النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022
أخبار فلسطينية
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف “جرائم الاحتلال” وتحذر من خطورة “إرهاب المستوطنين”
50 ألف مُصل في الأقصى رغم حواجز الاحتلال
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يوقع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز
بدران: اقتحام بيوت بلدة "بيتا" واعتقال أبنائها طعنة في ظهر المقاومة الشعبية
حماس: اعتقال السلطة لأبناء "بيتا" طعنة في ظهر المقاومة الشعبية
حالتا وفاة وارتفاع بأعداد إصابات كورونا في غزة
خضر عدنان: السلطة وجهت ضربة قاسية لمقاومة الاحتلال بـ"جبل صبيح"
قيادي بحماس: فتح أفشلت لقاءات الجزائر قبل أن تبدأ
أخبار إسرائيلية
إسرائيل لا تستبعد ترميم العلاقات مع تركيا
"الصحة الإسرائيلية": ارتفاع عدد الحالات الحرج ...
اخبار دولية
أول قرار دولي في الأمم المتحدة ضد إنكار “الهولوكوست”
الأمم المتحدة تدين طرد إسرائيل أسرة فلسطينية في حي الشيخ جراح
محكمة ألمانيّة: حملات مقاطعة (إسرائيل) تعبير عن الرأي وفق القانون
تظاهرة في شيكاغو غدا احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا
2500 أميركي يطالبون "بلينكن" التدخل لوقف ما يجري في النقب
أخبار عربية
قطر توقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز
مغربية مقدسية ترابط لصون أمانة المغاربة بالقدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بلاد على أهبة الفجر»: كتاب عن العصيان المدني والحياة اليومية في مدينة فلسطينية
المستوطنون يكثفون هجماتهم في الضفة الغربية: إصابة 8 متضامين والسيطرة على 4 دونمات وتسييج منزل في الشيخ جراح
حالة الأسير أبو حميد المنوم منذ 17 يوما لا تزال خطرة.. و”أسرى الشعبية” يبدأون خطوات احتجاجية
الشرق الأوسط
50 ألف مُصل في الأقصى رغم حواجز الاحتلال
المالكي لغوتيريش: الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين يتسارع
«السلطة» تطالب بإطلاق 25 أسيراً معتقلين منذ «أوسلو»
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال والمستوطنين حرب إسرائيلية على ثقافة السلام
رئيس وزراء فلسطين يدين اعتداءات المستوطنين ويدعو الأمم المتحدة لوقفها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابًا فلسطينيًا خلال قمعها مظاهرة في الشيخ جرّاح
مستوطنون يقتحمون قرية «قريوت» جنوب نابلس بالضفة الغربية
6 إصابات بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بكفر قدوم
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية
الشروق المصرية
قيادي بحركة فتح: حجم التظاهر ضد انتهاكات الاحتلال لحي الشيخ جراح الأكبر منذ 2002
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح
الغد الأردنية
الاحتلال يستهدف تشريد عائلة جديدة في “الشيخ جراح”
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الشرق القطرية
مغربية مقدسية ترابط لصون أمانة المغاربة بالقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
رفع قضية عائلة صالحية في الشيخ جراح لـ"الجنائية الدولية"
بالصور "مباحث التموين" تنفذ جولات ميدانية على محطات تعبئة الغاز المنزلي بغزة
"فصائل بيتا": اعتداءات السلطة تقتل الروح الوطنية في أيقونة المقاومة الشعبية
مستوطنون يقتلعون ويحطمون 90 شجرة زيتون في سلفيت
"الشعبية" تدين اعتداء أمن السلطة على "بيتا" وتدعو لمحاسبة مصدري الأوامر
مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس
القدس المحلية
حكومة الاحتلال ترفض طلبًا رسميًا من القيادة بالسماح بزيارة الأسير ناصر أبو حميد
كتائب الأقصى وفصائل المقاومة في جنين تتوعد الاحتلال بضربات موجعة
مستوطن يحاول دهس مواطن ونجله قرب نابلس
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شمال الخليل
المسنة لمياء أبو الرب.. 20 عامًا تتنقل بين سجون الاحتلال ولم تفقد الأمل بحرية ابنها محمد
وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين
المحكمة الفدرالية الألمانية: حملات “مقاطعة إسرائيل” تعبير عن الرأي يكفله القانون
مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية في كفر الديك
الحياة الجديدة
43 عاما على استشهاد "الأمير الأحمر"
السفير منصور في رسائل متطابقة: إسرائيل لم تعد تختبر صبر المجتمع الدولي وإفلاتها من العقاب وصل لأعلى مستوياته
استمرار التظاهرات التضامنية مع أهالي النقب لليوم السادس
الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب سنجل
جريدة الأيام
لنقاط الساخنة تشتعل .. مسيرات ومواجهات وإصابات ومستوطنون يقتلعون مئات...
بورين: إصابة عشرة متضامنين إسرائيليين في اعتداء مستوطنين خلال زرع أشجار
مئات الفلسطينيين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب يتحدّون الاحتلال...
مواجهات وإصابات في كفر قدوم وقباطية مستوطنون يجرفون أراضي في جالود للتوسع
محمود صالحية: هدموا بيتي ولكنني سأعود وهذه هي المرة الثانية التي يتم تهجيرنا...
وكالة صفا
"المتابعة الوطنية" تستهجن الاعتقالات السياسية في بيتا
بعد ضغط شعبي كبير.. السلطة تفرج عن معتقلي بيتا
كتائب الأقصى وفصائل المقاومة في جنين تتوعد الاحتلال بضربات موجعة
اعتقال أسير محرر وأربعة فتيه على حاجز غرب جنين
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شمال الخليل
"التنسيق الفصائلي": اعتقالات السلطة في بيتا تقتل الروح الوطنية
اختناقات بقمع الاحتلال لمسيرات رافضة للاستيطان بنابلس
الاحتلال يستهدف مزارعي شرق خانيونس ودير البلح
أمن السلطة يعتقل 3 شبان من بيتا
وكالة الرأي الفلسطينية
5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة
الهلال الأحمر: 88 إصابة خلال المواجهات في قرى نابلس
الجهاد": اعتقال الشيخ الجاغوب ضربة للمقاومة بجبل صبيح
مستوطنون يقتلعون 300 شتلة زيتون غرب نابلس
المرور: إصابة متوسطة في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدهون يتفقد سير العمل في مجمع محاكم رفح
فلسطين اليوم
"بيت ليد": الصاروخ المزدوج الذي وضع بصمته القوية في مسار المقاومة الفلسطينية
صحيفة تكشف حقيقة تقليص قطر منحتها لمصلحة موظفي غزة
زورق "إسرائيلي" يخرق المياه الإقليمية اللبنانية
الشعبيّة تدعو لوقف ملاحقة أمن السلطة لرموز المقاومة الشعبية في بيتا
سما نيوز
مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو"
صحيفة عبرية: هذا ما يزيد قلق الأوساط الأمنية الاسرائيلية في النقب
صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين
نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي
هآرتس: إلى “منظومة الجرافات”.. ماذا لو كان ساكنو البيت عائلة يهودية بدلاً من صالحية؟
الزراعة": تطعيم 200 ألف رأس من الأغنام والأبقار لمنع انتشار الحمى القلاعية
عرب 48
إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد
إصابة شاب بنيران الاحتلال شمال رام الله
إصابات في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة
إرهاب المستوطنين: اقتلاع 300 شجرة زيتون واعتداء على متضامنين ومزارعين
وكالة وفا
وقفة دعم للأسير ناصر أبوحميد والمطالبة باسترد ...
النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما الق ...
النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأرا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 كانون ثاني (يناير)
- 2003م وقع هجوم بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة القدس الغربية حيث قام به المناضل سعيد إبراهيم رمضان من قرية تل قضاء نابلس وهو تابع لكتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار على عدد من المحتلين الإسرائيليين في قلب المدنية وقد أدت هذه العملية إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.
- 2003م اغتيال القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف السوركجي و3 شهداء هم: نسيم أبو الروس، كريم مفارجة، جاسر سمارو.
- 1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1985م وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن إصابة 4932ممن جنودها بعاهات مختلفة أثناء غزوها للبنان الذي بدأ عام 1982مفي صفحته الثانية.
- 1984م إرهابيون يهود يقذفون قنابل حارقة على المسجد الأقصى بهدف إحراقه.
- 1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.
- 1948م وفادة أديب اللغة العربية وعميد الأدب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي.