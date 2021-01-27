النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021

09:32شباب رفح يتفوق على اتحاد بيت حانون والتفاح يخسر من اتحاد خان يونس بخماسية

09:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021

09:39النيابة العامة تحقق بـ 184قضية وتوقف 81 متهمًا

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