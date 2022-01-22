غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف “جرائم الاحتلال” وتحذر من خطورة “إرهاب المستوطنين”

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

تظاهرة في شيكاغو غدا احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

أخبار عربية

قطر توقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

مغربية مقدسية ترابط لصون أمانة المغاربة بالقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

بلاد على أهبة الفجر»: كتاب عن العصيان المدني والحياة اليومية في مدينة فلسطينية

المستوطنون يكثفون هجماتهم في الضفة الغربية: إصابة 8 متضامين والسيطرة على 4 دونمات وتسييج منزل في الشيخ جراح

حالة الأسير أبو حميد المنوم منذ 17 يوما لا تزال خطرة.. و”أسرى الشعبية” يبدأون خطوات احتجاجية

الشرق الأوسط

المالكي لغوتيريش: الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين يتسارع

«السلطة» تطالب بإطلاق 25 أسيراً معتقلين منذ «أوسلو»

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال والمستوطنين حرب إسرائيلية على ثقافة السلام

رئيس وزراء فلسطين يدين اعتداءات المستوطنين ويدعو الأمم المتحدة لوقفها

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابًا فلسطينيًا خلال قمعها مظاهرة في الشيخ جرّاح

مستوطنون يقتحمون قرية «قريوت» جنوب نابلس بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

الشروق المصرية

قيادي بحركة فتح: حجم التظاهر ضد انتهاكات الاحتلال لحي الشيخ جراح الأكبر منذ 2002

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح

الغد الأردنية

الشرق القطرية

مغربية مقدسية ترابط لصون أمانة المغاربة بالقدس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

حكومة الاحتلال ترفض طلبًا رسميًا من القيادة بالسماح بزيارة الأسير ناصر أبو حميد

كتائب الأقصى وفصائل المقاومة في جنين تتوعد الاحتلال بضربات موجعة

مستوطن يحاول دهس مواطن ونجله قرب نابلس

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شمال الخليل

المسنة لمياء أبو الرب.. 20 عامًا تتنقل بين سجون الاحتلال ولم تفقد الأمل بحرية ابنها محمد

وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

المحكمة الفدرالية الألمانية: حملات “مقاطعة إسرائيل” تعبير عن الرأي يكفله القانون

مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية في كفر الديك

الحياة الجديدة

43 عاما على استشهاد "الأمير الأحمر"

السفير منصور في رسائل متطابقة: إسرائيل لم تعد تختبر صبر المجتمع الدولي وإفلاتها من العقاب وصل لأعلى مستوياته

استمرار التظاهرات التضامنية مع أهالي النقب لليوم السادس

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب سنجل

جريدة الأيام

لنقاط الساخنة تشتعل .. مسيرات ومواجهات وإصابات ومستوطنون يقتلعون مئات...

بورين: إصابة عشرة متضامنين إسرائيليين في اعتداء مستوطنين خلال زرع أشجار

مئات الفلسطينيين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب يتحدّون الاحتلال...

مواجهات وإصابات في كفر قدوم وقباطية مستوطنون يجرفون أراضي في جالود للتوسع

محمود صالحية: هدموا بيتي ولكنني سأعود وهذه هي المرة الثانية التي يتم تهجيرنا...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو"

صحيفة عبرية: هذا ما يزيد قلق الأوساط الأمنية الاسرائيلية في النقب

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

هآرتس: إلى “منظومة الجرافات”.. ماذا لو كان ساكنو البيت عائلة يهودية بدلاً من صالحية؟

الزراعة": تطعيم 200 ألف رأس من الأغنام والأبقار لمنع انتشار الحمى القلاعية

عرب 48

إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد

إصابة شاب بنيران الاحتلال شمال رام الله

إصابات في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة

إرهاب المستوطنين: اقتلاع 300 شجرة زيتون واعتداء على متضامنين ومزارعين

وكالة وفا

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