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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2334) الاثنين 29اغسطس2022

29 آب / أغسطس 2022 10:38

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2334)  الاثنين 29اغسطس2022

أخبار فلسطينية

·         الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المسجد الأقصى

·         رئيس الوزراء يفتتح العام الدراسي من مدرسة "بنات أبو قش" الثا ...

·         مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة

·         الحواجز الإسرائيلية.. رحلة حرمان الفلسطينيين من العلاج في القدس قبل الموت

·         1000أسير يضربون مطلع سبتمبر وتدابير كبيرة للتصدي لاقتحام قوات القمع الإسرائيلية

·         "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 170

·         35 عامًا على اغتيال ناجي العلي

·         "تواطؤ الاحتلال" يُوسِّع رقعة جرائم القتل في "أراضي الـ48"

 

أخبار إسرائيلي

·         نتنياهو يهاجم لابيد وجانتس على خلفية الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن وطهران

·         لبيد "ينتقد" واشنطن: الاتفاقية النووية ستدخل حيز التنفيذ بعد 165 يوما من توقيعها

·         وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

 

اخبار دولية

·       

·         الاتفاق النووي الإيراني: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني

اخبار عربية

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 الصحف العربية

القدس العربي

·         إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

·         انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين وسط تحديات داخلية وأخرى إسرائيلية

·         الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً فلسطينية بمدينة عرابة- (فيديو)

·         فلسطين تدين انتهاك الوضع القائم في “الأقصى

·         أولياء أمور طلبة الكلية الإبراهيمية يوزعون المنهاج الفلسطيني ويرفعون شعار “عام سيادية التعليم في القدس

·         الحواجز الإسرائيلية.. رحلة حرمان الفلسطينيين من العلاج في القدس قبل الموت

·         1000أسير يضربون مطلع سبتمبر وتدابير كبيرة للتصدي لاقتحام قوات القمع الإسرائيلية

·         عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

·         إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

·          

الشرق الأوسط

·         الأسرى يحلون هيئاتهم التنظيمية وإضراب عن ال

الاخبار اللبنانية

·         «المسار البديل» تتظاهر في الشتات ضدّ «الحركة الصهيونية»

·         الاحتلال يؤجّل محاكمة الأسير السعدي

·         عمّال الضفة: الصلب مرّتين

·         اقتصاد السلطة تحت مقصلة «المقاصة»

الغد الأردنية

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·         التهديد الفلسطيني بفك العلاقة مع الاحتلال.. خطة أم مأزق؟

·         إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات

·         الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم

الشروق المصرية

·         نتنياهو يهاجم لابيد وجانتس على خلفية الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن وطهران

·         وزير خارجية فلسطين يودع السفير المصري طارق طايل بعد انتهاء مهامه الرسمية

 الاهرام المصرية

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم

·         الرئاسة الفلسطينية تعلن القيام بحملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان

·         الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الفيضانات

·   

 الشرق القطرية

·         الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المسجد الأقصى

·         إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         تقرير "حل الهيئات التنظيمية".. "إنذار أخير" يربك إدارة سجون الاحتلال

·         مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة في الضفة وغزة

·         "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 170

·         35 عامًا على اغتيال ناجي العلي

·         "تواطؤ الاحتلال" يُوسِّع رقعة جرائم القتل في "أراضي الـ48"

·         مختص: اقتحام المستوطنين الأقصى من باب الأسباط "سابقة خطيرة"

·         النائب "زعارير": الأقصى وصل لمراحل متقدمة وخطيرة من تقسيمه زمانيًا ومكانيًا

 

صحيفة القدس

·         الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال

·         محدث 2|| تعطيل دوام المدارس .. 13 مصابًا واعتقال مطارد خلال اقتحام الاحتلال بلدة قباطية

·         مليون و385 ألف طالب وطالبة.. انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين·        

الاحتلال يحتجز مجموعة من المدرسين والصحفيين في مسافر يطا

·         المعتقل عواودة: سنبقى نقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم وتلاشى العظم

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يسمح لمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط للمرة الأولى...

·         »الاحتلال يجبر أطفالاً في الخليل على خلع ملابسهم

·         »إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين وإخطار بإزالة شبكة كهرباء في سبسطية

·         »تأجيل جلسة محاكمة الأسير الشيخ السعدي

·         »نشطاء ينظمون وقفة تضامن وإسناد للأسير خليل عواودة أمام المستشفى

·         »خان يونس: وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في احتفالات "التوجيهي"

·         »الاحتلال يماطل في نقل الأسير أيهم كممجي إلى المستشفى

·         »"كورونا": 4 وفيات ورصد 593 إصابة في أسبوع

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الحياة الجديدة

·         الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ20 في

·         نجل ملك الأغوار... 53 عاما في مقابر الأرقام

·         ارتفاع ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1061

·         رئيس بلدية دير الغصون لـ "الحياة الجديدة: 15 الف كوب شهريا الفاقد من المياه نتيجة تآكل الشبكة

·         35 عاما وناجي العلي حاضر

وكالة  الراي

·         صور مليون و385 ألف طالب وطالبة يتوجهون لمقاعد الدراسة

·         11 إصابة برصاص الاحتلال في قباطية

·         الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

·         الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير "السعدي" حتى الأربعاء

·         الأسيران "أحمد وعدال" موسى يواصلان إضرابهما لليوم الـ 22

·         الاحتلال يخطر بإزالة شبكة كهرباء شمال غرب نابلس

·         4 وفيات و593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

·         الاحتلال يصدر قرارات اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى

·         آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين


 

وكالة صفا

·         دعوات للرباط الدائم..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         "شؤون القدس": الاحتلال يتمادى بمحاولاته لتغيير الوضع بالأقصى

·         انسحبت القوة مخلفةً إصابات..بالفيديو والصور الاحتلال يحاصر منزلًا ويعتقل شابًا بعد اشتباك مسلح بقباطية

"وكالة سما

·         أنتم رهن الأيام"....حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

·         7إصابات برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين ومحاصرة منزل أحد المطلوبين

·         الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

·         "حراك المعلمين" يقرر تجميد فعالياته الاحتجاجية حتى إشعار آخر

·         صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

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فلسطين اليوم

·         سرايا القدس - مجموعات قباطية تكشف تفاصيل الـ90دقيقة من الاشتباك المسلح بين المقاوم زكارنة والاحتلال

·         بالصور مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة و"19" طالباً غيبهم الاحتلال في غزة

·         بالصور اشتباكات مسلحة في قباطية و"7" إصابات برصاص الاحتلال خلال محاصرة منزل أحد المطلوبين

·         بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب سلواد برام الله

·         بعد نشر صورة هيكله العظمي.. الأسير عواودة يؤكد أنه لن يتراجع عن إضرابه حتى ينال حريته

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عرب 48

·         الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم

·         الاحتلال يمدد اعتقال الأسير السعدي حتى الأربعاء

·         إخطار بإزالة شبكة كهرباء بسبسطية وإعاقة حركة الفلسطينيين في جنين

·         تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

·         الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان

·         الاتفاق النووي الإيراني: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني

·         لبيد "ينتقد" واشنطن: الاتفاقية النووية ستدخل حيز التنفيذ بعد 165 يوما من توقيعها

·         وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

·          

  •  

وكالة وفا

·         35 عاما وناجي العلي حاضر

·         رئيس الوزراء يفتتح العام الدراسي من مدرسة "بنات أبو قش" الثا ...

·         مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة

·         الاحتلال يصيب 11 مواطنا ويعتقل آخر في قباطية جنوب جنين

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

29 آب (أغسطس)

·         1987م اغتيال ناجي العلي في لندن (1937-1987) الرجل الذي عرف موقعه الحقيقي فكانت فلسطين عالمه الحقيقي فقال عن نفسه :" أنا شخصيا منحاز لطبقتي.. منحاز للفقراء.. وأنا لا أخالف روحي ولا أتملق احد.. والقضية واحدة ولا تتحمل الاجتهاد.

·         1987 م اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي (1937 - 1987) في لندن.

·         1982م هجوم على المعبد اليهودي في فيينا يسفر عن مصرع شخصين. يُعتقد بوقوف حركة "فتح/ المجلس الثوري" برئاسة صبري البنا "أبو نضال (1937 - 2002) وراءه.

·         1967م مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم (مؤتمر اللاءات الثلاث) والذي عقد في الفترة من (29/8-1/9/1967) اثر هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران وسيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي العربية تساوي أربعة إضعاف ما احتلته عام 1948، وهي أراضي القدس والضفة وغزة، وبذلك تكون قد استكملت احتلالها لفلسطين كلها وأراضي الجولان السورية وسيناء المصرية.

·         1967 م انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم المعروف باسم "مؤتمر اللاءات الثلاث" (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض)، وقد جاء رداً على الهزيمة في حرب حزيران واحتلال الدولة العبرية لأراضي سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.

·         1939 م القيادي الصهيوني حاييم وايزمان (1874 - 1952)، الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948؛ يبلغ إنكلترا أن المستوطنين اليهود في فلسطين يودون المشاركة في القتال في صفوف قواتها ضد النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية. أصبحت الكتيبة اليهودية التي شكلوها في إطار الجيش البريطاني خلال الحرب نواة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً.

·         1897 م افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل (بال) السويسرية، برئاسة ثيودور هرتزل (1860 - 1904). استمرت أعماله حتى 31مآب (أغسطس) 1897، وحضرته وفود من أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، ووفد عن المستوطنين اليهود في فلسطين.

·         1897م "المؤتمر الصهيوني" يعتبر المؤسسة العليا في المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تتلقى التقارير وتناقش المقترحات وتصدر القرارات وتضع السياسة المالية وتنتخب رئيس وأعضاء ومراقب الوكالة اليهودية.

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