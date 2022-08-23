النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2329) الثلاثاء 23/9/2022
أخبار فلسطينية
رئيس وزراء فلسطين يوجه بترجمة وثائق المذابح ضد الفلسطينيين وتوزيعها على السفارات
الخارجية الفلسطينية: شعبنا يرفض أي حلول أو كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء اقتحام الاحتلال لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية
الزهار: مقاومة الضفة باتت استنساخاً لغزة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تحذّر من حرب وجيشها يحشد على الحدود مع لبنان
باحثة إسرائيلية تؤكد الشبه بين كفر قاسم وجرائم النازيين والأمريكيين في فيتنام
وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع مصر تمر بأزمة
هيئة البث الإسرائيلي: مصر غاضبة من إسرائيل والشاباك يحاول احتواء الأزمة
انتخابات تمهيدية لأحزاب إسرائيلية ستختار قائمتها لانتخابات الكنيست
45 منظمة إسرائيلية تعبر عن رفضها تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية
رئيس المخابرات المصرية يتمسك بشرطه بشأن غزة و"تل أبيب" تخشى فقدان التنسيق في ملفات حساسة
الإذاعة العبرية: سفراء أوروبيون يرفضون ادعاءا ...
اخبار دولية
محكمة أميركية ترفض منع بيع منتجات بن آند جيري في المستوطنات الإسرائيلية
"الغارديان": سي آي إيه لم تجد دليل على ربط المؤسسات الفلسطينية بـ "الإرهاب"
طليب تطالب إدارة بايدن بمحاسبة "إسرائيل" على إغلاقها مؤسسات فلسطينية
أخبار عربية
نائب رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع الوسيط الأمريكي تطورات مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
البرلمان العربي يستنكر حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني للنيل من عدالة القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
جيش الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة
اجتماع هام بين حماس والجهاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين لـ”تصليب المواقف”
إسرائيل تسير أول رحلة طيران لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة
تحويل رواتب “عمال داخل الخط الأخضر” إلى البنوك الفلسطينية.. تطمينات رسمية بعد “إضراب تاريخي” على المعابر- (صور)
العالول يدعو الجالية للتأثير على صناع قرار البيت الأبيض.. وطليب تنتقد فشل بايدن في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
آثار خطيرة للعدوان الإسرائيلي على غزة.. ثلث السكان بحاجة لدعم نفسي والأطفال يروون قصصا مأساوية
الشرق الأوسط
حملة اعتقالات إسرائيلية تطال أمين سر حركة «فتح» في القدس
رقم قياسي في عدد المعتقلين بلا تهمة في سجون إسرائيل
الاهرام المصرية
التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يبحثان القضية الفلسطينية
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس
بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك غرب أريحا
حروق وآلام شديدة.. هيئة شؤون الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعا صحيا صعبا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
180 طفلا أسيرا يخوضون معركة ضد العقوبات الجماعية الإسرائيلية
الأسرى الفلسطينيون يشرعون بـ “خطوات احتجاجية” ضد السجّان الإسرائيلي
من هو بسام السعدي.. القيادي في الجهاد الإسلامي؟
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة
الشرق القطرية
" فلسطين تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى
الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية
فلسطين تطالب مجلس الأمن باعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام من ضمنهم العواودة
الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري
جبارين: قيادة الأسرى تعد بيانًا لتجييش شعبنا لنصرتهم الجمعة القادمة
حريتهم تصنعها المقاومة.. الناشطة "البرغوثي": الأسرى بحاجة لتحرك شعبي
الناشط "براهمة": الأسرى سينجحون في إرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم
القيادي "بدران" يشيد بتضحيات الأسير القسامي المحرر أمجد السايح
القيادي "شهاب": حماس والجهاد أقوى من كل محاولات "دق الأسافين"
القدس المحلية
انتخابات تمهيدية لأحزاب إسرائيلية ستختار قائمتها لانتخابات الكنيست
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم قياديان في حماس
الاحتلال يهدم غرفة سكنية في قرية فراسين
أكثر من 150 منظمة تطالب بإلغاء إغلاق 7 مؤسسات فلسطينية وتصنيفها بـ"الإرهاب"
مجلس الوزراء يرفض الإجراءات الإسرائيلية ضد التعليم في القدس
الشؤون المدنية: تسليم جثمان الشهيدة مي عفانة غد الثلاثاء
الأسرى في كافة السّجون ينفذون أولى خطواتهم الاحتجاجية
الحياة الجديدة
سلطة النقد تعفي أجور العمال المحولة إلى البنوك من الرسوم والعمولات
إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس
مهرجان "الباذنجان" البتيري.. إرث يتحدى الاحتلال
وقفتان في مخيمي برج البراجنة والرشيدية دعما للرئيس بوجه حملة التحريض المغرضة
القوى الوطنية والإسلامية تستنكر الحملة ضد الرئيس
جريدة الأيام
حملة هدم واسعة لمنازل في محافظة أريحا ومعسكر جديد لجيش الاحتلال في الخليل
الأسرى يبدؤون تحركهم بالامتناع عن "الفحص الأمني" وإرجاع وجبات الطعام
سلطة النقد: لا عمولات على رواتب عمال الداخل
مجلس الوزراء يرفض الإجراءات الإسرائيلية ضد التعليم في القدس ويطالب بعدم...
اليوم .. قمة تجمع قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات في العلمين
»المركزي الإسرائيلي" يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في 20 عاماً
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة بينهم قياديان في حماس
قلق أوروبي من استهداف الاحتلال عمل منظمات فلسطينية
أكثر من 150 منظمة تطالب بإلغاء إغلاق 7 مؤسسات فلسطينية
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيدة مي عفانة غداً الثلاثاء
الاحتلال يقيم معسكرًا على أراضي المواطنين في الخليل
قاسم: حماس تتبنى استراتيجية واضحة في تطوير العمل المشترك
حماس والجهاد: المقاومة خيارنا الاستراتيجي و"الغرفة المشتركة" منجز وطني
محدث إصابة عامل في طوباس وحملة اعتقالات في مدن الضفة
محدث الاحتلال ينسحب من بلدة سلواد برام الله بعد عمليات تمشيط
فيديو "المكتب الإعلامي" ينظم لقاءً بين المالية والشركات الإعلامية
محدث اجتماع قيادي كبير بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي
العدل تستقبل وفداً عن أصحاب صالونات تصفيف الشعر وفن التجميل
الغصين يستقبل وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"
فلسطين اليوم
الحركة الأسيرة: لجنة الطوارىء الوطنية ستصدر بياناً بعد قليل فيما يتعلق "بخطوات الأسرى التصعيدية ضد إدارة السجون"
الاحتلال يتودد للمصريين بفتح ملف مقبرة اللطرون والحديث عن بدء استخراج الجثامين
بالصور الاحتلال يُجبر عائلة أبو السعود على هدم منشآتها التجارية في حي رأس العامود بسلوان
إصابة عامل من طوباس
سما نيوز
صحيفة تكشف عن طبيعة الرسائل التي نقلها "الشاباك" للمخابرات المصرية
استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في نابلس
نصر الله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها
صحيفة عبرية: للإسرائيليين.. لا تسمحوا لـ"أفعى رام الله" بالدخول إلى "أوسلو" مرة أخرى
أوروبا تحرج "إسرائيل" بشأن اتهام المنظمات الفلسطينية الستة بـ"الإرهابية"
عرب 48
مواجهات بسلواد واعتقالات بالضفة
اشتيّة يعلن إعفاء أجور العمال من الرسوم والعمولات
الأسرى بسجون الاحتلال: أمراض مزمنة وموت بطيء
وكالة وفا
العليا الاسرائيلية ترفض التماسا لوقف هدم مدرس ...
إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوب ...
الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخض ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 23 آب (أغسطس)
- 2002م استشهد قائد كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين الشهيد محمد حاتم العط (22معاماً) إثر اشتباكٍ مع قوات الاحتلال في المدينة .
- 2002م كتائب شهداء الأقصى تتبنّى عمليّة اقتحام مغتصبة "كفار داروم" قرب دير البلح ، و منفّذاها هما الشهيدان مدحت اليازجي (27 عاماً) من سكان بلدة بيت لاهيا و وافي الدسوقي (25 عاماً) من سكان مخيم المغازي ، و ادعى الاحتلال أن العمليّة أسفرت عن إصابة جنديّ صهيوني .
- 1929م انتفاضة البراق في فلسطين عندما قامت معركة عنيفة عند ممر البراق في القدس 20/8/1929 لم يتمكن البوليس من إنهائها إلا بمشقة شديدة، ولم يجد العرب إلا أن يجددوا هجماتهم على مجموعات يهودية مسلحة استمرت طوال يوم 23/8/1929 فخرج 107 من الفريقين وخسر اليهود 28 قتيلا وكانت المعركة تدور في شوارع القدس من ركن إلى ركن.
- 1903م انعقاد المؤتمر الصهيوني السادس في بال في الفترة من (23-28/8/1903) بحضور 592ممندوباً، وقد افتتح هرتزل المؤتمر بعد أن كان تشمبرلين رئيس وزراء بريطانياً، قد أبلغه رسمياً عن استعداد بريطانيا السماح بتوطين اليهود في أوغندا في 23/4/1903م
- 1917 م يهود أمريكيون وإنكليز ومستوطنون في فلسطين يتطوعون في القوات الملكية البريطانية ضمن حملة البنادق في الحرب العالمية الأولى.