النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2391) السبت 12/11/2022
أخبار فلسطينية
"حماس": "حد السيف" مثّلت تفوقا حقيقيا لعقل "القسام" الاستخباري
"لا زال مشرعًا".. حماس: "حد السيف" محطة انتصار أربكت الاحتلال وأظهرت يقظة المقاومة
60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
"الرشق": في ذكرى رحيل قبها تتحقق أمنيته بوحدة بنادق المقاتلين في الضفة
رام الله.. عباس يطلع بوريل على ممارسات إسرائيل
السلطة الفلسطينية تعلن اعتماد الأمم المتحدة طلبها استصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
أبو بكر لـ"القدس": نحذر من تصاعد استهداف الأسرى خلال الفترة المقبلة
أخبار إسرائيلية
صدمة إسرائيلية من حدّة الموقف الأميركي تجاه «التطرف» بحكومة نتنياهو
هل تقدم حكومة إسرائيل المقبلة على إصلاحات قضائية جذرية؟
الشاباك يكشف أنه راقب أنشطة الصحفيين باستخدام قاعدة بيانات شركات الاتصال
غانتس: يجب أن نكافح حتى لا ترتكب إسرائيل أخطاء قد "تحصد الأرواح"
بيان رسمي: الرئيس الإسرائيلي سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديد
تراجع في مبيعات الشقق السكنية في إسرائيل خلال الرابع الثاني من عام 2022
اخبار دولية
ألمانيا تتبرع لـ”أونروا” بـ36 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.. وفعاليات أمريكية ترفض سياسات الاحتلال العنصرية
»واشنطن: طرح نهج دبلوماسي لحلّ الدولتين لن يكون فعالاً
»واشنطن تدين بن غفير: الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية يثير الاشمئزاز
محكمة العدل الدولية ستبت في شرعية الاحتلال "الإسرائيلي"
أخبار عربية
السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني
الكويت تُجدد موقفها الثابت بشأن محورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي
رئيس الإمارات يبحث مع بنيامين نتنياهو سبل تحقيق السلام بالمنطقة
الأردن يصوت لصالح قرارين أممين بشأن فلسطين ولبنان
ذكرى رحيل ياسر عرفات.. القاهرة في قلب الزعيم الفلسطيني من الميلاد للجنازة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة فلسطيني خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان
في الذكرى الـ18 لرحيل ياسر عرفات.. الفصائل الفلسطينية تشدد على ضرورة تحقيق الوحدة
الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي في مواجهة الشيخوخة.. هل تستخلص الدروس؟
في ندوة متخصصة للإعلام في رام الله: أي نضال عالمي يبقى ناقصاً إذا لم تكن فلسطين جزءاً منه
الشرق الأوسط
صدمة إسرائيلية من حدّة الموقف الأميركي تجاه التطرف في حكومة نتنياهو
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الشروق المصرية
عائلة شيرين أبو عاقلة تطالب الأمم المتحدة بتحقيق العدالة فى قضيتها
الغد الأردنية
قرار أممي يشجب بناء إسرائيل للمستوطنات وآخر بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين
130 ألف فلسطيني في أراضي 48 تحت خطر الهدم
تسريب وثائق ملف اغتيال عرفات واتهامات بتوظيفها بتصفية حسابات بين قادة “فتح”
الشرق القطرية
" الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية المستوطنات
60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
غضب في طولكرم عقب قرار حكومة اشتية تحويل مستشفى عتيل إلى مركز طوارئ
4 أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر
مصرع 3 مواطنين في حادث سير شرق بيت لحم
دعوات للمشاركة بالوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة
الأمم المتحدة تصوت لإحالة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية
القيادي "أبو كويك": الجيل الفلسطيني أدهش الاحتلال بتمسكه بخيار المقاومة
مركز فلسطيني يرصد 17 عملًا مُقاوِمًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة
القدس المحلية
رغم الضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية.. قرار أممي بصياغة فتوى قانونية بشأن احتلال الضفة والقدس
موسم الزيتون تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية.. تدمير 7 آلاف شجرة و200 اعتداء
إصابة فتى برصاص الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة
استمرار المواجهات.. اعتداءات لقوات الاحتلال بالخليل على شاب وعائلة
لابيد يدعو قادة "كتلة التغيير" لأول اجتماع لتوحيد جهودهم كمعارضة
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية
هيئة الأسرى: تمديد اعتقال أسرى بذريعة استكمال التحقيق
الحياة الجديدة
"فتح" في النرويج تحيي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات
"حب أبو عمار"... كلمة السر لأجيال لم تعايشه لكنها تحفظ اسمه وشعاراته
ارتفاع عدد ضحايا حادث السير شرق بيت لحم إلى ثلاثة
سفارتنا لدى تونس تحيي الذكرى الـ18 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات
"فتح" في جنين تحيي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات
فتوح يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية بماهية الاحتلال
جريدة الأيام
الأمم المتحدة تطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال
»بيت لحم: مصرع مواطنَين وإصابة 16 آخرين في حادث سير على دوّار الفريديس
»جمعة أخرى: مسيرات ومواجهات وإصابات ومستوطنون يعتدون على الزيتون والمركبات
»عائلة أبو عاقلة ونقابة الصحافيين تطالبان الأمم المتحدة بإحقاق العدالة
هرتسوغ سيكلّف نتنياهو غداً تشكيل الحكومة الإسرائيلية
وكالة صفا
بعد 4 سنوات من استشهاده
بالفيديو "نور بركة".. رصاصه ما زال في قلب "سييرت متكال"
3 أعوام على اغتيال القيادي أبو العطا
قرار أممي بصياغة فتوى قانونية بشأن ماهية احتلال فلسطين
الجمعية العامة بالإجماع تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين
وفد ألماني يزور "أونروا" بغزة ويوقع على مشاريع بقيمة 36 مليون يورو
الشعبية: انسحاب "تبون" خلال كلمة "هرتسوغ" خطوة بمواجهة الإرهاب الإسرائيلي
وقفة جماهيرية لحماس في غزة نصرة للقدس والأقصى
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
"المعابر "إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون
4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
الصحة: انقاذ مريض من جلطة قلبية حادة بعملية نوعية
إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
"الداخلية "تؤمن "مسيرًا كشفيًا" في ذكرى رحيل الرئيس عرفات
لجنة الطوارئ في بلدية غزة تتفقد برك تجميع مياه الأمطار في المدينة
فلسطين اليوم
بن غفير سيُمنع من الاقتراب من ملف الأقصى في سياسته حال مشاركته بحكومة نتنياهو
صحيفة تكشف عن السبب الحقيقي لإفراج السعودية عن القيادي في حماس محمد الخضري
الاحتلال يفتح تحقيقاً مع "حاخام" متطرف بتهمة الاعتداء الجنسي
الاحتلال يكشف عن تقرير سري حول وجود استعدادات لضرب إيران
سما نيوز
واللا العبري: الجيش أحبط عملية تهريب أسلحة نوعية وثمينة لكوماندوز حماس بهذه الطريقة..
إسرائيل: مصر ستستمِّر بأداء دورٍ مركزيٍّ في الوطن العربي والملك عبد الله يخشى نتنياهو
إسرائيل" تعلق على تصويت أوكرانيا لصالح المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة
بايدن والسيسي يبحثان أهمية الحفاظ على التهدئة بفلسطين
صحيفة عبرية تهاجم قطر: الدوحة تبث "دعاية سامة" ضد تل أبيب
صورة: مبنى السفارة القطرية بغزة يتزين بشعار كأس العالم 2022
إسرائيل: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات
تحرك شعبي يحول دون هدم منزل في الطيبة
عرب 48
ارتفاع عدد ضحايا حادث الطرق شرقي بيت لحم إلى ثلاثة
بتأييد 98 دولة: المحكمة الدولية ستبت في شرعية الاحتلال الإسرائيلي
الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين
وكالة وفا
"فتح" في النرويج تحيي ذكرى استشهاد القائد ياس ...
فلسطين ضيفة شرف في المؤتمر الثامن للرابطة الت ...
مصرع مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث سير شرق ب ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 12تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2003م أعضاء حكومة أحمد قريع المعيّنون يقسمون اليمين الدستوريّة
- 2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.
- 2000 م وفاة ليئا رابين (ولدت عام 1928) زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (اغتيل في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 1995). وقد عانت ليئا من مرض السرطان قبل وفاتها.
- 2000 م انعقاد القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة (قطر) بحضور قادة وممثلين عن 56 دولة إسلامية، وقد ركز بيان المؤتمر على التضامن مع انتفاضة الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الاستقلال.
- 1998م مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاقية واي ريفر ويشدد على شرط تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء البنود تدعوا إلى القضاء على إسرائيل
- 1994 م الشرطة الفلسطينية تعتقل 75 شاباً فلسطينياً عقب هجوم استشهادي على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة.
- 1989م مجموعة من الجهاد الإسلامي قادها الشهيد خالد الشيخ على قامت بعملية في الشيخ عجلين بغزة أدت إلى مقتل جنديين حسب اعتراف قوات الاحتلال.
- 1988م الملجس الوطني الفلسطيني – الدورة التاسعة عشر دورة الانتفاضة والتي جاءت بعد حوارات فلسطينية مكثفة وإثر قرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية
- 1987م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل صهيوني اسمه شيتايم بن إلياهو نياسولو في مدينة غزة
- 1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مخيماً للاجئين في رفح بقطاع غزة, ويقتل 111ممدنياً فلسطينياً.
- 1935 م الشيخ عز الدين القسام (1882م- 1935) يلتجئ مع 52مرجلاً من أنصاره إلى أحراش قرية يعبد (جنين) استعداداً للثورة المسلحة لتحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني.