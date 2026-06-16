مجمع ناصر يطلق أولى دورات سلسلته في التصوير المقطعي

غزة- وكالة الرأي:

شهد مجمع ناصر الطبي انطلاق الدورة التدريبية الأولى من سلسلة دورات تدريبية متخصصة ومكثفة في مجال التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وجاءت الدورة التي نظمتها دائرة الأشعة بالمجمعثمرة تعاون استراتيجي مع وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة، ودائرة تنمية الموارد البشرية، والجمعية الفلسطينية للتصوير الطبي المحوسب، وشهدت حضوراً لافتاً من الكوادر الطبية والفنية.



وقد أكد د. عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي في الجلسة الافتتاحية أن إطلاق هذه السلسلة التدريبية يمثل ترجمة فعلية لسياسة المجمع في تطوير المنظومة الصحية.



وأوضح د. الحوت قائلاً: "إن امتلاك أحدث الأجهزة الطبية لا يكتمل أثره دون كادر بشري مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ونحن في إدارة المجمع نضع الاستثمار في الإنسان وتطوير مهارات طواقمنا على رأس أولوياتنا، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة تليق بأبناء شعبنا وتخفف من معاناتهم".



من جانبه، شدد أ. ابراهيم عباس مدير وحدة الأشعة والتصوير الطبي بوزارة الصحة على الأهمية العلمية والتطبيقية لهذه السلسلة التدريبية التي انطلقت بملف التصوير المقطعي المحوسب.



وقال في كلمته : "ان مواكبة القفزات المتسارعة في تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة، نسعى من خلال هذه الدورات المتخصصة إلى توحيد بروتوكولات العمل الحيثية في كافة الأقسام، ورفع دقة التشخيص مع ضمان أعلى معايير السلامة الإشعاعية للمرضى، صعوداً نحو تصفير الأخطاء الفنية".



وقد توزعت أعمال الدورة الأولى على محاور علمية قدمها نخبة من الخبراء؛ حيث استهلت بمحاضرة نوعية قدمها د. عمارة عبد القادر أخصائي تطبيقات الرنين المغناطيسي والباحث في مجال التصوير العصبي المتقدم، تناول فيها أحدث التطورات السريرية في تقنيات تصوير الـ CT وآليات تحسين استخدام "المواد الظليلة" (Contrast Media) وفق المعايير الدولية.



وفي إطار تبادل الخبرات الإقليمية حظيت الدورة بمشاركة مميزة من جمهورية مصر العربية حيث قدم أ. سلامة صابر أخصائي التصوير الطبي والمدرب المعتمد ورقة عمل استعرض فيها أفضل الممارسات التطبيقية لحقن المواد الظليلة والتحكم في العوامل المؤثرة عليها لضمان جودة الفحوصات.



وفي ختام الدورة الأولى، أجمع المشاركون على أن الاستمرارية في هذه السلسلة التدريبية ونقل خبراتها إلى التطبيق العملي داخل أروقة المستشفيات سيحدث فارقاً ملموساً ومستداماً في سرعة ودقة تشخيص الأمراض، مما يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية الشاملة.