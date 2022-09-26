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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2357) الاثنين 26سبتمبر 2022

26 أيلول / سبتمبر 2022 10:56

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2357)  الاثنين 26سبتمبر 2022

 

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·         في اليوم الأول للأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ويجبر مقدسيا على هدم منزله

·         في اليوم الأول للأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ويجبر مقدسيا على هدم منزله

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26 أيلول (سبتمبر)

  • 2006م  إصابة مجندة بجيش الاحتلال وقطع التيار الكهربائي في مستعمرة سيدروت في النقب الغربي الفلسطيني جراء إطلاق صواريخ فلسطينية محلية الصنع عليها.
  • 2002م محاولة اغتيال فاشلة قامت بها طائرات الإرهاب الإسرائيلي في مدينة غزة وكانت تستهدف قائد كتائب عز الدين القسام (محمد الضيف) الذي أصيب إصابات طفيفة واستشهد على أثر تلك العملية الجبانة اثنان من مرافقيه.
  • 1996م انتفاضة الأقصى كان قرار حكومة التحالف القومي الديني اليمنية في إسرائيل بفتح النفق الممتد من أسفل الرواق الغربي للحرم القدسي إلى منطقة باب الفواغر أحد أبواب المسجد الأقصى .
  • 1947 م وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1918 - 19481993 فتاة فلسطينية تطعن جندياً إسرائيلياً في مدينة البيرة.
  • 1937 م اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين "ي. آندروز" على أيدي مجموع من المجاهدين من أنصار الشهيد عز الدين القسام (1882م- 1935).
  • 1937م اغتيال لويس اندروز حاكم لواء الجليل على يد الثوار الفلسطينيين اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى من جديد في صيف عام 1937 في جميع أنحاء البلاد 
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