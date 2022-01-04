النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2155) الثلاثاء 4/1/2022
أخبار فلسطينية
حماس ترفض الانتخابات المجتزأة في غزة… وفصائل المنظمة تهاجم موقفها وتبحث عن صيغ ممكنة
الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحصار مالي بغرض الضغط علينا سياسيا
إسماعيل هنية: إذا لم يقتنع الاحتلال بصفقة الأسرى فسنجبره عليها عبر “زيادة الغلة”
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام
بدران: لا ضمان لأي قرار متعلق بالانتخابات لدى قيادة السلطة
"حماس" و"الجهاد الإسلامي" يعقدان اجتماعا لبحث قضية "أبو هواش"
هنية والنخالة يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والعمل المطلوب لإنقاذ حياته
اشتية: الاقتصاد الفلسطيني نما ٦.٧% خلال 2021
أخبار إسرائيلية
وفاة مسؤول إسرائيلي تفتح ملف يهود العراق
غانتس ولبيد يدعوان إلى تحريك المسيرة السياسية مع الفلسطينيين
صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني
إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما
إسرائيل تصادق على تعريف جديد لوحدة اليمام
اخبار دولية
عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش
قراصنة إيرانيون يخترقون موقع صحيفة إسرائيلية
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية للأسير أبو هواش
أخبار عربية
فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة
نصرالله يحمّل أمريكا مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في المنطقة
الجامعة العربية تطالب بإيقاف الاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة
غضب مصري من لقاء عباس "غانتس"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حملات إلكترونية وتظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش- (تغريدات)
دراسة جامعية ترصد تجارب وأوجاع نساء فلسطينيات مصابات بالسرطان في ظل الاحتلال وداخل مجتمع ذكوري
حماس ترفض الانتخابات المجتزأة في غزة… وفصائل المنظمة تهاجم موقفها وتبحث عن صيغ ممكنة
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نيران مدافع رشاشة من غزة
أوساط طبية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية تقرع الخزان بأعلى صوت: هشام أبو هواش دخل حالة الاحتضار- (فيديوهات)
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويجرف عشرات الدونمات في سلفيت وإخطارات بهدم 8 منازل ومسجد في بيت لحم
الشرق الأوسط
«بتسيلم» تتهم الاحتلال بتشجيع اعتداءات المستوطنين
قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام
استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة
الاهرام المصرية
مقتل ضابطين إسرائيليين إثر تحطم مروحية عسكرية | تفاصيل
تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. ومسئولون يكشفون مصير طاقمها
مسيرة برام الله لدعم أسير فلسطيني مُضرب عن الطعام وقلق دولي حيال تقارير طبية تشير إلى احتمال وفاته
إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصري تجاه الفلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يُخطر بهدم مسجدين وثمانية منازل في القدس وبيت لحم
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية
الشروق المصرية
مسيرة برام الله لدعم أسير فلسطيني.. وقلق دولي حيال تقارير طبية تشير إلى احتمال وفاته
الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحصار مالي بغرض الضغط علينا سياسيا
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى التي يبقع بها الأسير الفلسطيني أبو هواش
الاحتلال الإسرائيلي يُخطر بهدم مسجدين و8 منازل في القدس وبيت لحم
إسرائيل تعتزم إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقحين اعتبارا من 9 يناير
وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل
مصرع ضابطين إسرائيليين في حادث تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا
الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 8 منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم
الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة لدعم أسير مضرب عن الطعام على حافة الموت
مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس
مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل «أبو شخيدم» مُنفذ عملية القدس
القوات الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية
الغد الأردنية
برمجيات التجسس الإسرائيلية: هل تتسلل إلى هاتف في الجوار؟
“حماس” ترفض المشاركة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
الأسير أبو هواش يدنو أكثر من الموت بعد 140 يوما على إضرابه عن الطعام
الأسير أبو هواش يدخل في غيبوبة بعد 140 يوماً على إضرابه عن الطعام
الشرق القطرية
تصعيد إسرائيلي جديد وحماس تفاجئ الاحتلال بـ"سام 7".. إليك أبرز 8 معلومات عنها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة رئيس "حماس" في الخارج بفيروس كورونا
الاحتلال يبدأ بتحصين "جلبوع" لمنع فرار الأسرى
بدران: لا ضمان لأي قرار متعلق بالانتخابات لدى قيادة السلطة
بالصور مسيرة حاشدة بغزة تضامنا مع الأسير "أبو هواش"
مسيرة حاشدة بغزة تضامنا مع الأسير "أبو هواش"
شبان يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس وقلقيلية والقدس
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة تقوع
إصابات باستهداف الاحتلال للمواطنين في حوارة
القدس المحلية
استئجار فريق حماية خاص لمنصور عباس
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار
وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش في الخضر
خلال مسيرة بغزة.. البطش: أي أذى يصيب الأسير أبو هواش سنعتبره عملية اغتيال
نجمة أفلام “هاري بوتر” إيما واتسون تعلن تأييدها للحقوق الفلسطينية
الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى “أساف هروفيه”
أسرى حماس يعلنون التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإنهاء حالة التوتر داخل السجون
الاحتلال يؤكد إطلاق نيران ثقيلة من غزة تجاه كيبوتس إسرائيلي
3 وفيات و295 إصابة جديدة بـ”كورونا” و248 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة
“التعليم العالي”: فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة
الحياة الجديدة
رشيدة طليب تطالب بالإفراج عن الأسير أبو هواش
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس
آلاف الأميركيين يطالبون حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل هشام أبو هواش
3 وفيات و295 إصابة جديدة بـ"كورونا"
جريدة الأيام
الأسير أبو هواش يواصل إضرابه.. مسيرات ووقفات دعم وإسناد
»عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش
»الرئيس: المقاومة الشعبية أثبتت للعالم أن الحق الفلسطيني لن يضيع وستنتصر
مواطنو برقة يتصدون لاعتداء جديد من المستوطنين
لجنة الطوارئ الوطنية": فلسطين تخلو من إنفلونزا الطيور
الاستخبارات" يوقف متورطين في السطو على أموال لشركة خاصة
الحكومة تعدّل نظام التحويلات الطبية لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين
القاهرة: الإفراج عن الناشط المصري - الفلسطيني رامي شعث
وكالة صفا
تراجع خطير على وضعه الصحي.. 141 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش
حركة "فتح" تعلن النفير العام الأربعاء نصرةً للأسير أبو هواش
بلدية الاحتلال تعلق إخطارا بوقف بناء مسجد بالعيسوية
بدران: لا ضمان لأي قرار متعلق بالانتخابات لدى قيادة السلطة
نشطاء يعتصمون بمقر الصليب الأحمر في البيرة تضامنًا مع أبو هواش
الاحتلال يكشف سبب تفعيل صفارات الإنذار بـ"غلاف غزة"
شبان يستهدفون مركبات مستوطنين بشمال الضفة والقدس
مركز حقوقي يحذر من خطورة تنفيذ المخططات الاستيطانية
الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت تغلق مبنيي الرئاسة والعمادة
النائب مشير المصرى: المعادلة الآن هي لكل فعل رد فعل
وكالة الرأي الفلسطينية
"الإعلام الحكومي" يدعو وسائل الاعلام للتركيز على جريمة الاعتقال الإداري
الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والخليل
أهالي "برقة" يصدون هجوماً جديداً للمستوطنين
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويستدعي آخرين في القدس
غزة.. حماس والجهاد تناقشان قضية الأسير "أبو هواش"
بلدية غزة تنفذ 38 مشروعًا تطويريًّا بقيمة 11.5 مليون دولار
بلدية غزة: نتعامل بحزم مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز
الاحتلال يزعم استهداف إحدى مستوطناته بالرصاص من غزة
أبو الريش يعزز تعاونه مع مؤسسة ماي كير ماليزيا
فلسطين اليوم
بالأسماء: حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة
إذاعة الاحتلال: مقتل ضابطين في حادثة تحطم مروحية "العطليف" بحيفا
قيادات وأسرى محررين من الجهاد: مستمرون في اضرابنا حتى نيل هشام حريته
"غزة" تبعث رسالة للأسير أبو هواش "لست وحدك"
المحررة طقاطقة تشيد بالوقفات المساندة لأبو هواش
مهجة القدس: الأسيران إسماعيل أبو شادوف وبلال ياسين يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر
نشطاء بيت لحم ينظمون وقفة داعمة للأسير بو هواش
الحساينة: العالم أمامه فرصة للانتصار للقيم الإنسانية بنصرته الأسير أبو هواش
"الجهاد" تحيي جماهير شعبنا الذي انتفض اليوم للأسير أبو هواش
سما نيوز
صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة
صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..
مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)
هنية والنخالة يبحثان هاتفيًا قضية الاسير أبو هواش
نصر الله يتهم السعودية بإرسال الانتحاريين إلى العراق: الأسير أبو هواش بطل ورمز من رموز المقاومة
جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم
عضو الكونغرس "رشيدة طليب" تطالب بالإفراج عن الأسير أبو هواش
السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف
وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش في الخضر
عرب 48
الاتحاد الأوروبيّ "قلق" إزاء حالة الأسير أبو هواش
الضفة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال.. واعتداءات للمستوطنين
3 وفيات و295 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل ومسجد ومنشأة في نحالين
قيادة أسرى حماس تعلن التوصل لاتفاق "ينهي حالة التوتر" في سجون الاحتلال
وكالة وفا
44 عاما على اغتيال سعيد الحمامي أول ممثل لمنظ ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهد ...
المايسترو يعقوب الأطرش يعيد النبض للفن الفلسط ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 كانون ثاني (يناير)
- 2009م أقدمت طائرات الاحتلال على قصف مقر إذاعة الأقصى ومخازن الوقود التابعة لها في حي النصر وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع ألسنة اللهب ووقوع عدد من الانفجارات في المكان، وكذلك فقد عاودت الإذاعة البث بعد وقت قصير من مكان مجهول.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ ترتكب مجزرةً في "بيت لاهيا" بإطلاقها صاروخاً على منزلٍ فلسطينيّ ما أدّى إلى استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة غبن وإصابة العشرات.
- 2004م الاحتلال يحكم بإبعاد 12مأسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
- 2001م الرئيس الراحل ياسر عرفات يرفض اقتراحات كلينتون لخطة تسويةٍ في الشرق الأوسط يسمح بموجبها بقاء المستوطنات الصهيونيّة، وقد صرّح عرفات عقب اجتماعه مع المسئولين الأمريكيين في واشنطن بأن المقترحات لا تُعتبر أساساً صالحاً لانطلاق مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيونيّ.
- 1978م اغتيال المناضل الفلسطيني سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن على يد الموساد الإسرائيلي وقد اغتيل في لندن ونقل جثمانه إلى عمان ودفن هناك.
- 1978م الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوصي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في "وطن".
- 1948م مقتل 26 مدنياً فلسطينياً لدى تفجير عصابة "الأرغون" الإرهابية اليهودية مركبة ملغومة في مقر الحكومة العربية في مدينة يافا على الساحل الفلسطيني.
- 1938م تلقّى المندوب السامي البريطاني كتاباً من وزير المستعمرات يبلغه عن إرسال لجنة فنية إلى فلسطين تكون مهمّتها محصورة في التأكّد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم.
- 1932م انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في يافا لوضع آلية لمواجهة التحديات الصهيونية.