النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2520) الاربعاء3/5/2023
أخبار فلسطينية
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- الصحة الفلسطينية : شهيد و5 إصابات حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة
- هنية: أبلغنا الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته
- "حماس" تحيي غرفة العمليات المشتركة والشعب الفلسطيني المساند للمقاومة
- معروف: البدء بحصر الأضرار الميدانية التي تسبب بها الاحتلال
- معروف: الطواقم الحكومية تشرع بحصر أضرار عدوان الاحتلال
- الإعلام الحكومي يدعو لتحقيق أممي في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين
- حماس": عملنا على كل المسارات لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه
- الجهاد الإسلامي”: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالشعب الفلسطيني
- عباس يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة
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أخبار إسرائيلي
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- مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت
- تقارير إسرائيلية: الاحتلال يستعد لشن "هجوم واسع" على قطاع غزة
- إضعاف القضاء: غالبية مبادرات الهايتك الإسرائيلية سُجلت كشركات أجنبية
- وزير حريدي لنتنياهو: "عُد إلى بيتك إذا لم تستطع تنفيذ اتفاق"
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اخبار دولية
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- استطلاع أمريكي: 44% من الناخبين الديمقراطيين يصفون إسرائيل بدولة عنصرية
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اخبار عربية
الجامعة العربية» تدعو لوقف الحرب
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- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني شمال غرب الضفة الغربية
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