النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2747)الاثنين25/1/2021
أخبار فلسطينية
· “حماس” تحمل إسرائيل مسؤولية “اغتيال” قيادي بالحركة الإسلامية
· الانتخابات الفلسطينية: إشتية يطلب دعم ومراقبة الاتحاد الأوروبي
· الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و533 إصابة كورونا جديدة
· بظل التقييدات: وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا بغزة
· فتح: الرئيس عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية
· عزام الأحمد يكشف تطورات جديدة بشأن ملف موظفي غزة وتفريغات 2005
· "مركزية فتح" تقرر تشكيل وفد من الحركة برئاسة الرجوب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة
· لجنة الانتخابات تسلم الاتحاد والبرلمان الأوروبي دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات
أخبار إسرائيلية
- رئيس الموساد يستعد للقاء بايدن في واشنطن مع سلة مطالب إسرائيلية
- إسرائيل توزع اللقاحات على رُبع سكانها
- الصحّة الإسرائيلية: رصد طفرة جديدة لكورونا مصدرها لوس أنجليس
- رسميًا: إسرائيل تفتتح سفارة في أبو ظبي
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على إغلاق مطار اللد
- بسبب رفض إغلاق المدارس: مواجهات بين الحريديين والشرطة
- غانتس يشكل فريقا لإغلاق إذاعة الجيش
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق التطبيع مع المغرب
- نتنياهو يعد مجددًا بصياغة خطة لمواجهة الجريمة في الوسط العربي
- يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس
- مصادر إسرائيلية: خطة نتنياهو الاقتصادية رشاوى انتخابية
- الخارجية الإسرائيلية غاضبة من نتنياهو وغانتس
اخبار دولية
- “أوتشا” ترصد هدم الاحتلال 24 منزلا وتصاعد هجمات المستوطنين خلال الأسبوعين الماضيين
- صايمة محسن.. أول امرأة مسلمة تتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة
- رئيس الموساد يستعد للقاء بايدن في واشنطن مع سلة مطالب إسرائيلية
- “حماس” تحمل إسرائيل مسؤولية “اغتيال” قيادي بالحركة الإسلامية
- تظاهرة إلكترونية للجاليات العربية في لندن رفضا للتطبيع- (صور)
- مؤسسة فلسطينية: ظروف “مأساوية” يعانيها الأسرى بسجون إسرائيل
- الاستعدادات الفلسطينية تتواصل لتذليل عقبات الانتخابات.. اتصالات جديدة مع بعثات أجنبية ومسؤولين دوليين…
- “أوتشا” ترصد هدم الاحتلال 24 منزلا وتصاعد هجمات المستوطنين خلال الأسبوعين الماضيين
- مجلس الأمن يبحث الثلاثاء عقد مؤتمر دولي للمرة الأولى في عهد بايدن حول…
- السفير الإسرائيلي الجديد يصل لواشنطن مع قائمة مطالب لإدارة بايدن
- إسرائيل تعلن افتتاح سفارتها في الإمارات ووصول القائم بأعمالها إلى أبوظبي-
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الشرق الأوسط
- إسرائيل توزع اللقاحات على رُبع سكانها
- إسرائيل تطلب من إدارة بايدن حمايتها من
- الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الأقصى
- المستشار القضائي الإسرائيلي يبرئ «الشاباك» من تعذيب فلسطيني
الشروق المصرية
- إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين في اشتباكات مع اليهود الحريديم
- إسرائيل تغلق البلاد بإحكام بسبب فيروس كورونا
الأهرام المصرية
- إسرائيل تسعى لإغلاق المطار الدولي الوحيد لمنع وصول سلالات متحورة من كورونا
- الخارجية الفلسطينية: منع إسرائيل أعمال الترميم في الأقصى يجر المنطقة لمربع الصراع الديني
الغد الأردنية
- مخطط صهيوني لتحويل قصر الحاج الحسيني بالقدس المحتلة لكنيس
- فلسطين: 7 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
- فلسطينية تصنع الأمل بالمشـغولات والسيراميك
- فلسطين تؤكد أن استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلًا مريضًا بالسكر 20 مرة.. والسبب إطلالة على الأقصى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- رسميًا.. (إسرائيل) تفتتح سفارة لها في أبو ظبي
- "صحة غزة": تسجيل 190 إصابة بفايروس "كورونا" اليوم الأحد
- جماهير نابلس تشيّع جثمان شهيد لقمة العيش فؤاد جودة
- حماس تستكر جريمة اغتيال القيادي محمد أبو نجم بيافا
- الاحتلال يستدعي القيادي عمر البرغوثي على خلفية الانتخابات
- الاحتلال يصادق على اتفاقية التطبيع مع المغرب
- مقتل قيادي في الحركة الإسلامية بجريمة إطلاق نار في يافا
القدس
إسرائيلي عاد من دبي نقل العدوى لـ 180.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 600 ألف
- الاحتلال يهاجم مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة
- نتنياهو يعد مجددًا بصياغة خطة لمواجهة الجريمة في الوسط العربي
- يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس
- مصادر إسرائيلية: خطة نتنياهو الاقتصادية رشاوى انتخابية
- الخارجية الإسرائيلية غاضبة من نتنياهو وغانتس
الحياة الجديدة
- “فتح” اقليم القدس تبحث الخميس مشاركة المرأة في الانتخابات وتعزيز حضورها
- الاحتلال يعتقل فتى مقدسيا بعد الاعتداء عليه
- مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحسيني بالقدس إلى كنيس
- مجلس الأوقاف يحذر من انتهاكات الاحتلال المتاوصلة بحق المسجد الأقصى
صحيفة الأيام
- استشهاد عامل على بوابة فرعون قرب طولكرم
- »الاحتلال يغلق التحقيق ضدّ محققين عذّبوا الأسير العربيد
- »"كورونا" في فلسطين: 11 وفاة و533 إصابة جديدة
- »"مركزية فتح": الانتخابات خطوة مهمة في توحيد الصفّ الفلسطيني
- »شرطة الاحتلال توقف أعمال الترميم في "الأقصى"
- »إسرائيل تعلن افتتاح سفارتها في أبو ظبي والاتفاق على برنامج لتبادل الوفود...
- »الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق التطبيع مع المغرب
- »القدس: مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحسيني إلى كنيس
وكالة الرأي
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- إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله المحتلة
- الاحتلال يطلب من أمريكا حمايته من المحكمة الجنائية الدولية
- حماس تستنكر جريمة اغتيال مسؤول الحركة الإسلامية بيافا
- غانتس يشكل فريقا لإغلاق إذاعة الجيش
- الاحتلال يعتقل فتى مقدسيا بعد الاعتداء عليه
- إصابة أسير بالكورونا في قسم (14) بسجن عوفر
- أوضاع صعبة تُفرض على الأسرى المصابين بالكورونا
- الصحة العالمية تطلع على سير العمل بمجمع الشفاء الطبي
- 10 وفيات و344 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
- صور عوض يشيد باستعدادات التعليم لاستئناف الدراسة
وكالة صفا
"مركزية فتح" تكلّف الرجوب رئاسة وفدها لجلسات الحوار بالقاهرة
- ساعات من مصادقة أبو ظبي..."إسرائيل" تفتتح رسميًا سفارتها في الإمارات
- محدث مقتل أحد قيادات الحركة الإسلامية بيافا في جريمة إطلاق نار
- ما سيناريوهات إجراء الانتخابات بالقدس؟
- دعيبس يدعو لترشيح بديل عن عباس للرئاسة
- الدولار يخرج من القاع أمام الشيكل والعيون ترقب سياسات بايدن
وكالة سما
- فتح: الرئيس عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية
- عزام الأحمد يكشف تطورات جديدة بشأن ملف موظفي غزة وتفريغات 2005
- "مركزية فتح" تقرر تشكيل وفد من الحركة برئاسة الرجوب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
- الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!
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وكالة فلسطين اليوم
- موظفو ٢٠٠٥ يترقبون قرارات الرئيس .. هل يفي بوعوده؟!
- حالة وفاة واصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطيني
- إصابة شابين برصاص الاحتلال في مواجهات في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله
- أصحاب بسطات الأسواق الشعبية "متذمرون": فما مُبررات الحكومة لاستمرار إغلاقها..؟
- تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وما يخص غزة؟
عرب 48
- الانتخابات الفلسطينية: إشتية يطلب دعم ومراقبة الاتحاد الأوروبي
- الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و533 إصابة كورونا جديدة
- بظل التقييدات: وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا بغزة
- الصحّة الإسرائيلية: رصد طفرة جديدة لكورونا مصدرها لوس أنجليس
- رسميًا: إسرائيل تفتتح سفارة في أبو ظبي
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على إغلاق مطار اللد
- بسبب رفض إغلاق المدارس: مواجهات بين الحريديين والشرطة
- إسرائيل تلوح بالخيار العسكري للتأثير على مفاوضات الاتفاق النووي
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وكالة وفا
- "مركزية فتح" ترحب بمرسوم الرئيس حول الانتخابات: خطوة مهمة في ...
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: استشهاد عامل وإصابة شابين واعتقال ...
- إصابة شابين برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل
حدث في مثل هذا اليوم
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- 25 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية استشهادية في مدينة "تل أبيب" قام بها الاستشهادي صفوت عبد الرحمن من سرايا القدس من نابلس حيث فجر نفسه في محطة حافلات تل أبيب القديمة وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من المحتلين الإسرائيليين وإصابة 25 بجروح مختلفة.
- 1994م تشكيل حركة إسرائيلية باسم "حراس السلام" تتزعمها زوجة حاخام يميني متشدد.
- 1991م اغتيال إمام مسجد يافا بفلسطين يدعى يوسف عاشور وشقيقه، على يد مسلح مجهول.
- 1973م اغتيال عضو منظمة التحرير وسفيرها في قبرص حسين علي أبو الخير على يد جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي.
- 1949م حزب ماباي الإسرائيلي بقيادة ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يفوز بأول انتخابات في الدولة العبرية، وكان بن غوريون تولى رئاسة الحكومة التمهيدية منذ إعلان إسرائيل.
- 1949م المستعمرون اليهود ينتخبون أول برلمان "كنيست" لهم من 120 عضوا، وقد اقر هذا البرلمان القانون الانتقالي للدولة وفيه تقرر أن يكون البرلمان الإسرائيلي مكونا من مجلس نيابي واحد يدعي الكنيست ويضم 120 عضوا وقد اشتق اسمه وعدد المقاعد من كنيست هاجدولا وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني.
- 1949م مجلس الأمن الدولي يعلن الهدنة الثانية في حرب فلسطين.
- 1948م وصل أول فوج من "جيش الإنقاذ" العربي بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.
- 1935م انعقاد مؤتمر علماء فلسطين الأول، برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس، وقد حذّر من الخطر الصهيوني على فلسطين والمنطقة ككل ودعا إلى مقاومته، ودعا المسلمين في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.
- 1912م الدول الأوروبية تضغط على الحكومة العثمانية للسماح لليهود بالتملك في فلسطين.
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