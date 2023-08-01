النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2585) الثلاثاء 1/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول فلسطيني: بدء اتصالات تشكيل لجنة الحوار بين الفصائل لإنهاء الانقسام

وزير خارجية فلسطين يطلع نظيره الإيطالي على مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة

الفصائل الفلسطينية توافق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر على استضافة اجتماع الفصائل

الإعلام الحكومي: 89 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو

إيلي كوهين: إسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضي لاتفاق سلام مع السعوديين

اخبار دولية

إيران: الاعتراف بإسرائيل لا يصب في مصلحة فلسطين والسلام والأمن بالمنطقة

أخبار عربية

وزير الخارجية السوري: ندعم الشعب الفلسطيني وندين الجرائم الإسرائيلية بحقه

المغرب يجدد موقفه الداعم للسلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

عروض مغرية ..الإمارات تتصل باطباء اسرائيليين للعمل في مشافيها

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

تجمع البقعة» في الضفة و«رأس جرابة» في النقب شاهدان جديدان على عمليات «التهجير القسري» الإسرائيلية

الأسير الإداري الفلسطيني كميل يخوض معركة «الأمعاء الخاوية» لنيل الحرية … والأطفال يعيشون ظروف احتجاز غير إنسانية

الشارع الغزي منقسم.. مسيرات “بدنا نعيش” تطاب بحياة كريمة وكهرباء وأخرى لحماس داعمة للمقاومة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

الأسير الإداري كميل يخوض معركة بالأمعاء الخاوية لنيل الحرية.. والأطفال يعيشون ظروف احتجاز غير إنسانية

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله وإصابة شابين بالرصاص الحي

الشروق المصرية

مسئول فلسطيني: بدء اتصالات تشكيل لجنة الحوار بين الفصائل لإنهاء الانقسام

واجه قتلا بطيئا.. نقل أسير فلسطيني لمستشفى إسرائيلي بعد إصابته بجلطة

اشتية يوجه الشكر لمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

إسرائيل تشتري عشرات الآلاف من القذائف المدفعية

تقارير: جيش الاحتلال اعتقل جيش شخصين حاولا التسلل من الحدود الأردنية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

5 عمليات إطلاق نار و19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

القدس المحلية

تموز يسجل رقمًا قياسيًا في أعداد القتلى بالداخل المحتل

الاحتلال ينقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة

قوات الاحتلال تهدم منشأة تجارية في سلفيت

مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

شاب من غزة يعيد تدوير إطارات المركبات التالفة لأدوات صديقة

شارع 60 الاستيطاني الجديد يقطع أوصال بلدة بيت أمر

الحياة الجديدة

نادي الأسير: نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" بعد تعرضه لجلطة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال غرب أريحا

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال غرب أريحا

الاحتلال يخطر بوقف العمل بطريق ومنشآة في عقربا جنوب نابلس

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي المواطنين في ياسوف

جريدة الأيام

القطاع: 43 معتقلاً على خلفية حراك "بدنا نعيش" ودعوات لحشد أكبر الجمعة المقبل

مجلس الوزراء يناقش جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

ضحايا جدد في مخيم عين الحلوة مع مواجهة مجموعات إسلامية متشددة

غزة: تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد اعتباراً من اليوم

نهلة السلطي .. متحف فلسطيني في "بـيـت الـفـن" بعَـمّان

اجتماع الفصائل: لجنة تتابع استكمال الحوار والرئيس يحدّد أسس الوحدة وإنهاء...

أبو يوسف لـ"الأيام": اللجنة ستتابع التوجهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع

مخيم عين الحلوة: ستة قتلى من فتح في اشتباكات مع مجموعات إسلامية

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع

رغم الرفض في بادئ الأمر.. صحيفة تكشف أسباب مشاركة حماس في مؤتمر الأمناء العاميين بالقاهرة

غداً- تشغيل المولد الرابع في قطاع غزة

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 08/2023

حقيقة زيارة ماجد فرج للبنان وربطها بأحداث مخيم عين الحلوة

الاحتلال ينقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة

عرب 48

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة بدير بلوط

الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويعيق حركة الفلسطينيين والمسافرين للأردن

الاشتباكات المسلّحة في عين الحلوة: ارتفاع عدد القتلى إلى 11 والمصابين إلى 40

عباس والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية وتعزيز العلاقات

مستوطنون يقيمون بؤرة عشوائية قرب أريحا

اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها مواجهات وإصابات

وكالة وفا

تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي ...

أبو العرادات: ما يجري في مخيم عين الحلوة استه ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 1آب (أغسطس)

ý 2006م سقوط 35 جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح، وتدمير عددٍ من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراف قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاومي حزب الله وبين وحدات خاصة في جيش الاحتلال الصهيوني.

ý 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطناً صهيونياً في طولكرم ، و إصابة مستوطنة صهيونية أخرى في عمليّة تفجير حافلة ركاب صهيونية بعبوة ناسفة في قطاع غزة .

ý 1999م الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود باراك" أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تقوم بانسحابات من الضفة الغربية المحتلة وسوف تبدأ هذه الانسحابات في تشرين الأول.

ý 1970م ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح.