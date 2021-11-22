وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل اجتماع حماس و"الشعبية" في غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:54

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

 

اخبار دولية

 

 

اخبار عربية

 

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي

 الشرق الأوسط

 

  الغد الأردنية

·        

 

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

 

الشروق المصرية

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

  •  

 

جريدة القدس

 

صحيفة الأيام

·          

الحياة الجديدة

 

وكالة  الراي

 

 وكالة صفا

 

بينهم ناشط وأسير محرر

وكالة سما

·          

فلسطين اليوم

عرب 48

 

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

22 كانون ثاني (يناير)

  • 2003م وقع هجوم بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة القدس الغربية حيث قام به المناضل سعيد إبراهيم رمضان من قرية تل قضاء نابلس وهو تابع لكتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار على عدد من المحتلين الإسرائيليين في قلب المدنية وقد أدت هذه العملية إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.
  • 2003م اغتيال القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف السوركجي و3 شهداء هم: نسيم أبو الروس، كريم مفارجة، جاسر سمارو.
  • 1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.
  • 1985م وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن إصابة 4932ممن جنودها بعاهات مختلفة أثناء غزوها للبنان الذي بدأ عام 1982مفي صفحته الثانية.
  • 1984م إرهابيون يهود يقذفون قنابل حارقة على المسجد الأقصى بهدف إحراقه.
  • 1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.
  • 1948م وفادة أديب اللغة العربية وعميد الأدب الفلسطيني إسعاف النشاشيب
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟