النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021

09:54النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021

10:03تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية

10:13مديرية عمل رفح تستقبل 35 حالة من عمال البطالة دائمة

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