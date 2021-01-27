النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021
أخبار فلسطينية
· عباس يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية
· الطفرة المتحورة لكورونا تقلق الحكومة الفلسطينية فتدرس إغلاق المعابر مع إسرائيل والأردن
· الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط
· منظمة التحرير ترحب بإعادة فتح بعثتها في واشنطن
· نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا إلى المستشفى
أخبار إسرائيلية
· توافق إسرائيلي إماراتي بحريني على التحذير من الملف النووي الإيراني
· إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط من دون صخب إعلامي
· نتنياهو يفعّل ضغوطاً لـ«زيارة مغربية» قبل الانتخابات
· "كوخافي" يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة
· إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وتبعث بممثلها للمغرب
· الصحة الإسرائيلية: 7737 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بارتفاع
· السفير الإسرائيلي السابق بمصر يصل إلى الرباط ممثلًا دبلوماسيًا لدى المغرب
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اخبار دولية
· الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين
· كورونا": 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و840 الف إصابة في العالم
· واشنطن تعلن نيتها إعادة المساعدات للفلسطينيين ودعم حل الدولتين
· إدارة بايدن تستعرض سياساتها تجاه القضية الفلسطينية
اخبار عربية
· السودان وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
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الصحف العربية
القدس العربي
· جيش الاحتلال يهدم مسجدا قيد البناء جنوبي الضفة
· عباس يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية
· الطفرة المتحورة لكورونا تقلق الحكومة الفلسطينية فتدرس إغلاق المعابر مع إسرائيل والأردن
· استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال واعتقالات ونهب منظم لأراضي الضفة
· الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين
· شباب غزة يعكسون معادلة “كورونا” الاقتصادية ويسجلون معدلات زواج مرتفعة بنسبة 21%
· قيادة الفصائل الفلسطينية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وإغلاق الطرق أمام المستوطنين
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط من دون صخب إعلامي
· نتنياهو يفعّل ضغوطاً لـ«زيارة مغربية» قبل الانتخابات
· مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن
· السودان وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
الشروق المصرية
· الجيش الإسرائيلي مخاطبا سكان لبنان وغزة: غادروها فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
· توافق إسرائيلي إماراتي بحريني على التحذير من الملف النووي الإيراني
الأهرام المصرية
· السفير الإسرائيلي السابق بمصر يصل إلى الرباط ممثلًا دبلوماسيًا لدى المغرب
· وزير الخارجية الفلسطيني: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم
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الغد الأردنية
· الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسهيل عملية تطعيم الفلسطينيين
الشرق القطرية
· . مستوطنون متطرفون ينقلون كورونا إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي
· استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "كورونا": 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و840 الف إصابة في العالم
· الاحتلال يهدم مسجدا قيد الانشاء ويستولي على وحدة صحية في الخليل
· معروف يُعلق على نسبة صرف رواتب الموظفين
· "كوخافي" يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة
· واشنطن تعلن نيتها إعادة المساعدات للفلسطينيين ودعم حل الدولتين
· تطورات خطيرة بعلاقة الاحتلال مع الإمارات والمغرب والسودان
· تفاصيل مقاطعة ألف فنان إيرلندي لدولة الاحتلال
القدس
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إصابة شاب برصاص الاحتلال في حزما
· منع ترميم الحرم الإبراهيمي الشريف.. الاحتلاتل ماضٍ في مخططات تهويده وتزوير هويته الإسلامية
· اتصالات فلسطينية مع الصين للحصول على لقاح سينوفارم المضاد لكورونا
· اعتقال 5 مواطنين من جنين
الحياة الجديدة
· الأوقاف: هدم مسجد "أم قصة" جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين
· المفتي العام يدين منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك
· محافظ القدس يدين مخطط تحويل قصر الحسيني إلى كنيس ومنع أعمال الترميم في "الأقصى"
· بعد ساعات من التحقيق.. الاحتلال يفرج عن عدد من المقدسيين بشروط
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صحيفة الأيام
· الاحتلال يعدم فتى بدم بارد بزعم محاولته تنفيذ طعن قرب سلفيت
· »إدارة بايدن: دعم حل الدولتين ورفض الضم والاستيطان وإعادة فتح الممثليات...
· »الرئيس: مصممون على إنجاز الانتخابات وستجرى في الضفة والقدس وقطاع غزة
· »الاحتلال يمنع الترميم في الأقصى وينفذ حفريات في ساحة البراق
· »"كورونا" في فلسطين: 10 وفيات ورصد 660 إصابة جديدة
· »غزة: ارتفاع عدد حالات الزواج لانخفاض التكاليف في ظل "كورونا"
· »مئات المحامين يعتصمون للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرة مؤخراً بحق القضاء
· »"حكاية ياسر".. مسلسل للأطفال يروي سيرة عرفات من مولده حتى استشهاده
وكالة الرأي
· الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء جنوب الخليل
· اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام منزل شهيد سلفيت
· إصابة عامل بفعل اعتداءات الاحتلال في بيت لحم
· تحذير من استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال
· الاحتلال يُحول 221 أسيراً للاعتقال الإداري في سجونه
· الاحتلال يُسجل 8667 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
· توثيق 320 انتهاكاً بحق صيادي غزة خلال 2020
· 10 وفيات و660 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
· " المجلس الأعلى"و" الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي
وكالة صفا
· الاحتلال يهدم مسجدًا قيد الإنشاء جنوب الخليل
· 5 إصابات بشجار عائلي في نابلس
· مجلس الأمن الدولي يبحث القضية الفلسطينية
· تعرف على وزير الخارجية الأمريكي الجديد
· محدث مداهمات واعتقالات ليلية في الضفة
وكالة سما
· حماس ترد على ما نشرته "التايمز" البريطانية عن علاقتها مع تركيا
· مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب
· وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
· الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح
· الرئيس عباس: مصممون على إنجاز الانتخابات وسنذهب للقاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل الاقتراحات
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وكالة فلسطين اليوم
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عينتهم حماس بعد ...2007......بُشرى "قريباً" لموظفي غزة وسط "تساؤلات" ومطالبات براتب كامل وجدولة المستحقات
· اهمها ادراكه بقوة المقاومة.."مختص" يوضح 4 اسباب وراء تصريحات كوخافي بشأن طبيعة الحرب القادمة
· الرئيس عباس: سنذهب إلى القاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل الاقتراحات
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عرب 48
· الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط
· منظمة التحرير ترحب بإعادة فتح بعثتها في واشنطن
· نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا إلى المستشفى
· إدارة بايدن تستعرض سياساتها تجاه القضية الفلسطينية
· كوخافي: يجب تكييف القانون الدولي مع عقيدتنا القتالية
· إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وتبعث بممثلها للمغرب
· العنف والجريمة في المجتمع العربي: نتنياهو يكرر وعوده
· تفاهمات إسرائيلية سودانية حول قضايا أمنية"
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وكالة وفا
· "كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و167 ألف وفاة و100 مليون و8 ...
· قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من برقين وقباطية جنوب جنين
· (محدث) الاحتلال يهدم مسجدا قيد الانشاء ويستولي على وحدة صحية ...
حدث في مثل هذا اليوم
27 كانون ثاني (يناير)
· 2005م استشهد الأسير الفلسطيني راسم أبو عرة (28 عاما)، وهو من مدينة رام الله، خلال حريق شب في سجن "مجدو" الصهيوني.
· 2001م تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الأردن والكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروع شق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت.
· 1994م إضراب شامل في قطاع غزة تضامنا مع المعتقلين والمبعدين الفلسطينيين.
· 1981م أول وفد من البرلمان المصري يقوم بزيارة لتل أبيب ردا على زيارة لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
· 1969م إغلاق كنيسة القيامة في القدس، إثر اعتصام 24 سيدة داخلها احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
· 1948م المستوطنون اليهود يحاولون نسف المسجد الأقصى بواسطة قنبلة تزن تسعة وعشرين كيلوغراما وفشل المحاولة.
· 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول بالقدس والذي بعث إلى مؤتمر الصلح بباريس يرفض وعد بلفور رفضا قاطعا.
· 1919م اغتيال طه خليل في موجه الاغتيالات تجتاح فلسطين حيث بدأت هذه الموجة باغتيال الدكتور طه خليل السياسي والمفكر الفلسطيني المعروف في مدينة حيفا.