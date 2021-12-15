النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2141) الاربعاء15/12/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2141) الاربعاء15 ديسمبر/ كانون أول 2021
أخبار فلسطينية
- هنية: نرفض مقايضة “الحصار والإعمار والأسرى” بأثمان سياسية
- حماس: استقبال الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيلي “انحدار قومي”
- مسؤول إسرائيلي يطالب بهدم 95 ألف منزل فلسطيني
- جيش الاحتلال يقتحم جامعة “بيرزيت” الفلسطينية
- الفصائل الفلسطينية تؤجل “التصعيد” ضد إسرائيل مع قرب انطلاق المرحلة الثانية لإعمار غزة
- في ذكرى انطلاقتها الـ34.. حماس تجدد التمسك بـ”المقاومة الشاملة” وتؤكد: التطبيع يضرب الأمن القومي العربي
- جبارين: حماس تتعرض لعملية "جز العشب" منذ انطلاقتها و"السلطة" فقدت بوصلتها
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أخبار إسرائيلي
- نتنياهو كاد يتراجع عن «اتفاق أبراهام» لإصرار الإمارات على تجميد «الضم»
- مستشار بايدن يبحث بإسرائيل الخيارات لمواجهة النووي الإيراني
- الحرس القومي": خطة إسرائيلية جديدة لقمع الاحتجاجات العربية
- فرض "الشارة الخضراء" في المراكز التجارية بدءا من الجمعة
- كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم
- اليمين الإسرائيلي: انتقاد إرهاب المستوطنين "معاداة للسامية"
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اخبار دولية
- جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية
- الولايات المتحدة تؤكد أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطة الفلسطينية
- مساعدة وزير الخارجية الأميركية لـ"الأيام": موضوع الاستيطان يثار في كل...
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب في اللد خلال
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- حماس: استقبال الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيلي “انحدار قومي”
- الأسير أبو هواش يدخل الشهر الخامس في الإضراب.. وسلطات الاحتلال تهمل الأسرى المرضى بهدف قتلهم
- الفصائل الفلسطينية تؤجل “التصعيد” ضد إسرائيل مع قرب انطلاق المرحلة الثانية لإعمار غزة
- في ذكرى انطلاقتها الـ34.. حماس تجدد التمسك بـ”المقاومة الشاملة” وتؤكد: التطبيع يضرب الأمن القومي العربي
- مسؤول إسرائيلي يطالب بهدم 95 ألف منزل فلسطيني
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الشرق الأوسط
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الغد الأردنية
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- أميركا تدعو الصين لوقف الأعمال” العدوانية” بالمحيطين الهندي والهادئ
- واشنطن تحضر “بدائل” حال فشل مفاوضات “النووي الإيراني” في فيينا
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الاهرام المصرية
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- «جواز عبور» لم يُختَم: العِبرة في فِعْل «الحمساويين»... لا قَوْلهم
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- «التصفية النوعية» لم تؤتِ أُكُلها: «حـماس» ولاّدة قادة
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الشرق القطرية
الشروق المصرية
- القوات المسلحة الأردنية تنفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود بين البلدين
- جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية
- لافروف: لا حل جديد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا باستئناف المفاوضات المباشرة
الصحف المحلية
صحيفة فلسطين
- "حماس" تستذكر طيار المقاومة وصانع أبابيلها في ذكرى اغتياله
- "القسام" تُعلن انطلاق مناورات "درع القدس" لرفع جهوزيتها القتالية
- الشهيد الكيال اغتاله الاحتلال وهاجمته السلطة بموكب التشييع
- تقرير فوضى المخيمات.. مسلسل اعتادته السلطة منذ نشأتها
- قتيل في اللد المحتلة يرفع عدد الضحايا بالداخل إلى 106
- جبارين: حماس تتعرض لعملية "جز العشب" منذ انطلاقتها و"السلطة" فقدت بوصلتها
- عبد الهادي ينفي انسحاب حماس من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
- مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين
- الأسير "هواش" يواصل إضرابه لليوم 121
- مقتل شاب في شجار عائلي برفح وتوقيف المشتبه به
جريدة القدس
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- محدث| مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في اللد
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- إدارة سجن الرملة ترفض إجراء فحوصات للأسير المريض بالسرطان عبدالناصر رابي
- مزارعون من الأغوار يفتقدون موسمهم الزراعي وأراضيهم جراء التوسع الاستيطاني
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صحيفة الأيام
- مساعدة وزير الخارجية الأميركية لـ"الأيام": موضوع الاستيطان يثار في كل...
- »شاكيد تسرّع إقامة "مستوطنة ترامب" بالجولان المحتل و"جفعات عيدن" في الضفة
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- »الأسماك المصرية تغرق أسواق القطاع.. والصيادون غاضبون
- »فيروس كورونا قد يتخذ مسار الأنفلونزا ويتحول لمرض مزمن
الحياة الجديدة
- حبس المدين.. جدل بين قانون التنفيذ والاتفاقيات الدولية: كيف نحفظ الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين.. بالقانون؟!
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- أهالي الجولان السوري المحتل يجددون رفضهم القاطع لقرار الضم في الذكرى الأربعين لصدوره.
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وكالة الراي
- محدث كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع القدس"
- "المرور": وفاة و3 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
- محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويداهم منزل أسير بالضفة
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
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- مقتل شاب في شجار عائلي برفح وتوقيف المشتبه به
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وكالة صفا
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فلسطين اليوم
- تفاصيل : جندي أردني يطلق النار على جنود "إسرائيليين" على الحدود
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عرب 48
- إذا أرادت ’الموحّدة’ تحقيق ’إنجازات’ لا يجب أن يدفع الأسرى الفاتورة من دمهم"
- اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات
- الأسير أبو هواش: إضراب عن الطعام لليوم 120 رفضا لاعتقاله الإداري
- مستشار بايدن يبحث بإسرائيل الخيارات لمواجهة النووي الإيراني
- الحرس القومي": خطة إسرائيلية جديدة لقمع الاحتجاجات العربية
- فرض "الشارة الخضراء" في المراكز التجارية بدءا من الجمعة
- كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم
- اليمين الإسرائيلي: انتقاد إرهاب المستوطنين "معاداة للسامية"
-
وكالة وفا
- قمة "مجلس التعاون الخليجي" تدعو إلى التدخل لوقف استهداف الوج ...
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- إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق طولكرم
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حدث في مثل هذا اليوم
- 15 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهد القائد في "سرايا القدس"، إياد سعيد خليل كميل (24 عاماً)، في اشتباكٍ مسلّحٍ وقع قرب بلدة الزبايدة جنوب جنين.
- 2004م استشهاد مقاومين وإصابة 5 صهاينة في اشتباك مسلح على طريق كيوسوفيم الاستيطاني والشهداء من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والشهيدان هما : أشرف بعلوشة 19 عاماً من سكان مخيم الشاطئ وهو عضو في كتائب شهداء الأقصى وحسن البنا وهو عضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
- 2003م قوات الاحتلال الصهيوني تتوغّل في خانيونس و تهدم 18 منزلاً سكنيّاً ما أدّى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية.
- 2000م رابطة علماء فلسطيني تصدر فتوى بتحريم شراء السلع الصهيونية و الأمريكيّة .
- 1998م رفض إسرائيلي لاتفاق "واي ريفر" بعد اجتماع يزيد عن 90 دقيقة مع نتنياهو، الرئيس الأمريكي يعلن فشله في إقناع نتنياهو في تنفيذ باقي بنود واي ريفر المتعطل.
- 1985م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار 43/177 الذي يقر استعمال اسم فلسطين بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية في منظومة الأمم المتحدة
- 1983م الأمم المتحدة تدين "إسرائيل" الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 38/79 الذي يدين إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطلاق سجين ثم التفاوض بشأنه بواسطة الصليب الأحمر، ولطردها الزعماء الفلسطينيين، وعدم اعتقال مرتكبي محاولات اغتيال رؤساء البلديات العرب، وتقديمهم للمحاكمة.
- 1975م الجمعية العامة تصدر القرار 3525 الذي تأسف فيه بشدة لاستمرار إسرائيل في رفضها السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتدعو من جديد إسرائيل إلى السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتأسف بشدة لاستمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة ف 12/8/1949 وغيرها من الصكوك الدولية التي تنطبق في هذا الصدد.
- 1975م الجمعية العامة تصدر قرار رقم 3516 يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والبشرية في الأراضي العربية المحتلة.
- 1973م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 344 الخاص بعقد مؤتمر جنيف للسلام، ودور الأمين العام وإذا يلاحظ أن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط سيبدأ في جنيف قريباً تحت رعاية الأمم المتحدة.
- 1920 م عقد المؤتمر الفلسطيني العام الأول في حيفا وانتخاب زعامة للحركة السياسية في فلسطين. انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة موسى كاظم الحسيني، وشكلت هذه اللجنة القيادة العليا للحركة الوطنية الفلسطينية في تلك الفترة. واستمرت هذه اللجنة في قيادة المعارضة الشعبية للمشروع الصهيوني، ومحاولة إيجاد صيغة علاقات مع سلطة الانتداب البريطانية، إلى حين انتهائها عام 1933.
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