النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2585) الثلاثاء 1/8/2023
أخبار فلسطينية
مسؤول فلسطيني: بدء اتصالات تشكيل لجنة الحوار بين الفصائل لإنهاء الانقسام
وزير خارجية فلسطين يطلع نظيره الإيطالي على مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة
الفصائل الفلسطينية توافق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان
رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر على استضافة اجتماع الفصائل
سلطة الطاقة تتحدث عن ما سيوفره تشغيل المولد الرابع من قدرات
"حماس" تدعو لتغليب الحوار في "عين الحلوة" حقنًا للدماء
الإعلام الحكومي: 89 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو
معروف: إعلان نتائج التحقيق بوفاة المواطن "أبو قوطة" اليوم
19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
أخبار إسرائيلية
قضاة المحكمة العليا في إسرائيل سيحضرون جلسة الطعن في التعديلات القضائية
إيلي كوهين: إسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضي لاتفاق سلام مع السعوديين
المحكمة العليا "الإسرائيلية" تدخل في معركة سياسية مع "الكنيست" بمناقشة إلغاء "قانون المعقولية"
اسرائيل : تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية
اخبار دولية
إيران: الاعتراف بإسرائيل لا يصب في مصلحة فلسطين والسلام والأمن بالمنطقة
"العفو الدولية" تدين قرار محكمة إسرائيلية بهدم قرية بدوية
أخبار عربية
وزير الخارجية السوري: ندعم الشعب الفلسطيني وندين الجرائم الإسرائيلية بحقه
المغرب يجدد موقفه الداعم للسلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
تونس.. مقترح قانون "يجرم" التطبيع مع (إسرائيل)
عروض مغرية ..الإمارات تتصل باطباء اسرائيليين للعمل في مشافيها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
تجمع البقعة» في الضفة و«رأس جرابة» في النقب شاهدان جديدان على عمليات «التهجير القسري» الإسرائيلية
الأسير الإداري الفلسطيني كميل يخوض معركة «الأمعاء الخاوية» لنيل الحرية … والأطفال يعيشون ظروف احتجاز غير إنسانية
الشارع الغزي منقسم.. مسيرات “بدنا نعيش” تطاب بحياة كريمة وكهرباء وأخرى لحماس داعمة للمقاومة
إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
الأسير الإداري كميل يخوض معركة بالأمعاء الخاوية لنيل الحرية.. والأطفال يعيشون ظروف احتجاز غير إنسانية
الشرق الأوسط
قمة مصرية - فلسطينية تبحث في «المصالحة» وإحياء عملية السلام
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله وإصابة شابين بالرصاص الحي
الشروق المصرية
مسئول فلسطيني: بدء اتصالات تشكيل لجنة الحوار بين الفصائل لإنهاء الانقسام
واجه قتلا بطيئا.. نقل أسير فلسطيني لمستشفى إسرائيلي بعد إصابته بجلطة
اشتية يوجه الشكر لمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
إسرائيل تشتري عشرات الآلاف من القذائف المدفعية
تقارير: جيش الاحتلال اعتقل جيش شخصين حاولا التسلل من الحدود الأردنية
الغد الأردنية
الاحتلال يقتحم جنين ومدنا أخرى ويعتقل 16 فلسطينيا
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
أنباء عن خطط إسرائيلية لمواجهة محتملة على حدود لبنان.. ونصرالله يحذر
الشرق القطرية
هل تنعكس وحدة الفلسطينيين على المستوى السياسي؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة
معروف: إعلان نتائج التحقيق بوفاة المواطن "أبو قوطة" اليوم
خبير: (إسرائيل) توجه ضربة جديدة لقناة السويس
متحدثون يطالبون المجتمع الدولي وسلطة رام الله بتخليص غزة من أزماتها الاقتصادية
الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
5 عمليات إطلاق نار و19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
القدس المحلية
محدث|| الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مناطق متفرقة
قتيل و 3 جرحى في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل
تموز يسجل رقمًا قياسيًا في أعداد القتلى بالداخل المحتل
الاحتلال ينقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة
قوات الاحتلال تهدم منشأة تجارية في سلفيت
مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية
الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
شاب من غزة يعيد تدوير إطارات المركبات التالفة لأدوات صديقة
شارع 60 الاستيطاني الجديد يقطع أوصال بلدة بيت أمر
الحياة الجديدة
نادي الأسير: نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" بعد تعرضه لجلطة
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال غرب أريحا
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال غرب أريحا
الاحتلال يخطر بوقف العمل بطريق ومنشآة في عقربا جنوب نابلس
بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة
مستوطنون ينصبون خياما على أراضي المواطنين في ياسوف
جريدة الأيام
القطاع: 43 معتقلاً على خلفية حراك "بدنا نعيش" ودعوات لحشد أكبر الجمعة المقبل
مجلس الوزراء يناقش جدول تشكيلات الوظائف الحكومية
ضحايا جدد في مخيم عين الحلوة مع مواجهة مجموعات إسلامية متشددة
غزة: تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد اعتباراً من اليوم
نهلة السلطي .. متحف فلسطيني في "بـيـت الـفـن" بعَـمّان
اجتماع الفصائل: لجنة تتابع استكمال الحوار والرئيس يحدّد أسس الوحدة وإنهاء...
أبو يوسف لـ"الأيام": اللجنة ستتابع التوجهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع
مخيم عين الحلوة: ستة قتلى من فتح في اشتباكات مع مجموعات إسلامية
وكالة صفا
55 انتهاكًا إسرائيليًا بحق التجمعات البدوية بالضفة بيوليو
مقترح قانون بالبرلمان التونسي يُجرم التطبيع مع "إسرائيل"
مقترح قانون بالبرلمان التونسي يُجرم التطبيع مع "إسرائيل"
9 أعوام على مجزرة "الجمعة السوداء" برفح
مواجهات واعتقالات بالضفة
الاحتلال يوقف العمل بمنزل قيد الإنشاء بمسافر يطا
الاحتلال يوقف العمل بمنزل قيد الإنشاء بمسافر يطا
الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
"حشد" تصدر بيانا حول أحداث مخيم عين الحلوة
لجنة تطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط على السلطة لإطلاق الصحفي الساعي
منتدى الإعلاميين يطالب بإطلاق سراح الصحفي سامي الساعي
"نقابات العمال": الحصار الجائر على القطاع تسبب بكوارث إنسانية
وكالة الرأي الفلسطينية
صور "الدعليس" يتسلم نتائج التحقيق في وفاة المواطن أبو قوطة
محدث الاحتلال يعتقل 6 شبّان بالضفة والقدس
جلال إسماعيل: تشغيل المولد الرابع سيقلل قيمة عجز الكهرباء
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في كفر قرع
اعتداءات جديدة على المصحف الشريف في الدنمارك والسويد
الاحتلال يهدم منشأة تجارية غرب سلفيت
"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية بمحافظة خانيـونس
العمل تشارك في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية
فلسطين اليوم
البطش يدعو إلى وقف الاشتباكات ونزف الدم الفلسطيني في مخيم عين الحلوة
قدورة فارس: نقل كافة أسرى سجن عسقلان خطوة مفاجئة لم نعرف أسبابها بعد
"القسـام" ينشر معلومات جديدة عن عملية أسر الجندي "هدار جولدن" عام ٢٠١٤
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة
مركز "حنظلة": قوات الاحتلال تقتحم غرف أسرى الجبهة الشعبية في سجن "جلبوع" وتحول عدداً من الأسرى للعزل
الاحتلال يهدم منشأة تجارية في دير بلوط غرب سلفيت
قوات الاحتلال تُعيق حركة المواطنين جنوب جنين
مقتل شاب في إطلاق نار في كفر قرع بالداخل المحتل
سما نيوز
إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع
رغم الرفض في بادئ الأمر.. صحيفة تكشف أسباب مشاركة حماس في مؤتمر الأمناء العاميين بالقاهرة
غداً- تشغيل المولد الرابع في قطاع غزة
أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 08/2023
حقيقة زيارة ماجد فرج للبنان وربطها بأحداث مخيم عين الحلوة
الاحتلال ينقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة
الإفراج عن أسير من رام الله أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال
"إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية
الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار
"الكنيست" يخرج في إجازة صيفية
الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006
عرب 48
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة بدير بلوط
الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويعيق حركة الفلسطينيين والمسافرين للأردن
الاشتباكات المسلّحة في عين الحلوة: ارتفاع عدد القتلى إلى 11 والمصابين إلى 40
عباس والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية وتعزيز العلاقات
مستوطنون يقيمون بؤرة عشوائية قرب أريحا
اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها مواجهات وإصابات
وكالة وفا
تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي ...
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ý 1آب (أغسطس)
ý 2006م سقوط 35 جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح، وتدمير عددٍ من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراف قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاومي حزب الله وبين وحدات خاصة في جيش الاحتلال الصهيوني.
ý 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطناً صهيونياً في طولكرم ، و إصابة مستوطنة صهيونية أخرى في عمليّة تفجير حافلة ركاب صهيونية بعبوة ناسفة في قطاع غزة .
ý 1999م الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود باراك" أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تقوم بانسحابات من الضفة الغربية المحتلة وسوف تبدأ هذه الانسحابات في تشرين الأول.
ý 1970م ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح.