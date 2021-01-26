وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يستأنف التعليم الوجاهي للصفوف من(7-11) وكالة الرأي الفلسطينية منظمة الصحة العالمية تتفقد احتياجات المستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء " يصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مديرة الصحة العالمية تتفقد أقسام مستشفى الشفاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2748)الثلاثاء26/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع الحرارة اليوم وغداً ومنخفض قطبي الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً على حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: يوفنتوس يستغل تعثر قطبي ميلانو ويشدد الخناق عليهم
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2748)الثلاثاء26/1/2021

26 كانون ثاني / يناير 2021 08:38

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2748)الثلاثاء26/1/2021

 

أخبار فلسطينية

 

 

 

أخبار إسرائيلية  

 

اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

  •  

وفاة الداعية الاسلامية المصرية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 

 الشرق الأوسط

 

الشروق المصرية

الأهرام المصرية

 

 

 الغد الأردنية

 

 

الشرق القطرية

  • بمستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة.. فلسطيني بقدم واحدة يحلم باحتراف رياضة الباكور 

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

القدس

  •  مواطن من غزة يعيد ترميم معلم أثري تجاوز عمره العقود السبعة
  • أزمة ثقة وتخوّف من أخذ الطعوم ضد كورونا.. ودعوات إلى التوعية والنمذجة
  • الرجوب: فتح ستتوجه لانتخابات التشريعي بقائمة واحدة
  • اعتقال ثلاثة شبان من مخيمي طولكرم ونور شمس

 

الحياة الجديدة

 

 

صحيفة الأيام

 

وكالة الرأي

 

وكالة صفا

 

 

 

 

 

وكالة سما

 

وكالة فلسطين اليوم

عرب  48

  •  

 

 وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

 

26 كانون ثاني (يناير)

  • 2007م استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، في مجزرة مروعة نفذها عناصر من الأمن الوقائي خلال اقتحامهم لمسجد الهداية في منطقة تل الهوى بغزة، والشهداء هم: إمام المسجد الشيخ زهير المنسي أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومحمود شملخ وإيهاب حمودة وإياد طوطح، وإصابة سبعة آخرين.
  • 2003م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في حي الزيتون بمدينة غزة تسفر عن استشهاد 12ممواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
  • 2003م لأول مرة في تاريخ الانتفاضة الفلسطينية القديمة والحديثة قامت فتاة بتفجير نفسها في شارع يافا بمدينة القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة 155 بجروح وصدمات وقد قامت بهذه العملية المناضلة وفاء إدريس ابنة مخيم الأمعري وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.
  • 2002م الرئيس الأمريكي جورج بوش يدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة الإرهاب.
  • 2001م شارون يعلن عن خطة "المائة يوم" لوقف انتفاضة الأقصى في حال فوزه برئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي.
  • 1991م العراق يطلق خمسة صواريخ من طراز "سكود" على تجمعات يهودية مأهولة في إسرائيل، مما أوقع جرحى وخسائر مادية كبيرة. أطلقت بغداد أول دفعة من صواريخها على تل أبيب في الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991م بعد يوم واحد من اندلاع حرب الخليج الثانية.
  • 1984م حرس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة يضبطون جنوداً إسرائيليين تسللوا إلى الحرم القدسي الشريف في محاولة لنسفه، وقد ترك الجنود وراءهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
  • 1948م تمكن مجاهدون فلسطينيون من محاصرة الحي اليهودي في القدس ودمروا 3 منازل وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي وعلى الجنود الانجليز الذين كانوا يحرسون الحي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الانجليز ومن المستوطنين اليهود.
  • 1948م عصابة "الهاغاناه" اليهودية المتطرفة تدمر قرية "سكرية" الفلسطينية قضاء غزة. بلغ عدد القرى التي دمرتها الجماعات اليهودية المسلحة إبان احتلالها لفلسطين عام 1948 قرابة خمس مائة وثماني عشرة قرية مأهولة.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟