وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية خديجة خويص وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابـات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الدولار يرتفع والذهب يهبط بعد نشر اجتماع المركزي الأميركي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الطبي المتخصص بجراحة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يبحث تعاونه مع هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع ناصر الطبي يجري عملية تركيب مفصل كامل للورك وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن فيتامين ك وفوائده للجسم وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2157) الخميس6/1/2021

06 كانون ثاني / يناير 2022 10:25

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2157) الخميس6/1/2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

 اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية  

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

  الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الاخبار اللبنانية

 

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

جريدة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة  الراي

وكالة صفا

 

  •  

القيادي ناصيف لـ "صفا": التوتر لم يغِب عن السجون وأي حدث قد يتسبب بالانفجار

 

 

ر

وكالة سما

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

6 كانون ثاني (يناير)

  • 2009 م قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث في محافظة شمال غزة مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الذين لجئوا إلى المدرسة المذكورة بعد استهداف منازلهم، وقد تم قصفها بقذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا.
  • 2009 م استشهاد الصحفي باسل فرج، مصور لدى شركة الإنتاج الإذاعي الفلسطينية وكذلك للتلفزيون الجزائري.
  • 2007م مسلحون من حركة فتح يغتالون أحد رجال الإصلاح في قطاع غزة وشقيقه ونجله، والشهداء هم: المختار حسن الديري أحد وجهاء عائلة الديري، وشقيقه محمد الديري، ونجله أحمد الديري .
  • 2007م استشهاد المهندس في وحدة التصنيع العسكري في كتائب القسام سامي عفانة متأثراً بجراح أصيب بها عقب وقوع انفجار في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.
  • 2007م مسلحون من حركة فتح يختطفون القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية إيهاب غيظان، ويطلقون النار على ساقيه قبل أن يلوذوا بالفرار.
  • 2004م قوات الاحتلال تنسحب من البلدة القديمة بنابلس بعد عملية كبيرة أسفرت عن ارتقاء 18 شهيداً وتدمير العديد من المنازل.
  • 2002م قوة من جهاز الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة الفلسطينية الذي كان يتزعّمه موسى عرفات، تختطف الأمين العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي جمال طلب صالح من مكتبه في برج ذو النورين.
  • 1988م الانتهاء من وضع الحدود بين مصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي (فلسطين المحتلة) حتى العلامة رقم 91مبمنطقة طابا حسب اتفاقيّة كامب ديفيد.
  • 1973م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الحادية عشر بالقاهرة وقد ظهرت في هذه الدورة فكرة تشكيل المجلس المركزي لسد الفراغ بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة من جهة، ومساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني من جهة أخرى. وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس المركزي ماهية وكيفية تشكيله، والمهام المناطة به، واجتماعاته وقراراته.
  • 1952م ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام عند الطوائف المسيحية الشرقية. ثلاث دوريات من جيش الاحتلال الصهيوني تهاجم مدينة المهد: الأولى، تنسف منزل على رؤوس أهله في بيت جالا مما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته، والثانية، تنسف منزل آخر في شمال بيت لحم بالقرب من دير الروم الأرثوذكس ، مما يؤدي إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته وطفلين من أطفاله، وجرح طفلين آخرين، والثالثة، تدخل الأراضي المجردة من السلاح في قطاع اللطرون وتقصف قرية عمواس، فتقتل العشرات.
  • 1938م قوات الاحتلال البريطانية ترتكب مجزرةً في قرية "عتيل" بحقّ النساء والأطفال وتنتهك حرمة المساجد وتمزّق المصاحف فيها.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟