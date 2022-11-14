النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2391)  السبت 12/11/2022

2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.

2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.

2000 م وفاة ليئا رابين (ولدت عام 1928) زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (اغتيل في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 1995). وقد عانت ليئا من مرض السرطان قبل وفاتها.

2000 م وفاة ليئا رابين (ولدت عام 1928) زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (اغتيل في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 1995). وقد عانت ليئا من مرض السرطان قبل وفاتها.