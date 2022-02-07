النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2182) الاثنين 7/2/2022
أخبار فلسطينية
هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء
فتح وحماس ترحبان بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
عباس يدعو خلال اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني إلى “الإصلاح” وإنهاء الانقسام
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تجميد منح إسرائيل صفة مراقب
الصحة الفلسطينية: تسجيل 4319 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة
بحر يشيد بموقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب
البرغوثي: انعقاد "المركزي" يُثبت تفرد السلطة بالقرار الفلسطيني
"حماس" بالضفة: إصرار السلطة على عقد "المركزي" انحدار كارثي جديد
أخبار إسرائيلية
السفير الإسرائيلي السابق في جنوب افريقيا ألون ليئيل: نتجه نحو إقامة نظام فصل عنصري… الاستيطان قنبلة موقوتة… ودون المساواة لن نصنع سلاما
الحكومة الإسرائيلية تصادق على «منع لم الشمل» وتدخل في أزمة ائتلافية
شركات إسرائيلية عديدة تعمل على طريقة «بيغاسوس» للتجسس على المواطنين
مدينة إسرائيلية تواجه البطالة بإنتاج الحشيش
حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقر قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"
إسرائيل تشهد انخفاضا طفيفا في حالات كورونا الحادة بعد تسجيل رقم قياسي
تقرير: إسرائيل تجري مشاورات مع دول خليجية لتوفير أنظمة للدفاع الجوي
الإعلام العبري يشكك بمسؤول ملف الجنود "الإسرائيليين " الأسرى
أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا داخل "إسرائيل"
اخبار دولية
البنك الدولي يقدم منحة مالية لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة كورونا
ماليزيا تقدم ربع مليون دولار لتطوير كليات جامعة الأزهر
أخبار عربية
الكويت تحظر عرض فيلم لأن بطلته مجندة بجيش الاحتلال
الجامعة العربية ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي بتجميد منح إسرائيل صفة مراقب
وزير الأوقاف لأئمة مصر وفلسطين: القدس في قلوبنا وجزء من هويتنا وتاريخنا
البرلمان العربي: تجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي انتصار جديد لحقوق الشعب الفلسطيني
الجزائر: رؤساء الدول الإفريقية يرفضون منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
احتجاجات على ارتفاع الأسعار في الخليل ونابلس وبيت لحم… والحكومة تشكل لجنة للمتابعة في الأسواق المحلية
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يجتمع الأحد لملء شواغر قيادية
المئات يتظاهرون وسط الخليل في الضفة الغربية احتجاجا على ارتفاع الأسعار
الاحتلال يفرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين
الشرق الأوسط
انهيار في الجدار العازل حول القدس
فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تجميد منح إسرائيل صفة مراقب
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
الرئيس الفلسطيني: سننظر في كل خياراتنا بشأن علاقتنا مع إسرائيل
انطلاق اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة فصائل بارزة
أبو الغيط يرحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي بتجميد منح إسرائيل صفة مراقب
الغد الأردنية
معركة خلافة عباس تشتعل خلف ترتيبات انعقاد “المركزي”
سحب الجنسية المصرية من مدان بالتجسس لإسرائيل.. ما قصته
حنان عشراوي: اجتماع المجلس المركزي “سيعزز” الانقسام الفلسطيني
الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية تعلن النفير العام￼
الشرق القطرية
فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الإسرائيلي صفة "مراقب"
بعد إبعاد 15 عامًا.. الشيخ رائد صلاح يصلي المغرب لأول مرة في "الأقصى"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حزب الشعب يعلن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي
بالفيديو إصابات لطفلين ومسن خلال إطلاق نار بين مسلحين في الخليل
بالصور وقفة جماهيرية حاشدة في غزة رفضاً لانعقاد جلسة المركزي
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
"أحباء غزة ماليزيا" تقدم ربع مليون دولار لجامعة الأزهر
الشيوخي: لن نسكت على رفع السلع في الضفة
الأسرى يصعدون خطواتهم رداً على الانتهاكات الأخيرة
الهيئة المستقلة تطالب حكومة رام الله بصرف كامل مستحقات "المتقاعدين"
القدس المحلية
مقتل مواطن بالرصاص في طولكرم
مصرع طفلة جراء انهيار جدار بقلقيلية
الأرصاد لـ”القدس”: هذه هي كميات الأمطار للموسم المطري حتى الآن
إطلاق نار تجاه برج عسكري إسرائيلي قرب نابلس
تجديد الاعتقال الإداري للأسير عبد الله العروج للمرة الثالثة
المصري : مشاركتنا بالمركزي محاولة لتعديل المسار والمضي قدماً نحو بناء المنظمة واستعادة الوحدة
الحياة الجديدة
بحضور الرئيس...انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي في مدينة رام الله
الحكومة تؤكد: لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية ونعمل لضمان عدم رفع الأسعار
الحكومة الإسرائيلية تقر قانون "منع لم الشمل"
القمة الإفريقية تعلق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي
جريدة الأيام
فتتاح دورة المجلس المركزي مساء اليوم
كورونا": 8 وفيات، و3051 إصابة وزيرة الصحة: الإغلاق الشامل لم يُطرح
الاستيطان الرعوي" يتمدد ويلاحق مزارعي الأغوار
بيت لحم: إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات لذوي الإعاقة
برنامج الأغذية العالمي يطلق حملة لمكافحة سوء التغذية...
إعلان الفائزين بمسابقة "بوحٌ من أجل القدس" الشعرية
وكالة صفا
محللون: خطاب عباس أمام المركزي إنشائي ومكرر ولم يحمل أي جديد
"صفا" تكشف كواليس انسحاب حزب الشعب من جلسة المركزي.. وسبب غضب الرئيس
نزال تعتذر عن حضور جلسة المركزي بسبب عقده بشكل متسرع وانفرادي
فتح الانتفاضة: عباس يريد تعزيز أذرعه بالمؤسسات الوطنية
مقاومون يطلقون النار مجددًا على موقع إسرائيلي قرب نابلس
مظاهرة برام الله رفضًا لانعقاد المجلس المركزي
مقتل مستوطنة متأثرة بسقوط صاروخ أطلق من غزة على منزلها
وكالة الرأي الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من مدينة القدس
9 عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال خلال 24 ساعة في جنين
تحذير من تدهور خطير على صحة الأسير ناصر أبو حميد
بسبب التدابير الأمنية… تعليق الرحلات بين "إسرائيل" والإمارات
تصعيد جديد للأسرى ضد سياسات الاحتلال بحقهم
الاحتلال يخطر بهدم بئر جنوب بيت لحم المحتلة
هنية يعزي بوفاة الطفل ريان
القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي
فلسطين اليوم
البطش: انعقاد المجلس المركزي هو تكريس لحالة الانقسام وزيادة معاناة شعبنا الفلسطيني
قناة عبرية: إطلاق نار تجاه مستوطنة "إيتمار" في نابلس
وفاة شاب من قطاع غزة بنوبة قلبية
"المجاهدين" تؤكد: خطاب عباس في المجلس المركزي "يكرس حالة الاستفراد والهيمنة"
"ديوان المظالم" يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتهم القانونية بصرف كامل استحقاقات المتقاعدين المدنيين
سما نيوز
حزب الشعب يعلن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي
هرتسوغ يهاتف إردوغان: "ناقشا ترتيبات عقد لقاء قريب بينهما"
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31
بينيت يكشف عن أكبر تهديد لـ"إسرائيل"
البطش: انعقاد المجلس المركزي يكرس حالة الانقسام ويعزز من المناكفة الوطنية
الأرصاد تكشف كميات الأمطار الهاطلة على الضفة وقطاع غزة حتى الآن
الصحة الفلسطينية تتسلم ملابس واقية لكوادرها
ليفين يهاجم قرار اللجنة الوزارية بتأجيل ربط مستوطنات الضفة بالكهرباء لـ 3 أشهر
الاحتلال يخطر بهدم بئر في الخضر جنوب بيت لحم
عرب 48
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بطولكرم
حالة الأسير أبو حميد ما تزال خطيرة وتستوجب تدخّلا طبيًّا
هدم وتشريد للمقدسيين ومئات الاعتقالات بكانون الثاني
وكالة وفا
اشتية: فلسطين لها عمقها في العالم وتسير قدما ...
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- 7 شباط (فبراير)
- 2004م طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة المجاهد عبد العزيز الشامي والذي تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات كان آخرها مقتل 3 جنود في نتساريم في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.
- 1995م السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن إقامة محكمة أمن الدولة مما أثار احتجاجات واسعة.
- 1994م حكومة إسحاق رابين (1922م- 1995) تزيد ميزانية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360 مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1957م إسرائيل تكمل انسحابها الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر وبعد أن ارتكب فيه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
- 1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.
- 1947م على هامش المفاوضات الجارية مع اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية في لندن، قدم وزير الخارجية العمالي البريطاني بيفن مشروعه الذي يعترف فيه بفشل بريطانيا، في محاولة خالق تعاون فلسطيني يهودي.
- 1951م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وذلك في قرية شرقات التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس وقامت هذه القوات بنسف عدة بيوت واستشهد على إثر العملية 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.