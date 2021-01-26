النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2748)الثلاثاء26/1/2021
أخبار فلسطينية
- رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد المضي في ملاحقة الشركات المتعاملة مع المستوطنات
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- مركزية فتح تؤجل بحث “القائمة المشتركة” للانتخابات وتتوجه لحل قضايا غزة
- جيش الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 12 فلسطينيا
- ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على استعدادات اللجنة المركزية لعقد الانتخابات
- الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة
أخبار إسرائيلية
- الأحزاب العربية في إسرائيل... اجتماع ودي وبيانات عدائية
- نتنياهو يعد المناطق العربية بخطة سريعة لمكافحة العنف المجتمعي
- إسرائيل تحظر رحلات الطيران حتى نهاية يناير الحالي لاحتواء الطفرات الجديدة من كورونا
- المصادقة بالقراءة الأولى على مضاعفة غرامات كورونا
- معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية
- الغواصات بالعليا: احتجاجات ومطالب بإعادة التحقيق الجنائي ليشمل نتنياهو
- إغلاق مطار بن غوريون مع تفشي الطفرة البريطانية
اخبار دولية
- “الأورومتوسطي” يطالب بإنهاء مأساة حصار غزة وإيجاد ضمانات دولية غير مشروطة بنتائج الانتخابات
- تركيا تعلق الرحلات الجوية مع إسرائيل بسبب زيادة الإصابات بكورونا
- مجلس الأمن يبحث الثلاثاء مبادرة عباس للسلام
اخبار عربية
وفاة الداعية الاسلامية المصرية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الرجوب: أطراف أمريكية وإسرائيلية رفضت تحالف “فتح” و”حماس”
- فلسطينيون يرشحون أنفسهم للانتخابات عبر فيسبوك.. وفقدان الأمل سيد الموقف
- الأسرى يعيشون أوضاعا كارثية مع كورونا بقرار احتلالي ويرفضون الفحص خشية التنكيل
- 5 وفيات و 470 إصابة وانخفاض الإصابات ينعكس على إشغال المراكز العلاجية
- “الأورومتوسطي” يطالب بإنهاء مأساة حصار غزة وإيجاد ضمانات دولية غير مشروطة بنتائج الانتخابات
- رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد المضي في ملاحقة الشركات المتعاملة مع المستوطنات
- مركزية فتح تؤجل بحث “القائمة المشتركة” للانتخابات وتتوجه لحل قضايا غزة
- جيش الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 12 فلسطينيا
-
الشرق الأوسط
- عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات
- الأحزاب العربية في إسرائيل... اجتماع ودي وبيانات عدائية
- نتنياهو يعد المناطق العربية بخطة سريعة لمكافحة العنف المجتمعي
الشروق المصرية
- تركيا تعلق الرحلات الجوية مع إسرائيل بسبب زيادة الإصابات بكورونا
- إسرائيل تحظر رحلات الطيران حتى نهاية يناير الحالي لاحتواء الطفرات الجديدة من كورونا
الأهرام المصرية
الغد الأردنية
- الاحتلال يقتحم قرى فلسطينية ومستوطنون يكثفون هجماتهم
- الأورومتوسطي: حياه شبه مستحيلة في “غزة” بعد 15 عاماً من…
- 5 وفيات و 470 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
الشرق القطرية
- بمستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة.. فلسطيني بقدم واحدة يحلم باحتراف رياضة الباكور
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- لجنة الانتخابات تحذر من وضع الاحتلال عراقيل أمام اجرائها بالقدس
- بالصور الاحتلال يجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في "كرفان"
- اندلاع مواجهات وإصابة مستوطن في قرية عراق بورين
- الكشف عن موعد وصول السفير العمادي لغزة.. ما التفاصيل؟
- ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على استعدادات اللجنة المركزية لعقد الانتخابات
- الاحتلال يمنع أعمال الترميم والصيانة بالأقصى لليوم الثالث
- أوضاع اعتقالية قاسية للأسير المعزول عمر خرواط
القدس
- مواطن من غزة يعيد ترميم معلم أثري تجاوز عمره العقود السبعة
- أزمة ثقة وتخوّف من أخذ الطعوم ضد كورونا.. ودعوات إلى التوعية والنمذجة
- الرجوب: فتح ستتوجه لانتخابات التشريعي بقائمة واحدة
- اعتقال ثلاثة شبان من مخيمي طولكرم ونور شمس
الحياة الجديدة
- محافظ القدس يدين مخطط تحويل قصر الحسيني إلى كنيس ومنع أعمال الترميم في "الأقصى"
- بعد ساعات من التحقيق.. الاحتلال يفرج عن عدد من المقدسيين بشروط
- الاحتلال يهدم مزرعة لتربية الخيول شمال شرق القدس
- “فتح” اقليم القدس تبحث الخميس مشاركة المرأة في الانتخابات وتعزيز حضورها
صحيفة الأيام
- الاحتلال يوقف أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي ويشن حملة هدم وإخطار...
- »الاحتلال يخطر بمصادرة مئات الدونمات من أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت
- »الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة جنوب الخليل وإصابات خلال مواجهات جنوب جنين
- »الرجوب: "فتح" ستخوض انتخابات "التشريعي" بقائمة واحدة
- »"كورونا": خمس وفيات ورصد 470 إصابة جديدة
- »3 وفيات و151 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين
- »أميركا: خمسة قتلى بينهم امرأة حامل بإطلاق نار في إنديانابوليس
- »أكثر من ألف فنان إيرلندي يوقعون على تعهد بمقاطعة إسرائيل ثقافياً
وكالة الرأي
- مواجهات في جنين واعتقال شابين
- الاحتلال يعتقل مواطناً على حاجز بيت جانون
- "هنية" يناقش مع وزارة الاقتصاد تطوير التسويق الرياضي
- مواجهات مع الاحتلال وإصابة مستوطن جنوبي نابلس
- "النقد" تعلن توفر سيولة من الدينار الأردني بالأسواق
- الاحتلال يعتقل فلسطينية من قرية الولجة غرب بيت لحم
- الاحتلال يواصل منع الترميم في الأقصى ويعزز قواته حوله
- 5 وفيات و470 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
وكالة صفا
- فرق ميدانية ستنطلق للعمل قريبًا"بالفيديو لجنة الانتخابات لصفا: 70 ألف مسجل جديد عبر موقعنا الإلكتروني
- "المجموع النقابي سخر إمكانياته لمساندتنا"
- نقابة المحامين تؤكد مواصلة فعالياتها حتى استعادة هيبة واستقلالية القضاء
- مصادر صحفية: بوادر انقسام في فتح قبل الانتخابات الفلسطينية
- تقرير ليلة رفع العقوبات عن غزة
- الكشف عن زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي للخرطوم
- "قصر الحسيني".. رمز تاريخي يسعى الاحتلال لسرقته وتحويله لكنيس يهودي
وكالة سما
- الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة
- اشتية يبلغ وزير المالية بتحضير كل القضايا المتعلقة برواتب غزة للبدء بمعالجتها كافة
- قيادي في "فتح" يكشف موعد لقاء الفصائل بالقاهرة..وتوقعات بحل ملف رواتب الموظفين قبل اللقاء الوطني
- الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
وكالة فلسطين اليوم
- إصابات واعتقالات في مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لطوباس وجنين
- ارشادات مهمة .. تفاصيل المنخفض الجوي القادم في فلسطين
- الجهاد الاسلامي يدين جريمة اغتيال الشيخ محمد ابو نجم على ايدي عصابات الاحتلال
- الرجوب: حركة فتح ستتوجه لانتخابات التشريعي بقائمة واحدة
- ناشط حقوقي: اعادة الرواتب بأثر رجعي ووقف سياسة التقاعد لا تتطلب لجان
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عرب 48
- 3وفيات و151 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
- مجلس الأمن يبحث الثلاثاء مبادرة عباس للسلام
- الاحتلال يمنع أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي
- الصحة تطالب بتمديد الإغلاق بسبب الحالات الخطيرة"
- المصادقة بالقراءة الأولى على مضاعفة غرامات كورونا
- معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية
- الغواصات بالعليا: احتجاجات ومطالب بإعادة التحقيق الجنائي ليشمل نتنياهو
- إغلاق مطار بن غوريون مع تفشي الطفرة البريطانية
وكالة وفا
- مواطنون يتصدون لاقتحام مستوطنين أرضهم في المعصرة جنوب بيت لح ...
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و150 ألف وفاة والإصابات تتخطى حاج ...
- الرجوب: فتح ستتوجه لانتخابات التشريعي بقائمة واحدة
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حدث في مثل هذا اليوم
26 كانون ثاني (يناير)
- 2007م استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، في مجزرة مروعة نفذها عناصر من الأمن الوقائي خلال اقتحامهم لمسجد الهداية في منطقة تل الهوى بغزة، والشهداء هم: إمام المسجد الشيخ زهير المنسي أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومحمود شملخ وإيهاب حمودة وإياد طوطح، وإصابة سبعة آخرين.
- 2003م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في حي الزيتون بمدينة غزة تسفر عن استشهاد 12ممواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
- 2003م لأول مرة في تاريخ الانتفاضة الفلسطينية القديمة والحديثة قامت فتاة بتفجير نفسها في شارع يافا بمدينة القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة 155 بجروح وصدمات وقد قامت بهذه العملية المناضلة وفاء إدريس ابنة مخيم الأمعري وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.
- 2002م الرئيس الأمريكي جورج بوش يدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة الإرهاب.
- 2001م شارون يعلن عن خطة "المائة يوم" لوقف انتفاضة الأقصى في حال فوزه برئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي.
- 1991م العراق يطلق خمسة صواريخ من طراز "سكود" على تجمعات يهودية مأهولة في إسرائيل، مما أوقع جرحى وخسائر مادية كبيرة. أطلقت بغداد أول دفعة من صواريخها على تل أبيب في الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991م بعد يوم واحد من اندلاع حرب الخليج الثانية.
- 1984م حرس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة يضبطون جنوداً إسرائيليين تسللوا إلى الحرم القدسي الشريف في محاولة لنسفه، وقد ترك الجنود وراءهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
- 1948م تمكن مجاهدون فلسطينيون من محاصرة الحي اليهودي في القدس ودمروا 3 منازل وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي وعلى الجنود الانجليز الذين كانوا يحرسون الحي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الانجليز ومن المستوطنين اليهود.
- 1948م عصابة "الهاغاناه" اليهودية المتطرفة تدمر قرية "سكرية" الفلسطينية قضاء غزة. بلغ عدد القرى التي دمرتها الجماعات اليهودية المسلحة إبان احتلالها لفلسطين عام 1948 قرابة خمس مائة وثماني عشرة قرية مأهولة.
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