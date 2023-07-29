النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583)  السبت 29/7/2023

1980افتتحت الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة في 22/7/1980، للنظر في قضية فلسطين، وقد أصدرت القرار رقم (د ا ط -7/2) الذي يطالب (إسرائيل) في البدء بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967.