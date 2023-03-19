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الاقتصاد: توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار

19 آذار / مارس 2023 04:04

توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار
توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار

غزةوكالة الرأي:

أكدت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بمكتب غزة في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة العامة أوقفت عدد من موزعي البيض لرفعهم الأسعار.

وأوضحت الطواقم أن التوقيف جاء خلال جولة مشتركة مع طواقم مباحث التموين على مزارع الدجاج البياض ومتابعة أسعار ضمن الخطة الرمضانية التي وضعتها الوزارة.

وقالت الطواقم أنها حررت ١٢ محضر ضبط لعدد من المزارعين والموزعين وعدد من المولات والمحلات التجارية المخالفة لقرارات وزارتي الاقتصاد والزراعة بخصوص اسعار البيض.

ودعت الطواقم المزارعين والمولات والأسواق وأصحاب المحال بالالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة، وعدم التلاعب فيها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

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