النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2357) الاثنين 26سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- السلطة تدين استباحة المنطقة «أ»... و«حماس» و«الجهاد» تتعهدان التصعيد
- حماس تدعو للاحتشاد في “الأقصى” لمواجهة “أخطر عدوان منذ احتلاله”
· في اليوم الأول للأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ويجبر مقدسيا على هدم منزله
- دعم الصحفيين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه
- حماس تدعو للاحتشاد في “الأقصى” لمواجهة “أخطر عدوان منذ احتلاله”
· في اليوم الأول للأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ويجبر مقدسيا على هدم منزله
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أخبار إسرائيلي
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- السفير الإسرائيلي لدى كييف: نعالج 20 جنديا أوكرانيا أصيبوا في الحرب مع روسيا
- نتنياهو يتجه للتعاطف مع موسكو ودعوة كييف لبدء مفاوضات سلام
- رخصة مجانية للمستوطنين للقتل غداة “الأعياد اليهودية”
- إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا قبل انتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان
- إسرائيل تستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال الحرب
- مسؤولون إسرائيليون: اتفاق الحدود البحرية مع لبنان "خلال أسبوعين"
- إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين
- »لابيد: ربما يتوصل أحفادنا أو أبناؤهم إلى نهاية للصراع مع الفلسطينيين
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اخبار دولية
- معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: الجبهتان اللبنانية والفلسطينية مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة المقبلة.
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين-
- مؤسسة فلسطينية تصدر كتابا جديدا يرصد ملابسات استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة
- معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: الجبهتان اللبنانية والفلسطينية مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة المقبلة
- حماس تدعو للاحتشاد في “الأقصى” لمواجهة “أخطر عدوان منذ احتلاله”
- في اليوم الأول للأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ويجبر مقدسيا على هدم منزله
- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة-
- شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين لحمل السلاح
- إسرائيل تغلق الضفة وغزة.. مؤشر التوتر يرتفع والفلسطينيون يستعدون للدفاع عن الأقصى
- مسؤول فلسطيني: الجزائر ستقدم ورقة لإنهاء الانقسام مستوحاة من رؤية الفصائل
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الشرق الأوسط
- لوحات انتخابية إسرائيلية تحرض على قتل قياديين عربيين
- السلطة تدين استباحة المنطقة «أ»... و«حماس» و«الجهاد» تتعهدان التصعيد
- نتنياهو يتجه للتعاطف مع موسكو ودعوة كييف لبدء مفاوضات سلام
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- انطلاق «الأعياد اليهودية»: العدو يسعّر التوتّر
- الاحتلال يهدّد السنوار: الضفة ليست ملعبكم
- ترقّب لتظاهرات «مضبوطة»: «التنسيقي» يفتح باب التنازل
- بعد اقتحامات الأقصى... المواجهات مستمرة في القدس والضفة
الغد الأردنية
الشروق المصرية
- مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية بالقدس الشرقية
- إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا قبل انتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان
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الشرق القطرية
- الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط اعتداءات على المعتكفين والمصلين
- قطر تشارك في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بمجلس التعاون
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو رسالة "مهمة" للمرابطين من داخل الأقصى للقسام وغزة وعباس
- بالصور المئات من المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتداءات واسعة على المرابطين
- خاص 6 معتقلين سياسيين يخوضون إضرابًا جماعيًّا عن الطعام في سجون السلطة
- متلقو الشؤون الاجتماعية مستاؤون من تلكؤ حكومة اشتية في صرف مخصصاتهم
- تقرير "قوافل الأقصى".. أهل الداخل المحتل لم يضِلّوا طريق العودة لقضيتهم
- دعوات متواصلة للحشد في الأقصى وتحذيرات من عدوان غير مسبوق
- بالصور انطلاق حملة التغريد من غزة دعمًا وإسنادًا للأقصى
صحيفة القدس
- 3 إصابات و5 معتقلين.. اقتحامات واسعة للأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال
- لليوم الثاني.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام
- الرئاسة تدين اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للأقصى
- "حماس": مشاهد اقتحام الأقصى تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمته وقدسيته
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العثور على جثة محروقة تعرضت للقتل في قلقيلية
صحيفة الأيام
- جريمة الفجر الدامي: الاحتلال يعدم شاباً ويصيب ثلاثة آخرين في كمين بنابلس
- »استقبال شعبي حاشد للرئيس لدى عودته
- »الاحتلال يحوّل القدس لثكنة عسكرية ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- »ثلاثون أسيراً يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري
- »عائلة الشهيد أبو كافية تدحض رواية الاحتلال حول استشهاده
- »تساؤلات حول ظهور سفينة كبيرة قبالة شواطئ القطاع
- »لابيد: ربما يتوصل أحفادنا أو أبناؤهم إلى نهاية للصراع مع الفلسطينيين
- »إسرائيل تقرر استقبال 20 جندياً أوكرانياً مصابين
» الحياة الجديدة
- تشييع الكف والدعوات للروح...اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني
- فتوح يحيّي الصحفيين الفلسطينيين لمناسبة اليوم العالمي للتضامن معهم
- العثور على جثة مواطن في قلقيلية والشرطة والنيابة تباشران التحقيق
- "معًا".. حكاية أول فندق فلسطيني طاقمه من ذوي الهمم.. دمج مجتمعي وبسمة أمل
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وكالة الرأي
- اقتحام واسع للمسجد الأقصى وسط اعتداءات على المرابطين
- اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني
- الإعلام الحكومي يثمّن دور الصحفيين بتغطية جرائم الاحتلال
- الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية اقتحامات المستوطنين
- 30 أسيرًا يواصلون إضرابهم لليوم الثاني رفضًا للاعتقال الإداري
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
- عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية
- قيادية في الجبهة تُعلن الإضراب عن الطعام إسناداً للمعتقلين المضربين
- تقرير معاصر الزيتون تستعد لفتح أبوابها والحصاد "وفير"
وكالة صفا
- بالتزامن مع اقتحام المستوطنين الواسع للأقصى...نشر الآلاف من جنود الاحتلال في القدس خوفًا من اشتعال الأوضاع
- يرابطون على أبوابه.. الاحتلال يمنع عشرات أبناء الداخل من الدخول للأقصى
- اعتقالات واعتداءات على المصلين..بالصور مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام "الأعياد اليهودية"
- بالتزامن مع اقتحام المستوطنين الواسع للأقصى..نشر الآلاف من جنود الاحتلال في القدس خوفًا من اشتعال الأوضاع
- يرابطون على أبوابه.. الاحتلال يمنع عشرات أبناء الداخل من الدخول للأقصى
- اعتقالات واعتداءات على المصلين..بالصور مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام "الأعياد اليهودية"
"وكالة سما
- بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين
- عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟
- حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب
- "انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس
- هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك
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فلسطين اليوم
- الجهاد تعزي بوفاة فقيدها الشيخ جمال صومان في بيت لحم
- تراجع أسعار النفط في العالم اليوم الاثنين 26-9-2022
- إصابة مسن فلسطيني بعد اعتداء الاحتلال عليه عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى
- كتيبة نابلس: مجاهدونا تمكنوا من استهداف حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس
- داخلية غزة تعلن كشف ليوم غد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح
- دعم الصحفيين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه
- العثور على جثة شاب مقتولا قرب قلقيلية
- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد
عرب 48
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- إعدام الشهيد أبو كافية: العائلة تفنّد رواية الاحتلال
- القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان والطور وجبل المكبر
- النيابة العامة الفلسطينية تمدد اعتقال المطارد مصعب اشتية
- إسرائيل تستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال الحرب
- مسؤولون إسرائيليون: اتفاق الحدود البحرية مع لبنان "خلال أسبوعين"
- إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين
- استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين
- الشرطة الإسرائيلية تدعو اليهود لحمل السلاح
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وكالة وفا
- الرئاسة تدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه "الأقصى": استمرار الت ...
- مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى: إصابة إثنين من المرابطين وا ...
- اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني
حدث في مثل هذا اليوم
26 أيلول (سبتمبر)
- 2006م إصابة مجندة بجيش الاحتلال وقطع التيار الكهربائي في مستعمرة سيدروت في النقب الغربي الفلسطيني جراء إطلاق صواريخ فلسطينية محلية الصنع عليها.
- 2002م محاولة اغتيال فاشلة قامت بها طائرات الإرهاب الإسرائيلي في مدينة غزة وكانت تستهدف قائد كتائب عز الدين القسام (محمد الضيف) الذي أصيب إصابات طفيفة واستشهد على أثر تلك العملية الجبانة اثنان من مرافقيه.
- 1996م انتفاضة الأقصى كان قرار حكومة التحالف القومي الديني اليمنية في إسرائيل بفتح النفق الممتد من أسفل الرواق الغربي للحرم القدسي إلى منطقة باب الفواغر أحد أبواب المسجد الأقصى .
- 1947 م وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1918 - 19481993 فتاة فلسطينية تطعن جندياً إسرائيلياً في مدينة البيرة.
- 1937 م اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين "ي. آندروز" على أيدي مجموع من المجاهدين من أنصار الشهيد عز الدين القسام (1882م- 1935).
- 1937م اغتيال لويس اندروز حاكم لواء الجليل على يد الثوار الفلسطينيين اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى من جديد في صيف عام 1937 في جميع أنحاء البلاد