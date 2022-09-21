غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2352) الاربعاء 21/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

عباس يبحث مع الملك عبد الله تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني يبدأ تحركات سياسية داخل الأمم المتحدة.. و”المؤتمر الإسلامي” تدعم جهود الحصول على العضوية الكاملة

ناصيف: اعتقال اشتية سلوك مشين يتزامن مع تهديد المستوطنين بتدنيس الأقصى

»"حماس" تعدّ وثيقة سياسية لعرضها في حوار الجزائر

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يعود لخطب ودّ المواطنين العرب بصفته “أبو يائير” وبيده دلّة القهوة العربية

اليمين الإسرائيلي يتهم لبيد بالاستسلام لـ«حزب الله»

نتنياهو يغيّر تكتيكه تجاه الناخبين العرب .. للجم أصواتهم

وزيرة داخلية إسرائيل تسعى إلى إرضاء ناخبي اليمين قبل انتخابات الكنيست

إعلام عبري: زيارة سرية من شخصية مرموقة ووفد من دولتين غير مطبعتين لإسرائيل

اخبار دولية

الجنائية” الدولية تتسلم شكوى تطالب بالتحقيق في اغتيال “أبو عاقلة”

شركة سياحة أمريكية تحذر الزبائن من حجوزات الشقق في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها “أرضا محتلة”

رئيس تشيلي يناشد العالم عدم تطبيع الانتهاكات الدائمة للفلسطينيين من قبل إسرائيل

واشنطن بوست": الشباب الفلسطيني يسلحون أنفسهم لحقبة جديدة من المقاومة العنيفة

أخبار عربية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

العاهل الأردني للرئيس عباس: القضية الفلسطينية أولوية لنا

ميقاتي يبحث تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الجنائية” الدولية تتسلم شكوى تطالب بالتحقيق في اغتيال “أبو عاقلة”

محكمة إسرائيلية تسمح بنفخ “الشوفار” بمقبرة إسلامية ملاصقة لـ”الأقصى”

إطلاق نار دون إصابات على بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية

دولة الاحتلال تتجاهل التحذيرات الدولية وتقرر نهب المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية

الشرق الأوسط

ملف شيرين أبوعاقلة إلى «الجنائية الدولية»

تطلع فلسطيني إلى قمة استثنائية في الجزائر

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الشروق المصرية

صور| استمرار الاشتباكات بين فلسطينيين وأمن السلطة في نابلس.. والدفع بآليات مدرعة

إسرائيل تحذر رعاياها من هجمات إيرانية محتملة في الخارج

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا.. ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

فيديو| اعتقال الأسير المحرر مصعب أشتيه يثير فوضى في نابلس.. والمقاومة تحذر السلطة

BBC: فلاح فلسطيني يعثر على لوحة فسيفساء فريدة أثناء غرس شجرة زيتون في أرضه

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" تقديم ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

العاهل الأردني: لا يمكن إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الحياة الجديدة

الرئيس يجتمع في نيويورك مع وزيرة خارجية النرويج

الاحتلال يستولي على "بيت متنقل" جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

الرئيس يجتمع في نيويورك مع وزيرة خارجية النرويج

المكتب الحركي المركزي للصحفيين: على "النقابة" أن تأخذ دورها في حماية السلم الأهلي

جريدة الأيام

جهود مكثفة لاستعادة الهدوء في نابلس وفاة مواطن خلال مصادمات ومناوشات

»الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في نيويورك

»مستوطنون يشكّلون "مليشيا مسلحة" شمال الضفة

»تدهور جديد في صحة الأسير أبو حميد وتأجيل النظر بطلب الإفراج المبكر

»لاهاي: تسليم ملف الشكوى القانونية حول قتل أبو عاقلة إلى "الجنائية" الدولية

»غانتس: للجيش الحرية الكاملة في العمل

»الاحتلال يشطب إقامات عائلة الشهيد فادي القنبر بالقدس

وكالة صفا

الإعلان عن اتفاق لتطويق أحداث مدينة نابلس

فلسطين اليوم

800 قرار إبعاد عن البلدة القديمة

سما نيوز

وقفة إسناد للأسيرين الجريحين غوادرة في مخيم جنين

عرب 48

اتفاق على تطويق الأحداث في نابلس

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة: احتجاجات ومواجهات متواصلة مع أمن السلطة ضد اعتقال اشتية وطبيلة

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 21أيلول (سبتمبر)

ý 2006م استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني عدداً من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة أبو صفية الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا.

ý 2002م إسرائيل تدمر المقاطعة في رام الله وتبقي على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومظاهرات في أنحاء الوطن العربي وبعض عواصم العالم تندد بالعدوان.

ý 1970 م عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين أطراف المواجهات الدامية في الأردن (أحداث أيلول/ سبتمبر) بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية يسارية ووطنية). استغرقت أعماله سبعة أيام، وقد توسط الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1918 - 1970) بين الملك حسين بن طلال (1935 - 1999) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929).

ý 1970م قمة عربية طارئة في القاهرة بدأ رؤساء الدول العربية يتوافدون على القاهرة لعقد القمة الخاصة بالحرب الأهلية بين الفلسطينيين و الأردنيين.

ý 1969 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط (المغرب) لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد شهر من إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد إرهابي يهودي.

ý 1918م قوات الحلفاء تدخل "نابلس" _الحرب العالمية الأولى قوات من لواء الفرسان الأسترالي الخامس تدخل مدينة نابلس لتثبيت سيطرة قوات الحلفاء بقيادة الجنزال اللنبي على المدينة.