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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2490) الخميس23 مارس 2023

23 آذار / مارس 2023 11:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2490)   الخميس23 مارس 2023

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23 آذار (مارس)

  • 2004م جثمان أبو العباس يواري الثرى في مخيم اليرموك بسوريا ومحمد عباس زعيم جبهة التحرير الفلسطينية قد توفي في سجن أمريكي بالعراق.
  • 2004م الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يصرح أن حماس تختار الدكتور عبد العزيز الرنتيسي خلفا للشيخ الشهيد أحمد ياسين في قيادة قطاع غزة حيث بايع الآلاف من أعضاء حركة حماس الدكتور الرنتيسي خليفة للشيخ أحمد ياسين.
  • 1949م تم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" في رأس الناقورة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 62مبتاريخ 16/11/1948، القاضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، اتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على الاجتماع في مركز البوليس برأس الناقورة في جنوب لبنان، من أجل التفاوض لإقرار هدنة تكون تدبيرا إضافيا وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي.
  • 1934م وفاة المناضل الفلسطيني موسى كاظم الحسيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء المظاهرة التي قادها في مدينة يافا يوم 27/1/1933م، وبوفاته ترك فراغاً سياسياً في الحركة الوطنية الفلسطينية.
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