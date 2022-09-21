النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2352) الاربعاء 21/9/2022
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى التهدئة عقب اشتباكات غير مسبوقة في نابلس
عباس يبحث مع الملك عبد الله تطورات القضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يبدأ تحركات سياسية داخل الأمم المتحدة.. و”المؤتمر الإسلامي” تدعم جهود الحصول على العضوية الكاملة
ناصيف: اعتقال اشتية سلوك مشين يتزامن مع تهديد المستوطنين بتدنيس الأقصى
»"حماس" تعدّ وثيقة سياسية لعرضها في حوار الجزائر
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعود لخطب ودّ المواطنين العرب بصفته “أبو يائير” وبيده دلّة القهوة العربية
اليمين الإسرائيلي يتهم لبيد بالاستسلام لـ«حزب الله»
نتنياهو يغيّر تكتيكه تجاه الناخبين العرب .. للجم أصواتهم
إسرائيل تصادر أموالاً من حسابات أسرى محررين
وزيرة داخلية إسرائيل تسعى إلى إرضاء ناخبي اليمين قبل انتخابات الكنيست
قناة عبرية تكشف كيفية نجاة اشتية من قوة إسرائيلية واعتقاله من السلطة
“زيارتان سريتان إلى إسرائيل”.. شخصية إندونيسية مرموقة بالتزامن مع وفد باكستاني
إعلام عبري: زيارة سرية من شخصية مرموقة ووفد من دولتين غير مطبعتين لإسرائيل
اخبار دولية
الجنائية” الدولية تتسلم شكوى تطالب بالتحقيق في اغتيال “أبو عاقلة”
شركة سياحة أمريكية تحذر الزبائن من حجوزات الشقق في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها “أرضا محتلة”
رئيس تشيلي يناشد العالم عدم تطبيع الانتهاكات الدائمة للفلسطينيين من قبل إسرائيل
واشنطن بوست": الشباب الفلسطيني يسلحون أنفسهم لحقبة جديدة من المقاومة العنيفة
أخبار عربية
العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
العاهل الأردني للرئيس عباس: القضية الفلسطينية أولوية لنا
ميقاتي يبحث تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
بدء محادثات بحرينية إسرائيلية لإبرام اتفاق تجارة حرة
أمير قطر: على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته لإنهاء احتلال فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجنائية” الدولية تتسلم شكوى تطالب بالتحقيق في اغتيال “أبو عاقلة”
محكمة إسرائيلية تسمح بنفخ “الشوفار” بمقبرة إسلامية ملاصقة لـ”الأقصى”
إطلاق نار دون إصابات على بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية
دولة الاحتلال تتجاهل التحذيرات الدولية وتقرر نهب المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية
الشرق الأوسط
ملف شيرين أبوعاقلة إلى «الجنائية الدولية»
تطلع فلسطيني إلى قمة استثنائية في الجزائر
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
الشروق المصرية
صور| استمرار الاشتباكات بين فلسطينيين وأمن السلطة في نابلس.. والدفع بآليات مدرعة
إسرائيل تحذر رعاياها من هجمات إيرانية محتملة في الخارج
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا.. ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
فيديو| اعتقال الأسير المحرر مصعب أشتيه يثير فوضى في نابلس.. والمقاومة تحذر السلطة
BBC: فلاح فلسطيني يعثر على لوحة فسيفساء فريدة أثناء غرس شجرة زيتون في أرضه
الغد الأردنية
موجة التصعيد الإسرائيلي بالضفة تتجه نحو التطور في قمع الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس
551 أسيرا يقضون أحكاما بالمؤبد في السجون الاسرائيلية
الشرق القطرية
" تقديم ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
العاهل الأردني: لا يمكن إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إغلاق شوارع في الضفة احتجاجا على اعتقال أمن السلطة اشتية وطبيلة
الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في عملية فدائية قرب (تل أبيب)
الأسير "عارضة" يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال
المستوطنون يشكلون "مليشيات مسلحة" شمالي الضفة
أسرى "رامون" يقررون إغلاق كافة أقسام السجن الأربعاء
خريشة يطالب بإطلاق سراح اشتية وطبيلة ووأد الفتنة ومحاسبة من اتخذ قرار الاعتقال
تواصل الاشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمن السلطة بنابلس
القدس المحلية
لم يكن أحد يتوقعها.. شبتاي يكشف عن اقتراح قدمه لإخماد "هبة الكرامة"
محدث|| العثور على جثة منفذ عملية "حولون" متوفيًا في ظروف غامضة
مفوض الشرطة الإسرائيلية يدعم المجند الذي قتل الشهيد الحلاق
الاحتلال يعيد فتح المدخل الرئيس لبلدة قصرة
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
محكمة إسرائيلية تسمح بإلغاء تصاريح إقامة لعائلة الشهيد القنبر
مقتل سيدة طعنًا على يد نجلها في الداخل المحتل
نابلس: اتفاق على تطويق الأحداث والعمل على الإفراج عن اشتية
الإغاثة الطبية: إصابتان خلال الاشتباكات في نابلس
الحياة الجديدة
تعقيبا على أحداث نابلس المؤسفة: مجلس الوزراء يدعو لتغليب الحكمة والتحلي بالمسؤولية
الرئيس يجتمع في نيويورك مع وزيرة خارجية النرويج
الاحتلال يستولي على "بيت متنقل" جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
الرئيس يجتمع في نيويورك مع وزيرة خارجية النرويج
المكتب الحركي المركزي للصحفيين: على "النقابة" أن تأخذ دورها في حماية السلم الأهلي
جريدة الأيام
جهود مكثفة لاستعادة الهدوء في نابلس وفاة مواطن خلال مصادمات ومناوشات
»الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في نيويورك
»مستوطنون يشكّلون "مليشيا مسلحة" شمال الضفة
»تدهور جديد في صحة الأسير أبو حميد وتأجيل النظر بطلب الإفراج المبكر
»لاهاي: تسليم ملف الشكوى القانونية حول قتل أبو عاقلة إلى "الجنائية" الدولية
»غانتس: للجيش الحرية الكاملة في العمل
»الاحتلال يشطب إقامات عائلة الشهيد فادي القنبر بالقدس
وكالة صفا
ملك الأردن وغوتيريش يبحثان دعم "أونروا" وعملية السلام
أمير قطر: على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته لإنهاء احتلال فلسطين
في إطار تطوير قدراتها.. المقاومة بغزة تجري تجربة صاروخية
"التنسيق الفصائلي" بنابلس: التوصل لاتفاق لتطويق الاحتجاجات
الاحتلال يستولي على مقص رخام بـ600 ألف شيقل ببيت لحم
بالصور الهندي: خطوتان مهمتان لنجاح جهود إنهاء الانقسام
غاضبون يغلقون طريق القدس-رام الله احتجاجا على اعتقال اشتية
الاحتلال يعلن أوقات الإغلاق على الضفة وغزة للأعياد اليهودية
وكالة الرأي الفلسطينية
المرور: 9 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
الإعلان عن اتفاق لتطويق أحداث مدينة نابلس
إصابة شاب والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر
الهيئة الفلسطينية تحذر من خطورة أسرلة التعليم في القدس
تدريبات عسكرية للاحتلال استعداداً لمواجهات في الأعياد
هنية" يفتتح ملعب نادي الصلاح المعشب في دير البلح
الشرطة المجتمعية تُنهي ثلاثة خلافات مالية بقيمة " 40 " ألف شيقل
فلسطين اليوم
800 قرار إبعاد عن البلدة القديمة
عشية الأعياد اليهودية... الاحتلال يكثف قرارات الإبعاد عن الأقصى لتصل لـ400 منذ بداية العام
مع ساعات الفجر الأولى... الإعلان عن اتفاق لتطويق أحداث مدينة نابلس
الاحتلال يعترف: مقتل مستوطنة في عملية فدائية في "حولون" وانسحاب المنفذ
تحديد موعد التسجيل لامتحان الدورة الثالثة لطلاب التوجيهي
اعتقال الأسير المحرر أبو هواش بعد إضراب خاضه للإفراج عنه استمر لـ141"
الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين على مدخلي سرطة غرب سلفيت
مهندس "نفق جلبوع".. الأسير محمود عارضة يدخل عامه الـ (27) في سجون الاحتلال
الاحتلال يعتقل مواطناً بعد اقتحام القدس المحتلة
سما نيوز
نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها
الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة
رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية
استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل
وقفة إسناد للأسيرين الجريحين غوادرة في مخيم جنين
الاحتلال يواصل احتجاز خمسة رعاة في الأغوار الشمالية
أسرى "رامون" يقررون إغلاق كافة أقسام السجن غدا الأربعاء
عرب 48
اتفاق على تطويق الأحداث في نابلس
اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
الضفة: احتجاجات ومواجهات متواصلة مع أمن السلطة ضد اعتقال اشتية وطبيلة
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل
الاحتلال يرجئ النظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من طول ...
الاحتلال يستولي على "بيت متنقل" جنوب نابلس
الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين على مدخلي سرطة
حدث في مثل هذا اليوم
ý 21أيلول (سبتمبر)
ý 2006م استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني عدداً من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة أبو صفية الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا.
ý 2002م إسرائيل تدمر المقاطعة في رام الله وتبقي على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومظاهرات في أنحاء الوطن العربي وبعض عواصم العالم تندد بالعدوان.
ý 1970 م عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين أطراف المواجهات الدامية في الأردن (أحداث أيلول/ سبتمبر) بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية يسارية ووطنية). استغرقت أعماله سبعة أيام، وقد توسط الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1918 - 1970) بين الملك حسين بن طلال (1935 - 1999) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929).
ý 1970م قمة عربية طارئة في القاهرة بدأ رؤساء الدول العربية يتوافدون على القاهرة لعقد القمة الخاصة بالحرب الأهلية بين الفلسطينيين و الأردنيين.
ý 1969 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط (المغرب) لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد شهر من إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد إرهابي يهودي.
ý 1918م قوات الحلفاء تدخل "نابلس" _الحرب العالمية الأولى قوات من لواء الفرسان الأسترالي الخامس تدخل مدينة نابلس لتثبيت سيطرة قوات الحلفاء بقيادة الجنزال اللنبي على المدينة.