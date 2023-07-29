النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) السبت 29/7/2023
أخبار فلسطينية
خطيب الأقصى: نرفض حرق الكتب المقدسة وأفعال بن غفير “إعلان حرب”
الرئيس الفلسطيني يزور القاهرة غدا ويفتتح حوار الفصائل بعد غد
أبو ردينة: اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى أمر خطير ويسهم في تصعيد الأوضاع
الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على المسيحيين
أخبار إسرائيلية
تحرك في إسرائيل نحو حكومة بلا متطرفين
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تخشى ضرراً أمنياً طويلاً
غانتس يحذر نتنياهو من تجاهل قرارات «العليا»
وزير الدفاع الإسرائيلي يسعى إلى حكومة من دون متطرفين
نتنياهو يحذر من تدخل المحكمة العليا في الإصلاح القضائي
إعلام عبري: ضباط كبار يبذلون الجهود للحافظ على وحدة الجيش
اخبار دولية
السلطات الإيرانية توقف ممثلة تمنت الشفاء لنتنياهو
الولايات المتحدة تُؤكد دعمها للوضع التاريخي الراهن بالقدس
إدارة بايدن تدفع باتفاقية أمنية واسعة وصولاً للتطبيع بين "إسرائيل" والسعودية
أخبار عربية
بن سلمان ومسؤول أمريكي كبير يبحثان ملف التطبيع مع الاحتلال
الكويت تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
بسبب "بن غفير": البحرين تؤجل زيارة "كوهين"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني اقتحم حاجزا شمالي الضفة
أسيرتان فلسطينيتان تعيشان أوضاعا مقلقة وخطيرة بين “الجنائيات الإسرائيليات”
حكومة اليمين تهرب من الأزمة الداخلية بتوسيع الاستيطان لإرضاء المتطرفين وتكريس الضم والتهجير القسري
الشرق الأوسط
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تخشى ضرراً أمنياً طويلاً
الاهرام المصرية
جنود الاحتلال والمُستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الشروق المصرية
مسئول كبير بجبهة التحرير الفلسطينية يتهم إسرائيل بمحاولة إضعاف السلطة
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الغد الأردنية
نتنياهو ماض في التعديلات القضائية رغم تحذيره من خطورتها على أمن إسرائيل
الفلسطينيون يردون على اقتحامات بن غفير وقطعان المستوطنين بالدعوة للنفير حماية لـ"الأقصى"
الاستخبارات الإسرائيلية تبعث بـ4 كتب تحذير نادرة وغير مسبوقة لنتنياهو
الشرق القطرية
" إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
غزة : 50 عملية زراعة قوقعة بمستشفى حمد
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة واقتحام لباب العامود
"جحيم الهاون".. يوم قُصفت حشودات جيش الاحتلال شرق خزاعة
الشعبية: ملاحقة السلطة للمقاومين يشكل ربحاً للاحتلال
صحيفة: مقاومة جنين ترمم قدراتها استعدادًا للمواجهة المقبلة
الآلاف يشاركون في حفل تأبين قادة عرين الأسود بنابلس
"الخراز" يطالب بمواجهة الاستيطان وهدم المنازل بأساليب المقاومة كافة
بعد 11 يوماً.. الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام
القدس المحلية
الرئيس عباس والوفود تصل اليوم.. القاهرة تستضيف غدًا اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا
قوات الاحتلال تعتقل شابًا من بيت لحم
مصرع طفلة بحادث سير دعس في بيت لحم
هكذا صمد حي الدمج بمخيم جنين في مواجهة الاحتلال
الشرطة: سنتابع من ينشر الإشاعات حول قضية الشاب الشناوي
نقابة المهندسين بنابلس وجامعة النجاح تنظمان الفعالية الارشادية "تخصصي اختياري"
بلدية جنين تشرع بحملة لإزالة التعديات من شوارع وأسواق المدينة
اعتقال مواطن.. مستوطنون يقتحمون باب العمود
القوى في جنين تطالب الفصائل بعدم العودة للوطن إلا موحدين
الاحتلال يغرق غرب محافظة الخليل بالظلام
الحياة الجديدة
جامعة بيرزيت تبدأ احتفالاتها بتخريج الفوج الـ48 من طلبتها
بطاركة ورؤساء كنائس القدس: اقتحام المتطرفين للأقصى وتهديد أمن المصلين انتهاك خطير
إصابة مواطن بجروح في هجوم للمستوطنين شرق رام الله
أسيران مقدسيان يدخلان عاما جديدا في معتقلات الاحتلال
قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتعتقله في بلدة حوارة
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطلق فيلم "كريم حرا"
فتوح يسلّم رسالة من الرئيس إلى نظيره الفنزويلي
جريدة الأيام
المستوطنون يواصلون حرق الزيتون وجيش الاحتلال يقمع مسيرات الجمعة
مئات المستوطنين يقتحمون باب العامود
الكنائس الكاثوليكية للاحتلال: أوقفوا اضطهاد المسيحيين ومهاجمة مقدساتهم
»45 ألفاً يؤدّون "الجمعة" في الأقصى رغم قيود الاحتلال
طفل يساهم في إنقاذ عاملَين في بيت جالا
الاستخبارات تحذّر نتنياهو: تراجع الردع وارتفاع احتمالات الحرب
»58 % من الإسرائيليين يتخوّفون من حرب أهلية
وكالة صفا
دعوات لإعادة بناء منازل الشهداء والأسرى التي دمّرها الاحتلال بنابلس
7 شهداء وإصابة 4 إسرائيليين في 139 عملاً مقاوماً بالضفة خلال أسبوع
إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية
بالفيديو اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس جنوب نابلس
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة "برك سليمان" رفضًا لاقتحامات المستوطنين
الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا
إرباك ليلي شرق غزة احتجاجا على اقتحام الأقصى
وكالة الرأي الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم
" المعابر" تنشر احصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون
الاحتلال يخطر الأسير خليل البراقعة بدفع 30 مليون شيكل
تظاهرة في حيفا ضد الجريمة وتقاعس الشرطة
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان
إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة
تعليم الشمال يختتم المخيم القرآني "بناة الغد ورَواء الروح"
فلسطين اليوم
اعتقالات في بيت لحم ومواجهات عنيفة قرب حاجز شعفاط واقتحامات استفزازية لباب العامود
انهيار حجر من قبّة الصخرة اليوم في ظل منع الاحتلال لأعمال الترميم
منظمة حقوقية: الولايات المتحدة لا تحمي الفلسطينيين حاملي جنسيتها من جرائم الاحتلال ومستوطنيه
ضابط كبير في "الأمن الوقائي": كثفنا من اعتقالاتنا لعناصر "حماس" و"الجهاد" في الأشهر الأخيرة
"إسرائيل" تشن هجوماً حاداً على منظمة ألمانية بسبب عرض فيلم عن ليلى خالد
سما نيوز
رئيس شعبة "أمان" الأسبق: الاقتصاد يتدهور ونتنياهو يمزق "الشعب والجيش في إسرائيل"
إعلام عبري: هذا هو أقوى تهديد عسكري لـ"إسرائيل"
عرين الأسود" توجه 3 رسائل في ذكرى استشهاد قادتها المؤسسين
مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه
القوى في جنين تطالب الفصائل بعدم العودة للوطن إلا موحدين
غزة: عائلة أبو قوطة تكشف تفاصيل الاتفاق بشأن حادثة مقتل ابنها
الشرطة تفني اشاعات بشأن قضية الشاب الشناوي
إصابة جندي إسرائيلي خلال مطاردة دراجتين قرب قلقيلية
بطاركة ورؤساء كنائس القدس: اقتحام المتطرفين للأقصى انتهاك خطير
عرب 48
حوارة: الاحتلال يعتقل شابا بادعاء محاولة دهس
تقرير: الأسرى.. من تفكيك الحَرف إلى الإبداع الأدبي والعلمي
الضفة: إصابات في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات المستوطنين
وكالة وفا
مستوطنون يعتدون على مواطن وزوجته شرق بيت لحم
انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واقتحام م ...
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- 29 تموز (يوليو)
- 2004م قوات الاحتلال تحاصر منزل الشهيد زاهر الأشقر، قائد سرايا القدس في طولكرم، وتقتله بعد اشتباك دار أكثر من 15 ساعة وتتهمه القوات الإسرائيلية بالوقوف خلف عمليات عسكرية كان آخرها إعطاء الأوامر لقتل الضابطين في قرية صيدا في طولكرم.
- 2004م الطائرات الإسرائيلية تغتال القائد عمرو أبو ستة، مؤسس كتائب أحمد أبو الريش، في مدينة خانيونس ومرافقه الشهيد زكي أبو زرقة.
- 1994 صحيفة "النهار" المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة
- 1980افتتحت الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة في 22/7/1980، للنظر في قضية فلسطين، وقد أصدرت القرار رقم (د ا ط -7/2) الذي يطالب (إسرائيل) في البدء بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967.