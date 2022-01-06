النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2157) الخميس6/1/2021
أخبار فلسطينية
- شهيدان بالضفة أحدهما برصاص الاحتلال وآخر دهسه مستوطن
- الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء 3557 وحدة استيطانية
- يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...
- موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
- في الذكرى الـ26 لاغتيال “المهندس”.. حماس: بصمات عياش حاضرة في تفاصيل الصراع مع الاحتلال
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أخبار إسرائيلي
- الكنيست الإسرائيلي يُقرّ قانون الكهرباء... ونوّاب «الجبهة» يعارضون
- لجنة إسرائيلية توافق على خطط بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية
- »غانتس يعتزم إقامة مستوطنة قرب جبل صبيح
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اخبار دولية
- 9 ملايين يورو حوافز أوروبية للمدن الصناعية الفلسطينية
- واشنطن: مستمرون في التواصل مع القيادة الفلسطينية لتوفير تدابير متساوية
- بلينكن يهاتف لابيد ويبحثان قضايا مشتركة ودولية
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- دراسة إسرائيلية: التعامل الإسرائيلي مع العنف والجريمة في الشارع العربي… خطر انزلاق من فرصة إلى تضييعها
- السرطان ينهش جسد الأسير أبو حميد: يتنفس اصطناعيا ويصارع الموت… وأمعاء أبو هواش تتلقى جرعات الطعام الأولى بعد الانتصار
- غزة.. عرض عسكري احتفالاً بـ”انتصار” الأسير أبو هواش- (صور)
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- في الذكرى الـ26 لاغتيال “المهندس”.. حماس: بصمات عياش حاضرة في تفاصيل الصراع مع الاحتلال
- وزير الخارجية الفلسطيني: دول إسلامية ترفض ضغطا أمريكيا للتطبيع مع إسرائيل
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الشرق الأوسط
- محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»
- اقتحام منزل الأمين العام لـ{الجبهة الشعبية»
- 9 ملايين يورو حوافز أوروبية للمدن الصناعية الفلسطينية
- إقرار قانون يتيح ربط بيوت بدوية بالكهرباء في النقب
الغد الأردنية
- شهيدان فلسطينيان في قرية صفا ومخيم بلاطة
- الاحتلال يهدم ثلاث منشآت فلسطينية بالقدس ويقيم مستوطنة بغلاف غزة
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- الكنيست الإسرائيلي يُقرّ قانون الكهرباء... ونوّاب «الجبهة» يعارضون
- الاحتلال يداهم منزل القيادي في «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات
- محكمة الاحتلال العسكرية تحكم بمؤبّديْن على الأسير شلبي منفّذ «عملية زعترة»
- بعد «هبّة أيار»... طلبات الإسرائيليّين لحمل رخصة سلاح ترتفع بنسبة 120%
الشرق القطرية
- بعد إضراب عن الطعام استمر 141.. الأسير هشام أبو هواش يعانق الحرية
- بطلة هاري بوتر تثير غضب الاحتلال الإسرائيلي لتضامنها مع فلسطين
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الشروق المصرية
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس
- إسرائيل تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا بعد تحديثها لسياسة الاختبارات
- سوريا: القوات الإسرائيلية تعتدي بالقذائف على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة
- إصابة طفل فلسطيني ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل
- الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء 3557 وحدة استيطانية
- التحالف العربي يعلن موقع تنفيذ قرصنة سفينة «روابي»
- لجنة إسرائيلية توافق على خطط بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- أموال هيئة التقاعد.. الداخل في "جَيْب السلطة" مفقود والخارج مولود
- تقرير الأمن يبتلع موازنة السلطة.. وآليات اعتمادها "خارج القانون"
- شهيدان في الضفة الغربية فجر اليوم
- تقرير "خزينة السلطة" تبتلع "الإرجاعات الضريبية" لشركات غزة منذ (2008)
- تقرير السلطة وغزة.. تسرق رغيفَها وتُعطيها كِسْرة
- خاص زوجة سعدات: أملنا بالمقاومة في تحقيق صفقة لتحرير الأسرى
- خاص جائزة الفساد واختلاس الأموال.. تذهب إلى السلطة بلا منازع
جريدة القدس
- آخر المستجدات في فلسطين..مواكب الطوائف الشرقية تتوافد لبيت لحم للاحتفال بالميلاد المجيد
- 21 معتقلًا من الضفة فجر الخميس
- ماس: دماء الشهيد حشاش ستشكل قوة دفع لتصاعد الانتفاضة بالضفة
- بلينكن يهاتف لابيد ويبحثان قضايا مشتركة ودولية
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة
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صحيفة الأيام
- بلدية الاحتلال تصادق على بناء3557 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية
- »الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة ومطالبات بإطلاق سراحه ومعالجته
- »غانتس يعتزم إقامة مستوطنة قرب جبل صبيح
- »أهالي قريوت يتصدون لاعتداء مستوطنين وسلطات الاحتلال تهدم منزلاً في سلوان
- »محكمة الاحتلال تنظر اليوم بالتماس ضد إخلاء عائلة صالحية من الشيخ جراح
- »واشنطن: مستمرون في التواصل مع القيادة الفلسطينية لتوفير تدابير متساوية...
- »هكذا تصدت صابرين لمحاولة المستوطنين اقتحام غرفة الأسير أبو هوّاش
- »دمى مُطرّزة بأثواب فلسطين والأردن تجول العالم
الحياة الجديدة
- شهيدان في رام ونابلس
- "الحياة الجديدة" وتلفزيون فلسطين في المركز الأول ضمن استفتاء التميز والإبداع لعام 2021
- "جبل الصبر".. يصنع فرحا
- عميد الأسرى كريم يونس يدخل عامه الأربعين والأخير في الأسر
- مقتل 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بمدينة فيلادلفيا الأميركية
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وكالة الراي
- شهيدان بالضفة أحدهما برصاص الاحتلال وآخر دهسه مستوطن
- وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهدء وجرحى مسيرات العودة
- حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة
- الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة
- عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال
- فيديو الصحة والاقتصاد توقعان مذكرة بشأن التأمين الصحي
- شاكيد تنوي طرح مشروع قانون منع لم الشمل مجدداً
وكالة صفا
القيادي ناصيف لـ "صفا": التوتر لم يغِب عن السجون وأي حدث قد يتسبب بالانفجار
- وفاتان و83 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- شهيد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس
- محدث مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة
- زوجة يحيى عياش تروي لـ"صفا" تفاصيل حياة "المهندس" وأسرارها
ر
وكالة سما
- وفاتان و83 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة
- يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...
- موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
- "ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"
فلسطين اليوم
- استمرار المقاومة الرد الحقيقي والطبيعي
- الجهاد تنعي شهيدي الضفة وتؤكد أن جرائم الاحتلال والمستوطنين لن تبقى بدون رد رادع
- بالصور شهيدان أحدهما في اشتباك مسلح في بلاطة بنابلس وآخر دعسه مستوطن غرب
- بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- انتصار أبو هواش.. فرض معادلات على "إسرائيل" وأسس لمرحلة جديدة في غزة
- كيف يمكن أن تخرج قضية الأسرى من الموسمية؟
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عرب 48
- بيرزيت: "استمرار الإغلاق القسريّ للجامعة من قِبل ممثّلي بعض الكتل الطلّابيّة"
- بلدية الاحتلال تصادق على مخططات لبناء 3,557 وحدة استيطانية في القدس
- إصابة خطيرة لمسنّ دهسه مستوطن جنوب الخليل
- عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان
- تعليمات جديدة لفحوصات المخالطين لمريض بكورونا
- حكم مخفف على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي
- الكنيست يصادق نهائيا على "قانون الكهرباء"
- محكمة الاحتلال تفرض السجن لمؤبدين على الأسير منتصر شلبي
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وكالة وفا
- الاحتلال يصيب شابين ويعتقل ثالث في مخيم الفارعة جنوب طوباس
- استشهاد عامل دعسه مستوطن غرب رام الله
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
6 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث في محافظة شمال غزة مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الذين لجئوا إلى المدرسة المذكورة بعد استهداف منازلهم، وقد تم قصفها بقذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا.
- 2009 م استشهاد الصحفي باسل فرج، مصور لدى شركة الإنتاج الإذاعي الفلسطينية وكذلك للتلفزيون الجزائري.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يغتالون أحد رجال الإصلاح في قطاع غزة وشقيقه ونجله، والشهداء هم: المختار حسن الديري أحد وجهاء عائلة الديري، وشقيقه محمد الديري، ونجله أحمد الديري .
- 2007م استشهاد المهندس في وحدة التصنيع العسكري في كتائب القسام سامي عفانة متأثراً بجراح أصيب بها عقب وقوع انفجار في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يختطفون القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية إيهاب غيظان، ويطلقون النار على ساقيه قبل أن يلوذوا بالفرار.
- 2004م قوات الاحتلال تنسحب من البلدة القديمة بنابلس بعد عملية كبيرة أسفرت عن ارتقاء 18 شهيداً وتدمير العديد من المنازل.
- 2002م قوة من جهاز الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة الفلسطينية الذي كان يتزعّمه موسى عرفات، تختطف الأمين العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي جمال طلب صالح من مكتبه في برج ذو النورين.
- 1988م الانتهاء من وضع الحدود بين مصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي (فلسطين المحتلة) حتى العلامة رقم 91مبمنطقة طابا حسب اتفاقيّة كامب ديفيد.
- 1973م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الحادية عشر بالقاهرة وقد ظهرت في هذه الدورة فكرة تشكيل المجلس المركزي لسد الفراغ بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة من جهة، ومساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني من جهة أخرى. وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس المركزي ماهية وكيفية تشكيله، والمهام المناطة به، واجتماعاته وقراراته.
- 1952م ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام عند الطوائف المسيحية الشرقية. ثلاث دوريات من جيش الاحتلال الصهيوني تهاجم مدينة المهد: الأولى، تنسف منزل على رؤوس أهله في بيت جالا مما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته، والثانية، تنسف منزل آخر في شمال بيت لحم بالقرب من دير الروم الأرثوذكس ، مما يؤدي إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته وطفلين من أطفاله، وجرح طفلين آخرين، والثالثة، تدخل الأراضي المجردة من السلاح في قطاع اللطرون وتقصف قرية عمواس، فتقتل العشرات.
- 1938م قوات الاحتلال البريطانية ترتكب مجزرةً في قرية "عتيل" بحقّ النساء والأطفال وتنتهك حرمة المساجد وتمزّق المصاحف فيها.
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