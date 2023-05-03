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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2520) الاربعاء3/5/2023

03 آيار / مايو 2023 11:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2520)  الاربعاء3/5/2023

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3 أيار (مايو)

  • 2007م الإعلان عن انطلاق صحيفة فلسطين السياسية اليومية الأولى من قطاع غزة, عبر احتفالية كبيرة حضرها رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية وعدد من رجال الفكر والثقافة والإعلام في قطاع غزة.
  • 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف سيّارة مدنيّة في نابلس تقلّ أربعة من كتائب شهداء الأقصى ، ممّا أدّى إلى استشهادهم جميعاً . و الشهداء هم : هاشم أبو حمدان (23عاماً) و نادر أبو ليل (23 عاماً) و نائل حسنين من سكان مخيّم بلاطة ، و الشهيد محمد أبو حمدان من مدينة قلقيلية .
  • 1948م الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين تقوم في طرد 200 ألف عربي من ديارهم عبر ارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين.
  • 1902م السلطان عبد الحميد الثاني يرفض اقتراح هرتزل إنشاء جامعة يهودية بالقدس
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