http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2744) الجمعة 22/1/2021
أخبار فلسطينية
هنية يشيد بالمسيرة المليونية في باكستان الرافضة للتطبيع
فتح» لم تناقش مرشحها للرئاسة... وستسمع من عباس أولاً
تفاصيل الكيلة: اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا
تنوه مهم للصيادين في يومي الحجر
"داخلية غزة" تعلن إجراءات جديدة ضمن سياسة التخفيف في مواجهة كورونا
حماس تنعى القيادي الرواشدة: فلسطين كانت تسكن قلبه
رغم الانتقادات..عباس يهاتف أبو شرار ويؤكد دعمه للسلطة القضائية واستقلالها
وفاة فلسطينيين وإصابة 8 آخرين بكورونا في السعودية وأميركا
رئيس الوزراء يدين إرهاب المستوطنين المنظم على الشوارع بالضفة
حماس ترد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن القدس
أخبار إسرائيلية
مصدر عبري: السماح بإدخال لقاح كورونا لموظفي الصحة بغزة
نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في شباط المقبل
ارتفاع إصابات كورونا في دولة الاحتلال إلى 582293
إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا لدى واشنطن عقب تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة
إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
اخبار دولية
إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين
إصابات كورونا عالميًا تقترب من 97 مليونا والوفيات أكثر من مليونين
تل أبيب.. الرابح الأكبر في عهد ترامب
أخبار عربية
توقيع اتفاقية الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب
الجامعة العربية تدين إصدار إسرائيل عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة
الأردن يدين طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
ليلة عنيفة بالضفة..مستوطنون يجرحون طفلا ويهاجمون منازل فلسطينية
أسير مريض بسرطان الدم يعاني وضعا صحيا خطيرا وأعداد الأسرى المصابين بكورونا تزداد…
جيش الاحتلال يوسع من حملات الاعتقال لإخماد موجة الغضب الشعبي وإصابة صحافي خلال…
اتصالات جدية بين فتح وحماس لإقرار “وثيقة شرف” والرئيس يبعث مسئولين لعواصم مؤثرة…
حكومة الاحتلال تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ “مشروع فصل عنصري” جديد لتوسيع الاستيطان في…
المفوض العام للأونروا يستعرض وضع لاجئي فلسطين في الأردن
الشرق الأوسط
السلطة تطلب مساعدة دولية لإجراء انتخابات في شرق القدس
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة
الشروق المصرية
المفوض العام للأونروا يستعرض وضع لاجئي فلسطين في الأردن
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة
الغد الأردنية
أفراد من الشرطة ضربوا فلسطينيين اعتقلوا عقب تقرير عبثي
في إسرائيل يعرفون جيدا بعض مسؤولي الإدارة الجديدة في واشنطن
السفارة الأميركية بالقدس تحذف تعديلا “مفاجئا” لوصف السفير يشمل الضفة وغزة
الشرق القطرية
بالصور.. طفلة تنجو من محاولة اختطاف المستوطنين بعد الاعتداء عليها بالضرب
بعد منعها من تركيب طرف لأسباب أمنية.. فتاة فلسطينية تتسلق قمة كلمنجارو بساق واحدة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين شرق قلقيلية
جنين: مصرع عامل إثر سقوطه من علو في الداخل المحتل
مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في الأغوار الشمالية
إصابة الأسير المُسن فؤاد الشوبكي بكورونا
نادي الأسير: أوضاع صعبة يواجهها الأسرى المصابون بـ "كورونا" في "ريمون"
القدس المحلية
الشرطة تحرر 173 مخالفة سلامة عامة في جنين
الخارجية: توفير رحلتين إلى إسطنبول ونيويورك وفتح باب التسجيل للسفر لدولٍ عدة
اشتية يلتقي 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً: لدينا إرادة سياسية قوية لإنجاح إجراء الانتخابات
أوضاع صعبة يواجهها الأسرى المصابون بـ "كورونا" في عزل "ريمون"
أحكام على أسرى وإفراجات وثلاثة يدخلون أعواماً جديدة
22 أسيرة بمعتقل "الدامون" تلقين اللقاح ضد "كورونا"
منح دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا في دولٍ عدة
الشقيقان بلال وبسام ذياب يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما
الحياة الجديدة
رئيس الوزراء يدين إرهاب المستوطنين المنظم على الشوارع بالضفة
النجار وعبد ربه: طفرة كورونا المكتشفة بالقدس قد تحتاج إصدارات
الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية
الأيام
الرئيس يهنئ بايدن بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
شعث لـ "الأيام": ترامب كان أسوأ رئيس أميركي
اشتية: أبو مازن هو مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا الأمر
كورونا" في فلسطين: 10 وفيات ورصد 497 إصابة جديدة
سلطات الاحتلال تنشر مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة...
الاحتلال يمدد إغلاق "الإبراهيمي" واقتحام جديد لساحات "الأقصى"
وكالة صفا
مستوطنون يعربدون ويعتدون على المنازل والمركبات جنوب نابلس
حماس تدين تفجيري بغداد
هل نشهد انتخابات قريبة لنقابة الصحفيين؟ أبو بكر يجيب "صفا"
عائلة معتقل سياسي من بيت لحم تطالب بتدخل فوري للإفراج عنه
حركة الأحرار: تصريحات إدارة بايدن تصفع كل المراهنين عليه
اتهام تاجر من نابلس بتهريب طائرات صغيرة للقطاع
الاحتلال يفتح عبارات المياه ويغرق مئات الدونمات شرق الشجاعية
أبو الرُب: خطبة وصلاة الجمعة ستقام في الساحات بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف تعلن ضوابط أداة الصلاة خلال حظر تجول الجمعة والسبت
التعليم تعلن عن استئناف العملية التعلمية للصفوف "7-11"
6 وفيات و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس
هنية" يعلن عن استئناف النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة
الاحتلال يغلق ثلاثة مداخل لبلدة الطور في القدس المحتلة
مستشفى النصر للأطفال تعزز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية
مركز المعلومات الصحية يدخل تجربته في التوثيق على المستوى
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: كل من حاول شطب القضية الفلسطينية مصيره إلى زوال وترامب نموذج واضح
مصدر أمني بالمقاومة يحذر من تحليق طائرة بومباردير في أجواء القطاع
غزة: 275 اصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
سهى عرفات تدعو الرئيس عباس لمغادرة الحكم كما غادر ترامب
الزهار: يجب تجديد الانتخابات الرئاسية والتجربة الماضية مؤلمة
رئيس بلدية دير البلح و وكيل وزارة التربية والتعليم في زيارة لمدرسة عبد الكريم العكلوك
سما نيوز
اشتية يتحدث عن أهمية الانتخابات و الأسرى وكورونا والموازنة ...
مستوطنون يصيبون طفلا "3 سنوات" بجروح على مدخل برقة شمال شرق رام الله..فيديو
هدى نعيم تشن هجوماً على حنان عشراوي بسبب اتفاقية "سيداو"
الاحتلال يفرج عن الصحفي مجاهد السعدي
بريطانيا: مضي اسرائيل ببناء المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين
خلال لقائه والدة فارس عودة.. العالول: إرادة شعبنا ستصنع الانتصار على الاحتلال
"التيار الإصلاحي" يدعو لتدارك حالة الشوبكي الصحية والضغط على الاحتلال للإفراج عنه
عرب 48
تصاعد إرهاب المستوطنين: إصابة طفل واستهداف منزلين بالزجاجات الحارقة
كورونا بصفوف الأسرى: 41 إصابة جديدة ترفع الحصيلة لـ290
وكالة وفا
النجار وعبد ربه: طفرة كورونا المكتشفة بالقدس ...
رانيا الشوبكي: استهتار الاحتلال أوقع شيخ الأس ...
بيت لحم: الاحتلال يقتحم بيت فجار ويغلق مداخله ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 كانون ثاني (يناير)
- 2003م وقع هجوم بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة القدس الغربية حيث قام به المناضل سعيد إبراهيم رمضان من قرية تل قضاء نابلس وهو تابع لكتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار على عدد من المحتلين الإسرائيليين في قلب المدنية وقد أدت هذه العملية إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.
- 2003م اغتيال القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف السوركجي و3 شهداء هم: نسيم أبو الروس، كريم مفارجة، جاسر سمارو.
- 1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1985م وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن إصابة 4932ممن جنودها بعاهات مختلفة أثناء غزوها للبنان الذي بدأ عام 1982مفي صفحته الثانية.
- 1984م إرهابيون يهود يقذفون قنابل حارقة على المسجد الأقصى بهدف إحراقه.
- 1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.
- 1948م وفادة أديب اللغة العربية وعميد الأدب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي.