النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2744)  الجمعة 22/1/2021

1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.

1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.