الاقتصاد: توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار

غزة – وكالة الرأي:

أكدت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بمكتب غزة في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة العامة أوقفت عدد من موزعي البيض لرفعهم الأسعار.

وأوضحت الطواقم أن التوقيف جاء خلال جولة مشتركة مع طواقم مباحث التموين على مزارع الدجاج البياض ومتابعة أسعار ضمن الخطة الرمضانية التي وضعتها الوزارة.

وقالت الطواقم أنها حررت ١٢ محضر ضبط لعدد من المزارعين والموزعين وعدد من المولات والمحلات التجارية المخالفة لقرارات وزارتي الاقتصاد والزراعة بخصوص اسعار البيض.

ودعت الطواقم المزارعين والمولات والأسواق وأصحاب المحال بالالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة، وعدم التلاعب فيها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.