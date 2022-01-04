غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2155) الثلاثاء 4/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس ترفض الانتخابات المجتزأة في غزة… وفصائل المنظمة تهاجم موقفها وتبحث عن صيغ ممكنة

الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحصار مالي بغرض الضغط علينا سياسيا

إسماعيل هنية: إذا لم يقتنع الاحتلال بصفقة الأسرى فسنجبره عليها عبر “زيادة الغلة”

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

أخبار إسرائيلية

وفاة مسؤول إسرائيلي تفتح ملف يهود العراق

غانتس ولبيد يدعوان إلى تحريك المسيرة السياسية مع الفلسطينيين

صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني

إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما

إسرائيل تصادق على تعريف جديد لوحدة اليمام

اخبار دولية

عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

أخبار عربية

فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حملات إلكترونية وتظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش- (تغريدات)

دراسة جامعية ترصد تجارب وأوجاع نساء فلسطينيات مصابات بالسرطان في ظل الاحتلال وداخل مجتمع ذكوري

حماس ترفض الانتخابات المجتزأة في غزة… وفصائل المنظمة تهاجم موقفها وتبحث عن صيغ ممكنة

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نيران مدافع رشاشة من غزة

أوساط طبية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية تقرع الخزان بأعلى صوت: هشام أبو هواش دخل حالة الاحتضار- (فيديوهات)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويجرف عشرات الدونمات في سلفيت وإخطارات بهدم 8 منازل ومسجد في بيت لحم

الشرق الأوسط

«بتسيلم» تتهم الاحتلال بتشجيع اعتداءات المستوطنين

قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

الاهرام المصرية

مقتل ضابطين إسرائيليين إثر تحطم مروحية عسكرية | تفاصيل

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. ومسئولون يكشفون مصير طاقمها

مسيرة برام الله لدعم أسير فلسطيني مُضرب عن الطعام وقلق دولي حيال تقارير طبية تشير إلى احتمال وفاته

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصري تجاه الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يُخطر بهدم مسجدين وثمانية منازل في القدس وبيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

الشروق المصرية

مسيرة برام الله لدعم أسير فلسطيني.. وقلق دولي حيال تقارير طبية تشير إلى احتمال وفاته

الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحصار مالي بغرض الضغط علينا سياسيا

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى التي يبقع بها الأسير الفلسطيني أبو هواش

الاحتلال الإسرائيلي يُخطر بهدم مسجدين و8 منازل في القدس وبيت لحم

إسرائيل تعتزم إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقحين اعتبارا من 9 يناير

وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل

مصرع ضابطين إسرائيليين في حادث تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 8 منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة لدعم أسير مضرب عن الطعام على حافة الموت

مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل «أبو شخيدم» مُنفذ عملية القدس

القوات الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

برمجيات التجسس الإسرائيلية: هل تتسلل إلى هاتف في الجوار؟

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

استئجار فريق حماية خاص لمنصور عباس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار

وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش في الخضر

خلال مسيرة ب غزة .. البطش: أي أذى يصيب الأسير أبو هواش سنعتبره عملية اغتيال

نجمة أفلام “هاري بوتر” إيما واتسون تعلن تأييدها للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى “أساف هروفيه ”

أسرى حماس يعلنون التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإنهاء حالة التوتر داخل السجون

الاحتلال يؤكد إطلاق نيران ثقيلة من غزة تجاه كيبوتس إسرائيلي

3 وفيات و295 إصابة جديدة بـ” وفيات و295 إصابة جديدة بـ” كورونا ” و248 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

“ التعليم العالي”: فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

الحياة الجديدة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس

آلاف الأميركيين يطالبون حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل هشام أبو هواش

3 وفيات و295 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جريدة الأيام

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه.. مسيرات ووقفات دعم وإسناد

»عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

»الرئيس: المقاومة الشعبية أثبتت للعالم أن الحق الفلسطيني لن يضيع وستنتصر

مواطنو برقة يتصدون لاعتداء جديد من المستوطنين

لجنة الطوارئ الوطنية": فلسطين تخلو من إنفلونزا الطيور

الاستخبارات" يوقف متورطين في السطو على أموال لشركة خاصة

الحكومة تعدّل نظام التحويلات الطبية لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين

القاهرة: الإفراج عن الناشط المصري - الفلسطيني رامي شعث

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

"الإعلام الحكومي" يدعو وسائل الاعلام للتركيز على جريمة الاعتقال الإداري

" غزة .. حماس والجهاد تناقشان قضية الأسير "أبو هواش

غزة بلدية تنفذ 38 مشروعًا تطويريًّا بقيمة 11.5 مليون دولار

غزة بلدية : نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز

فلسطين اليوم

" غزة " " تبعث رسالة للأسير أبو هواش "لست وحدك

سما نيوز

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

هنية والنخالة يبحثان هاتفيًا قضية الاسير أبو هواش

نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة

جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم

عرب 48

الاتحاد الأوروبيّ "قلق" إزاء حالة الأسير أبو هواش

الضفة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال.. واعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل ومسجد ومنشأة في نحالين

قيادة أسرى حماس تعلن التوصل لاتفاق "ينهي حالة التوتر" في سجون الاحتلال

وكالة وفا

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