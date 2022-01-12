النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022

10:49النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022

09:44الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟