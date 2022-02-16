وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول تطوير خدمات الاستقبال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022 وكالة الرأي الفلسطينية شبكة إعلامية ألمانية تفصل صحفيَين فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وثيقة إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع مطلع شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فلتر بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع (1000) غطاء شتوي على الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية جمعية "العاد" تستولي على أرض لمقدسيين في سوان وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري 435 عملية جراحية في المخ والأعصاب خلال 2021
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022

16 شباط / فبراير 2022 11:49

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

  •  

الغد الأردنية

 

 

 الاهرام المصرية

·                     

الشرق القطرية

 

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

  •  

جريدة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

 

وكالة  الراي

وكالة صفا

 

وكالة سما

فلسطين اليوم


عرب 48

 

  وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

  • 16 شباط (فبراير)
  • 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
  • 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
  • 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
  • 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
  • 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟