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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021

02 كانون أول / ديسمبر 2021 10:29

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021

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·         فلسطينيون يتصدون لسيارة مستوطنين اقتحمت وسط رام الله- (صور وفيديو)
·         تقرير: الآلاف من فلسطينيي الـ 48 يدرسون في جامعات الضفة الغربية
·         مسؤول أممي: حرمان الفلسطينيين من دولتهم يفاقم التوتر بالمنطقة
·         عباس يجري زيارة رسمية للجزائر في 7 ديسمبر
·         الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس يدفع بالمنطقة نحو التصعيد
·         مسؤول في منظمة التحرير يجتمع مع مسؤول أمريكي لبحث أزمة “الأونروا”.. والوكالة تحذر
·         أرجنتينيون يصطفون أمام السفارة الفلسطينية ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية
·         تور وينسلاند: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام السلام
·         مخطط إسرائيلي لإقامة “مطار مشترك” على أرض القدس المحتلة 
·         نساء يتظاهرن دعما للأسيرات الفلسطينيات ومحامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح يخشون على حياته

 

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2 كانون أول (ديسمبر

  • 2004م لجنة الانتخابات الفلسطينية تعتمد 10 مرشحين لانتخابات الرئاسة المركزية والتي جرت في 9/1/2005م
  • 2002م قوات الاحتلال تفتح النار بشكلٍ مفاجئ على العمّال الفلسطينيين المتجمّعين عند معبر "إيرز" الصهيوني منتظرين عبورهم إلى أماكن أعمالهم ، ممّا أدّى إلى استشهاد أحدهم و إصابة 11مآخرين بجروح .
  • 2001م أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشنّ حملة ملاحقة و اعتقالات بحقّ كوادر و قادة حماس و الجهاد الإسلاميّ في الضفة الغربية و قطاع غزة ، و اعتُقِل خلالها ما لا يقلّ عن 85 فلسطينياً .
  • 2001م كتائب القسّام تنفّذ عمليّة اقتحامٍ لمستوطنة "إيلي سيناي" و تقتل مستوطناّ صهيونياً هو عالم نوويّ صهيونيّ ، و تجرح آخر ، و قد استشهد منفّذ العمليّة جهاد حمدي أحمد المصري (17 عاماً) من سكان بيت لاهيا
  • 2001م عمليّة استشهاديّة تستهدف حافلة صهيونية في مدينة حيفا المحتلة ، أدّت إلى مصرع 12مصهيونياً و جرح 40 آخرين ، و منفّذ العمليّة هو الشهيد ماهر محي الدين كمال حبيشة من سكان مدينة نابلس ، و هو من مجاهدي كتائب القسّام .
  • 1999 م مواصلة منع ترميم المصلى المرواني حيث أصدر إيهود أولمرت رئيس بلدية القدس المحتلة أمراً بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني.
  • 1996م رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامن نتنياهو، يأمر بالبدء ببناء مستوطنات جديدة في وادي الأردن
  • 1992م البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي يصدر قراراً يلغي فيه حظرا مفروضا على الاتصال بمسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1947 م معارك عنيفة في مدينة القدس بين العرب واليهود بعد صدور قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة وقد أدت هذه الصدامات إلى مقتل 8 من الصهاينة واستشهاد 6 فلسطينيين.
  • 1946 م مقتل أربعة جنود بريطانيين في إثر انفجار لغم بسيارتهم، زرعته عصابة الأرغون الإرهابية.
  • 1934 م تأسيس حزب الدفاع الوطني كان ضعف تركيبة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني السابع وعدم إدراكها لحقيقة أن المشروع الصهيوني في الأصل يعتمد على قوة بريطانيا ووجودها في فلسطين ووفاة موسم كاظم الحسيني الذي كان وجوده يشكل الركن الرئيس في اللجنة التنفيذية، والقاسم المشترك الذي يجمع المجلسين والمعارضة.
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