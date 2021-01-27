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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021

27 كانون ثاني / يناير 2021 09:26

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021

 

أخبار فلسطينية

 

·         عباس يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

·         الطفرة المتحورة لكورونا تقلق الحكومة الفلسطينية فتدرس إغلاق المعابر مع إسرائيل والأردن

·         الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط

·         منظمة التحرير ترحب بإعادة فتح بعثتها في واشنطن

·         نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا إلى المستشفى

أخبار إسرائيلية  

·         توافق إسرائيلي إماراتي بحريني على التحذير من الملف النووي الإيراني

·         إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط من دون صخب إعلامي

·         نتنياهو يفعّل ضغوطاً لـ«زيارة مغربية» قبل الانتخابات

·         "كوخافي" يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة

·         إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وتبعث بممثلها للمغرب

·         الصحة الإسرائيلية: 7737 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع

·         السفير الإسرائيلي السابق بمصر يصل إلى الرباط ممثلًا دبلوماسيًا لدى المغرب

·          

اخبار دولية

·         الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين

·         كورونا": 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و840 الف إصابة في العالم

·         واشنطن تعلن نيتها إعادة المساعدات للفلسطينيين ودعم حل الدولتين

·         إدارة بايدن تستعرض سياساتها تجاه القضية الفلسطينية

اخبار عربية

 

·         السودان وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون 

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

·         جيش الاحتلال يهدم مسجدا قيد البناء جنوبي الضفة

·         عباس يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

·         الطفرة المتحورة لكورونا تقلق الحكومة الفلسطينية فتدرس إغلاق المعابر مع إسرائيل والأردن

·         استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال واعتقالات ونهب منظم لأراضي الضفة

·         الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين

·         شباب غزة يعكسون معادلة “كورونا” الاقتصادية ويسجلون معدلات زواج مرتفعة بنسبة 21%

·         قيادة الفصائل الفلسطينية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وإغلاق الطرق أمام المستوطنين

·          

 

 الشرق الأوسط

·         إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط من دون صخب إعلامي

·         نتنياهو يفعّل ضغوطاً لـ«زيارة مغربية» قبل الانتخابات

·         مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

·         السودان وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون 

الشروق المصرية

·         الجيش الإسرائيلي مخاطبا سكان لبنان وغزة: غادروها فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا

·         توافق إسرائيلي إماراتي بحريني على التحذير من الملف النووي الإيراني

 

الأهرام المصرية

·         السفير الإسرائيلي السابق بمصر يصل إلى الرباط ممثلًا دبلوماسيًا لدى المغرب

·         وزير الخارجية الفلسطيني: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم

·         

 

 

 الغد الأردنية

·         الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين

 

الشرق القطرية

·         . مستوطنون متطرفون ينقلون كورونا إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي 

·          استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

·         "كورونا": 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و840 الف إصابة في العالم

·         الاحتلال يهدم مسجدا قيد الانشاء ويستولي على وحدة صحية في الخليل

·         معروف يُعلق على نسبة صرف رواتب الموظفين

·         "كوخافي" يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة

·         واشنطن تعلن نيتها إعادة المساعدات للفلسطينيين ودعم حل الدولتين

·         تطورات خطيرة بعلاقة الاحتلال مع الإمارات والمغرب والسودان

·         تفاصيل مقاطعة ألف فنان إيرلندي لدولة الاحتلال

 

القدس

·        

إصابة شاب برصاص الاحتلال في حزما

·         منع ترميم الحرم الإبراهيمي الشريف.. الاحتلاتل ماضٍ في مخططات تهويده وتزوير هويته الإسلامية

·         اتصالات فلسطينية مع الصين للحصول على لقاح سينوفارم المضاد لكورونا

·         اعتقال 5 مواطنين من جنين

 

 

الحياة الجديدة

·         الأوقاف: هدم مسجد "أم قصة" جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين

·         المفتي العام يدين منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك

·         محافظ القدس يدين مخطط تحويل قصر الحسيني إلى كنيس ومنع أعمال الترميم في "الأقصى"

·         بعد ساعات من التحقيق.. الاحتلال يفرج عن عدد من المقدسيين بشروط

·          

 

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يعدم فتى بدم بارد بزعم محاولته تنفيذ طعن قرب سلفيت

·         »إدارة بايدن: دعم حل الدولتين ورفض الضم والاستيطان وإعادة فتح الممثليات...

·         »الرئيس: مصممون على إنجاز الانتخابات وستجرى في الضفة والقدس وقطاع غزة

·         »الاحتلال يمنع الترميم في الأقصى وينفذ حفريات في ساحة البراق

·         »"كورونا" في فلسطين: 10 وفيات ورصد 660 إصابة جديدة

·         »غزة: ارتفاع عدد حالات الزواج لانخفاض التكاليف في ظل "كورونا"

·         »مئات المحامين يعتصمون للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرة مؤخراً بحق القضاء

·         »"حكاية ياسر".. مسلسل للأطفال يروي سيرة عرفات من مولده حتى استشهاده

 

وكالة الرأي

·         الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء جنوب الخليل

·         اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام منزل شهيد سلفيت

·         إصابة عامل بفعل اعتداءات الاحتلال في بيت لحم

·         تحذير من استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

·         الاحتلال يُحول 221 أسيراً للاعتقال الإداري في سجونه

·         الاحتلال يُسجل 8667 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

·         توثيق 320 انتهاكاً بحق صيادي غزة خلال 2020

·         10 وفيات و660 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

·         " المجلس الأعلى"و" الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي 

 

وكالة صفا

 

·         الاحتلال يهدم مسجدًا قيد الإنشاء جنوب الخليل

·         5 إصابات بشجار عائلي في نابلس

·         مجلس الأمن الدولي يبحث القضية الفلسطينية

·         تعرف على وزير الخارجية الأمريكي الجديد

·         محدث مداهمات واعتقالات ليلية في الضفة

 

وكالة سما

 

·         حماس ترد على ما نشرته "التايمز" البريطانية عن علاقتها مع تركيا

·         مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب

·         وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

·         الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

·         الرئيس عباس: مصممون على إنجاز الانتخابات وسنذهب للقاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل الاقتراحات

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

·        
عينتهم حماس بعد ...2007......بُشرى "قريباً" لموظفي غزة وسط "تساؤلات" ومطالبات براتب كامل وجدولة المستحقات

·         اهمها ادراكه بقوة المقاومة.."مختص" يوضح 4 اسباب وراء تصريحات كوخافي بشأن طبيعة الحرب القادمة

·         الرئيس عباس: سنذهب إلى القاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل الاقتراحات

·          

عرب  48

·         الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط

·         منظمة التحرير ترحب بإعادة فتح بعثتها في واشنطن

·         نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا إلى المستشفى

·         إدارة بايدن تستعرض سياساتها تجاه القضية الفلسطينية

·         كوخافي: يجب تكييف القانون الدولي مع عقيدتنا القتالية

·         إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وتبعث بممثلها للمغرب

·         العنف والجريمة في المجتمع العربي: نتنياهو يكرر وعوده

·         تفاهمات إسرائيلية سودانية حول قضايا أمنية"

·          

 

 

 وكالة وفا

 

·         "كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و8 ...

·         قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من برقين وقباطية جنوب جنين

·         (محدث) الاحتلال يهدم مسجدا قيد الانشاء ويستولي على وحدة صحية ...

 

حدث في مثل هذا اليوم

27 كانون ثاني (يناير)

·         2005م استشهد الأسير الفلسطيني راسم أبو عرة (28 عاما)، وهو من مدينة رام الله، خلال حريق شب في سجن "مجدو" الصهيوني.

·         2001م تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الأردن والكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروع شق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت.

·         1994م إضراب شامل في قطاع غزة تضامنا مع المعتقلين والمبعدين الفلسطينيين.

·         1981م أول وفد من البرلمان المصري يقوم بزيارة لتل أبيب ردا على زيارة لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

·         1969م إغلاق كنيسة القيامة في القدس، إثر اعتصام 24 سيدة داخلها احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

·         1948م المستوطنون اليهود يحاولون نسف المسجد الأقصى بواسطة قنبلة تزن تسعة وعشرين كيلوغراما وفشل المحاولة.

·         1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول بالقدس والذي بعث إلى مؤتمر الصلح بباريس يرفض وعد بلفور رفضا قاطعا.

·         1919م اغتيال طه خليل في موجه الاغتيالات تجتاح فلسطين حيث بدأت هذه الموجة باغتيال الدكتور طه خليل السياسي والمفكر الفلسطيني المعروف في مدينة حيفا.

 

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