النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2182)  الاثنين 7/2/2022

1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.