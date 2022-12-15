النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2415)الخميس15 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- المقاومة لـ«إسرائيل الجديدة»: هزيمتكم أقرب
الضيف للفاشيين: لن تفلحوا في ما أعجزَ آباءكم | «حماس» في ذكراها الـ35: رسائل تحدٍّ وتصعيد
- رئيس حماس في غزة يهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل نهائيا
- حملة مناهضة التطبيع: عام 2022 تميز بإنجازات نوعية.. واللجنة الوطنية تستعرض انتهاكات الاحتلال في المجالات التربوية
- تحذيرات فلسطينية من قرار سياسي إسرائيلي بضم أراض في الضفة الغربية
- عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
- أمن السلطة يعتقل عشرات المواطنين بينهم طلاب جامعات على خلفية انتمائهم السياسي
- سلطة النقد: الأجور بالضفة تتراجع 14% وبغزة 1%
- بكيرات لـ"صفا": تحريض إسرائيلي غير مسبوق على الأقصى والمقدسيين
- حماس” تحيي ذكرى انطلاقتها.. الضيف يخطب لأول مرة في مهرجان: سيزول كيانكم وتكون نهايتكم
- وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون
- رئيس حماس في غزة يهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل نهائيا
أخبار إسرائيلي
- “الكنيست” يصادق على قوانين لتهويد القدس وضم “الضفة”
- اليمين الإسرائيلي المتطرف يقر مشاريع قوانين عنصرية جديدة لتوسيع الاستيطان واستهداف الفلسطينيين
- هل يسبب "قانون سموتريتش" توترا بوزارة الأمن الإسرائيلية؟
- بن غفير عامله باستهزاء: شبتاي يتحفظ من تعديل "مرسوم الشرطة"
- محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"
- كوخافي: إسرائيل هاجمت القافلة عند الحدود السورية – العراقية الشهر الماضي
- تقرير: 5 خطوات إسرائيلية بالضفة ستؤدي لأزمة مع الإدارة الأميركية
اخبار دولية
- تركيا.. اعتقال العشرات بتهمة التجسس لصالح “الموساد”
- فرنسا تفوز على المغرب وتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم
- "الشاباك" يحقق مع موظف من النقب لأنه كتب أن ضابطا قتل فلسطينيا بدم بارد
- قرار أممي يقر بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
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اخبار عربية
- » «أبو ظبي السيادي» يشتري حصّة في إحدى أبرز الشركات المالية الإسرائيلية
- الإمارات تسعى لشراء أسهم أميركية في إحدى أكبر شركات بورصة تل أبيب
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين ترحب بقرار أممي يؤكد سيادتها على مواردها
- وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون
- رئيس حماس في غزة يهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل نهائيا
- اليمين الإسرائيلي المتطرف يقر مشاريع قوانين عنصرية جديدة لتوسيع الاستيطان واستهداف الفلسطينيين
- حماس” تحيي ذكرى انطلاقتها.. الضيف يخطب لأول مرة في مهرجان: سيزول كيانكم وتكون نهايتكم
- استطلاع: مباريات كأس العالم في قطر أعطت الجمهور الفلسطيني ثقة متجددة بعدالة قضيته وبحقه في إنهاء الاحتلال
- حملة مناهضة التطبيع: عام 2022 تميز بإنجازات نوعية.. واللجنة الوطنية تستعرض انتهاكات الاحتلال في المجالات التربوية
- تحذيرات فلسطينية من قرار سياسي إسرائيلي بضم أراض في الضفة الغربية
- عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
-
الشرق الأوسط
- الفلسطينيون ينددون بتشريعات إسرائيلية حول الضم... ويحذّرون من حرائق
- «حماس» تهدد اليمين الإسرائيلي في ذكرى انطلاقتها
الاخبار اللبنانية
- المقاومة لـ«إسرائيل الجديدة»: هزيمتكم أقرب
الضيف للفاشيين: لن تفلحوا في ما أعجزَ آباءكم | «حماس» في ذكراها الـ35: رسائل تحدٍّ وتصعيد
- أشرسُ حملة اعتقالات منذ الانقسام: السلطة لا تحتمل «الحمساويين»
- «جيش نصف الشعب»: عن «مِنعة» إسرائيلية تتخلخل
- «أبو ظبي السيادي» يشتري حصّة في إحدى أبرز الشركات المالية الإسرائيلية
- الإمارات تسعى لشراء أسهم أميركية في إحدى أكبر شركات بورصة تل أبيب
- قائد «القسام» للعدوّ: «ستكون نهايتكم وزوال كيانكم هي غنيمتنا»
الغد الأردنية
- “الكنيست” يصادق على قوانين لتهويد القدس وضم “الضفة”
- تركيا.. اعتقال العشرات بتهمة التجسس لصالح “الموساد”
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية
- مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
”الشروق المصرية
- وزير فلسطيني: الاقتصاد يخسر أكثر من مليار شيكل سنويًا بسبب سماسرة تصاريح العمل داخل إسرائيل
- وزير فلسطيني: التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر
- فيديو.. أطفال غزة يشجعون منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا في كأس العالم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير خطاب السنوار.. حمل رؤية متكاملة لعمل وطني مشترك
- تقرير العمل التنظيمي.. حرية تحظى بها الفصائل في غزة وتحرمها السلطة في الضفة
- "حماس": الاعتداء المشين على المواطنين الآمنين في الخليل سلوك جبان ومرفوض
- 6 سنوات على اغتيال المهندس في كتائب القسام محمد الزواري
- تقرير الحشود الكبيرة بمهرجان حماس.. استفتاءٌ شعبيٌّ متجدّدٌ على خيار المقاومة
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- تقرير حماس.. قصة كفاح وطني عمرها 35 عامًا
صحيفة الأيام
- إصابات خلال التصدي لعمليات هدم واقتحام واعتراض موكب جنائزي
- »"أبل" تطرح خارطة جديدة كلياً للأراضي الفلسطينية بدءاً من اليوم
- »5 خطوات إسرائيلية بالضفة ستؤدي لأزمة مع الإدارة الأميركية
- »الرئيس ينعى القائد الوطني الكبير سليم الزعنون
- »"حماس" تهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل نهائياً
- »الإعلان عن مخطط لبناء 8500 وحدة في "تلبيوت" على أنقاض أراضي الطالبية
- »وفد أميركي يزور عائلة الشهيدة زكارنة ويطالب بإجراء تحقيق ومساءلة
- »البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين
صحيفة القدس
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- ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال إلى 80
- عائلة نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية
- ورشة تخصصية حول رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا
- مركز حقوقي يدعو لإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيًا
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- إصابتان اختناقًا في حريق بالقدس المحتلة
- اعتماد قرار أممي حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
- عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة
- العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
- وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون
- سعد: شكوك بأن يكون مقتل العاملين في ورشة بناء بمستوطنة بالقدس متعمداً
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- » الحياة الجديدة
- فتوح يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية
- بهدف تهويده :بؤرة استيطانية جديدة في الجليل
- "الشاباك" يحقق مع موظف من النقب لأنه كتب أن ضابطا قتل فلسطينيا بدم بارد
- "ثوري فتح" ينعى القائد الوطني الكبير سليم الزعنون
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بينهم فتية من بيت أمر شمال الخليل
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وكالة الرأي
- الأسرى: الأسير وليد دقه مصاب بسرطان "تلف الدماغ"
- الاقتصاد: استيراد 2679 شاحنة وتصدير 156 خلال أسبوع
- الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح
- 6 أعوام على اغتيال مهندس "مُسيّرات القسام"
- مستوطنون يحطمون خلايا شمسية في مدرسة للثانوية بنابلس
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- المرور: 3 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
وكالة صفا
- بعدما "فقدت الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني"
- عائلة بنات ترفع دعوى ضد السلطة أمام "الجنايات الدولية"
- الأسير ناصر أبو حميد فقد ذاكرته
- سلطة النقد: الأجور بالضفة تتراجع 14% وبغزة 1%
- بكيرات لـ"صفا": تحريض إسرائيلي غير مسبوق على الأقصى والمقدسيين
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- مهندس "مُسيرات القسام".. 6 أعوام على اغتيال التونسي محمد الزواري
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وكالة سما
- مصادر عبرية تزعم : عرض حماس أمس جاء لهذا السبب ..
- وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون
- مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس
- فرنسا تفوز على المغرب وتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم
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فلسطين اليوم
- بعد التصويت بأغلبية.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
- يوم المعلم الفلسطيني ..شهداء ودروع ومحاربين من نوع آخر وحقوق ضائعة حتى اللحظة
- فلسطين تشهد 13 عملاً مقاوماً.. وجماعات متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الأسبوع المقبل
- حملة اعتقالات تطال 17 مواطنا في بيت أمر شمال الخليل
- أمن السلطة يعتقل عشرات المواطنين بينهم طلاب جامعات على خلفية انتمائهم السياسي
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عرب 48
- اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة ببيت فوريك وبلاطة
- قرار أممي يقر بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
- الاحتلال يغلق خطّ مياه يزوّد 1200 شخص في تجمّع نبع العوجا
- هل يسبب "قانون سموتريتش" توترا بوزارة الأمن الإسرائيلية؟
- بن غفير عامله باستهزاء: شبتاي يتحفظ من تعديل "مرسوم الشرطة"
- محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"
- كوخافي: إسرائيل هاجمت القافلة عند الحدود السورية – العراقية الشهر الماضي
- تقرير: 5 خطوات إسرائيلية بالضفة ستؤدي لأزمة مع الإدارة الأميركية
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وكالة وفا
- صرف الدفعة الرابعة للأطفال المتضررين من الأزمات في غزة الأحد ...
- فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بينهم فتية من بيت أمر شمال الخليل
- إصابة مواطنين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر
حدث في مثل هذا اليوم
15 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهد القائد في "سرايا القدس"، إياد سعيد خليل كميل (24 عاماً)، في اشتباكٍ مسلّحٍ وقع قرب بلدة الزبايدة جنوب جنين.
- 2004م استشهاد مقاومين وإصابة 5 صهاينة في اشتباك مسلح على طريق كيوسوفيم الاستيطاني والشهداء من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والشهيدان هما : أشرف بعلوشة 19 عاماً من سكان مخيم الشاطئ وهو عضو في كتائب شهداء الأقصى وحسن البنا وهو عضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
- 2003م قوات الاحتلال الصهيوني تتوغّل في خانيونس و تهدم 18 منزلاً سكنيّاً ما أدّى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية.
- 2000م رابطة علماء فلسطيني تصدر فتوى بتحريم شراء السلع الصهيونية و الأمريكيّة .
- 1998م رفض إسرائيلي لاتفاق "واي ريفر" بعد اجتماع يزيد عن 90 دقيقة مع نتنياهو، الرئيس الأمريكي يعلن فشله في إقناع نتنياهو في تنفيذ باقي بنود واي ريفر المتعطل.
- 1985م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار 43/177 الذي يقر استعمال اسم فلسطين بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية في منظومة الأمم المتحدة
- 1983م الأمم المتحدة تدين "إسرائيل" الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 38/79 الذي يدين إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطلاق سجين ثم التفاوض بشأنه بواسطة الصليب الأحمر، ولطردها الزعماء الفلسطينيين، وعدم اعتقال مرتكبي محاولات اغتيال رؤساء البلديات العرب، وتقديمهم للمحاكمة.
- 1975م الجمعية العامة تصدر القرار 3525 الذي تأسف فيه بشدة لاستمرار إسرائيل في رفضها السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتدعو من جديد إسرائيل إلى السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، وتأسف بشدة لاستمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة ف 12/8/1949 وغيرها من الصكوك الدولية التي تنطبق في هذا الصدد.
- 1975م الجمعية العامة تصدر قرار رقم 3516 يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والبشرية في الأراضي العربية المحتلة.
- 1973م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 344 الخاص بعقد مؤتمر جنيف للسلام، ودور الأمين العام وإذا يلاحظ أن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط سيبدأ في جنيف قريباً تحت رعاية الأمم المتحدة.
- 1920 م عقد المؤتمر الفلسطيني العام الأول في حيفا وانتخاب زعامة للحركة السياسية في فلسطين. انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة موسى كاظم الحسيني، وشكلت هذه اللجنة القيادة العليا للحركة الوطنية الفلسطينية في تلك الفترة. واستمرت هذه اللجنة في قيادة المعارضة الشعبية للمشروع الصهيوني، ومحاولة إيجاد صيغة علاقات مع سلطة الانتداب البريطانية، إلى حين انتهائها عام 1933.