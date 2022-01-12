النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022
أخبار فلسطينية
· استشهاد مسن بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال
· بالفيديو توتر ومواجهات في النقب المحتل وإحراق سيارات لشرطة الاحتلال
· حماس تبارك عملية الدهس غرب رام الله: نحن أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية
· أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
· وفد مركزية «فتح» يصل إلى بيروت استكمالا للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في دمق
· قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي- (فيديو)
أخبار إسرائيلي
· «العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين
· إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبي منها
· إسرائيل تسجل رقما قياسيا بـ38 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
· مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول خليجية ونظام الأسد
· إصابة جندي إسرائيلي دهسا شمال رام الله واعتقال السائق الفلسطيني
· أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
اخبار دولية
اخبار عربية
· توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»
· السعودية - إسرائيل: من التكامل إلى التماهي
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الصحف العربية
القدس العربي
· استشهاد فلسطيني مسن شمالي رام الله
· أبو مرزوق: تلقّينا دعوة روسيّة للمصالحة الفلسطينية
· وسط حراسة مشددة.. مستوطنون ووفد إماراتي يقتحمون المسجد الأقصى- (فيديو)
· عامر الهزّيل… صوت ملحمة البقاء الفلسطينية في صحراء النقب رغم الحدود والسدود
· مستوطنون ينصبون كاميرات مراقبة على منزل في الشيخ جراح- (فيديو)
· وفد مركزية «فتح» يصل إلى بيروت استكمالا للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في دمق
· قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي- (فيديو)
· إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة والقدس واستمرار هجمات المستوطنين
· قوات الاحتلال تنفذ العديد من الهجمات على حدود غزة وتلاحق الصيادين والمزارعين
الشرق الأوسط
· «العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين
· أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
· توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»
· «يونيفيل» بين ضغوط
· شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين
الغد الأردنية
· استشهاد مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه
الاهرام المصرية
· تقرير: استشهاد مسن فلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
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الاخبار اللبنانية
· مزرعة السفارات الفلسطينية: وراثة عائلية - «فتحاوية»
· إصابة عسكري إسرائيلي في عملية دهس في رام الله
· الإضراب يعمّ «النقع» في النقب احتجاجاً على مصادرة الأراضي وتجريفها
· السعودية - إسرائيل: من التكامل إلى التماهي
الشرق القطرية
· تعاني من إعاقةٍ مدى الحياة.. مستشفى حمد بغزة يتدخل ويعيد لطفلة حركتها الطبيعية
· بالفيديو: عضو بالكنيست يهدد سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم
الشروق المصرية
· إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف في «النقب»
· إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبي منها
· إسرائيل تسجل رقما قياسيا بـ38 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
· إصابة 12 فلسطينيا بالمطاطي في مواجهات مع الاحتلال بالمدخل الشمالي للبيرة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· الفتى "النواتي".. ضحية تنصل السلطة من دفع ديون مستشفى النجاح
· "حماس" تنعى نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين السابق "أبو غنيمة"
· تقرير الحركة الطلابية "ببيرزيت" .. رئة نضالية تمدّ جامعات الضفة بالنفس الوطني
· خاص عاصي: اقتحام أمن السلطة منزلي "تصرف همجي غير مقبول"
· استشهاد مسن بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال
· بالفيديو توتر ومواجهات في النقب المحتل وإحراق سيارات لشرطة الاحتلال
· حماس تبارك عملية الدهس غرب رام الله: نحن أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية
جريدة القدس
· استشهاد مسن من جلجليا شمال رام الله بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه
· غزة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا
· قوات الاحتلال تقتحم بلدتي تقوع وحوسان وتنكل بالمواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم
· اعتقال 14 مواطنًا بالضفة
· انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمنطقة باب الأسباط في القدس
· استشهاد 3 صيادين وإصابة 7 واعتقال 11 خلال 2021
· 31جنديًا إسرائيليًا قتلوا خلال 2021
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صحيفة الأيام
· » إصابة العشرات في مواجهات البيرة وأبو ديس وتجريف 40 دونماً في بتير
· »قمة عباس - السيسي: دعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والتنسيق المكثف
· »الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ووقفات تضامن وإسناد...
· »"كورونا": تسجيل 185 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
· »"العليا" الإسرائيلية تمنع وزيرة الداخلية من منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية
· »النقب: اعتقالات وإصابات خلال مداهمة الشرطة الإسرائيلية قرى لقمع احتجاجات
· »المتوكل طه وحسن حميد يتقاسمان جائزة الدولة التقديرية لمجمل الأعمال
الحياة الجديدة
· استشهاد مسن بعد التنكيل به من قبل الاحتلال في قرية جلجليا شمال رام الله
· حفريات استيطانية جديدة وتخريب في ساحات الحرم الإبراهيمي
· فوضى أمنية يفتعلها الاحتلال بواسطة "مركزي الأمن بالمستوطنات"
· مطالبة الجهات التعاقدية بالالتزام بالنزاهة والشفافية في كافة مراحل الشراء منعا لإهدار المال العام
· الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة
وكالة الراي
· الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
· إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا
· الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة
· "الشرطة البحرية" استعداد وجهوزية لفصل الشتاء
· استشهاد مسن جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه برام الله
· اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة
· أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
· إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل
· المرور: 5 إصابات في 10 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
· 5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة من الأسر
وكالة صفا
· 120 طنا من سمك الدنيس ستنتج بمايو المقبل
· الاستزراع البحري بغزة لسد عجز حصار الاحتلال للصيادين
· حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
· 3 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا في غزة
· استشهاد مسنّ باعتداء لجنود الاحتلال في رام الله
· #انقذوا_النقب.. نشطاء يُطلقون وسمًا لدعم أهالي النقب أمام هجمة الاحتلال
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وكالة سما
· الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا
· مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..
· صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال
· الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)
· السيسي يؤكد لأبو مازن دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
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فلسطين اليوم
· حركة الجهاد الإسلامي : إعدام الاحتلال للمسن في "جلجليا" جريمة حرب تستوجب المحاسبة
· كيف يساعد السجان "الإسرائيلي" على تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين؟
· استشهاد مُسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به في قرية جلجليا شمال رام الله
· صور خاصة : آلاف الطلبة يتوجهون لمدارسهم في كافة محافظات الوطن مع بدء الفصل الدراسي الثاني
· مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
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عرب 48
· هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة
· الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ... ووقفات مسانِدة بالضفة
· جامعة بيرزيت تعلن تعليق التعليم حتّى الأحد
· في أعلى حصيلة يومية: الصحة الإسرائيلية تسجيل 43,815 إصابة بكورونا
· مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول خليجية ونظام الأسد
· إصابة جندي إسرائيلي دهسا شمال رام الله واعتقال السائق الفلسطيني
· تسجيل حصيلة الإصابات اليومية الأعلى منذ بدء انتشار كورونا: 41,154 حالة
· تقليص فترة الحجر الصحي لمرضى كورونا إلى 7 أيام
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وكالة وفا
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة
· عورتاني يفتتح الفصل الدراسي الثاني من بلدة عقربا جنوب نابلس
· استشهاد مسن بعد التنكيل به من قبل الاحتلال في قرية جلجليا شم ...
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