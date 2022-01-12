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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022

12 كانون ثاني / يناير 2022 10:49

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022

أخبار فلسطينية

·         استشهاد مسن بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال
·         بالفيديو توتر ومواجهات في النقب المحتل وإحراق سيارات لشرطة الاحتلال
·         حماس تبارك عملية الدهس غرب رام الله: نحن أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية
·         أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
·         وفد مركزية «فتح» يصل إلى بيروت استكمالا للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في دمق
·         قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي- (فيديو)

أخبار إسرائيلي

·         «العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين
·         إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبي منها
·         إسرائيل تسجل رقما قياسيا بـ38 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
·         مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول خليجية ونظام الأسد
·         إصابة جندي إسرائيلي دهسا شمال رام الله واعتقال السائق الفلسطيني
·         أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
  •  

اخبار دولية

اخبار عربية

·         توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»
·         السعودية - إسرائيل: من التكامل إلى التماهي

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية  

 الصحف العربية

القدس العربي

·         استشهاد فلسطيني مسن شمالي رام الله
·         أبو مرزوق: تلقّينا دعوة روسيّة للمصالحة الفلسطينية
·         وسط حراسة مشددة.. مستوطنون ووفد إماراتي يقتحمون المسجد الأقصى- (فيديو)
·         عامر الهزّيل… صوت ملحمة البقاء الفلسطينية في صحراء النقب رغم الحدود والسدود
·         مستوطنون ينصبون كاميرات مراقبة على منزل في الشيخ جراح- (فيديو)
·         وفد مركزية «فتح» يصل إلى بيروت استكمالا للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في دمق
·         قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي- (فيديو)
·         إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة والقدس واستمرار هجمات المستوطنين
·         قوات الاحتلال تنفذ العديد من الهجمات على حدود غزة وتلاحق الصيادين والمزارعين
الشرق الأوسط
·         «العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين
·         أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
·         توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»
·         «يونيفيل» بين ضغوط
·         شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

  الغد الأردنية

·         استشهاد مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه
الاهرام المصرية
·          تقرير: استشهاد مسن فلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
·          

الاخبار اللبنانية

·         مزرعة السفارات الفلسطينية: وراثة عائلية - «فتحاوية»
·         إصابة عسكري إسرائيلي في عملية دهس في رام الله
·         الإضراب يعمّ «النقع» في النقب احتجاجاً على مصادرة الأراضي وتجريفها
·         السعودية - إسرائيل: من التكامل إلى التماهي

الشرق القطرية

·         تعاني من إعاقةٍ مدى الحياة.. مستشفى حمد بغزة يتدخل ويعيد لطفلة حركتها الطبيعية
·         بالفيديو: عضو بالكنيست يهدد سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم

الشروق المصرية

·         إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف في «النقب»
·         إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبي منها
·         إسرائيل تسجل رقما قياسيا بـ38 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
·         إصابة 12 فلسطينيا بالمطاطي في مواجهات مع الاحتلال بالمدخل الشمالي للبيرة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         الفتى "النواتي".. ضحية تنصل السلطة من دفع ديون مستشفى النجاح
·         "حماس" تنعى نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين السابق "أبو غنيمة"
·         تقرير الحركة الطلابية "ببيرزيت" .. رئة نضالية تمدّ جامعات الضفة بالنفس الوطني
·         خاص عاصي: اقتحام أمن السلطة منزلي "تصرف همجي غير مقبول"
·         استشهاد مسن بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال
·         بالفيديو توتر ومواجهات في النقب المحتل وإحراق سيارات لشرطة الاحتلال
·         حماس تبارك عملية الدهس غرب رام الله: نحن أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية
  •  

جريدة القدس

·         استشهاد مسن من جلجليا شمال رام الله بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه
·         غزة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا
·         قوات الاحتلال تقتحم بلدتي تقوع وحوسان وتنكل بالمواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم
·         اعتقال 14 مواطنًا بالضفة
·         انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمنطقة باب الأسباط في القدس
·         استشهاد 3 صيادين وإصابة 7 واعتقال 11 خلال 2021
·         31جنديًا إسرائيليًا قتلوا خلال 2021
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صحيفة الأيام

·         » إصابة العشرات في مواجهات البيرة وأبو ديس وتجريف 40 دونماً في بتير
·         »قمة عباس - السيسي: دعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والتنسيق المكثف
·         »الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ووقفات تضامن وإسناد...
·         »"كورونا": تسجيل 185 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
·         »"العليا" الإسرائيلية تمنع وزيرة الداخلية من منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية
·         »النقب: اعتقالات وإصابات خلال مداهمة الشرطة الإسرائيلية قرى لقمع احتجاجات
·         »المتوكل طه وحسن حميد يتقاسمان جائزة الدولة التقديرية لمجمل الأعمال
  •  

الحياة الجديدة

·         استشهاد مسن بعد التنكيل به من قبل الاحتلال في قرية جلجليا شمال رام الله
·         حفريات استيطانية جديدة وتخريب في ساحات الحرم الإبراهيمي
·         فوضى أمنية يفتعلها الاحتلال بواسطة "مركزي الأمن بالمستوطنات"
·         مطالبة الجهات التعاقدية بالالتزام بالنزاهة والشفافية في كافة مراحل الشراء منعا لإهدار المال العام
·         الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

وكالة  الراي

·         الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
·         إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا
·         الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة
·         "الشرطة البحرية" استعداد وجهوزية لفصل الشتاء
·         استشهاد مسن جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه برام الله
·         اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة
·         أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
·         إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل
·         المرور: 5 إصابات في 10 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
·         5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة من الأسر

وكالة صفا

·         120 طنا من سمك الدنيس ستنتج بمايو المقبل
·         الاستزراع البحري بغزة لسد عجز حصار الاحتلال للصيادين
·         حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
·         3 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا في غزة
·         استشهاد مسنّ باعتداء لجنود الاحتلال في رام الله
·         #انقذوا_النقب.. نشطاء يُطلقون وسمًا لدعم أهالي النقب أمام هجمة الاحتلال
·          

وكالة سما

·         الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا
·         مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..
·         صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال
·         الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)
·         السيسي يؤكد لأبو مازن دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
·          

فلسطين اليوم

·         حركة الجهاد الإسلامي : إعدام الاحتلال للمسن في "جلجليا" جريمة حرب تستوجب المحاسبة
·         كيف يساعد السجان "الإسرائيلي" على تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين؟
·         استشهاد مُسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به في قرية جلجليا شمال رام الله
·         صور خاصة : آلاف الطلبة يتوجهون لمدارسهم في كافة محافظات الوطن مع بدء الفصل الدراسي الثاني
·         مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
·        

عرب 48

·         هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة
·         الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ... ووقفات مسانِدة بالضفة
·         جامعة بيرزيت تعلن تعليق التعليم حتّى الأحد
·         في أعلى حصيلة يومية: الصحة الإسرائيلية تسجيل 43,815 إصابة بكورونا
·         مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول خليجية ونظام الأسد
·         إصابة جندي إسرائيلي دهسا شمال رام الله واعتقال السائق الفلسطيني
·         تسجيل حصيلة الإصابات اليومية الأعلى منذ بدء انتشار كورونا: 41,154 حالة
·         تقليص فترة الحجر الصحي لمرضى كورونا إلى 7 أيام
·          

وكالة وفا

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
·         الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة
·         عورتاني يفتتح الفصل الدراسي الثاني من بلدة عقربا جنوب نابلس
·         استشهاد مسن بعد التنكيل به من قبل الاحتلال في قرية جلجليا شم ...

حدث في مثل هذا اليوم

12 كانون ثاني (يناير)
·         2009 م استشهاد الصحفي محمد حرز الله الذي يعمل منتجا للأخبار في قناة القدس الفضائية.
·         2009م استشهاد الصحفي بلال ديبة الذي يعمل مصورا تلفزيونيا في قناة القدس الفضائية.
·         2006م استشهاد المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من سرايا القدس خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.
·         2005م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في قراوة بني زيد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. والشهيدان هما: عبد الله الديك من كفر الديك قضاء سلفيت، ووافي الشعيبي من دير غسانة.
·         2003م مقتل مستوطنين اثنين وجرح 3 آخرين في اقتحام مستوطنة قرب مدينة العفولة المحتلة نفذه مجاهدان من بلدة قباطية غرب جنين، وسرايا القدس تتبنى العملية.
·         2000م النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عاماً من مستوطني القدس الغربية، كان هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.
·         2000م رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يتنبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية خلال شهرين.
·         1968م سلطات الاحتلال تقيم أول مستوطنة لليهود في مرتفعات الجولان السورية.
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