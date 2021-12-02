النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021

10:37"الأوقاف" تطلق مشروع صندوق الوقف النقدي

10:29النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021

10:39"المستشفى الجزائري" يُقدّم 8 آلاف خدمة خلال نوفمبر

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