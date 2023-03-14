النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2482 ) الثلاثاء 14/3/2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2482 ) الأحد 14/3/2023
أخبار فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إيطاليا إلى الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية فلسطين يُطلع نظيره الإيطالي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه
فلسطين: نصف مليون دولار منحة من قطر لبلدة حوارة
العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم
"أي اعتداء على الأسرى سيقابل برد"
العاروري: نحذر الاحتلال من التمادي في رمضان وصبرنا ينفد
أخبار إسرائيلية
اليمين الإسرائيلي المتطرف يفشل في أمريكا وفرنسا وينجح في البحرين
شولتس يبحث مع نتنياهو الخميس التعاون الثنائي والأمن الإقليمي
يوم عاصف في الكنيست مع دفع مشاريع لإضعاف القضاء
الحكومة الإسرائيلية غاضبة من المستشارة القانونية
تراجع نسبة الإسرائيليين المتفائلين بمستقبل أمنهم القومي
إسرائيل تفرج عن ذراع عرفات اليمنى في سفينة الأسلحة «كارين إيه»
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشاريع قوانين لتمرير مصالح نتنياهو وحكومته
هرتسوغ: الوضع في (إسرائيل) خطير للغاية
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يعيد المستوطنين لشمال الضفة
"هآرتس": قلق كبير من عودة استخدام الفلسطينيين للعبوات الناسفة
إسرائيل تنفي تراجع علاقاتها مع الإمارات بسبب مواقف حكومة نتنياهو
اخبار دولية
موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع "إسرائيل"
أخبار عربية
اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين مقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين بنابلس
النائب الأردني خليل عطية يسأل حكومة بلاده عن عدم ردّها على تصريحات "بن غفير"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حواجز أمنية في عموم الضفة الغربية لمنع الاعتصام المركزي ومئات المعلمين يضربون أمام مجلس الوزراء
سلطات الاحتلال تطلق سراح شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي مهندس سفينة الأسلحة “كارين A”
قوات الاحتلال تصعد الهجمات ضد المناطق الفلسطينية وتنفذ 220 اعتداء تقابل بـ159 نقطة مواجهة
الشرق الاوسط
إسرائيل تفرج عن الشوبكي «شيخ الأسرى» الفلسطينيين
الاهرام المصرية
أشتية يدعو إيطاليا لأخذ زمام المُبادرة والاعتراف بدولة فلسطين
القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد أهمية الرباط داخل الأقصى لمنع استباحته من قبل المُستوطنين الإسرائيليين
الرئيس الفلسطيني يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع إيطاليا
سمك الوطواط يغزو شاطئ قطاع غزة
دبلوماسيون أجانب يزورون حي الشيخ جراح والبلدة القديمة بالقدس للاطلاع على آخر المستجدات
الشروق المصرية
إسرائيل تفرج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين
شيخ الأسرى الفلسطينيين يعانق الحرية بعد 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية
الغد الأردنية
“يوم الجريح الفلسطيني” يكشف وجه الاحتلال القبيح وعنصريته الدموية
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الهدم التي يرتكبها الاحتلال في القدس وعموم الأراضي المحتلة
بعد 17 عاما من الاعتقال.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أكبر أسير فلسطيني سناً
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الغرة: الجرحى يعيشون واقعًا صعبًا وأعدادهم آخذة في الازدياد
الكتلة الإسلامية تستنكر استمرار اعتقال السلطة طالبين من جامعة النجاح
محكمة الاحتلال تمدّد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة
الاحتلال يقرّر الإفراج عن القيادي صلاح الخواجا وتمديد اعتقال نجله
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
لليوم التاسع والعشرين.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل المصاب أمير البس
المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف إضراب المعلمين والحراك يؤكد استمرار الإضراب
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
محدث| الشرطة: فارّان من سجن في الخليل سلّما نفسيهما للشرطة
استمرار العمل بالتوقيت الشتوي.. الحكومة: دوام الموظفين يبدأ الساعة التاسعة خلال رمضان
بعثتا "الاتحاد الأوروبي" في القدس ورام الله تدينان أحكام الإعدام الصادرة في غزة
الحياة الجديدة
الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي ويهنئه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال
"القوى الوطنية" تؤكد أهمية توسيع المشاركة في الرباط داخل المسجد الأقصى
أحد الفارين من نظارة مديرية شرطة محافظة الخليل يسلم نفسه
مجلس الوزراء يعتمد 25 مليون دولار لخلق حوالي 5500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة
الأسيرات في سجون الاحتلال: نفتقد عائلاتنا وتفاصيل حياتنا ونحلم ونتمنى أن نستيقظ بين أحضان أمهاتنا
القواسمي أثناء استقباله طلبة من جامعة هارفارد الأميركية: يجب إنهاء نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي
الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة حتى الـ24 من الشهر الجاري
الأيام
فؤاد الشوبكي إلى الحرية بعد 17 عاماً في الأسر
هدم معمل وإخطار بهدم منزل في القدس ومستوطنون يستهدفون أراضي في الخضر
آلاف المعلمين أمام مجلس الوزراء واشتية يطالب المضربين بالعودة للدوام
القدس: دبلوماسيون يطالبون إسرائيل بالتراجع عن قرارات إخلاء منازل فلسطينيين
الحكومة الموريتانية تنفي "التحضير" للتطبيع مع إسرائيل
الديوان الملكي المغربي يتمسك بالتطبيع: السياسة الخارجية من اختصاص الملك
شهادات مروّعة لجنود إسرائيليين عن "الليلة السوداء" في حوارة
وكالة صفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس ومداهمات بجنين
لليوم الـ29.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة
حراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب في مدارس الضفة
"دبلوماسيون" يدعون الاحتلال لوقف الاستيطان وإخلاء الشيخ جراح
أبو حمزة: الفعل الجهادي للمقاومة سيزداد اشتعالًا وتوقدًا
بلدية الاحتلال تسلم مقدسية قرارًا بهدم غرفتها ذاتيًا
النائب الجمل: قضية الجرحى ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال
بالصور الشهيد محمد الدبيك.. "المدلل" رفيق المقاومين وحارس أمنِهم
"القدس الدولية" توجه رسالة مهمة للأردن حول "الأقصى"
دفعة من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "رامون"
منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم وغداً الأربعاء
الاحتلال يداهم عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين
وزارة الأسرى والمحررين تهنئ عائلة اللواء فؤاد الشوبكي بحريته
سرايا القدس تعلن اختتام مناورتها العسكرية في غزة
وزارة الأسرى: الاحتلال ماضٍ في مخطط قتل الأسير أحمد مناصرة
الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لمناقشة ملف"الأودية الطبيعية في قطاع غزة"
فلسطين اليوم
الاحتلال يقتحم "رمانة" غرب جنين ويداهم منازل المواطنين ويضيق على العمال
الصليب الأحمر: توجه 44 من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة 25 من ذويهم في رامون
المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف إضراب المدارس الحكومية بالضفة
نقابة الموظفين بغزة تكشف الجديد بملف المرابحة البنكة ما قبل (2014) والمستحقات المالية
بالفيديو سرايا القدس تنشر مشاهد من مناورة "الوفاء لضفة الثوار"
بالفيديو الاحتلال يفرج عن الطفل المصاب أمير البس من الخليل
سما نيوز
واللا العبري يكشف عن موقف حكومة نتنياهو من تقديم تسهيلات للفلسطينيين
الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تشريع يمنع عزل رئيس الحكومة
المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا مستعجلا يقضي بوقف إضراب المعلمين
غزة: "سرايا القدس" تعلن اختتام مناورة "الوفاء لضفة الثوار" (صور)
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية
التصويت على مشروع قانون "درعي 2" في اللجنة الخاصة الأربعاء
الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين ينظم احتفالا بمناسبه مرور 50 عاما على تأسيسه
عرب 48
عباس يطلع وزير خارجية إيطاليا على آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية
آلاف المعلمين المضربين يعتصمون قرب مجلس الوزراء في رام الله
تمديد العزل الانفراديّ للأسير أحمد مناصرة 6 أشهر
تعتاش منه 6 عائلات: الاحتلال يهدم "معمل طوب" بحي واد الجوز
وكالة وفا
"الخارجية" تدعو لضغط دولي فاعل لوقف إلغاء "قا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 14 آذار (مارس)
- 2002 استشهد الصحفي "احمد نعمان" مدير تلفزيون بيت لحم المحلي خلال قيام السلطات بعدوان شرس ضد محافظة بيت لحم.
- 2002 استشهد الصحفي "جميل نواورة" أثناء العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة.
- 2004م عملية استشهادية في ميناء أسدود وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية وأسفرت هذه العملية عن مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 21مآخرين 9 منهم في حالة الخطر وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية والشهيدان هما "محمد زهير سالم" ونبيل إبراهيم" من جباليا.
- 2002م تفجير دبابة ميركافاة إسرائيلية جنوب غزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في عملية تنبتها لجان المقاومة الشعبية وكتائب الأقصى في بيان مشترك.
- 1979م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، وهي أول معاهدة مع دولة عربية.
- 1978م عملية الليطاني: اجتياح الجنوب اللبناني واحتلال الشريط الحدودي، حيث كانت إسرائيل وحتى قبل إعلانها تتطلع إلى احتلال جنوب لبنان لأسباب دينية توراتية واقتصادية ومائية وأمنية، بالإضافة إلى تصفية قواعد الفدائيين الفلسطينيين الذين ينطلقون منها لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وإنشاء حزام أمني بعمق 10كم داخل لبنان، لإبعاد مرابض المدفعية والصواريخ الفلسطينية عن المستعمرات الشمالية في فلسطين المحتلة، وكذلك محاولة جر قوات الردع السورية إلى معركة تفرض مكانها وزمانها إسرائيل.
- 1965م الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية، بعد سبعة عشر عاماً على قيام الدولة العبرية، ونحو عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي قتلت فيها ألمانيا النازية أعداداً كبيرة من اليهود.