النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022
أخبار فلسطينية
- الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائف صاروخية وتنتشر على ساحل غزة
- حماس” و”الجهاد” تدعوان لتصعيد المقاومة الشاملة بالضفة
- الاحتلال يخطر بهدم منشآت زراعية في عاطوف جنوب طوباس
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تكشف: أساس العلاقة مع البحرين أمني… والفلسطينيون ينتقدون بشدة حكامها بسبب «الاستقبال الآثم» لبينيت
- وثيقة “إسرائيلية” تحذر من تفجر الأوضاع بفلسطين مطلع رمضان
- هآرتس: “إلعاد” الاستيطانية تبدأ بنشاطات في أراضٍ فلسطينية خاصة
- إسرائيل والبحرين: "تعزيز مسارات التعاون على كافة الأصعدة"
- تقرير: إسرائيل توفد مبعوثا لمفاوضات النووي في فيينا
- شاكيد تسعى لتعيين مقربين في رئاسة لجان تنظيم وبناء
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اخبار دولية
- وفد تركي رفيع يصل إلى تل أبيب لتنسيق زيارة هرتسوغ لتركيا
- صحيفة تركية : انقرة تسعى لطرد قادة "حماس" العسكريين من أراضيها
- تقرير: اتصالات مصرية مكثفة بعد رصد استعدادات عسكرية بغزة وهذا ما أبلغته القاهرة للفصائل..
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل تكشف: أساس العلاقة مع البحرين أمني… والفلسطينيون ينتقدون بشدة حكامها بسبب «الاستقبال الآثم» لبينيت
- “حماس” و”الجهاد” تدعوان لتصعيد المقاومة الشاملة بالضفة
- دقّ طبول الكشافة والغناء الشعبي: مقدسيون يحتجون أمام بلدية الاحتلال في القدس على سياسة هدم المنازل
- الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير المجر
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله- (فيديوهات)
- إسرائيل تكشف أسس العلاقة مع البحرين أمنياً.. والفلسطينيون ينتقدون حكام البحرين بسبب “الاستقبال الآثم” لبينيت
- الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائف صاروخية وتنتشر على ساحل غزة
- الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون الإسرائيلية ويستعدون
الشرق الأوسط
- إسرائيل تقتل فلسطينياً قرب رام الله
- الشرطة الإسرائيلية تُحول «الشيخ جراح» إلى ثكنة
- عقيلة يؤكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية
الاخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- وثيقة “إسرائيلية” تحذر من تفجر الأوضاع بفلسطين مطلع رمضان
- ولي عهد البحرين يزور “إسرائيل” “في المستقبل القريب”
- المستوطنون المتطرفون يواصلون اعتداءاتهم على الشيخ جراح
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
- وثيقة “إسرائيلية” تحذر من تفجر الأوضاع بفلسطين مطلع رمضان
الاهرام المصرية
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الشرق القطرية
- الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان
- استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مركز حقوقي يدين اعتداء أمن السلطة على موكب المحرر "بشكار"
- "ناصيف": الاعتداء على الأسرى المحررين "انحدار بشع"
- تقرير مع تصاعد أحداث "الشيخ جراح".. سيناريوهات متوقعة تنذر بالخطر
- 19 عامًا على استشهاد نضال فرحات.. رجل الطائرة والصاروخ
- تقرير أمن السلطة يتجاهل الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين في سجونه
- خاص القيادي عدنان يحذِّر من محاولات السلطة تغييب فصائل المقاومة بالضفة
- 20 عامًا على رحيل أول صانعٍ لصواريخ القسام
جريدة القدس
- محدث| الكيلة تتحدث عن مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان والتحويلات الطبية
- بسبب رشق الحجارة.. المستوطنون بالضفة يهرعون لتلقي الدعم النفسي!!
- إصابة 4 أسرى بكورونا في معتقل “رامون”
- (محدث): 16 معتقلًا في الضفة الغربية
- هآرتس: “إلعاد” الاستيطانية تبدأ بنشاطات في أراضٍ فلسطينية خاصة
- شابة تقدم استئنافًا ضد 6 ضباط إسرائيليين في قضية تعرضها “لاعتداء جنسي” عند اعتقالها
- غزة: 7 وفيات و1260 إصابة جديدة بكورونا
- اقتحامات واسعة في بيت لحم
- مواجهات بين الشبان والاحتلال في الخليل
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صحيفة الأيام
- استشهاد شاب بالرصاص قرب النبي صالح وإصابات خلال مواجهات في محافظات عدة
- »الاحتلال يحوّل الشيخ جراح إلى ثكنة عسكرية ويواصل الاعتداءات والاعتقالات
- »"كورونا": 24 وفاة ورصد 3648 إصابة جديدة
- »ضغوط من المستوطنين على بينيت لدعم خطة إخلاء الخان الأحمر
- »جيش الاحتلال ينفذ مناورات واسعة في الأغوار الشمالية
- »انطلاق أعمال بناء حي "لنا" بالقدس
- »عبد الله عيسى في متحف درويش: قراءات شعرية وتوقيع مجموعتيْن
الحياة الجديدة
- حذر من الموت الطبيعي.. فارتقى شهيداً
- انتخابات بلدية نابلس.. مطالب شعبية حاضرة وقوائم غائبة
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
- عصافير الشمس تحلق فوق المخيم
وكالة الراي
- غزة: 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- "العمل" تبحث التنسيق مع "غرفة غزة" بشأن تصاريح العمال
- مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون باحات الأقصى
- جمعية "العاد" تستولي على أرض لمقدسيين في سوان
- قادة المستوطنات في القدس يطالبون بإخلاء "الخان الأحمر"
- الاقتصاد والأشغال تبحثان ضبط جودة المواد الإنشائية
- سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط من "الشاباك"
- جبارين: أي مساس بالأسرى سيؤدي إلى انتفاضة
وكالة صفا
- يديعوت: تضاعف عمليات إلقاء الحجارة بالضفة يعمق الأزمات النفسية للمستوطنين
- 7 وفيات و1260 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
- البرغوثي.. أصيب واعتقل واستشهد في نفس المكان
وكالة سما
- غزة : 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى تل أبيب
- صحيفة تركية : انقرة تسعى لطرد قادة "حماس" العسكريين من أراضيها
- تقرير: اتصالات مصرية مكثفة بعد رصد استعدادات عسكرية بغزة وهذا ما أبلغته القاهرة للفصائل..
- أين ذهبت الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان ؟ الكيلة تجيب
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فلسطين اليوم
- جديد تصاريح عمال "إسرائيل" من غزة والشرط الوحيد للقبول والعدد المتوقع
- الشهيد نهاد البرغوثي: اختار بيته في الجنة وهيأ عائلته لاستشهاده وهذا ما كان يُغيظه!
- هزتان خلال أقل من 12 ساعة وهيئة "إسـرائيلية" تحذر من وقوع زلزال كبير مدمر في المنطقة
- الاحتلال يسابق الزمن قبل شهر رمضان ويسعى لفرض ترتيبات أمنية جديدة في باب العامود
- بالأسماء : مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 12 مواطناً
عرب 48
- 16معتقلا بالضفة واقتحامات ببيت لحم وجنين
- شهيد برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح
- فصائل المقاومة في غزة: "المعركة مع الاحتلال لم تنته إلا بزوال العدوان"
- الاحتلال يستعد لـ"تصعيد" في الضفة خلال شهر رمضان
- إسرائيل والبحرين: "تعزيز مسارات التعاون على كافة الأصعدة"
- تقرير: إسرائيل توفد مبعوثا لمفاوضات النووي في فيينا
- شاكيد تسعى لتعيين مقربين في رئاسة لجان تنظيم وبناء
- استطلاع: حزب بينيت على وشك الاندثار
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وكالة وفا
- (محدث) الاحتلال يحشد عشرات الجنود قرب خيام المواطنين ومستوطن ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يخطر بهدم منشآت زراعية في عاطوف جنوب طوباس
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 شباط (فبراير)
- 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
- 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
- 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
- 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
- 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.