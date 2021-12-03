النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2131)  الجمعة 3/12/2021

1993 م عملية فدائية في البيرة وفاة مستوطن متأثر بجراحه إثر عملية إطلاق النار في البيرة اسمه إسحاق ونيمتوك 19 عاماً.

1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 37/43 الذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان، ويدعو إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية.