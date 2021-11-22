النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
- هنية منذرا بشأن حصار غزة: بلغ السيل الزبى.. ويؤكد عدم خشية حماس للانتخابات ويدعو لـ”استراتيجية وطنية”
- الكشف عن خطة تسهيلات اقتصادية إسرائيلية للفلسطينيين مع انطلاق مناورة تحاكي تصعيدا عسكريا في الضفة وغزة
- الغضب الفلسطيني يتصاعد… قرار بريطانيا ضد حماس “سلوك استعماري” وإعلانه في نوفمبر يعيد ذكريات “وعد بلفور”
- استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة- (فيديوهات وصور)
- عباس في موسكو اليوم لتفعيل «الرباعية الدولية»
- أمن السلطة برام الله يقمع استقبال أسير محرر
- دويك: قرار بريطانيا ضد حماس إمعان في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني
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أخبار إسرائيلي
- بنيت يأمر بـ«التأهب» في القدس بعد عملية «حماس»
- اشتباك بالقدس القديمة: شهيد فلسطيني وقتيل وإصابات بصفوف الاحتلال
- مخاوف إسرائيلية: "عملية باب السلسلة" قد تفجر الأوضاع
- غانتس يدعو واشنطن وبروكسل إلى دعم السلطة اقتصاديا
- المصادقة على مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية
اخبار دولية
- الولايات المتحدة تدعو موظفيها بعدم زيارة البلدة القديمة بالقدس
- واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس
اخبار عربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مواجهات شرقي القدس عقب مسيرة “حداد” على استشهاد فلسطيني
- هنية منذرا بشأن حصار غزة: بلغ السيل الزبى.. ويؤكد عدم خشية حماس للانتخابات ويدعو لـ”استراتيجية وطنية”
- الكشف عن خطة تسهيلات اقتصادية إسرائيلية للفلسطينيين مع انطلاق مناورة تحاكي تصعيدا عسكريا في الضفة وغزة
- الغضب الفلسطيني يتصاعد… قرار بريطانيا ضد حماس “سلوك استعماري” وإعلانه في نوفمبر يعيد ذكريات “وعد بلفور”
- الشرطة الإسرائيلية تستدعي طالبات وتقتحم مدرسة في القدس المحتلة
- استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة- (فيديوهات وصور)
- إسرائيل تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني احتجزته لأكثر من شهر
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الشرق الأوسط
- الجامعة العربية تدعو لمزيد من الضغط على إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين
- بنيت يأمر بـ«التأهب» في القدس بعد عملية «حماس»
- عباس في موسكو اليوم لتفعيل «الرباعية الدولية»
- كيف قادت «أنفاق غزة» لتطور العمليات العسكرية في إسرائيل؟
الغد الأردنية
- عملية القدس: اتهامات متبادلة داخل حكومة الاحتلال بـ”العجز”
- استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي باشتباك مسلح في القدس (فيديو)
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الاخبار اللبنانية
- حزب الله يباركُ عملية القدس: «ردّ طبيعي» على جرائم العدو
- المعلم الشيخ يشتبك ويستشهد في القدس: قتيل وثلاث إصابات إسرائيلية
- نائل البرغوثي... 42 عاماً من الأسر!
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- الاهرام المصرية
- العراق يجدد موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية
- مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على الفلسطينيين في مدن مختلفة بالضفة الغربية
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الشرق القطرية
- تنكر في زي يهودي متدين وقتل إسرائيلي وجرح 5.. من هو منفذ عملية القدس؟ (فيديو)
- إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
- مؤسسات فلسطينية: مقتل 15 طفلاً فلسطينياً واعتقال 1194 منذ بداية العام
الشروق المصرية
- مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على الفلسطينيين بالضفة الغربية
- العراق يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- خاص خاطر: الاحتلال يعمل وفق مخططات متكاملة لتهويد القدس والأقصى
- إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون
- العاروري: القدس صمام أمان القضية ومحرك للأحرار
- بالفيديو مسيرة لحماس في مخيم شعفاط وفاء لدماء الشهيد فادي أبو شخيدم
- دويك: قرار بريطانيا ضد حماس إمعان في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني
- أمن السلطة يعتدي على موكب أسير محرر ويصادر رايات حماس
جريدة القدس
- حماس معنية بإشعال الأوضاع”.. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن عملية القدس أمس
- 12 معتقلًا بالضفة والداخل
- الاحتلال يدعس شابا ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة بطوباس
- الولايات المتحدة تدعو موظفيها بعدم زيارة البلدة القديمة بالقدس
- مقتل مواطنة طعنًا على يد زوجها في كفر نعمة
- غانتس يدعو دول العالم لزيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية
- الحكومة الإسرائيلية تؤكد وجود طلب أميركي لعودتها إلى منظمة اليونسكو
- توغل إسرائيلي محدود شمال شرق خانيونس..
- الاحتلال يجري مناورة عند معبر جلبوع
- فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية في فنزويلا
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صحيفة الأيام
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- عملية باب السلسلة: استشهاد المنفذ المقدسي ومقتل إسرائيلي وجرح أربعة في...
- »المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات في عدة مناطق.. إصابات وتحطيم مركبات
- »غزة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" من ثمن الوقود القطري المنقول عبر مصر
- »أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ووضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة
- »الأسرى يعتزمون تنفيذ خطوات احتجاجية لمواجهة سياسة الإهمال الطبي
- »انطلاق فعاليات معرض فلسطين العقاري في رام الله
الحياة الجديدة
- الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتدي عليه ويعتقل 3 من أقاربه
- المزارع عياد يحافظ على زراعة القلقاس في غزة
- لينا طافش عضو الهيئة المحلية في بيتونيا... وتأسيس أول مجلس شبابي فاعل
- الاحتلال يدعس شابا ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة
- جمعية المستثمرين والمطورين تفتتح معرض فلسطين العقاري 2021
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وكالة الراي
- تقرير جثامين الشهداء المحتجزة .. بيوت عزاء مؤجلة
- توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح
- وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون"
- الاحتلال متخوف من تفجر الأوضاع بعد عملية باب السلسلة
- واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس
- صور التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد
- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
- محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
- 4 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لاعتقالهم الإداري
وكالة صفا
- الاحتلال يستتنفر قوات الاحتياط خشية تصعيد أمني بالضفة والقدس
- العاروري: القدس موضوع مفصلي لدى حماس
- أمن السلطة برام الله يقمع استقبال أسير محرر
بينهم ناشط وأسير محرر
وكالة سما
- حماس تمارس لعبة مزدوجة..تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!
- عملية الشهيد"أبو شخيدم" في القدس تتصدر عناوين المواقع الإخبارية العبرية
- بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"
- واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس
- إسرائيل" تتأهب: عملية القدس قد تفجر الأوضاع
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فلسطين اليوم
- الاحتلال يرفع التأهب في القدس ومخاوف من تفجير الأوضاع وسلاح "أبو شخيدم" يثير القلق
- تحليل كارلو القدس: عملية مسلحة غير مسبوقة.. والانفجار اقترب أكثر!
- بالفيديو شاهد: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي " بتوقيت التاسعة"!
- تحليل كارلو القدس: عملية مسلحة غير مسبوقة.. والانفجار اقترب أكثر!
- رقم صادم: وكيل وزارة العمل يكشف عدد المسجلين للعمل في الداخل المحتل في أول يوم
عرب 48
- اعتداءات للمستوطنين في الضفة ومسيرة داعمة لـ"عملية باب السلسلة" في شعفاط
- كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و175 إصابة جديدة
- اشتباك بالقدس القديمة: شهيد فلسطيني وقتيل وإصابات بصفوف الاحتلال
- مخاوف إسرائيلية: "عملية باب السلسلة" قد تفجر الأوضاع
- غانتس يدعو واشنطن وبروكسل إلى دعم السلطة اقتصاديا
- المصادقة على مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية
- يافا: اعتقال شاب من محافظة جنين بشبهة ضلوعه بطعن رجل
- خُمس المصالح التجارية في إسرائيل تعرضت لهجوم سيبراني
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وكالة وفا
- أقدمهم الفسفوس المضرب منذ 131 يوما: أربعة أسرى يواصلون إضراب ...
- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عوريف جنوب نابلس
- الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون
- الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتدي عليه ويعتقل 3 من أقار ...
حدث في مثل هذا اليوم
22 كانون ثاني (يناير)
- 2003م وقع هجوم بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة القدس الغربية حيث قام به المناضل سعيد إبراهيم رمضان من قرية تل قضاء نابلس وهو تابع لكتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار على عدد من المحتلين الإسرائيليين في قلب المدنية وقد أدت هذه العملية إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.
- 2003م اغتيال القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف السوركجي و3 شهداء هم: نسيم أبو الروس، كريم مفارجة، جاسر سمارو.
- 1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1985م وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن إصابة 4932ممن جنودها بعاهات مختلفة أثناء غزوها للبنان الذي بدأ عام 1982مفي صفحته الثانية.
- 1984م إرهابيون يهود يقذفون قنابل حارقة على المسجد الأقصى بهدف إحراقه.
- 1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.
- 1948م وفادة أديب اللغة العربية وعميد الأدب الفلسطيني إسعاف النشاشيب