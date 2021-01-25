النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2747)الاثنين25/1/2021

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يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس

نتنياهو يعد مجددًا بصياغة خطة لمواجهة الجريمة في الوسط العربي

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مركزية فتح" تقرر تشكيل وفد من الحركة برئاسة الرجوب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة

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عرب 48

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25 كانون ثاني (يناير)

2002م عملية استشهادية في مدينة "تل أبيب" قام بها الاستشهادي صفوت عبد الرحمن من سرايا القدس من نابلس حيث فجر نفسه في محطة حافلات تل أبيب القديمة وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من المحتلين الإسرائيليين وإصابة 25 بجروح مختلفة.

1994م تشكيل حركة إسرائيلية باسم "حراس السلام" تتزعمها زوجة حاخام يميني متشدد.

1991م اغتيال إمام مسجد يافا بفلسطين يدعى يوسف عاشور وشقيقه، على يد مسلح مجهول.

1973م اغتيال عضو منظمة التحرير وسفيرها في قبرص حسين علي أبو الخير على يد جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي.

1949م حزب ماباي الإسرائيلي بقيادة ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يفوز بأول انتخابات في الدولة العبرية، وكان بن غوريون تولى رئاسة الحكومة التمهيدية منذ إعلان إسرائيل.

1949م المستعمرون اليهود ينتخبون أول برلمان "كنيست" لهم من 120 عضوا، وقد اقر هذا البرلمان القانون الانتقالي للدولة وفيه تقرر أن يكون البرلمان الإسرائيلي مكونا من مجلس نيابي واحد يدعي الكنيست ويضم 120 عضوا وقد اشتق اسمه وعدد المقاعد من كنيست هاجدولا وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني.

1949م مجلس الأمن الدولي يعلن الهدنة الثانية في حرب فلسطين.

1948م وصل أول فوج من "جيش الإنقاذ" العربي بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.

1935م انعقاد مؤتمر علماء فلسطين الأول، برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس، وقد حذّر من الخطر الصهيوني على فلسطين والمنطقة ككل ودعا إلى مقاومته، ودعا المسلمين في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.