنيه في القدس واستشهد معه سليمان موسى طحاينة من جنين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى العملية إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 24 آخرين بجروح.
- 1990 م الحاخام العنصري ميئيركهانا في نيويورك على يد أحد المصريين ويدعى السيد نصير وكان هذا الحاخام يدعو دائماً إلى طرد العرب من أراضي فلسطين وإسكان اليهود بدلاً منهم وتكوين الدولة العنصرية اليهودية.
- 1973 م بيان المجموعة الأوروبية (بروكسل) لقد أعربت دول المجموعة الأوروبية في مناسبات عدة، عن قلقها العميق تجاه تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وأكدت على الأهمية البالغة التي توليها لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للصراع العربي – الإسرائيلي، وتمشيا مع عزمها على إسماع صوتها في ساحة الشؤون الدولية، أعلنت عن استعدادها لأن تلعب دوراً أكثر فعالية في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد انعكس هذا الموقف الأوروبي في بيان بروكسل الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، عن دول المجموعة الأوروبية .
- 1936 م اللجنة العربية العليا تعلن مقاطعة لجنة (بيل) الملكية أعلن المستر توماس، وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني، من أجل تهدئة العرب أثناء الإضراب الشامل في فلسطين عام 1936. أن الحكومة قررت إرسال لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل إلى فلسطين لتحقق في أسباب الاضطراب في البلاد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قرار الحكومة بأن الهجرة اليهودية لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية في فلسطين، فكان لهذا الإعلان وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1936 بياناً تستنكر ما أعلنه وزير المستعمرات، وتطالب بمقاطعة اللجنة وعدم التعامل معها.
- 1870م ولادة هربرت صموئيل (توفي عام 1963) أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الهجرة اليهودية إلى الأرض الفلسطينية، والتمهيد لقيام الدولة العبرية.
- 1970 نسف محطة الحافلات الرئيسة في تل أبيب. والهجوم يسفر عن مقتل وجرح 32مإسرائيلياً.