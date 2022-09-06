النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2341) الثلاثاء 6/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

نبيل أبو ردينة: تقرير إسرائيل بشأن استشهاد شيرين أبو عاقلة مُحاولة جديدة للتهرب من مسئولية قتلها

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار إسرائيلية

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: آن الأوان أن يتزعم سياسي غير بنيامين نتنياهو تيار اليمين

كوخافي: اعتقلنا 1500 فلسطيني خلال الأشهر الأخيرة

اخبار دولية

واشنطن تدعو إسرائيل لتحديد المسئولين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

هاكرز إيرانيون ينشرون صورا ووثائق طبية لرئيس الموساد الإسرائيلي

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام في غزة

أخبار عربية

الأردن يمنع أمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين في الداخل من دخول أراضيه- (تدوينة)



وزير الخارجية الجزائري: الرئيس الفلسطيني أكد تطلعه إلى المشاركة في القمة العربية والمساهمة في إنجاحها

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنهي إجراءات تضييق بحق أسرى “الجهاد الإسلامي”

تشييع جثمان شهيد في جنين والخارجية الفلسطينية ترى في نفخ المستوطنين بالبوق في باحات “الأقصى” دعوة صريحة لهدمه

إسرائيل تتهرب من دماء الصحافية أبو عاقلة وتنشر نتائج تحقيق مبهمة تعيد الرواية السابقة

تحركات فلسطينية في القاهرة قبل طرح الخطة السياسية في الأمم المتحدة.. ولقاء بين عباس والسيسي

فلسطينيون يتظاهرون ويشعلون النار أمام بوابة “الأونروا” في غزة رفضا لعدم إعمار منازلهم المدمرة

العمليات الفدائية تتصاعد في الضفة.. وإسرائيل تخشى سيناريوهات انتفاضة جديدة

اغتيال صحافي فلسطيني من أم الفحم.. واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع المجرمين

القدس العربي

إسرائيل تتراجع عن «قيود مثيرة للجدل» لدخول الأجانب إلى الضفة

غضب واتهامات للشرطة بالتقاعس بعد مقتل صحافي في أم الفحم

الشرق الأوسط

قمة السيسي وعباس... تطلع لـ«السلام» وترقب لـ«الانتخابات الإسرائيلية»

الاهرام المصرية

احتجاجات ضد الجريمة والعنف بعد مقتل صحفي فلسطيني في مدينة "أم الفحم"

الشروق المصرية

قوات الاحتلال تقتحم جنين لهدم منزل مُنفذ هجوم بتل أبيب وتقتل شابًا فلسطينيًا صور الاقتحام

فلسطين ترد على التقرير الإسرائيلي عن استشهاد شيرين أبو عاقلة: محاولة تهرب جديدة

جيش الاحتلال: احتمال كبير أن تكون شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة إسرائيلية خاطئة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم بيته ذاتياً

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

هآرتس": مصادقة إسرائيلية على خطة إنشاء حي استيطاني بالقدس المحتلة

محدث|| حاصرت منزلين.. الاحتلال يصيب 4 شبان ويعتقل محررًا في الجلزون

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يستولي على "كرفانين" في بيت لحم

مقتل مواطن طعنًا في الخليل

معتقلان شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الحياة الجديدة

الاحتلال يقرر إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت صفافا

أبو ردينة: القيادة ستواصل متابعة ملف الشهيدة شيرين أبو عاقلة

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة

الاحتلال هدم 36 منزلا في أريحا والأغوار منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال يهدد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة

جريدة الأيام

استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام واسعة النطاق لقباطية

الاحتلال: لن نحقق جنائياً في قتل شيرين فالنيابة لم تجد أي مخالفة تستدعي...

كشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار في الأغوار

الاحتلال يُعد أنظمة "لشرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو للرواتب والتقاعد

وليد سيف.. حراسة رواية الفلسطينيين

نحو "ويكي فلسطين" ومركز "الدراسات التاريخية" لحفظ الرواية الفلسطينية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد رعد حازم في جنين

مقتل أم وابنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة بأراضي 48

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

" رفح رئيس بلدية يُوعِز بحل مشكلات التطوير والبناء في "حي التوحيد

فلسطين اليوم

سما نيوز

قوات الاحتلال تفجر شقة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف

مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في الخليل

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

عرب 48

مقتل منير الهوارين من الظاهرية طعنا على يد شقيقه

المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 6 أيلول (سبتمبر)

ý 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف ملعب صغير في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد 13 وإصابة 30 والشهداء من أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ý 2003م محاولة اغتيال قادة حماس في غزة أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني صواريخها باتجاه منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة والذي كان يتواجد فيه الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس ومدير مكتبه في حينها الشيخ إسماعيل هنية.

ý م 1982م ممؤتمر القمة العربية الثاني عشر (قمة فاس) كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981، وسبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981موضمنتها إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ý 1970م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف ثلاثة طائرات غربية نجحت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اختطاف ثلاث طائرات غربية وفشلوا في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع بوينج 707 تابعة لشركة "إلـ عال " الإسرائيلية وجرت محاولة اختطافها وهي في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك ولما فشلت المحاولة اضطرت للهبوط في مطار هيثرو بلندن وفشلت المحاولة بعد معركة بالأسلحة بين الخاطفين (شاب وشابة) ورجال الأمن الإسرائيليين أدت إلى استشهاد الشاب وإصابة أحد رجال الأمن الإسرائيليين بجروح واعتقال الشابة من قبل سطات الأمن البريطانية وهي ليلى خالد وأما الشاب فهو بتريك أورغولو من نيكاراغوا، فأصدرت الجبهة الشعبية بيانا يعترف بأن الطائرة السويسرية والأمريكية هبطتا في مطار "المفرق" (مطار الثورة) وتحتفظ بهما كرهينة، وأكدت الجبهة أنها ستواصل الاحتفاظ بالإسرائيليين الذين كانوا في الطائرتين إلى أن يتم الإفراج عن قائمة من المعتقلين التي ستقدمها الجبهة وتضم المعتقلين من كل المنظمات الفلسطينية في إسرائيل، وفي اليوم الثاني للاختطاف أعلن أنه تم الإفراج عن 80 امرأة وطفل وشيخ من رهائن الطائرات المخطوفة لأن حالتهم لا تسمح بالبقاء.

ý 1969م إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ý 1920 م تأسيس صحيفة "الأقصى" في القدس لصاحبها ومحررها صالح عبد اللطيف الحسيني. جريدة أسبوعية سياسية أدبية اجتماعية.

ý 1260 م المسلمون بقيادة السلطان المظفر قطز محمود بن ممدود (تولى حكم مصر عام 1259 في عهد المماليك) ينتصرون على التتار في معركة عين جالوت ويحررون بلاد الشام من سيطرة المغول والتتار خلال شهر من ذلك التاريخ.