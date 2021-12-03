النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2131) الجمعة 3/12/2021
أخبار فلسطينية
فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح القدس والتسوية وتؤكد على الحق في إقامة الدولة المستقلة
هنية: 3 متغيرات لصالح قضية فلسطين و3 أولويات منها إسقاط التطبيع
حماس تشرع بترتيب فعاليات انطلاقتها الـ34 تحت شعار “معركة سيف القدس”
توقيع اتفاقيات بقيمة 18 مليون يورو لصالح دعم قطاع المياه في غزة والتعليم
توضيح مهم حول رواتب الموظفين بغزة
"حماس" تُعقب على اعتراف الاحتلال بما نشرته "القسام" في فيلم "سراب"
لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي: التصنيف البريطاني لـ"حماس" يتعارض مع أُسس الديمقراطية
حماس تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية حول رؤيتها للمصالحة
هنية: أمريكا لم تعد قادرة على فرض هيمنتها على شعوب الأمة
محكمة لاهاي تصدر حكمها في قضية مجزرة عائلة زيادة بغزة الثلاثاء
الإعلام الحكومي ينشر توضيحات حول رواتب الموظفين
أخبار إسرائيلية
إعلام عبري: حماس اخترقت مجموعات إخبارية إسرائيلية على “واتساب” تضم عناصر أمنية- (تغريدة)
رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران لن تحصل على أسلحة نووية
استعداد إسرائيلي لهجوم في إيران
الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل حالة ثالثة مؤكدة بالمتحور الجديد
الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن مشاركة الشاباك في مواجهة كورونا
موشيه يعلون: المشروع النووي الإيراني يجب أن يتوقف نهائيا وبأسرع وقت ممكن"
يديعوت: تأخذ منك ولا تعطيك.. كيف استحقت “مدينة الضجيج” أن تصنف “الأغلى في العالم”؟
بينيت وهوروفيتس يوقفان تعقّب "الشاباك" لمصابي كورونا
جانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في إسرائيل
اخبار دولية
بلينكن يطالب إسرائيل بالتوقف عن أية خطوات أحادية الجانب
الأمم المتحدة تؤكد «بطلان» أي إجراءات لتغيير طابع القدس
تجاوز إصابات كورونا عالميا 263 مليونا
قائد فيلق القدس: أمريكا "ستتهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران
الخزانة الأمريكية: "أوميكرون" قد يهدد الاقتصاد العالمي
أخبار عربية
النيابة المصرية تتلقى بلاغاً بشأن تسريب أرشيف «الأهرام» لإسرائيل
السعودية تدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: اعتقالات وهدم ودعس ومسيرة استفزازية بالقدس
ندوة في جامعة بيرزيت تفجر سؤالاً: كيف يمكن تحرير فلسطين في ظل عدم اتفاق الأطراف المختلفة؟
منظمة حقوقية تحذر من دعوات مشبوهة لتهجير
منظمتان حقوقيتان: إسرائيل تتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية
رد فعل “شبان رام الله” على تيه المستوطنين يعيد للذكريات حادثة عام 2000 ويؤكد تصاعد الغضب ضد الاحتلال والمستوطنين
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يطالبون بتدخل فوري للحفاظ على حل الدولتين
الاهرام المصرية
إطلاق نار وحرائق متعمدة في مدينة أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطيني
الخارجية الفلسطينية: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان
دعم أوروبي بقيمة 18 مليون يورو لتمويل مشاريع فلسطينية
186 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى في خامس أيام عيد الأنوار اليهودي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية
الشروق المصرية
مستوطن إسرائيلي يصدم شابين فلسطينيين بسيارته في القدس المحتلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان
إسرائيل تخصص 500 ألف شيقل لدعم مستوطني الخليل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مساكن جنوب الخليل
الغد الأردنية
“التصعيد مقابل التصعيد”.. نهج الفلسطينيين الجديد مع المستوطنين
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الشرق القطرية
السفير الفلسطيني: حفل افتتاح كأس العرب حمل مفاجأة ورسائل مهمة لأهلنا في فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اجتماع قيادي لحماس والديمقراطية يبحث الشأن السياسي والوطني العام
المسحال: التوافق مع عدة بنوك لصرف سلفة لموظفي "أونروا" بغزة
مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس
صحيفة: الموساد جنّد علماء إيرانيين لتفجير منشأة نطنز الإيرانية
تظاهرة حاشدة في النقب ضد عنف شرطة الاحتلال
عائلة مستوطن تشكر أجهزة السلطة لإنقاذ ابنها المتطرف من الثائرين برام الله
مطالبات بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
القدس المحلية
عودة السياحة إلى بيت لحم بارقة أمل لإنعاش اقتصادها المتعثّر بفعل كورونا
مسيرة استفزازية للمستوطنين في زقاق القدس القديمة
الصحة تؤكد أهمية إدماج قضايا ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة
إطلاق نار وإضرام النار في منازل على خلفية جريمة قتل بأم الفحم
الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من طمون ويستولي على مركبته الخاصة
الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر غداً
الحياة الجديدة
إصابة شابين مقدسيين بعد دعسهما من قبل مستوطن بالقدس المحتلة
الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما
مجدلاني: نواصل العمل لإنشاء 79 مشروعا تمكينيا لأشخاص من ذوي الإعاقة
جريدة الأيام
حملة ترهيب ومصادرة في الأغوار الشمالية ومخاوف من تهجير 35 عائلة تم احتجازها
شبان يضرمون النار في مركبة للمستوطنين وسط رام الله
القدس: المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم ومسيراتهم الاستفزازية
أوميكرون" يواصل انتشاره في مختلف أنحاء العالم
حبس الأطفال في خيامهم أحدث وسائل التهجير في الأغوار
القدس: "حوش الفن" تطلق منصة إلكترونية للفنون البصرية
وكالة صفا
حماس: نجاح القسام بتضليل الشاباك بعملية "سراب" يؤكد قدرتها على صراع الأدمغة
الشعبية: السلطة تتحمل 40% من موازنة مخصصات الشؤون
الاحتلال يخصص 500 ألف شيكل لتطوير الخدمات لمستوطني الخليل
الثاني من ديسمبر في الذاكرة الفلسطينية
بعد إنقاذ ابنها.. عائلة مستوطن تشكر أمن السلطة
الاحتلال يهدم ثلاثة منازل وحظائر أغنام في الخليل
مجموعة حقوقية: تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة بشكل ملحوظ
وكالة الرأي الفلسطينية
"كان": حماس تخترق "واتساب" يضم عناصر الأمن الإسرائيلي
فيديو "الأوقاف" توقع مذكرة لاستثمار أموال التبرع من ماليزيا
الاحتلال يعيد اعتقال 3 أسرى مقدسيين فور الإفراج عنهم
الطب الوقائي: خيارنا الأساسي التعايش مع "كورونا"
المالية لـ"الرأي": زيادة دفعة راتب الموظفين ابتداءً من الشهر الحالي
4 وفيات و310 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر
ثابت يفتتح مدرسة مسقط الأساسية بشرق غزة
فلسطين اليوم
القائد النخالة خلال اتصاله بالمحررة طقاطقة: الأسيرات يُمثلن نموذجًا للجهاد في مسيرة الشعب الفلسطيني
تفاصيل شيّقة يرويها الأسير يعقوب قادري عن عملية"نفق الحرية"
د. ضهير : قطاع غزة يعيش حالة استقرار وخيارنا الأساسي هو التعايش مع الجائحة
الاناضول التركية تكشف عن رؤية حماس لانجاز المصالحة الفلسطينية
تقديم التماس لمحكمة الاحتلال بشأن الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 108 أيام
بالصور: سريا القدس تودع فارسها الشهيد ضياء الدحدوح بغزة
الدفاع المدني بغزة لديه خطة محكمة للتعامل مع فصل الشتاء
سما نيوز
تقرير: اسرائيل تشتري اسلحة بمليارات الشواقل استعدادا لامكانية مهاجمة ايران
يديعوت.. وثيقة "سرية للغاية": تسلح واسع لضرب إيران.. والسؤال الإسرائيلي: ماذا عن "حزب الله"؟
قناة عبرية تكشف تفاصيل عن وحدة السايبر التابعة للقسام: هكذا وقع الجنود الإسرائيليون في حب حماس
مالية غزة تعلن موعد رواتب موظفيها وتقرر زيادة الدفعة المالية وفق هذه الآلية
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طمون ويستولي على مركبته
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن الورديان لـ4 أشهر
الصحة: فلسطين من البلدان التي ترتفع فيها أعداد ذوي الحاجات الخاصة بسبب جرائم الاحتلال
عرب 48
تحقيقات" إسرائيل بجرائم مسيرات العودة: طمس حقائق وإسكات انتقادات دوليّة
اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم جدرانا استنادية بالولجة
إحراق سيارة مستوطنين اقتحموا رام الله
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تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات وهدم وغراما ...
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- 3 كانون أول (ديسمبر)
- 2004 م اغتيال قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ محمود عبد الرحمن كميل على يد القوات الصهيونية في الضفة الغربية.
- 2001م فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها ضد عناصر حركة حماس و تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين .
- 2001م شيخ الاستشهاديين القسامي ماهر حبيشي يفجر نفسه في باص إسرائيلي ويسقط 18 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 40 جريحاً
- 1996 م وفاة الفلسطيني رشد الفتياني في سجن أريحا المركزي نتيجة التعذيب على يد جهاز المخابرات العامة.
- 1993 م عملية فدائية في البيرة وفاة مستوطن متأثر بجراحه إثر عملية إطلاق النار في البيرة اسمه إسحاق ونيمتوك 19 عاماً.
- 1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 37/43 الذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان، ويدعو إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية.