النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2357)  الاثنين 26سبتمبر 2022

10:25حماس: استهداف الاحتلال للصحفيين لن يفلح في حجب الحقيقة

10:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2357) الاثنين 26سبتمبر 2022

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