النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2334)  الاثنين 29اغسطس2022

11:50"التربية والتعليم" تفتتح العام الدراسي الجديد في غزة

11:52كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تبحث تعاونها مع التعليم

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