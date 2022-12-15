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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2415)الخميس15 ديسمبر 2022

15 كانون أول / ديسمبر 2022 12:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2415)الخميس15 ديسمبر  2022

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15 كانون أول (ديسمبر)

  • 2005م استشهد القائد في "سرايا القدس"، إياد سعيد خليل كميل (24 عاماً)، في اشتباكٍ مسلّحٍ وقع قرب بلدة الزبايدة جنوب جنين.
  • 2004م استشهاد مقاومين وإصابة 5 صهاينة في اشتباك مسلح على طريق كيوسوفيم الاستيطاني والشهداء من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والشهيدان هما : أشرف بعلوشة 19 عاماً من سكان مخيم الشاطئ وهو عضو في كتائب شهداء الأقصى وحسن البنا وهو عضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
  • 2003م قوات الاحتلال الصهيوني تتوغّل في خانيونس و تهدم 18 منزلاً سكنيّاً ما أدّى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية.
  • 2000م رابطة علماء فلسطيني تصدر فتوى بتحريم شراء السلع الصهيونية و الأمريكيّة .
  • 1998م رفض إسرائيلي لاتفاق "واي ريفر" بعد اجتماع يزيد عن 90 دقيقة مع نتنياهو، الرئيس الأمريكي يعلن فشله في إقناع نتنياهو في تنفيذ باقي بنود واي ريفر المتعطل.
  • 1985م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار 43/177 الذي يقر استعمال اسم فلسطين بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية في منظومة الأمم المتحدة
  • 1983م الأمم المتحدة تدين "إسرائيل" الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 38/79 الذي يدين إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطلاق سجين ثم التفاوض بشأنه بواسطة الصليب الأحمر، ولطردها الزعماء الفلسطينيين، وعدم اعتقال مرتكبي محاولات اغتيال رؤساء البلديات العرب، وتقديمهم للمحاكمة.
  • 1975م الجمعية العامة تصدر القرار 3525 الذي تأسف فيه بشدة لاستمرار إسرائيل في رفضها السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتدعو من جديد إسرائيل إلى السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتأسف بشدة لاستمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة ف 12/8/1949 وغيرها من الصكوك الدولية التي تنطبق في هذا الصدد.
  • 1975م الجمعية العامة تصدر قرار رقم 3516 يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والبشرية في الأراضي العربية المحتلة.
  • 1973م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 344 الخاص بعقد مؤتمر جنيف للسلام، ودور الأمين العام وإذا يلاحظ أن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط سيبدأ في جنيف قريباً تحت رعاية الأمم المتحدة.
  • 1920 م عقد المؤتمر الفلسطيني العام الأول في حيفا وانتخاب زعامة للحركة السياسية في فلسطين. انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة موسى كاظم الحسيني، وشكلت هذه اللجنة القيادة العليا للحركة الوطنية الفلسطينية في تلك الفترة. واستمرت هذه اللجنة في قيادة المعارضة الشعبية للمشروع الصهيوني، ومحاولة إيجاد صيغة علاقات مع سلطة الانتداب البريطانية، إلى حين انتهائها عام 1933.
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