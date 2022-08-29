النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2334) الاثنين 29اغسطس2022
أخبار فلسطينية
· الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المسجد الأقصى
· رئيس الوزراء يفتتح العام الدراسي من مدرسة "بنات أبو قش" الثا ...
· مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة
· الحواجز الإسرائيلية.. رحلة حرمان الفلسطينيين من العلاج في القدس قبل الموت
· 1000أسير يضربون مطلع سبتمبر وتدابير كبيرة للتصدي لاقتحام قوات القمع الإسرائيلية
· "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 170
· 35 عامًا على اغتيال ناجي العلي
· "تواطؤ الاحتلال" يُوسِّع رقعة جرائم القتل في "أراضي الـ48"
أخبار إسرائيلي
· نتنياهو يهاجم لابيد وجانتس على خلفية الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن وطهران
· لبيد "ينتقد" واشنطن: الاتفاقية النووية ستدخل حيز التنفيذ بعد 165 يوما من توقيعها
· وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة
اخبار دولية
·
· الاتفاق النووي الإيراني: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
· انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين وسط تحديات داخلية وأخرى إسرائيلية
· الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً فلسطينية بمدينة عرابة- (فيديو)
· فلسطين تدين انتهاك الوضع القائم في “الأقصى”
· أولياء أمور طلبة الكلية الإبراهيمية يوزعون المنهاج الفلسطيني ويرفعون شعار “عام سيادية التعليم في القدس”
· الحواجز الإسرائيلية.. رحلة حرمان الفلسطينيين من العلاج في القدس قبل الموت
· 1000أسير يضربون مطلع سبتمبر وتدابير كبيرة للتصدي لاقتحام قوات القمع الإسرائيلية
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
· إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
·
الشرق الأوسط
· الأسرى يحلون هيئاتهم التنظيمية وإضراب عن ال
الاخبار اللبنانية
· «المسار البديل» تتظاهر في الشتات ضدّ «الحركة الصهيونية»
· الاحتلال يؤجّل محاكمة الأسير السعدي
· عمّال الضفة: الصلب مرّتين
· اقتصاد السلطة تحت مقصلة «المقاصة»
الغد الأردنية
· التهديد الفلسطيني بفك العلاقة مع الاحتلال.. خطة أم مأزق؟
· إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات…
· الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم…
الشروق المصرية
· نتنياهو يهاجم لابيد وجانتس على خلفية الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن وطهران
· وزير خارجية فلسطين يودع السفير المصري طارق طايل بعد انتهاء مهامه الرسمية
الاهرام المصرية
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم
· الرئاسة الفلسطينية تعلن القيام بحملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان
· الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الفيضانات
·
الشرق القطرية
· الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المسجد الأقصى
· إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير "حل الهيئات التنظيمية".. "إنذار أخير" يربك إدارة سجون الاحتلال
· مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة في الضفة وغزة
· "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 170
· 35 عامًا على اغتيال ناجي العلي
· "تواطؤ الاحتلال" يُوسِّع رقعة جرائم القتل في "أراضي الـ48"
· مختص: اقتحام المستوطنين الأقصى من باب الأسباط "سابقة خطيرة"
· النائب "زعارير": الأقصى وصل لمراحل متقدمة وخطيرة من تقسيمه زمانيًا ومكانيًا
صحيفة القدس
· الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال
· محدث 2|| تعطيل دوام المدارس .. 13 مصابًا واعتقال مطارد خلال اقتحام الاحتلال بلدة قباطية
· مليون و385 ألف طالب وطالبة.. انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين·
الاحتلال يحتجز مجموعة من المدرسين والصحفيين في مسافر يطا
· المعتقل عواودة: سنبقى نقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم وتلاشى العظم
صحيفة الأيام
· الاحتلال يسمح لمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط للمرة الأولى...
· »الاحتلال يجبر أطفالاً في الخليل على خلع ملابسهم
· »إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين وإخطار بإزالة شبكة كهرباء في سبسطية
· »تأجيل جلسة محاكمة الأسير الشيخ السعدي
· »نشطاء ينظمون وقفة تضامن وإسناد للأسير خليل عواودة أمام المستشفى
· »خان يونس: وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في احتفالات "التوجيهي"
· »الاحتلال يماطل في نقل الأسير أيهم كممجي إلى المستشفى
· »"كورونا": 4 وفيات ورصد 593 إصابة في أسبوع
الحياة الجديدة
· الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ20 في
· نجل ملك الأغوار... 53 عاما في مقابر الأرقام
· ارتفاع ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1061
· رئيس بلدية دير الغصون لـ "الحياة الجديدة: 15 الف كوب شهريا الفاقد من المياه نتيجة تآكل الشبكة
· 35 عاما وناجي العلي حاضر
وكالة الراي
· صور مليون و385 ألف طالب وطالبة يتوجهون لمقاعد الدراسة
· 11 إصابة برصاص الاحتلال في قباطية
· الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم
· الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير "السعدي" حتى الأربعاء
· الأسيران "أحمد وعدال" موسى يواصلان إضرابهما لليوم الـ 22
· الاحتلال يخطر بإزالة شبكة كهرباء شمال غرب نابلس
· 4 وفيات و593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
· الاحتلال يصدر قرارات اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى
· آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين
وكالة صفا
· دعوات للرباط الدائم..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· "شؤون القدس": الاحتلال يتمادى بمحاولاته لتغيير الوضع بالأقصى
· انسحبت القوة مخلفةً إصابات..بالفيديو والصور الاحتلال يحاصر منزلًا ويعتقل شابًا بعد اشتباك مسلح بقباطية
"وكالة سما
· أنتم رهن الأيام"....حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"
· 7إصابات برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين ومحاصرة منزل أحد المطلوبين
· الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار
· "حراك المعلمين" يقرر تجميد فعالياته الاحتجاجية حتى إشعار آخر
· صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟
·
فلسطين اليوم
· سرايا القدس - مجموعات قباطية تكشف تفاصيل الـ90دقيقة من الاشتباك المسلح بين المقاوم زكارنة والاحتلال
· بالصور مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة و"19" طالباً غيبهم الاحتلال في غزة
· بالصور اشتباكات مسلحة في قباطية و"7" إصابات برصاص الاحتلال خلال محاصرة منزل أحد المطلوبين
· بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب سلواد برام الله
· بعد نشر صورة هيكله العظمي.. الأسير عواودة يؤكد أنه لن يتراجع عن إضرابه حتى ينال حريته
·
·
عرب 48
· الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم
· الاحتلال يمدد اعتقال الأسير السعدي حتى الأربعاء
· إخطار بإزالة شبكة كهرباء بسبسطية وإعاقة حركة الفلسطينيين في جنين
· تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
· الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان
· الاتفاق النووي الإيراني: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني
· لبيد "ينتقد" واشنطن: الاتفاقية النووية ستدخل حيز التنفيذ بعد 165 يوما من توقيعها
· وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة
·
وكالة وفا
· 35 عاما وناجي العلي حاضر
· رئيس الوزراء يفتتح العام الدراسي من مدرسة "بنات أبو قش" الثا ...
· مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة
· الاحتلال يصيب 11 مواطنا ويعتقل آخر في قباطية جنوب جنين
حدث في مثل هذا اليوم