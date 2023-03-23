النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2490) الخميس23 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- الأسرى يعلقون خطوة الإضراب عن الطعام بعد وقف الإجراءات العقا ...
- مخطط صهيوني جديد لبناء الحي الاستيطاني المسمى "القناة السفلية" في القدس
- الجهاد: ندعم كل خطوة يتخذها الأسرى ونحذر الاحتلال من التلاعب
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- فلسطين تدعو للضغط على إسرائيل وتحذر من “الضم التدريجي” وحماس تحذر من أي استفزاز في رمضان
- حماس تؤكد التمسك بخيار “المقاومة الشاملة” في الذكرى الـ 19 لاغتيال مؤسسها الشيخ ياسين
أخبار إسرائيلي
- »نتنياهو يدّعي عدم إقامة مستوطنات في شمال الضفة
- »تجدد التظاهرات ضد خطة إضعاف القضاء في إسرائيل
- »إسرائيل تطالب واشنطن بتسريع تسليمها ناقلات جويّة لضربة محتملة ضد إيران
- الجيش الإسرائيلي يحاول اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة
اخبار دولية
- الجارديان: هل يشهد شهر رمضان انتفاضة فلسطينية ثالثة في القدس؟
- وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يبحثان تعزيز التعاون الثنائية والقضية الفلسطينية
- بلينكن منتقداً «فك الارتباط»: إسرائيل تعهدت خطياً بإخلاء البؤر الاستيطانية
- واشنطن: نشعر بقلق بالغ إزاء تواصل العنف في إسرائيل والضفة الغربية
- سابقة.. الإدارة الأمريكية “توبخ” السفير الإسرائيلي ووزيرة الاستيطان تدعو للعودة لمستوطنات غزة
اخبار عربية
- المغرب: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية
- السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية بفلسطين
- الجزائر تدين التصريحات والتصرفات الاستفزازية لوزير المالية الإسرائيلي
- نصرالله يحذر إسرائيل من عواقب الاعتداء على لبنان
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- تعليق الإضراب الجماعي للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي
- شرطة الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتزيل زينة رمضان وجماعات الهيكل تدعو لذبح القرابين في الأقصى يوم الخميس
- الاحتلال يعزل قيادة الإضراب في مكان مجهول.. الأسرى الفلسطينيون يضعون “خطة بديلة” لإنجاح الإضراب
- فلسطين تدعو للضغط على إسرائيل وتحذر من “الضم التدريجي” وحماس تحذر من أي استفزاز في رمضان
- حماس تؤكد التمسك بخيار “المقاومة الشاملة” في الذكرى الـ 19 لاغتيال مؤسسها الشيخ ياسين
- الجيش الإسرائيلي يحاول اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة
- سابقة.. الإدارة الأمريكية “توبخ” السفير الإسرائيلي ووزيرة الاستيطان تدعو للعودة لمستوطنات غزة
- الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- واشنطن: نشعر بقلق بالغ إزاء تواصل العنف في إسرائيل والضفة الغربية
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الشرق الأوسط
- بلينكن منتقداً «فك الارتباط»: إسرائيل تعهدت خطياً بإخلاء البؤر الاستيطانية
- {النواب} الأردني يصوت لطرد السفير الإسرائيلي
- أجواء اليمين المتطرف تعرقل الاستثمار الإماراتي في إسرائيل
- ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- المغرب: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية
- السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية بفلسطين
- وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يبحثان تعزيز التعاون الثنائية والقضية الفلسطينية
الشروق المصرية
- الجارديان: هل يشهد شهر رمضان انتفاضة فلسطينية ثالثة في القدس؟
- متحدث إسرائيلي: تحطم مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
- بولندا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الخلافات بينهما وإعادة السفيرين
- إسرائيل تخطط لبناء حي استيطاني جديد في القدس المحتلة
- الجزائر تدين التصريحات والتصرفات الاستفزازية لوزير المالية الإسرائيلي
- نصرالله يحذر إسرائيل من عواقب الاعتداء على لبنان
- الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وسموتريتش وجهان لعملة «عنصرية واحدة»
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الشرق القطرية
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- الحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب
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- الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان غرب سلفيت
وكالة الرأي
- الحركة الأسيرة تعلن انتصارها بمعركة "بركان الحرية أو الشهادة"
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طولكرم
- "الزراعة": توافق حول إلزام التجار بإجراء فحص متبقيات الفواكه
- "النقل والمواصلات" تعلن انتهاء حملة الفحص الشتوي
- "الصحة" تطلق جولات تفتيشية لمراقبة المواد الغذائية خلال رمضان
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- المدهون: انتصار الأسرى دليل على وهن وضعف الاحتلال
وكالة صفا
- في خربة شوفة..قوات الاحتلال تغتال قياديًا بـ"كتيبة طولكرم"
- الحركة الأسيرة تعلن انتصارها على السجّان
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- اعتقالات ومداهمات للاحتلال بالضفة في أول أيام رمضان
- بلدية الاحتلال تخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقدس
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23 آذار (مارس)
- 2004م جثمان أبو العباس يواري الثرى في مخيم اليرموك بسوريا ومحمد عباس زعيم جبهة التحرير الفلسطينية قد توفي في سجن أمريكي بالعراق.
- 2004م الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يصرح أن حماس تختار الدكتور عبد العزيز الرنتيسي خلفا للشيخ الشهيد أحمد ياسين في قيادة قطاع غزة حيث بايع الآلاف من أعضاء حركة حماس الدكتور الرنتيسي خليفة للشيخ أحمد ياسين.
- 1949م تم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" في رأس الناقورة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 62مبتاريخ 16/11/1948، القاضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، اتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على الاجتماع في مركز البوليس برأس الناقورة في جنوب لبنان، من أجل التفاوض لإقرار هدنة تكون تدبيرا إضافيا وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي.
- 1934م وفاة المناضل الفلسطيني موسى كاظم الحسيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء المظاهرة التي قادها في مدينة يافا يوم 27/1/1933م، وبوفاته ترك فراغاً سياسياً في الحركة الوطنية الفلسطينية.
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