النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2796) الاربعاء7/4/2021
أخبار فلسطينية
- البروفيسور راسم خمايسي : مخطط لزيادة حجم الغرامات على أهل القدس وتسريع هدم منازلهم
- » حماس: اتصالات مع أطراف دولية لوقف تدخل الاحتلال الإسرائيلي بالانتخابات
· إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية يبلغ 1389 مرشحا
- التعليم تقرر التحول للتعلم عن بعد بسبب تفشي كورونا
- الوفد المصري يغادر قطاع غزة عقب زيارة قصيرة
- الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
- 82 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
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- الرجوب: نريد انجاح مبادرة لا يقدم عليها إلا "العظماء" وعلى رأسنا أبو مازن
- نسبة الاصابة 38٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
- فيديو:الداخلية بغزة توضح الإجراءات الوقائية الأخيرة المتخذة لمواجهة كورونا في القطاع
أخبار إسرائيلية
- المعارضة الإسرائيلية تفتح النار على نتنياهو عقب تكليفه بتشكيل الحكومة
- الصحة الإسرائيلية: 5042 حالة نشطة بتسجل 375 إصابة جديدة بكورونا
اخبار دولية
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- 40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة
- الرجوب: نريد انجاح مبادرة لا يقدم عليها إلا "العظماء" وعلى رأسنا أبو مازن
- واشنطن: المحادثات مع الفلسطينيين قائمة
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اخبار عربية
- وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري في التوقيت…
- السعودية: رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك
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الصحف العربية
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- عودة الحياة لسيدة فلسطينية توقف قلبها بعد نحو 50 ضربة كهربائية
- “مؤسسة القدس” تحذر من تسلل أتباع الإمارات من خلال “قائمة دحلان” للتشريعي والسيطرة…
- “يلا على البلد”.. مهرجان لإحياء أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة
- إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية يبلغ 1389 مرشحا
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الشرق الأوسط
- تحليل... أزمة إسرائيل في غياب {القامات} السياسية
- مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
- إسرائيل تعتقل مرشحين وتمنع فعالية انتخابية في القدس
- زيارة سريعة للوفد الأمني المصري إلى غزة
- نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}
الأخبار اللبنانية
الاهرام المصرية
- رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة
- إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا والوفيات مليونان و995918
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الشروق المصرية
الغد الأردنية
- قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة
- الحكومة السودانية تقر قانونا يلغي مقاطعة إسرائيل
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الشرق القطرية
- بعد 35 عامًا.. إطلاق سراح أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي
- السعودية: رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- في الذكرى الثالثة لاستشهاد "مرتجى".. مطالبات بحماية الصحفيين الفلسطينيين
- قانونيون: استبعاد الأسير سلامة تجاوز لـ"خصوصية الأسرى"
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من رام الله
- مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها بالخليل
- الصحة بغزة تُصدر إعلانًا هامًا بشأن التطعيم ضد كورونا
- حقوقي: استبعاد "سلامة" من الترشح للانتخابات لم يستند لصحيح القانون
- "التعليم" بغزة توضح تفاصيل الإنتقال للتعليم عن بعد
القدس
- البروفيسور راسم خمايسي : مخطط لزيادة حجم الغرامات على أهل القدس وتسريع هدم منازلهم
- واشنطن: المحادثات مع الفلسطينيين قائمة
- مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل
- الحكم على الأسير محمود شواهنة بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية باهظة
- شقيقه قضى شهيداً .. الأسير ثائر حسينية نجم سطع بمقاومة الاحتلال وحكم بالسجن 30 عاما
- اعتقال الناشط حيدر أبو مخو من دير جرير
صحيفة الأيام
- شهيد الفجر: الاحتلال يعدم مواطناً من بدّو بدم بارد ويصيب زوجته بجروح قرب...
- »"الخارجية الأميركية": التواصل مع الشعب والقادة الفلسطينيين قائم وسيستمر
- »منع عقد لقاء في القدس حول الانتخابات وعمليات مسح هندسي قرب الحرم الإبراهيمي
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- »إغلاق المؤسسات التعليمية وحظر حركة المركبات في غزة
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صحيفة الحياة الجديدة
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- المفتي: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ"صفقة القرن"
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وكالة صفا
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- 1916.. تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية في غزة بكورونا
- خبير حقوقي: استبعاد "سلامة" من الترشح للانتخابات لم يستند لصحيح القانون
- فرض قيود وقائية مشددة لمواجهة كورونا بغزة
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وكالة الرأي
- محدث الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة
- التعليم تقرر التحول للتعلم عن بعد بسبب تفشي كورونا
- التعليم: تأجيل امتحان وظيفة مدير مدرسة إلى الأحد
- مستوطنون يعتدون على مواطنة وطفلتها وسط الخليل
- الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
- الداخلية في غزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"
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وكالة سما
- لم أصوت على فصل دحلان...القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..
- 40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة
- الرجوب: نريد انجاح مبادرة لا يقدم عليها إلا "العظماء" وعلى رأسنا أبو مازن
- نسبة الاصابة 38٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
- فيديو:الداخلية بغزة توضح الإجراءات الوقائية الأخيرة المتخذة لمواجهة كورونا في القطاع
وكالة فلسطين اليوم
- الأطراف الفلسطينية لن تتمكن من تشكيل وحدة وطنية
- القائد النخالة: لا يمكن التسليم بإقامة المشروع الصهيوني والجميع هرب من المصالحة للانتخابات
- هل يشهد جدول توزيع الكهرباء زيادة في ساعات الوصل خلال شهر رمضان؟
- ارتفاع إصابات كورونا اليوم لـ(1916) بعد تسجيل (1080) إصابة في الدورة الثانية
الداخلية تُقرر إغلاق المؤسسات الحكومية ووقف المركبات من مساء يوم غدٍ حتى الأحد
أحداث الساعة
التعليم بغزة يُقرر إغلاق المدارس والعودة للتعليم عن بعد
عرب 48
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- الصحة الإسرائيلية: 5042 حالة نشطة بتسجل 375 إصابة جديدة بكورونا
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة
- كورونا عالميا: أكثر من مليونين و886 ألف وفاة والاصابات تتخطى ...
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حدث في مثل هذا اليوم
7 نيسان (أبريل)
- 2004م أهالي قرية بدّو يحتجّون على إقامة جدار الفصل الصهيونيّ في أراضيهم و يشتبكون مع الاحتلال ، ممّا أدّى إلى إصابة 25 فلسطينياً بجراح بالإضافة إلى اثنين من الجنود الصهاينة.
- 2002م رئيس أركان حرب الاحتلال الصهيونيّ يعترف بمقتل 11مجنديّاً و إصابة 130 آخرين بجروح بينهم 20 في حالة خطرة ، في العمليّة المستمرّة و المسمّاة "السور الواقي" في الضفة الغربيّة.
- 1993م المجاهد الشهيد علي طالب العيماوي من حركة الجهاد الإسلامي اخترق الحواجز ووصل إلى نقطة تجمع للجنود الصهاينة في مناطق عام 1948م حيث قتل اثنين من الضباط أحدهما برتبة (ميجر) وهو مسؤول أمن المستوطنات في قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين.
- 1969م انطلاقة جبهة التحرير العربية.
- 1947م تأسيس حزب "البعث العربي" في سورية على يد عدد من الناشطين القوميين، أبرزهم ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي. وقد اندمج فيما بعد مع "الحزب الاشتراكي العربي" بقيادة أكرم الحوراني، حيث نتج عنه "حزب البعث العربي الاشتراكي".
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