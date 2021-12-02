النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021
أخبار فلسطينية
- مخطط إسرائيلي لإقامة “مطار مشترك” على أرض القدس المحتلة
- نساء يتظاهرن دعما للأسيرات الفلسطينيات ومحامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح يخشون على حياته
- عباس يجري زيارة رسمية للجزائر في 7 ديسمبر
- الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس يدفع بالمنطقة نحو التصعيد
- فصائل المقاومة تُشيد بالعمل البطولي لشباب رام الله وتؤكد: الضفة خزان الثورة الذي لا ينضب
- الجهاد الاسلامي: حرق مركبة المستوطنين عمل بطولي يجسد الروح الحقيقية للشباب
- أجهزة السلطة تفوت فرصة محققة للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
- تقرير ملاحقة الرايات ومصادرتها.. مهمة جديدة لأجهزة السلطة لوأد المقاومة في الضفة
- حماس تشيد بتصدي شبان رام الله للمستوطنين وحرق مركبتهم
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أخبار إسرائيلي
- لأول مرة.. الداخلية الإسرائيلية تخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل
- الصحّة الإسرائيلية: إصابتان مؤكدتان بأوميكرون فقط
- بينيت يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات
- ضبّاط إسرائيليون يبحثون "التعاون العملياتي" مع أميركا
- بينيت يغيّر تعريف الـ"يمّام" لتشمل "مكافحة الإرهاب"
اخبار دولية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقدس والتسوية السلمية
- أرجنتينيون يصطفون أمام السفارة الفلسطينية ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية
- تور وينسلاند: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام السلام
- مسؤول أممي: حرمان الفلسطينيين من دولتهم يفاقم التوتر بالمنطقة
- قرارٌ أممي يجدّد مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان حتى خط 1967
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· فلسطينيون يتصدون لسيارة مستوطنين اقتحمت وسط رام الله- (صور وفيديو)
· تقرير: الآلاف من فلسطينيي الـ 48 يدرسون في جامعات الضفة الغربية
· مسؤول أممي: حرمان الفلسطينيين من دولتهم يفاقم التوتر بالمنطقة
· عباس يجري زيارة رسمية للجزائر في 7 ديسمبر
· الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس يدفع بالمنطقة نحو التصعيد
· مسؤول في منظمة التحرير يجتمع مع مسؤول أمريكي لبحث أزمة “الأونروا”.. والوكالة تحذر
· أرجنتينيون يصطفون أمام السفارة الفلسطينية ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية
· تور وينسلاند: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام السلام
· مخطط إسرائيلي لإقامة “مطار مشترك” على أرض القدس المحتلة
· نساء يتظاهرن دعما للأسيرات الفلسطينيات ومحامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح يخشون على حياته
الشرق الأوسط
- الرئاسة الفلسطينية ترفض «أي مساس» بمطار قلنديا
- النيابة المصرية تتلقى بلاغاً بشأن تسريب أرشيف «الأهرام» لإسرائيل
الغد الأردنية
الاخبار اللبنانية
- قلق «هَبّة أيار» لا يتبدّد: حملة ترهيب إسرائيلية في النقب
- قرارٌ أممي يجدّد مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان حتى خط 1967
- إحراق مركبة لمستوطنين بعد دخولها إلى رام الله
- تسارع الاستيطان في الضفة والقدس: المقاومة تنذر العدو بالتصعيد
الشرق القطرية
- الشروق المصرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- أجهزة السلطة تفوت فرصة محققة للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
- تقرير ملاحقة الرايات ومصادرتها.. مهمة جديدة لأجهزة السلطة لوأد المقاومة في الضفة
- غزة.. 3 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بـ"كورونا"
- "حماس": تصدي شباب رام الله للمستوطنين "عمل وطني شجاع"
- سرايا القدس تنعي أحد مجاهديها
- بالفيديو شبان يحرقون سيارة مستوطنين برام الله وأمن السلطة ينقذ من بداخلها
- عائلة الأسير المضرب "أبو هواش" تحذّر من استشهاد نجلها
جريدة القدس
- الأمن الفلسطيني أعادهما.. شبان يضرمون النار في مركبة لمستوطنين وسط رام الله
- غانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل
- إسرائيل تشتري أسلحة بمليارات الشواكل.. احتمالية مهاجمة إيران واردة
- قرار للجمعية العامة يؤكد رفض أي إجراءات تغيّر طابع القدس
- 7معتقلين لدى الاحتلال فجر الخميس
- صابة شاب بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه قرب يعبد
- لأول مرة.. الداخلية الإسرائيلية تخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل
- تيسير خالد يحذر من “ترويج الأوهام” بتحويل مطار القدس إلى “منفعة مشتركة”.
- وفاة أحد عناصر سرايا القدس جرّاء إصابته قبل عام ونصف
- غزة: 3 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الأيام
- حملة ترهيب ومصادرة في الأغوار الشمالية ومخاوف من تهجير 35 عائلة تم احتجازها
- »شبان يضرمون النار في مركبة للمستوطنين وسط رام الله
- »القدس: المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم ومسيراتهم الاستفزازية
- »"أوميكرون" يواصل انتشاره في مختلف أنحاء العالم
- »حبس الأطفال في خيامهم أحدث وسائل التهجير في الأغوار
- »اعتقال 42 طفلاً الشهر الماضي
- »القدس: "حوش الفن" تطلق منصة إلكترونية للفنون البصرية
الحياة الجديدة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقدس والتسوية السلمية
- الاحتلال ينهب ممتلكات المواطنين في الرأس الأحمر
- توضيح من وزارة المالية بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة
- أبو بكر: تخصيص مساقات للحركة الأسيرة في المؤسسات التعليمية رسالة وفاء للأسرى
وكالة الراي
- 3 وفيات و99 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
- محدث الاحتلال يعتقل 7 شبان من الضفة والقدس
- فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله
- الاحتلال يخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء
- حماس تشيد بتصدي شبان رام الله للمستوطنين وحرق مركبتهم
- المرور: 10 إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
- أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
وكالة صفا
- اشترت أسلحة بالمليارات.. "إسرائيل" تستعد للهجوم على إيران
- 3 وفيات وتسجيل 99 إصابة بكورونا في غزة
- اعتقالات بمداهمات ليلية بالضفة والقدس
- محدث جيش الاحتلال: نجاة مستوطنيْن من موت محقق في قلب رام الله
- مجموعة حقوقية: تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة بشكل ملحوظ
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وكالة سما
- استعدادا لخيار عسكري ضد إيران .. يديعوت تكشف عن وثيقة اسرائيلية "سرية للغاية"
- الصحة بغزة : 3 حالات وفاة وتسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- محكمة الاستئناف في لاهاي تصدر حكمها الثلاثاء المقبل في قضية مجزرة عائلة زيادة من البريج
- نيويورك تايمز: خروج ترامب من الاتفاقية النووية كان كارثة على أمريكا وإسرائيل وخلف أوراقا ضعيفة لبايدن
- صحيفة عبرية: “شراء الزمن”… نهج إسرائيلي استعداداً للهجوم “قبل القنبلة الإيرانية”
- صحيفة عبرية تزعم : بنك ألماني يُغلق حساب مجموعة مؤيدة لـ "حماس"
فلسطين اليوم
- عطايا: غزة محصنة بمقاومة قادرة على إفشال المؤامرات
- سرايا القدس تنعي الشهيد ضياء الدحدوح
- مداهمة واقتحام قرى ومدن الضفة والقدس واعتقال عدد من المواطنين
- فصائل المقاومة تُشيد بالعمل البطولي لشباب رام الله وتؤكد: الضفة خزان الثورة الذي لا ينضب
- الجهاد الاسلامي: حرق مركبة المستوطنين عمل بطولي يجسد الروح الحقيقية للشباب
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عرب 48
- إحراق سيارة مستوطنين اقتحموا رام الله
- إرجاء محاكمة الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش مجدّدا
- كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و358 إصابة جديدة
- تقييدات إضافية على غير الحاصلين على الجرعة الثالثة؟
- الصحّة الإسرائيلية: إصابتان مؤكدتان بأوميكرون فقط
- بينيت يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات
- ضبّاط إسرائيليون يبحثون "التعاون العملياتي" مع أميركا
- بينيت يغيّر تعريف الـ"يمّام" لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وكالة وفا
- مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود جنوب نابلس
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرارين متع ...
حدث في مثل هذا اليوم
2 كانون أول (ديسمبر
- 2004م لجنة الانتخابات الفلسطينية تعتمد 10 مرشحين لانتخابات الرئاسة المركزية والتي جرت في 9/1/2005م
- 2002م قوات الاحتلال تفتح النار بشكلٍ مفاجئ على العمّال الفلسطينيين المتجمّعين عند معبر "إيرز" الصهيوني منتظرين عبورهم إلى أماكن أعمالهم ، ممّا أدّى إلى استشهاد أحدهم و إصابة 11مآخرين بجروح .
- 2001م أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشنّ حملة ملاحقة و اعتقالات بحقّ كوادر و قادة حماس و الجهاد الإسلاميّ في الضفة الغربية و قطاع غزة ، و اعتُقِل خلالها ما لا يقلّ عن 85 فلسطينياً .
- 2001م كتائب القسّام تنفّذ عمليّة اقتحامٍ لمستوطنة "إيلي سيناي" و تقتل مستوطناّ صهيونياً هو عالم نوويّ صهيونيّ ، و تجرح آخر ، و قد استشهد منفّذ العمليّة جهاد حمدي أحمد المصري (17 عاماً) من سكان بيت لاهيا
- 2001م عمليّة استشهاديّة تستهدف حافلة صهيونية في مدينة حيفا المحتلة ، أدّت إلى مصرع 12مصهيونياً و جرح 40 آخرين ، و منفّذ العمليّة هو الشهيد ماهر محي الدين كمال حبيشة من سكان مدينة نابلس ، و هو من مجاهدي كتائب القسّام .
- 1999 م مواصلة منع ترميم المصلى المرواني حيث أصدر إيهود أولمرت رئيس بلدية القدس المحتلة أمراً بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني.
- 1996م رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامن نتنياهو، يأمر بالبدء ببناء مستوطنات جديدة في وادي الأردن
- 1992م البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي يصدر قراراً يلغي فيه حظرا مفروضا على الاتصال بمسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1947 م معارك عنيفة في مدينة القدس بين العرب واليهود بعد صدور قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة وقد أدت هذه الصدامات إلى مقتل 8 من الصهاينة واستشهاد 6 فلسطينيين.
- 1946 م مقتل أربعة جنود بريطانيين في إثر انفجار لغم بسيارتهم، زرعته عصابة الأرغون الإرهابية.
- 1934 م تأسيس حزب الدفاع الوطني كان ضعف تركيبة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني السابع وعدم إدراكها لحقيقة أن المشروع الصهيوني في الأصل يعتمد على قوة بريطانيا ووجودها في فلسطين ووفاة موسم كاظم الحسيني الذي كان وجوده يشكل الركن الرئيس في اللجنة التنفيذية، والقاسم المشترك الذي يجمع المجلسين والمعارضة.
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